I tuoi amici non fanno altro che parlare di Disney+ e così, incuriosito, hai deciso di sottoscrivere un abbonamento all’ormai famoso servizio, in modo tale da poter accedere ai contenuti su di esso disponibili dai tuoi dispositivi. Per fare ciò, piuttosto che affidarti all’uso del browser, preferiresti scaricare l’apposita app, in modo tale da poterne fruire con maggiore facilità su smartphone, tablet, computer ecc. Peccato solo che tu, essendo completamente a digiuno di tecnologia, non abbia la più pallida idea di come compiere l’operazione in questione.

Come dici? Le cose stanno esattamente in questo modo e vorresti allora capire se posso darti una mano io sul da farsi? Ma certo che sì, ci mancherebbe altro. Se mi concedi un po’ del tuo prezioso tempo, infatti, posso illustrarti, in maniera semplice ma non per questo povera di dettagli, come scaricare app Disney Plus su tutti i tuoi device. È molto più facile di quel che tu possa pensare, fidati.

Allora? Che ne diresti di mettere finalmente le chiacchiere da parte e di cominciare a darci da fare? Sì? Grandioso. Posizionati bello comodo, prenditi qualche minuto libero soltanto per te e inizia immediatamente a concentrarti sulla lettura di quanto riportato qui di seguito. Sono sicuro che alla fine potrai dirti ben contento e soddisfatto. Che ne dici, scommettiamo?

Indice

Informazioni preliminari

Prima di entrare nel vivo del tutorial, andando a scoprire quali sono i passaggi esatti che occorre compiere per riuscire a scaricare app Disney Plus, ci sono alcune informazioni preliminari, a tal proposito, che è mio dovere fornirti.

In primo luogo, mi sembra doveroso indicarti quelle che sono le caratteristiche dell’offerta Disney+, nel caso in cui non lo sapessi. L’abbonamento include la visione on-demand di un’ampia gamma di contenuti provenienti dai mondi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e NatGeo, fino alla qualità UltraHD con HDR e Dolby Vision e su un massimo di 4 dispositivi in contemporanea.Per la visione dei contenuti in qualità UltraHD è richiesta una connessione da almeno 25 Mbps, che si abbassano a 5 Mbps per la visione dei contenuti in HD. Tutti i contenuti disponibili possono eventualmente essere scaricati localmente, per la riproduzione offline.

Per quel che concerne i prezzi, l’abbonamento presenta un costo di 6,99 euro/mese, oppure di 69,99 euro/anno. Da notare che non sussistono vincoli e non vi è obbligo di rinnovo. La sottoscrizione dell’abbonamento può infatti essere annullata in qualsiasi momento agendo tramite il proprio account.

Per il resto, per poter fruire di Disney+, ci si può collegare al servizio direttamente da computer, tramite il browser, oppure è possibile procedere con il download della relativa applicazione, che è disponibile per tutti i principali dispositivi, vale a dire: smartphone e tablet Android, iPhone e iPad, Smart TV di varie marche, set-top box e dongle vari e console di gioco.

Per ulteriori dettagli riguardo le informazioni presenti in questo capitolo, ti rimando alla lettura della mia guida incentrata in maniera specifica su come funziona Disney+.

Come scaricare app Disney Plus su Smart TV

Fatte le dovute precisazioni di cui sopra, veniamo al nocciolo vero e proprio della questione e andiamo a scoprire, innanzitutto, come fare per scaricare app Disney Plus su Smart TV. Per riuscirci, ovviamente, devi disporre di un televisore smart compatibile con l’app del servizio, ovvero quelli Samsung e LG e la maggior parte degli apparecchi televisivi basati su Android TV, e devi assicurarti che questo risulti connesso ad Internet.

Ciò detto, se vuoi scaricare app Disney Plus su Smart TV Samsung, tutto quello che devi fare è premere il tasto Smart Hub presente sul tuo telecomando dell’apparecchio, selezionare l’opzione Primo piano e accedere alla schermata Applicazioni premendo il tasto OK per due volte di fila. Individua poi l’applicazione di Disney+ e seleziona l’opzione per il download, per avviare lo scaricamento. Per saperne di più, ti suggerisco di consultare la mia guida su come scaricare app su Smart TV Samsung.

