Ti sei da poco approcciato al mondo dei videogiochi e lo hai fatto provando alcuni dei titoli più gettonati sul mercato, i quali solitamente rientrano nella categoria di tripla A, ossia dei prodotti nei quali vengono spese grosse risorse monetarie per creare un risultato finale coi fiocchi. Ci sono, però, anche tantissimi altri videogiochi che vengono sviluppati con un budget più ridotto, ma ciò non significa che siano migliori o peggiori di altri, anzi; sono tantissimi i giochi indie — così si chiama la categoria — che hanno vinto diversi premi importanti nel corso degli anni.

A oggi è possibile trovare davvero una quantità enorme di giochi indie che vale davvero la pena provare. Ovviamente, ciò non limita in alcun modo il genere: è infatti possibile trovare facilmente un titolo che faccia per chi è alla ricerca di un gioco che possa intrattenerlo a dovere. Per risparmiarti del tempo, però, in questa guida potrai comodamente consultare quelli che ritengo essere i migliori giochi indie e a te non resterà che scegliere quelli che più preferisci. Ovviamente troverai titoli per qualsiasi piattaforma, quindi PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e persino sui dispositivi mobili equipaggiati con Android o iOS/iPadOS.

Tutti i giochi che vedrai in questa guida saranno suddivisi per piattaforma, ma molti di essi sono in realtà disponibili su più piattaforme, come ti indicherò per ciascuno dei titoli. Inoltre, questi potrebbero anche essere disponibili in degli abbonamenti come il Game Pass o il PlayStation Plus, i quali contengono cataloghi di centinaia e centinaia di giochi a un prezzo fisso e vantaggioso. Per il resto, a me non resta che augurarti una buona lettura, ma soprattutto un buon divertimento!

Migliori giochi indie PC

Se sei alla ricerca dei migliori giochi indie Steam, sei indubbiamente nel posto giusto. Su questa piattaforma, assieme a Epic Games e altre di questo calibro, potrai trovare migliaia e migliaia di videogiochi appartenenti a questo genere. Non dimenticare, poi, portali come Itch.io e GOG, che contengono tantissimi titoli indie da poter scaricare senza DRM, quindi slegati da piattaforme particolari.

Nei prossimi paragrafi, ad ogni modo, puoi trovare una scrematura di titoli che non puoi assolutamente perdere e che potrebbero offrirti ore e ore di divertimento e intrattenimento. Cercali sui vari store e marketplace appena citati.

Prima di procedere, però, devi sapere che qualora lo desideri puoi usufruire del Game Pass di Microsoft, un abbonamento con il quale puoi accedere a centinaia di titoli diversi ogni mese, tra i quali potrebbero anche essercene alcuni di quelli che sto per mostrarti, a un costo estremamente vantaggioso. Se sei interessato a questo servizio ti rimando alla mia guida apposita nella quale ti spiego come funziona il PC Game Pass.

The Binding of Isaac – nel 2011 fa il suo debutto un gioco che ha stravolto totalmente il genere dei roguelike. Questo gioco funge infatti da ispirazione per una moltitudine dei titoli appartenenti a questo genere usciti nei giorni più recenti, grazie al suo gameplay estremamente frenetico e unico, che ha subito catturato l'attenzione di milioni di appassionati. Il titolo è presente anche su PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch e offre centinaia e centinaia di ore di gioco.

Undertale – a questa lista non può assolutamente mancare uno dei caposaldi dell'intero genere indie. Uscito nel 2015, Undertale offre una storia mozzafiato con tantissimi finali differenti a seconda di ogni piccola scelta che farai durante la tua partita, il tutto accompagnato da uno stimolante gameplay a turni e una colonna sonora estremamente caratteristica. Il gioco è disponibile anche su PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch e device Android e iOS/iPadOS e richiede all'incirca 7 ore per essere terminato. È estremamente consigliato, però, giocare tutti i finali principali del gioco per godersi l'esperienza completa e ciò può alzare il contatore di ore anche a 20.

Terraria – se sei alla ricerca di un gioco che ti dia quasi completa libertà su ciò che puoi fare, Terraria fa al caso tuo. Debuttato nel 2011, il gioco mette a tua completa disposizione un mondo da esplorare e da modellare a tuo piacimento, dove potrai raccogliere risorse per migliorare il tuo equipaggiamento e sconfiggere mostri e boss sempre più forti man mano che avanzerai nella tua partita. Un titolo del genere può tranquillamente offrire centinaia di ore di gioco e oltre a essere su PC è anche su PlayStation 4 e 5, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili con Android e iOS/iPadOS.

Hollow Knight – un altro indie che è diventato un caposaldo del suo genere principale è Hollow Knight, un metroidvania uscito nel 2017 che ha riscosso un enorme successo in pochissimo tempo. In questo gioco esplorerai un regno decadente per svelarne i misteri mentre dovrai farti strada tra i mostri che vi abitano, con un gameplay frenetico ed estremamente divertente. È possibile giocare a questo titolo anche su PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch e se stai cercando un'avventura longeva allora ti farà piacere sapere che Hollow Knight richiede circa 25 ore per essere completato.

