Tornando a casa dal lavoro, guadando nella cassetta delle lettere quest’oggi hai trovato un avviso di giacenza di raccomandata recapitato da Nexive, la nota società logistica. Al momento, purtroppo, non puoi recarti presso l’indirizzo indicato sulla ricevuta per poter ritirare il tutto ma data la gran curiosità di scoprire in anticipo il contenuto della “missiva” ti sei subito precipitato sul Web alla ricerca di qualche utile indicazione al riguardo e sei dunque finito qui, su questo mio tutorial dedicato, per l’appunto, a come sapere mittente raccomandata Nexive.

Come dici? Le cose sono andate esattamente in questo modo e vorresti dunque capire se posso esserti effettivamente d’aiuto oppure no in tal senso? Ma certo che si, sta’ tranquillo. Se mi concedi qualche minuto del tuo prezioso tempo posso infatti spiegarti, in maniera semplice ma al contempo dettagliata, come riuscire a capire da chi proviene la raccomandata a te destinata spedita attraverso Nexive. L’operazione, te lo anticipo sin da subito, è abbastanza facile da effettuare ma, questo è bene metterlo immediatamente in chiaro, non ti sarà possibile conoscere il nome esatto del mittente. Ciononostante potrai farti un’idea più o meno precisa di chi possa aver spedito la raccomandata.

Allora? Si può sapere che cosa ci fai ancora li impalato? Mettiti ben comodo dinanzi il tuo fido computer (oppure afferra il tuo smartphone o il tuo tablet, la cosa è fattibile senza problemi anche da li) e leggi con la massima attenzione tutte le istruzioni sul da farsi che trovi qui di seguito. Spero di poterti essere il più possibile d’aiuto e che alla fine tu possa ritenerti ben felice e soddisfatto di quanto appreso. Ti auguro, come al solito, buona lettura.

Indice

Alcune nozioni base

Prima di spiegarti, concretamente, che cosa corre fare per poter sapere chi è il mittente di una raccomandata Nexive, ci sono alcune, diciamo, nozioni di base al riguardo che mi sembra doveroso fornirti.

Innanzitutto, essendo Nexive un servizio di posta privata, le raccomandate spedite tramite quest’ultimo non sono mai atti giudiziari o multe. Questi, infatti, sono gli unici atti per i quali vige una riserva assoluta a favore di Poste Italiane che, come noto, è il servizio postale nazionale del Bel Paese. Nexive viene dunque sfruttato perlopiù dai privati ma anche da alcuni enti locali e servizi.

Di conseguenza, nella maggior parte dei casi una raccomandata Nexive può contenere una comunicazione generica per la quale il mittente è obbligato dalla legge ad utilizzare un sistema tracciato come quello in oggetto ma non ha scelto di affidarsi a Poste Italiane. Ad esempio, l’invio della carta di credito richiesta alla banca va fatto di norma a mezzo raccomandata e la società che la emette può scegliere di affidarsi a Nexive e non al servizio postale nazionale, se lo ritiene più opportuno.

Poi, diversamente dalle raccomandate di Poste Italiane, il cui mittente può essere dedotto in maniera piuttosto semplice mediante le cifre che compongono la prima parte dei codici con cui vengono contrassegnate e che, appunto, permettono di conoscere più o meno esattamente da chi provengo o quantomeno di carpire il contenuto, quelle spedite attraverso Nexive non hanno questa “peculiarità”. Sono comunque accompagnate da un codice, che serve anche e soprattutto per tracciare l’avanzamento dello stato di spedizione, ma tramite le cifre che lo costituiscono non si può risalire al mittente in quanto non hanno alcun significato specifico ed inoltre vengono spesso modificate.

Quindi, l’unico vero sistema per sapere chi è il mittente di una raccomandata Nexive consiste nell’utilizzare il codice annesso alla stessa per cercare info sul tracking e da li desumere poi chi sia stato ad inviare il tutto facendo capo al luogo di partenza e all’eventuale causale al seguito. Insomma, non è una scienza esatta ma così facendo si possono comunque ottenere un buon numero di info utili al riguardo, te lo assicuro.

Sapere chi è il mittente della raccomandata

Fatte le precisazioni di cui sopra, possiamo finalmente andare al nocciolo vero e proprio della questione e capire dunque come cercare di risalire al mittente di una raccomandata spedita attraverso Nexive.

Per compiere quest’operazione, il primo fondamentale passaggio che devi effettuare è quello di recarti sulla pagina per il monitoraggio delle spedizioni annessa al sito Internet della famosa società logistica e digitare, nel campo sottostante la voce Ricerca per barcode, il codice che identifica l’avviso di giacenza della raccomandata che hai ricevuto. Successivamente clicca sul tasto Trova.

Se poi disponi del codice cliente e del riferimento cliente puoi effettuare la tua ricerca anche compilando i campi appositi che trovi nella parte destra della pagina, digitando entrambi i dettagli richiesti. Anche in tal caso, dovrai poi cliccare sul tasto Trova per avviare al ricerca.

Attendi dunque qualche sitante affinché la pagina venga aggiornata dopodiché ti ritroverai al cospetto di due box. In quello di sinistra troverai riportato l’operatore postale di riferimento (quindi Nexive), il servizio di spedizione impiegato, la filiale di accettazione, la data di accettazione e la destinazione. Nel box a destra vengono invece riportate eventuali altre azioni come ad esempio la causale.