Se, invece, vuoi scaricare app Disney Plus su Smart TV LG, prendi il telecomando del televisore e premi sul pulsante Home. Nel menu che ora ti viene mostrato sullo schermo, seleziona la voce LG Content Store e, nella nuova schermata proposta, premi sull’icona della lente d’ingrandimento, in modo tale da accedere al motore di ricerca interno dello store digitale di LG. Digita, quindi, “Disney+” nel campo di ricerca, individua l’app in questione e premi sul pulsante Installazione, così da avviarne il download. Per ulteriori dettagli, puoi leggere la mia guida su come scaricare app su Smart TV LG.

Se poi vuoi scaricare app Disney Plus su Smart TV Panasonic oppure se vuoi scaricare app Disney Plus su Sony Bravia o comunque su un televisore smart di altra marca, per riuscire nel tuo intento, accedi allo store delle applicazioni presente sul tuo televisore, cerca l’app di Disney+ tra le varie disponibili e premi sul pulsante per procedere con il download e l’installazione. Per approfondimenti, potrebbe tornarti utile consultare la mia guida generica sul funzionamento degli Smart TV.

Tieni presente che se non possiedi uno Smart TV, puoi comunque guardare Disney+ sul tuo televisore “vecchio stampo” utilizzando dispositivi quali dongle e set-top box che consentono di accedere ai principali contenuti multimediali preferiti praticamente da qualsiasi TV, scaricando le applicazioni d’interesse, inclusa quella di Disney+, dal relativo app store.

Tra i dispositivi appartenenti alla categoria da prendere sicuramente in considerazione c’è Chromecast, la chiavetta HDMI venduta da Google che consente di ricevere i contenuti da smartphone, da tablet e da computer utilizzando la rete Wi-Fi, e la Chromecast con Google TV, il dongle che integra Google TV e che porta in dote un telecomando con l’assistente vocale di “Big G”. Entrambi gli apparecchi vengono venduti sullo store virtuale di Google. Per maggiori informazioni, puoi consultare il mio tutorial incentrato in via esclusiva su come funziona Chromecast.

La visione di Disney+ sul televisore è altresì possibile grazie a Fire TV Stick, il dongle HDMI di Amazon per trasformare il televisore in uno Smart TV, sul quale è possibile installare varie applicazioni per Android, compresa quella della Disney. Eventualmente, è disponibile anche la variante top di gamma Fire TV Cube, che si presenta come un vero e proprio set-top box. Per approfondimenti, ti consiglio di consultare la mia guida dedicata specificamente ai dispositivi in questione.

Ti segnalo poi che anche l’Apple TV, il set-top box dell’azienda di Cupertino disponibile nelle versioni HD (per riprodurre contenuti fino alla risoluzione Full HD) e 4K (per riprodurre contenuti fino alla risoluzione UltraHD/4K), si può usare per la visione dei contenuti presenti su Disney+, scaricando l’apposita app. Per maggiori dettagli, puoi leggere la mia guida specifica su come funziona Apple TV.

Come scaricare app Disney Plus su smartphone e tablet

Vediamo ora come fare per scaricare app Disney Plus su smartphone e tablet, più precisamente sui dispositivi Android e su iPhone e iPad. Trovi spiegato tutto in dettaglio qui di seguito.

Android

Se ti stai chiedendo come fare per scaricare l’app di Disney Plus sul tuo smartphone o tablet Android, i passaggi che devi compiere per riuscirci sono i seguenti: afferra il dispositivo, sbloccalo, accedi alla home screen e/o al drawer e seleziona l’icona del Play Store (quella con il triangolo multicolore).

Nella nuova schermata che ora visualizzi, digita “Disney+” nel campo di ricerca situato in alto e seleziona il suggerimento pertinente dall’elenco, dopodiché fai tap sul nome dell’applicazione, in modo tale da collegarti alla relativa sezione. Eventualmente, puoi velocizzare questi passaggi collegandoti direttamente alla sezione del Play Store dedicata all’app di Disney+.