Super Meat Boy – se invece stai cercando qualcosa che metta seriamente alla prova la tua pazienza, Super Meat Boy potrebbe essere un buon candidato. Si tratta di un platform che sin dal suo debutto nel 2010 è molto rinomato per aver fatto praticamente impazzire chiunque ci abbia mai giocato, grazie alla difficoltà dei livelli che aumenta man mano che si progredisce, fino ad arrivare a essere un vero e proprio inferno. Il tempo necessario per completarlo è molto soggettivo, ma indicativamente sono richieste all'incirca 10 ore. Oltre che su PC, inoltre, il titolo è presente anche su PlayStation 4, Nintendo Switch e device Android e iOS/iPadOS.

Papers, Please – uscito nel 2013, Papers, Please è un gioco di simulazione e rompicapo che ti mette nei panni di un ispettore di frontiera in un paese immaginario dell'Europa dell'Est. Ambientato in un cupo regime totalitario, il titolo ti sfida a esaminare i documenti dei viaggiatori e prendere decisioni etiche e morali mentre bilanci il tuo lavoro con la compassione per i personaggi che incontri. Disponibile anche su dispositivi mobili con Android e iOS/iPadOS, il gioco richiede circa 5 ore per essere portato a termine.

Hotline Miami – questo brutale e frenetico gioco promette diverse ore di puro divertimento. Il primo capitolo è uscito nel 2012 e si tratta di uno sparatutto d'azione nel quale impersonerai un assassino incaricato di compiere violenti omicidi sfruttando le armi che potrai trovare attorno a te. Il titolo è accompagnato da una colonna sonora estremamente caratteristica in genere synthwave, la quale renderà ogni partita ancora più entusiasmante e piacevole. Quest'opera è presente anche sotto forma di Hotline Miami Collection, la quale racchiude il primo e il secondo capitolo di questa serie, ed è disponibile, oltre che su PC, anche su PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch.

The Stanley Parable – un altro titolo decisamente interessante è The Stanley Parable, il quale sfida le convenzioni dei videogiochi esplorando a fondo la libertà del giocatore e le conseguenze delle decisioni prese. In questo titolo, debuttato nel 2013, assumerai il ruolo di Stanley, un impiegato intrappolato in un ufficio senza alcuna direzione o obiettivo apparente; l'esperienza è incentrata sulle tue scelte e sulle tue interazioni con un narratore sarcastico che commenta e guida le azioni del protagonista. Avrai modo di sbizzarrirti in questo particolare gioco per circa 8 ore e potrai provarlo anche su PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch.

Disco Elysium – questo particolare titolo, uscito nel 2019, è un gioco di ruolo narrativo ambientato in un mondo di fantascienza noir, in cui interpreterai un detective alcolizzato che indaga su un omicidio e affronta intrighi politici. Fa da protagonista a quest'opera una narrativa estremamente profonda, focalizzata sui personaggi che incontrerai lungo la strada e su ogni piccola scelta che compierai, la quale darà forma al finale del gioco. Disco Elysium, oltre che su PC, è anche su PlayStation 4 e 5, Xbox e Nintendo Switch e sono richieste all'incirca 23 ore per completarlo.

The Forest – si tratta di un gioco completamente concentrato sulla sopravvivenza — o almeno, questa è la prima impressione che si potrebbe avere nelle prime ore di gioco. Dopo esserti ritrovato naufragato su un'isola apparentemente deserta, mentre ti procaccerai da mangiare e costruirai il tuo rifugio con le risorse che troverai attorno a te, ti accorgerai infatti che non sei affatto solo e che le altre entità attorno a te saranno la chiave per scoprire il mistero del luogo in cui ti trovi. Questo gioco è uscito nel 2014 e richiede almeno 15 ore per essere completato; inoltre è disponibile anche su PlayStation 4, oltre che su PC.

Migliori giochi indie PS5 e PS4

Come dici? Sei alla ricerca dei migliori giochi indie di sempre su PlayStation 5 o PlayStation 4? Ebbene, questa piattaforma è ben nota per essere ospite a parecchie esclusive, anche se negli ultimi anni si è aperta maggiormente al mercato esterno, rilasciando una gran parte dei propri giochi anche per altre piattaforme. Nonostante ciò, PlayStation ha comunque un vastissimo parco titoli decisamente interessante, per cui trovare un gioco indie che farà per te non dovrebbe essere difficile.

Prima di mostrarti i titoli di questa lista, però, ci tengo a sottolineare che PlayStation può anche essere affiancata a PlayStation Plus: si tratta di un servizio di abbonamento il quale, per una quota fissa mensile, offre l'accesso a diverse funzionalità interessanti, come l'online, il retrogaming o sconti esclusivi. Oltre a ciò, però, ogni mese mette a disposizione anche un grosso quantitativo di titoli inclusi nell'abbonamento, tra i quali potresti anche trovare quelli che sto per mostrarti nei prossimi paragrafi. Se sei interessato a questo servizio, ti rimando direttamente alla mia guida apposita in cui ti mostro come attivare PlayStation Plus.