Tra tutte queste informazioni, ciò che può permetterti di capire a chi fa capo una raccomandata spedita con Nexive sono, come anticipato nel paragrafo precedente di questo mio tutorial, la filiale di accettazione (ed eventualmente anche la data) e la causale.

Nota: Puoi effettuare tutti i passaggi appena visti insieme in questo passo sia da computer che da mobile. L’interfaccia del sito Nexive e le operazioni da compiere per cercare di capire chi ha spedito la raccomandata sono infatti identiche sia dalla versione del sito per computer desktop che da quella per smartphone e tablet.

Individuare il centro per il ritiro

Per completezza d’informazione, oltre ad indicarti come riuscire a sapere chi è il mittente di una raccomandata Nexive desidero illustrarti come individuare il centro per effettuare il ritiro della stessa.

Di norma, la sede presso la quale è possibile ritirare la raccomandata viene riportata a chiare lettere sull’avviso di giacenza stesso con tanto di giorni ed orari di apertura e chiusura al seguito.

Qualora però sulla raccomandata non fossero riportati tutti i dati necessari per il ritro, ad esempio gli orari di apertura e chiusura del centro di riferimento, o nel caso in cui avessi la necessità di contattare il centro Nexive per ricevere eventuali ulteriori info, potrai scegliere di affidarti alla pagina apposita presente sul sito Internet della società dedicata, appunto, all’individuazione delle sedi ed ottenere così tutti i dettagli di cui hai bisogno.

Per cui, dopo esserti collegato alla pagina in questione, digita il tuo CAP ed il tuo indirizzo negli appositi campi al centro dopodiché seleziona dal menu sulla destra la dicitura Ritiro raccomandate e fai clic su bottone Invia.

Sulla mappa sottostante vedrai apparire tutti i vari segnaposti relativi ai punti Nexive presenti in zona. Individua quello a te più vicino o comunque quello riportato sulla ricevuta della raccomandata e prendi nota delle info di cui hai bisogno nel fumetto che vedi apparire. Ti faccio notare che i segnaposto su mappa possono avere colori vari. Per scoprire a cosa fanno riferimento puoi attenerti alla legenda presente nella parte in alto della pagina.

Ti segnalo altresì che volendo puoi visualizzare tutti i vari centri disponibili anche sotto forma di elenco, quello che trovi nella parte destra della pagina del sito.

Nel caso invece della raccomandata in formato digitale, basta sughe le istruzioni riportate sulla raccomandata stessa ed utilizzare il PIN univa che viene fornito. Non occorre ovviamene recarsi presso una delle sedi per effettuarne il ritiro materiale.

Nota: Puoi effettuare tutti i passaggi appena visti insieme in questo paragrafo sia da computer che da smartphone e tablet. L’interfaccia del sito Nexive e le operazioni da compiere per ottenere informazioni riguardo i centri per il ritiro sono infatti identiche sia dalla versione del sito per computer desktop che da quella per dispositivi mobili.

Contattare il servizio clienti

Hai provato ad utilizzare il servizio di tracking di Nexive ma non funzionava o non sei riuscito ad ottenere alcuna info per te utile? È sorto qualche altro problema legato in maniera specifica all’uso del sito Internet della società logistica o comunque hai qualche altro dubbio relativo a quest’ultimo? Allora mettiti in contatto con il servizio clienti di Nexive e vedrai che in men che nn si dica riuscirai a schiarirti le idee ed a ricevere tutto il supporto ad hoc di cui hai bisogno. Vediamo subito in che modo.

In base a quelle che sono le tue preferenze ed esigenze hai a disposizione diversi sistemi di contatto tra cui poter scegliere. Eccoli.

Live Chat – Collegati a questa pagina apposita del sito della società logistica e rispondi alle semplici domande che ti vengono poste su schermo. Entro breve tempo verrai messo in contatto con un operatore virtuale che potrà fornirti tutto l’aiuto di cui hai bisogno.

– Collegati a questa pagina apposita del sito della società logistica e rispondi alle semplici domande che ti vengono poste su schermo. Entro breve tempo verrai messo in contatto con un operatore virtuale che potrà fornirti tutto l’aiuto di cui hai bisogno. SMS – Invia un messaggio di testo al numero 366 6732345 con il barcode/lettera di vettura. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00. Nel giro di breve tempo riceverai una risposta con tutti i dettagli del caso.

– Invia un messaggio di testo al numero con il barcode/lettera di vettura. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00. Nel giro di breve tempo riceverai una risposta con tutti i dettagli del caso. Telefono – Componi il numero +39 02 91080530 sul tastierino numerico del tuo telefono ed avvia una chiamata. Segui dunque le istruzioni della voce guida per poter parlare con un operatore. Anche in tal caso, il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00.

Un’altra cosa che poi ti consiglio di fare è quella di dare uno sguardo alla sezione del sito Internet Nexive in cui sono raccolte le principale domande con risposta già pronta relativa all’uso del servizio. Prova a dargli un’occhiata ed a consultare i vari quesiti, magari tra questi c’è anche quello che ti stai ponendo tu e puoi dunque riuscire a fugare immediatamente i tuoi dubbi senza dover passare per il servizio clienti vero e proprio.

Puoi anche aiutarti con il campo di ricerca che sta in alto, digitando drittamente al suo interno le parole chiave di riferimento, cliccando poi sul bottone Cerca una risposta che sta di lato e sezionando poi la domanda pertinente tra quelli che ti vengono mostrate in elenco.

Ad ogni modo, per restare sempre aggiornato riguardo il funzionamento di Nexive e dei servizi offerti ti suggerisco di consultare la carta dei servizi della società.