Per monitorare e proteggere la tua abitazione, hai deciso di installare delle apparecchiatura di videosorveglianza negli spazi interni e/o esterni della stessa. Ora, però, vorresti capire come vedere registrazione telecamere per sincerarti che tutto il sistema funzioni correttamente, e poter recuperare in autonomia quanto ripreso dalle stesse in caso di necessità.

Ebbene, devi sapere innanzitutto che la modalità di accesso alle registrazioni in questione varia in base alla configurazione del tuo impianto di videosorveglianza e alla tipologia di telecamere che ne fanno parte. Potresti, ad esempio, aver acquistato delle telecamere IP o un sistema di videosorveglianza che offrono il salvataggio in uno spazio cloud dedicato e sicuro, oppure aver optato per l'archiviazione in locale dei dati in un impianto DVR.

Ad ogni modo, se hai qualche minuto di tempo da dedicarmi, posso sicuramente aiutarti io a capire in che modo puoi guardare le varie registrazioni memorizzate dal tuo sistema di sicurezza, mostrandoti le differenti procedure di accesso ai contenuti in questione con degli esempi pratici. Come dici? È proprio quello di cui avevi bisogno? Perfetto, in tal caso a me non resta che augurarti buona lettura!

Indice

Come vedere registrazione telecamere casa su Internet

Per cominciare, desidero mostrarti come vedere registrazione telecamere casa su Internet. In questo caso, dunque, hai provveduto a installare delle telecamere IP standalone in vari punti strategici della tua abitazione, collegandole alla tue Rete domestica tramite il router, senza centralizzarle con un'unità DVR o NVR.

La soluzione più semplice consiste nell'utilizzo della piattaforma ufficiale del produttore, la quale permette nel giro di pochi tap o clic di accedere al proprio account e associare il modello di telecamera in uso. A seconda delle soluzioni previste dal brand prescelto, queste possono comprendere app per dispositivi mobili, interfacce Web e software per PC.

Per farti un esempio, se disponi di una telecamera IP prodotta da Ezviz, ti consiglio di scaricare e installare l'omonima applicazione per dispositivi Android (verifica la disponibilità anche su store alternativi se il tuo device non ha i servizi Google) e iOS/iPadOS.

Una volta avviata, esegui la registrazione e il collegamento della telecamera al Wi-Fio tramite Ethernet seguendo la procedura guidata e aiutandoti, ove necessario, con la mia guida interamente dedicata a come collegare telecamera Ezviz al telefono.

Dopo aver portato a termine la configurazione, ti troverai al cospetto dell'interfaccia principale dell'app, suddivisa in tre sezioni principali: quella denominata Dispositivo mostra l'anteprima dell'ultima ripresa effettuata dalla telecamera IP, mentre quella centrale (Libreria) permette di accedere alle registrazioni effettuate automaticamente, ad esempio nel caso di rilevazione dei movimenti (qualora la funzione risulti disponibile e attiva).

Per visualizzare la relativa registrazione, dunque, ti basterà selezionare la data dal calendario posto in alto, pigiare poi sull'identificativo del video di tuo interesse e premere il pulsante Riproduzione al passaggio successivo. Avrai quindi modo di agire con i comandi del player integrato per mettere in pausa, velocizzare e riprendere la riproduzione.

Per recuperare le registrazioni manuali effettuate tramite l'apposito pulsante presente nella vista della telecamera (accessibile con un tap sull'anteprima del device), sfiora l'immagine di profilo posta in alto a sinistra nella schermata Dispositivo e seleziona dal menu contestuale la voce Il mio album, quindi tocca il video che desideri guardare e avviane la riproduzione pigiando il pulsante ▶︎.

Oltre a ciò, se hai sottoscritto un piano Ezviz che prevede il salvataggio sul cloud delle riprese giornaliere in modalità continua, sfiora la voce Ezviz Drive presente sempre nel menu contestuale visto poc'anzi per visualizzare il contenuto dello spazio di archiviazione.