Hades – uscito nel 2018, Hades è un videogioco d'azione roguelike in cui assumerai il ruolo di Zagreus, figlio di Ade, nel tentativo di sfuggire all'Inferno e raggiungere il Monte Olimpo. Il titolo offre combattimenti estremamente frenetici, durante i quali dovrai sfruttare un vasto arsenale di armi divine e potenziamenti per avere la meglio su enormi ondate di nemici e pericolosi boss. Disponibile anche su PC, Xbox e Nintendo Switch, questo gioco richiede una ventina d'ore per completare la storia, ma offre almeno un centinaio d'ore di puro divertimento nelle proprie partite.

Journey – ambientato in un mondo enigmatico e presumibilmente deserto, il giocatore si ritroverà a esplorare un vasto deserto alla ricerca di una montagna misteriosa. Caratteristico di questo gioco è la totale assenza di dialoghi e la possibilità di trovare giocatori sparsi per il mondo, con i quali ti troverai a cooperare e comunicare senza poter parlare l'uno con l'altro. Non potrai far altro che proseguire per la tua strada mentre ti imbatterai in magnifici paesaggi, accompagnati da un'incantevole colonna sonora. Journey è uscito nel 2012 e offre non più di una manciata di ore di gioco. Il titolo, oltre che su PlayStation 4, è disponibile anche su PC.

Stray – se stai cercando un gioco nel quale poter impersonificare qualcosa di diverso da un umano, perché non provare a diventare un gatto? Rilasciato nel 2022, Stray ti mette nei panni di un micio, rimasto da solo in un mondo post apocalittico nel quale non c'è traccia degli esseri umani e ti troverai in una città abitata unicamente da robot. Dovrai sfruttare le tue abilità da gatto per farti strada tra i viali della città per scoprire cos'è successo al luogo in cui ti trovi e ai suoi abitanti originari. Questo titolo offre circa cinque ore di gioco, ed è possibile trovarlo anche su PC e Xbox.

Cult of the Lamb – uscito nel 2022, questo particolare gioco fonde il genere roguelike e quello di gestione in un'unica cosa. Nei panni di un agnello, ti ritroverai a dover costruire e gestire un culto soprannaturale, mentre dovrai espandere la tua base per sopravvivere alle varie minacce che ti verranno presentate proseguendo nel gioco. La trama ruota attorno all'idea di culto e misticismo e ciò si rispecchia perfettamente anche nel gameplay. Il titolo offre almeno una quindicina di ore di gioco, ed è presente anche su PC, Xbox e Nintendo Switch.

What Remains of Edith Finch – se vorresti giocare a qualcosa più incentrato sulla storia, What Remains of Edith Finch potrebbe fare al caso tuo. Si tratta di un walking simulator nel quale interpreterai Edith Finch, l'ultima superstite della famiglia Finch e rivisiterai la tua vecchia casa in cerca di risposte sul come e sul perché tutti i tuoi cari sono scomparsi. Questa straordinaria esperienza narrativa ha fatto il suo debutto nel 2017 e offre una storia corta (di circa due ore e mezza), ma ricca di emozioni e colpi di scena. L'opera è disponibile anche su PC, Xbox, Nintendo Switch e device con iOS/iPadOS.

Dredge – questo titolo è stato rilasciato nel 2023 e offre un'esperienza decisamente originale e interessanti. Ti ritroverai nei panni di un pescatore, il quale svolge un'apparente vita normale: dovrai pescare, vendere i tuoi prodotti e migliorare la tua barca, finché così facendo arriverai a scoprire segreti sepolti da tempo nelle profondità dell'oceano, i quali ti porteranno a scoprire una narrativa intrigante e sinistra. Il titolo, disponibile anche su PC, Xbox e Nintendo Switch, ti offrirà circa 9 ore di gioco.

Darkest Dungeon – si tratta di un roguelike tattico uscito nel 2015, non solo su PlayStation 4, bensì anche su PC, Xbox e Nintendo Switch. Il titolo è noto per la sua atmosfera cupa e per la sua crescente difficoltà e si concentra sull'aspetto gestionale, richiedendo al giocatore di gestire le risorse e la salute mentale degli eroi nella propria squadra, oltre a pianificare con attenzione le missioni per portarle a termine con successo e senza ingenti perdite. Un titolo del genere offre almeno una cinquantina di ore di gioco.

Little Nightmares – questo gioco ha riscosso un enorme successo sin dal suo debutto nel 2017, grazie alla sua atmosfera cupa e terrificante, capace di incutere timore a chiunque. Ti trovi nei panni di una bambina intrappolata in un mondo oscuro, impegnata a fuggire dai pericoli che le si pareranno davanti, i quali saranno tutto fuorché normali. Questo spaventoso titolo offre circa 5 ore di gioco e oltre che su PlayStation 4 puoi trovarlo anche su PC, Xbox, Nintendo Switch e device con Android e iOS/iPadOS. Se ti piace particolarmente, inoltre, ti interesserà sapere che è anche stato rilasciato un seguito, Little Nightmares II.