In seguito, premi sul pulsante Installa e poi avvia l’applicazione sfiorando il pulsante Apri comparso sul display. In alternativa, per avviare l’app, seleziona l’icona dell’applicazione (quella con il logo Disney) che è stata appena aggiunta alla schermata home e/o al drawer.

Se, invece, utilizzi uno dispositivo su cui non è presente il Play Store (es. uno smartphone Huawei con AppGallery), puoi scaricare Disney+ tramite uno store alternativo, come a esempio ti ho spiegato nel mio tutorial su come installare app su Huawei.

Dopo aver completato la procedura di download e installazione dell’app e una volta visualizzata la schermata principale della stessa, se in precedenza avevi già creato un account per usare Disney+, sfiora il pulsante Accedi e fornisci i relativi dati di login, in modo tale da poter subito accedere ai contenuti di tuo interesse. Invece, se devi ancora registrarti, sfiora prima il bottone Registrati ora e segui la procedura guidata che ti viene proposta.

iPhone e iPad

Se possiedi un iPhone oppure un iPad, per scaricare l’app di Disney Plus in tal caso, provvedi in primo luogo ad afferrare il tuo dispositivo, a sbloccarlo, ad accedere alla home screen e/o alla Libreria app e a selezionare l’icona dell’App Store (quella con lo sfondo blu e la “A”).

Nella nuova schermata che ora ti viene mostrata, fai tap sulla voce Cerca situata in basso, digita “Disney+” nel campo di ricerca visualizzato e seleziona il suggerimento pertinente dall’elenco proposto, dopodiché fai tap sul nome dell’applicazione, in modo tale a accedere alla sezione dedicata dello store. Eventualmente, puoi velocizzare i passaggi appena indicati collegandoti direttamente alla sezione dell’App Store dedicata all’app Disney+.

Dopo aver computo i passaggi di cui sopra, fai tap sui pulsanti Ottieni e Installa e autorizza il download tramite Face ID, Touch ID o password dell’ID Apple. Apri poi Disney+, selezionando il pulsante Apri comparso sul display oppure sfiorando la relativa icona (quella con il logo Disney) che è stata aggiunta alla home screen e/o alla Libreria app.

Ora che visualizzi la schermata principale dell’applicazione, se in passato avevi già creato un account per usufruire di Disney+, sfiora il pulsante Accedi e fornisci i relativi dati di login, così da poter accedere immediatamente ai contenuti di tuo interesse. Se, invece, devi ancora registrarti, fai prima tap sul bottone Registrati ora e segui la procedura guidata proposta sul display.

Come scaricare app Disney Plus su PC

Ti stai domandando se è possibile scaricare app Disney Plus su PC? Beh, mi spiace deluderti ma ciò non è fattibile, in quanto non esiste un’applicazione di Disney+ per Windows e macOS. L’unica cosa che puoi fare, in tal caso, è quindi quella di collegarti al servizio tramite il browser.

Per riuscirci, dunque, apri il browser che di solito utilizzi sul tuo computer (es. Edge su Windows e Safari su macOS) e recati sul sito Web di Disney+. Adesso, se possiedi già un account premi sul pulsante Accedi situato in alto a destra e digita le relative credenziali d’accesso.

Se, invece, devi ancora registrarti al servizio, fai prima clic sul bottone Abbonati ora (per sottoscrivere il piano mensile) oppure su quello Risparmia 60 giorni (per sottoscrivere l’abbonamento annuale) e segui la procedura guidata sullo schermo che ti viene proposta per finalizzare la procedura.

Se proprio l’uso di Disney+ tramite il browser non ti convince, puoi valutare di mettere in pratica dei “trucchetti” che consentono di usare il servizio sotto forma di applicazione anche su computer, sebbene non in via ufficiale. Se la cosa ti interessa, ti suggerisco la lettura della mia guida incentrata in maniera specifica proprio su come scaricare Disney Plus su PC. Ti anticipo già che tutto sta nel creare una Web app apposita oppure nell’impiegare un emulatore Android.