Come accennato in precedenza, le registrazioni delle telecamere possono essere visualizzate anche mediante l'eventuale interfaccia Web messa a disposizione dal produttore, o da un apposito software sviluppato dallo stesso. Ovviamente, la varietà di soluzioni disponibili dipende dalle scelte infrastrutturali operate dal brand.

Facendo sempre riferimento all'esempio precedente, puoi accedere con il tuo browser preferito alla piattaforma Web di Ezviz da questo link, inserendo le relative credenziali (potrebbe essere richiesto di digitare un PIN inviato via email per maggiore sicurezza) e accedendo poi alle sezioni MyVideo e MyGallery.

In alternativa, è disponibile il programma Ezviz PC Studio per Windows, scaricabile da questa pagina del sito ufficiale di Ezviz cliccando sulla relativa icona. Una volta completato il download, apri il file .exe ottenuto e premi i pulsanti Sì, Avanti per 3 volte, Installa e, al termine dell'operazione, Fine.

Provvedi poi ad avviarlo, quindi fai clic sulla voce Login posta in alto nella sua interfaccia principale e inserisci il Paese e le credenziali del tuo account negli appositi campi, dopodiché clicca di nuovo sul bottone Login. Recati poi nelle sezioni Messaggi (l'icona del fumetto che trovi in alto a sinistra) per visualizzare i video collegati ad allarmi, o Local Album (cliccando dapprima sul simbolo dei 4 quadratini a fianco) per visualizzare le altre registrazioni.

Infine, se la tua telecamera IP prevede la possibilità di registrare su una scheda SD, puoi accedere al suo contenuto anche rimuovendola dal relativo alloggiamento e inserendola in un dispositivo mobile o in un PC. Solitamente questi ultimi hanno un lettore integrato, ma per ogni evenienza puoi avvalerti di un hub USB esterno dotato di ingresso compatibile con il formato della SD (o eventualmente utilizzando un adattatore). Per maggiori informazioni, leggi la mia guida su come usare la scheda SD.

Le registrazioni potranno poi essere riprodotte, a seconda della tipologia di device utilizzato, mediante un player video compatibile con il formato dei file generato dalla telecamera (solitamente MP4).

Come vedere registrazione telecamere DVR e NVR

Dopo aver acquistato un sistema di videosorveglianza, ora ti stai chiedendo come vedere registrazione telecamere DVR e NVR? Beh, in tal caso considera che hai molte opzioni a disposizione, a seconda delle tue esigenze di monitoraggio e dalla tipologia di configurazione prevista dall'impianto.

Do per assodato che tu abbia già provveduto a eseguire a dovere tutti i collegamenti seguendo la documentazione tecnica annessa al kit in tuo possesso, ma per qualsiasi esigenza puoi tranquillamente fare riferimento alla mia guida su come mettere un DVR in Rete e vederlo da remoto.

La prima soluzione, se desideri visualizzare i contenuti in locale e, quindi, hai un accesso fisico diretto al dispositivo DVR (Digital Video Recording) o NVR (Network Video Recorder) in questione, è quella di collegare un monitor o un televisore agli ingressi HDMI degli apparecchi in gioco mediante un apposito cavo HDMI. Nei sistemi più datati potrebbero essere disponibili interfacce di diverso genere, come VGA, BNC o RCA).

Così facendo, una volta selezionata la corretta sorgente tramite i tasti fisici o il telecomando del monitor/televisore, potrai interagire con l'interfaccia del dispositivo che utilizzi per centralizzare le telecamere e recarti nella sezione dedicata alle registrazioni e ai playback selezionando l'apposita voce di menu. In questa fase non posso essere più preciso, data la varietà di modelli e soluzioni presenti sul mercato.