ABZÛ – se cerchi qualcosa di più rilassante, ABZÛ potrebbe essere una soluzione. Si tratta di un gioco che ha debuttato nel 2016 non solo su PlayStation 4, bensì anche su PC, Xbox e Nintendo Switch, ed è un titolo d'avventura subacquea che offre un'esperienza incentrata prevalentemente sull'esplorazione. Durante la tua partita ti immergerai nelle profondità marine nei panni di un subacqueo e interagirai con la fauna marina, mentre dovrai risolvere enigmi subacquei per scoprire le meraviglie del mondo sottomarino. Si tratta di un videogioco piuttosto corto, che richiede circa un paio d'ore per essere portato a termine.

SOMA – uno degli indie più importanti appartenenti al genere horror è sicuramente SOMA. Quest'esperienza fantascientifica è ambientata in un futuro distopico sottomarino e nei panni del protagonista esplorerai una struttura oceanica decadente. Il gioco mescola perfettamente orrore psicologico e tematiche filosofiche, sfidandoti con domande sulla natura dell'identità, della coscienza e dell'umanità. Quest'opera è uscita nel 2015 su PlayStation 4, ma anche su PC e Xbox e offre una decina di ore di gioco.

Migliori giochi indie Xbox

Se invece la tua console prediletta è Xbox, non hai di che preoccuparti: anche questa console possiede centinaia e centinaia di titoli indie decisamente interessanti. Sicuramente non è ricca di esclusive quanto può esserlo PlayStation, in quanto è ormai da anni che quasi tutti i giochi che escono su questa piattaforma debuttano anche su PC, ma sicuramente ciò non toglie niente ai titoli presenti, come ti mostrerò nei paragrafi subito qui in basso.

Anche in questo caso, però, prima di parlarti effettivamente dei giochi di questa lista, ti voglio ricordare che gli utenti Xbox possono usufruire anche del servizio Game Pass, un abbonamento che mette a disposizione un ampio parco titoli ogni mese a un prezzo fisso e vantaggioso. Se sei interessato a provarlo, ti rimando alla mia guida dove ti mostro come funziona il Game Pass.

Outer Wilds – rilasciato nel 2019, si tratta di un videogioco d'avventura esplorativa che offre una straordinaria esperienza di scoperta e mistero nello spazio, uscito non solo su Xbox, bensì anche su PC, PlayStation 4 e 5 e Nintendo Switch. Assumerai il ruolo di un astronauta in un piccolo sistema solare in cui il sole esplode ogni 22 minuti, causando un ciclo di vita e morte senza fine e il tuo compito sarà scoprire il segreto di questa misteriosa catena di eventi esplorando i pianeti circostanti. Il gioco può essere finito in un quantitativo di ore che si aggira attorno alle 20.

Ori and the Blind Forest – questo particolare platform ha fatto il suo debutto nel 2015 e ha subito catturato l'attenzione dei giocatori grazie a una narrativa enormemente toccante. Ori è una piccola creatura spirituale, ed è in viaggio per ripristinare la vita e la luce nella sua foresta natale. Il tutto sarà accompagnato da una colonna sonora commovente e delle grafiche meravigliose. Oltre che su Xbox, il titolo è presente anche su PC e Nintendo Switch e offre una decina di ore di gameplay. Recentemente è anche stato rilasciato un seguito, dal nome di Ori and the Will of the Wisps.

Celeste – un altro indie appartenente al genere platform degno di nota è indubbiamente Celeste. È stato rilasciato nel 2018 su Xbox, ma anche su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch e segue la storia di Madeline, una giovane donna determinata a scalare la montagna Celeste, un'impresa che simboleggia la sua lotta contro i demoni interiori e le sfide personali. Questo toccante titolo richiederà all'incirca 10 ore per essere completato.

Dead Cells – in questo gioco assumerai il ruolo di un essere senza vita alla ricerca di una via d'uscita da un misterioso castello infestato da creature letali. Questo roguelike presenta una grafica in pixel art molto caratteristica e un gameplay estremamente frenetico, nel quale dovrai servirti delle armi e degli strumenti che troverai durante il tuo cammino per poter progredire. È stato rilasciato nel 2017 su Xbox e su altre piattaforme come PC, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch e device con Android e iOS/iPadOS e nonostante possano bastare all'incirca 15 ore per completare la storia principale, il gioco offre in realtà diverse decine di ore di puro divertimento.

Sifu – nel 2022 fa il suo debutto Sifu, un coinvolgente gioco d'azione che segue la storia di un maestro delle arti marziali alla ricerca di vendetta per la morte di suo padre. Impersonificherai questo personaggio e lo seguirai in tutti i frenetici ed entusiasmanti combattimenti che dovrà affrontare durante la sua avventura per portare a termine il suo compito. Il gioco è adesso su Xbox, ma anche su PC, PlayStation 4 e 5 e Nintendo Switch e richiede tra le 10 e le 15 ore per essere completato.

