DC++, scaricare e configurare DC++ in Italiano

Dopo 12 ore intense e sudate di ricerca su eMule ti sei finalmente reso conto che quell’e-book non ce l’ha nessuno. Hai cercato su ogni singolo server e hai perquisito ogni singolo peer, ma la tua ricerca è stata vana. Sembra proprio che non esista!

In realtà esiste ma su eMule non lo condivide nessuno. Quello che ti ci vorrebbe è una community di lettori come te che condividono solamente e-book gratuiti o altre tipologie di file che ti interessano. Dove puoi trovarla? Semplice! Negli Hub di DC++.

DC++ è un client P2P che sfrutta la rete Direct Connect e ti permette di condividere file con milioni di persone in tutto il mondo. Grazie ad un’interfaccia semplice ed intuitiva, ti permette di connetterti ad un Hub di persone specializzate nei file che ti interessano per scaricare ad alta velocità tutti i file che cerchi. Ecco come funziona.

Collegati al sito di Dcplusplus e clicca sul pulsante Download DC++ per scaricare il programma. Una volta scaricato apri, facendo doppio click su di esso, il file DCPlusPlus-0.761.exe.

Nella procedura guidata d’installazione che si apre spunta la voce I accept the terms in the Licence agreement per accettare i termini d’uso del programma e premi il tasto Next. Successivamente premi ancora una volta il tasto Next ed infine Install per installare DC++. Ad installazione terminata clicca sul pulsante Close per chiudere la procedura guidata e avvia il programma.

All’avvio di DC++ si aprirà una procedura di configurazione guidata. In essa scrivi il tuo nome utente nel campo Nick, il tuo indirizzo email nel campo email e lascia selezionata la voce 0,005 Mbits/s nel campo di Velocità linea (upload).

Nella stessa finestra, clicca ora sulla scheda Impostazioni di connessione presente nel menu verticale a sinistra per selezionare il tipo di connessione alla rete.

Se non utilizzi un router per accedere ad Internet lascia spuntata la voce My computer is directly connected to internet, altrimenti, se lo usi, metti il segno di spunta alla voce Manual port forwarding (i have configured my router by myself) e in TCP e UDP inserisci i numeri delle porte TCP e UDP che hai aperto sul tuo router per la connessione dati.

Ora devi selezionare la cartella di destinazione dei tuoi file. Per farlo, seleziona la scheda Downloads nel menu a sinistra e nella finestra aperta clicca sul pulsante Sfoglia relativo alle voci directory predefinita di scaricamento e Cartella dei download incompleti per selezionare le cartelle di destinazione dei file scaricati e di quelli incompleti.

Per terminare apri la scheda Condivisione: clicca sul pulsante aggiungi cartella e seleziona una cartella del tuo computer con almeno 10 Gigabyte di dati da condividere. Se condividerai meno file non potrai accedere a certi Hub e non riuscirai ad effettuare ricerche e scaricare file. Scelta la cartella da condividere, clicca sul pulsante Ok presente in fondo alla finestra per terminare la procedura guidata ed iniziare a scaricare.

Dall’interfaccia principale di DC++ clicca sull’icona Hub presente nel menu degli strumenti in alto. Nella scheda che si apre, fai doppio click su un hub predefinito tra quelli presenti per connetterti ad esso. Una volta connesso riceverai il messaggio di benvenuto dell’hub. Nella scheda principale potrai vedere la chat pubblica mentre nella scheda a destra tutta la lista degli utenti connessi.

Per scaricare un file, clicca sull’icona a forma di lente d’ingrandimento (Ricerca) presente nel menu degli strumenti e in stringa di ricerca scrivi il nome del file che cerchi. Nella lista dei risultati, fai doppio click su uno dei file trovati per avviarne il download, nella barra sottostante potrai vederne l’avanzamento. A scaricamento ultimato, potrai trovare il file nella cartella di download che hai specificato precedentemente. Semplice vero?

Se vuoi trovare altri Hub più pertinenti alle tue ricerche, puoi visitare il sito diBesthubs.