Per un accesso da remoto, invece, valgono più o meno le stesse indicazioni già fornite nel precedente capitolo relativo alle telecamere IP. Personalmente, ti consiglio di utilizzare sempre le risorse sviluppate dal produttore per il monitoraggio del sistema: se, dunque, preferisci avvalerti di un PC, scarica il software ufficiale del DVR/NVR dal sito del brand, quindi provvedi alla sua installazione ed esegui la registrazione di un account, che ti permetterà di accedere privatamente ai tuoi video.

In alternativa, qualora il tuo impianto di videosorveglianza preveda un servizio cloud, puoi accedere da remoto anche collegandoti dal tuo browser preferito a uno specifico indirizzo Web fornito anche in questo caso dal produttore, sempre previa registrazione di un account.

Molti sistemi di videosorveglianza basati su DVR e NVR prevedono altresì delle app per Android e iPhone/iPad che consentono di eseguire il controllo delle registrazioni in mobilità, come quella di cui ti parlo nel capitolo che segue.

Infine, se hai scelto di creare un sistema di videosorveglianza con una configurazione ibrida, composta da modelli di telecamere differenti fra loro per tipologia e brand, utilizzando ad esempio un DVR multistandard o un NVR con supporto ONVIF o RTSP (si tratta di protocolli di rete per i sistemi di videosorveglianza che garantiscono la compatibilità tra dispositivi di marche diverse), puoi ricorrere a uno dei tanti programmi per vedere telecamere da remoto, o a delle app per telecamere, come quelli consigliati nelle guide appena linkate. In questo caso, però, la gestione delle registrazioni dipende dalle funzionalità del dispositivo in uso.

Come vedere registrazioni telecamere iDMSS Plus

Per renderti più chiare le indicazioni fornite in calce nel capitolo precedente, di seguito ti spiego come vedere registrazioni telecamere iDMSS Plus, utilizzando quindi l'app di riferimento dei sistemi di sicurezza di Dahua. I dispositivi in questione, dunque, sono già collegati al sistema DVR o NVR del produttore in questione, ed è stata completata la relativa procedura di configurazione guidata.

Per l'occorrenza, se hai un iPhone ti raccomando di utilizzare la versione più recente dell'app ufficiale, denominata DMSS, che puoi scaricare da questa pagina dell'App Store. La stessa è disponibile anche per dispositivi Android in questa sezione del Google Play Store.

Una volta avviata, per prima cosa consenti all'app di inviare notifiche e avvisi, quindi accetta i termini di contratto e l'informativa sulla privacy e scorri le schermate di presentazione. Premi il simbolo della freccia nell'ultima di queste, dopodiché seleziona il Paese.

A questo punto, su iOS puoi opzionalmente eseguire il login con le credenziali del tuo account o direttamente la registrazione, oppure saltare questo passaggio toccando la [X] collocata in alto. Su Android, invece, visualizzerai direttamente la schermata principale, e per associare il tuo account dovrai preventivamente premere il pulsante Accedi.

Successivamente, ove richiesto fornisci i permessi per l'utilizzo della rete locale, quindi sfiora il simbolo [+] che trovi in alto a destra e scegli l'opzione Scan, consentendo all'app di accedere alla fotocamera. Ora, inquadra il codice QR del tuo DVR o NVR Dahua (impresso solitamente nell'etichetta sul retro del dispositivo o nel relativo manuale), oppure immetti manualmente l'identificativo pigiando il pulsante sottostante (lo trovi nei pressi del QR code in questione).

A seguire, seleziona la tipologia di device (ovviamente, il sistema consente di associare altri dispositivi del produttore in questione, come telecamere IP e videocitofoni) e assegna un nome allo stesso, specificando anche username e password per un accesso protetto. Infine, salva e conferma le informazioni immesse, quindi attendi il caricamento delle schermate relative alle telecamere collegate al DVR o NVR.

Per visualizzare le registrazioni di una telecamera, sfiora il relativo riquadro, in modo da aprire la rispettiva schermata, e tocca il bottone Playback ivi presente.