Tunic – sempre nel 2022 esce anche Tunic, un affascinante gioco d'azione e avventura indie in cui i giocatori assumono il ruolo di una piccola volpe esploratrice in un mondo misterioso. Con una grafica adorabile e una colonna sonora caratteristica, il protagonista deve affrontare avversari impegnativi e risolvere enigmi per scoprire i segreti del pianeta in cui si trova. Il gioco dura circa 12 ore, ed è uscito non solo su Xbox, ma anche su PC, PlayStation 4 e 5 e Nintendo Switch.

Minecraft – menzione doverosa per questo gioco, il quale nonostante a oggi sia uno dei titoli che ha incassato più al mondo, è comunque partito dall'avere soltanto una piccolissima nicchia di giocatori. Minecraft non ha bisogno di presentazioni: il gioco a cubetti ha fatto il suo debutto ufficiale nel 2011 e a oggi è disponibile su tutte le piattaforme principali; non solo Xbox quindi, bensì anche PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e dispositivi mobili con Android e iOS/iPadOS. Il tuo scopo sarà quello di sfruttare il mondo circostante a tuo piacimento e farne tutto ciò che vorrai, ad esempio costruirti un rifugio e prepararti all'esplorazione, oppure creare costruzioni sofisticate. Vien da sé che il quantitativo di ore che un titolo del genere può offrire è potenzialmente infinito. Per maggiori dettagli su come giocare a Minecraft, leggi il mio tutorial dedicato.

Overcooked – se cerchi qualcosa da giocare in compagnia, Overcooked è indubbiamente un titolo da provare assolutamente. Il gioco vede un massimo di 4 giocatori in una cucina, nella quale avranno il compito di cooperare per portare a termine gli ordini dei clienti, il tutto mentre l'ambiente circostante cercherà di ostacolarli in ogni modo possibile. Il primo capitolo è uscito nel 2016, ma è adesso disponibile una collezione, intitolata Overcooked! All You Can Eat che racchiude entrambi i capitoli della serie, assieme a contenuti esclusivi. La collezione è disponibile anche su PC, PlayStation 4 e 5 e Nintendo Switch e offre decine di ore di intrattenimento.

Rocket League – allo stesso modo, anche un titolo dal calibro di Rocket League, adesso famoso in tutto il mondo, è partito come gioco indie. Debuttato nel 2015, si tratta di un gioco gratuito di calcio, dove i giocatori non sono delle semplici persone, bensì delle macchine. Il titolo offre un'esperienza competitiva unica, oltre a diverse modalità tra le quali sbizzarrirsi. Ciascuna partita può durare fino a un massimo di 11 minuti, durante i quali le due squadre dovranno cercare di fare gol l'una nella porta dell'altra. Rocket League è presente anche su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per sapere in dettaglio come giocare a Rocket League, leggi la mia guida dedicata.

INSIDE – questo inquietante titolo è uscito nel 2016 su Xbox, PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e device con iOS/iPadOS e si tratta di un emozionante gioco d'avventura in cui dovrai guidare un giovane protagonista attraverso un mondo oscuro e surreale. Con una grafica accattivante e una narrazione senza parole, l'opera offre una storia intrigante e un gameplay basato su enigmi e azione. Portare a termine questo titolo richiederà all'incirca 3 ore e mezza; un gioco corto, ma pieno di contenuto.

Migliori giochi indie Switch

Tra i migliori giochi indie per Switch troviamo tantissimi altri titoli decisamente interessanti. Anche in questo caso, come per le piattaforme precedenti, molti dei giochi che andrò a mostrarti non saranno esclusive per Nintendo Switch, poiché rilasciati anche su altre piattaforme.

Se però vorresti avere accesso anche a titoli di vecchia data, ti consiglio di provare Nintendo Switch Online, un servizio in abbonamento che offre l'accesso appunto a vecchi giochi che fanno parte delle console precedenti alla Nintendo Switch, così da poter trovare un numero ancora maggiore di titoli indie. Se sei interessato ti rimando alla mia guida dove ti mostro come funziona Nintendo Switch Online.

OMORI – questo titolo ha visto la luce nel 2020, originariamente come esclusiva Nintendo Switch e poi sbarcato anche su PC, PlayStation 4 e Xbox e si tratta di un gioco di ruolo con una grafica in pixel art vivace e caratteristica. L'attrazione principale di quest'opera, però, è la storia, la quale mischia elementi di orrore psicologico con temi complessi e pesanti, rendendo l'esperienza di gioco un'immersione profonda e coinvolgente nell'oscurità e nella luce dell'animo umano. Portare a termine OMORI richiederà tra le 20 e le 30 ore.

Cuphead – un altro gioco indie particolarmente unico nel suo genere è Cuphead. È uscito nel 2017 non solo su Nintendo Switch, bensì anche su PC, PlayStation 4 e Xbox e ciò che lo caratterizza è il suo iconico stile visivo ispirato ai cartoni animati degli anni '30. Questo gioco d'azione e platform ti vedrà impegnato in una serie di duelli contro boss stravaganti e impegnativi, i quali potrebbero richiederti diversi tentativi prima di poterli sconfiggere. Per finire Cuphead è necessario un minimo di 10 ore.

Inscryption – questo enigmatico titolo sfida il giocatore a fuggire da una realtà distorta, la quale lo vede intrappolato in un gioco di carte roguelike. Con una trama intrigante e un gameplay che mescola strategia e horror, il tuo compito sarà quello di costruire mazzi e affrontare avversari mentre cerchi di scoprire i segreti di questo mondo sinistro. Il titolo ha fatto il suo debutto nel 2021 e a oggi è disponibile non solo su Nintendo Switch, ma anche su PC, PlayStation 4 e 5 e Xbox, mentre per completarlo ci vogliono circa 12 ore.

Gris – se stai cercando qualcosa che possa seriamente commuoverti, GRIS è sicuramente tra i primi titoli da provare. Si tratta di un'avventura che vede come protagonista una ragazza che sta affrontando un lutto dovuto alla morte di una persona a lei cara e durante il gioco dovrà affrontare tutte e cinque le famose fasi di questo lutto (negazione, rabbia, patteggiamento, depressione e accettazione). Questa toccante opera è uscita nel 2018, oltre che su Nintendo Switch, anche per PC, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch e device con Android e iOS/iPadOS e trattandosi di una breve esperienza sono necessarie soltanto circa 3 ore e mezza per finire il gioco.

Untitled Goose Game – il gioco è stato rilasciato nel 2019 per diverse piattaforme, tra cui non solo Nintendo Switch, bensì anche PC, PlayStation 4 e Xbox. Si tratta di un titolo comico in cui vestirai i panni di un'oca chiassosa e fastidiosa, impegnata a disturbare tutti gli abitanti del villaggio in cui si trova. La grafica e la colonna sonora semplicistica contribuiscono al tono spiritoso del gioco, che promette una manciata di ore di risate e dispetti.

SUPERHOT – questo caratteristico titolo ha debuttato nel 2016 su Nintendo Switch e anche altre piattaforme come PC, PlayStation 4 e Xbox, ed è molto noto grazie alla sua unicità. In questo gioco lo scorrere del tempo è controllato dal protagonista: se non ti muovi il tempo non andrà avanti e viceversa. In tutto ciò ti troverai a combattere delle misteriose entità e per fare ciò dovrai sfruttare non soltanto gli strumenti che troverai attorno a te, bensì anche l'arma più potente che possiedi, ossia, appunto, il tempo. È disponibile anche in versione VR per PS4. Per concludere questo gioco piccolo, ma carico di azione, sono necessarie circa 2 ore e mezza.

Subnautica – questo gioco è uscito nel 2018 ed è disponibile, oltre che su Nintendo Switch, anche per PC, PlayStation 4 e 5 e Xbox. Si tratta di un emozionante titolo di sopravvivenza ambientato in un vasto mondo sottomarino alieno. Accompagnato da una grafica subacquea mozzafiato e una narrazione coinvolgente, in questo gioco esplorerai gli abissi marini e costruirai strutture per cercare di sopravvivere in un ambiente pieno di pericoli. Offre anche un grande quantitativo di tempo da passare nel gioco, poiché per completarlo sono necessarie all'incirca 30 ore. E se ancora non ti bastano, è anche stato rilasciato un secondo capitolo, Subnautica: Below Zero, per rivivere quest'orrorifica esperienza sottomarina in un modo totalmente nuovo e aggiornato.

Risk of Rain 2 – nel 2020 viene rilasciato questo titolo super frenetico, a oggi disponibile su Nintendo Switch, ma anche su PC, PlayStation 4 e Xbox. Si tratta di uno sparatutto roguelike nel quale, assieme anche ai tuoi amici se lo vorrai, il tuo compito sarà quello di resistere a tutti i livelli che dovrai affrontare, fino ad arrivare a quello finale, nel quale dovrai combattere un potente boss. Prima di arrivare alla fine dovrai assicurarti di essere equipaggiato fino ai denti e soprattutto di non perdere troppo tempo: più il tempo passa e più la difficoltà aumenterà. Questo caratteristico gioco offre svariate decine di ore di divertimento puro.

Night in the Woods – questo avvincente titolo d'avventura segue la storia di Mae Borowski, una giovane gatta antropomorfa che, nella sua avventura, esplorerà temi come l'alienazione, l'amicizia e la transizione verso l'età adulta, offrendo un'esperienza di gioco coinvolgente per chi apprezza una storia ben raccontata. Il gioco offre un'esperienza narrativa ricca di personaggi interessanti e dialoghi ben scritti, il tutto accompagnato da una grafica affascinante e un'atmosfera unica. Il titolo è disponibile, oltre che su Nintendo Switch, anche su PC, PlayStation 4 e 5 e Xbox e ci vogliono all'incirca 8 ore e mezza per finirlo.

Enter the Gungeon – chiudiamo questa lista con un altro gioco indie estremamente importante per il genere roguelike, ossia Enter the Gungeon. Rilasciato nel 2016, in questo titolo sparatutto dovrai destreggiarti tra i vari dungeon che troverai durante il tuo cammino, affrontando mostri e boss pericolosi e raccogliendo il bottino per diventare più potente. Nonostante ci vogliano "soltanto" una ventina di ore per finire il gioco, Enter the Gungeon può facilmente offrire centinaia di ore di gameplay senza annoiarsi, grazie alla sua natura da roguelike che rinfresca l'esperienza in ogni partita.

Migliori giochi indie Android e iOS/iPadOS

Non possono mancare, ovviamente, i migliori giochi indie anche per chi invece preferisce giocare da smartphone e tablet. Qui di seguito, quindi, puoi trovare quelli che ritengo essere i migliori del momento.

LIMBO (Android/iOS/iPadOS) – questo gioco è un'opera d'arte in bianco e nero che vede come protagonista un bambino solitario, il quale dovrà avventurarsi in un luogo unico e oscuro e cercare di sopravvivere alle minacce che lo circondano, risolvendo anche gli enigmi che gli verranno posti. Si tratta di un gioco piuttosto corto, che richiede soltanto un paio d'ore per essere completato e dal suo debutto nel 2010 a oggi è stato rilasciato per diverse piattaforme: è possibile trovarlo non solo su dispositivi mobili con Android e iOS/iPadOS, bensì anche su PC, PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch.

(Android/iOS/iPadOS) – questo gioco è un'opera d'arte in bianco e nero che vede come protagonista un bambino solitario, il quale dovrà avventurarsi in un luogo unico e oscuro e cercare di sopravvivere alle minacce che lo circondano, risolvendo anche gli enigmi che gli verranno posti. Si tratta di un gioco piuttosto corto, che richiede soltanto un paio d'ore per essere completato e dal suo debutto nel 2010 a oggi è stato rilasciato per diverse piattaforme: è possibile trovarlo non solo su dispositivi mobili con Android e iOS/iPadOS, bensì anche su PC, PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch. Among Us (Android/iOS/iPadOS) – un altro titolo che non ha sicuramente bisogno di presentazioni è Among Us. Rilasciato nel 2018, questo gioco online ti metterà assieme ad altri giocatori in una nave spaziale e dovrete tutti collaborare per scoprire chi è l'impostore tra di voi, prima che quest'ultimo riesca a uccidere tutti i passeggeri della nave, in partite che mediamente durano attorno ai 10 minuti. Il titolo è presente su device Android e iOS/iPadOS ed è gratuito, mentre è a pagamento sulle altre piattaforme su cui è disponibile, ossia PC, PlayStation 4 e 5, Xbox e Nintendo Switch e offre un quantitativo di ore di gioco pressoché infinito. Per sapere come si gioca ad Among Us, leggi la mia guida.

(Android/iOS/iPadOS) – un altro titolo che non ha sicuramente bisogno di presentazioni è Among Us. Rilasciato nel 2018, questo gioco online ti metterà assieme ad altri giocatori in una nave spaziale e dovrete tutti collaborare per scoprire chi è l'impostore tra di voi, prima che quest'ultimo riesca a uccidere tutti i passeggeri della nave, in partite che mediamente durano attorno ai 10 minuti. Il titolo è presente su device Android e iOS/iPadOS ed è gratuito, mentre è a pagamento sulle altre piattaforme su cui è disponibile, ossia PC, PlayStation 4 e 5, Xbox e Nintendo Switch e offre un quantitativo di ore di gioco pressoché infinito. Per sapere come si gioca ad Among Us, leggi la mia guida. Stardew Valley (Android/iOS/iPadOS) – uno dei migliori simulatori di fattoria sul mercato è indubbiamente Stardew Valley. Questo titolo ha fatto il suo debutto nel 2016 e a oggi è possibile trovarlo su tutte le piattaforme principali; non solo su device con Android o iOS/iPadOS, quindi, bensì anche PC, PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch. In questo gioco ti verrà affidata una fattoria della quale potrai decidere come prenderti cura, modificandola e decorandola come meglio preferisci. A pochi passi da te troverai il villaggio, abitato da decine di persone tutte diverse e interessanti a modo loro, con le quali potrai interagire per conoscere la loro storia. Sarà anche cruciale l'esplorazione, grazie alla quale non solo ti potrai procurare le risorse necessarie per migliorare la tua fattoria e il tuo equipaggiamento, ma anche risolvere i misteri che girano attorno al villaggio. Stardew Valley offre diverse decine di ore di gioco, se non centinaia, rendendolo un titolo estremamente longevo e duraturo.

Soul Knight (Android/iOS/iPadOS) – si tratta di un un frenetico gioco d'azione roguelike, rilasciato nel 2017 gratuitamente per dispositivi mobili con Android o iOS/iPadOS, ma anche a pagamento su Nintendo Switch. Durante le tue partite ti ritroverai ad affrontare una serie di dungeon generati casualmente, sparando ai nemici e cercando potenziamenti per migliorare le tue abilità. La longevità di questo gioco varia in base alle sessioni di gioco e ciascuna di essa può richiedere da 15 minuti a un'ora.

(Android/iOS/iPadOS) – si tratta di un un frenetico gioco d'azione roguelike, rilasciato nel 2017 gratuitamente per dispositivi mobili con Android o iOS/iPadOS, ma anche a pagamento su Nintendo Switch. Durante le tue partite ti ritroverai ad affrontare una serie di dungeon generati casualmente, sparando ai nemici e cercando potenziamenti per migliorare le tue abilità. La longevità di questo gioco varia in base alle sessioni di gioco e ciascuna di essa può richiedere da 15 minuti a un'ora. Oxenfree (Android/iOS/iPadOS) – questo affascinante gioco d'avventura soprannaturale segue un gruppo di amici che si imbattono in eventi paranormali su un'isola deserta. Con una grafica stilizzata e una narrazione coinvolgente, il titolo offre una trama intricata basata sulle scelte che farà il giocatore, le quali ne influenzeranno lo sviluppo. Il gioco è uscito nel 2016, ed è disponibile, oltre che su device con Android o iOS/iPadOS, anche su PC, PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch. Per quanto riguarda la lunghezza, invece, completare Oxenfree richiede circa 4 ore e mezza.

(Android/iOS/iPadOS) – questo affascinante gioco d'avventura soprannaturale segue un gruppo di amici che si imbattono in eventi paranormali su un'isola deserta. Con una grafica stilizzata e una narrazione coinvolgente, il titolo offre una trama intricata basata sulle scelte che farà il giocatore, le quali ne influenzeranno lo sviluppo. Il gioco è uscito nel 2016, ed è disponibile, oltre che su device con Android o iOS/iPadOS, anche su PC, PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch. Per quanto riguarda la lunghezza, invece, completare Oxenfree richiede circa 4 ore e mezza. Don't Starve (Android/iOS/iPadOS) – uscito nel 2013, questo gioco di sopravvivenza oscuro e stravagante porterà il protagonista in un mondo misterioso in cui dovrà raccogliere risorse, cacciare mostri e cercare di rimanere vivi il più a lungo possibile. Don't Starve è noto per la sua difficoltà elevata, l'atmosfera cupa e il suo stile artistico unico, che lo rendono un titolo amato dai fan dei giochi di sopravvivenza e delle sfide impegnative. La sua durata è altamente variabile, ma una singola partita può durare da poche ore a diversi giorni di gioco ininterrotto. È possibile recuperare il titolo su dispositivi mobili con Android o iOS/iPadOS, ma anche su PC, PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch.

Spiritfarer (Android/iOS/iPadOS) – questo toccante titolo di gestione e avventura vede come protagonista Stella e la sua storia, una “Spiritfarer” che accompagna gli spiriti defunti verso l'aldilà. Il gioco è particolarmente noto per l'importanza che dà ai temi di accettazione e addio, offrendo un'esperienza di gioco emozionante e riflessiva, accompagnata da una colonna sonora commovente e personaggi memorabili. Ha fatto il suo debutto nel 2020, ed è disponibile su device con Android o iOS/iPadOS, oppure su altre piattaforme come PC, PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch.

(Android/iOS/iPadOS) – questo toccante titolo di gestione e avventura vede come protagonista Stella e la sua storia, una “Spiritfarer” che accompagna gli spiriti defunti verso l'aldilà. Il gioco è particolarmente noto per l'importanza che dà ai temi di accettazione e addio, offrendo un'esperienza di gioco emozionante e riflessiva, accompagnata da una colonna sonora commovente e personaggi memorabili. Ha fatto il suo debutto nel 2020, ed è disponibile su device con Android o iOS/iPadOS, oppure su altre piattaforme come PC, PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch. Vampire Survivors (Android/iOS/iPadOS) – se sei alla ricerca di un titolo frenetico sul tuo dispositivo mobile Android o iOS/iPadOS, Vampire Survivors offre proprio un'esperienza del genere. In questo gioco gratuito uscito nel 2021, dovrai esplorare dungeon generati in modo casuale e raccogliere i vari oggetti che troverai nel tuo cammino, il tutto con un unico scopo: cercare di sopravvivere il più a lungo possibile. Il titolo, inoltre, è disponibile anche su PC, Xbox e Nintendo Switch (seppur non gratuitamente) e la sua longevità è piuttosto soggettiva: ciascuna partita può durare dai 20 minuti a diverse ore, a seconda dell'abilità del giocatore.

(Android/iOS/iPadOS) – se sei alla ricerca di un titolo frenetico sul tuo dispositivo mobile Android o iOS/iPadOS, Vampire Survivors offre proprio un'esperienza del genere. In questo gioco gratuito uscito nel 2021, dovrai esplorare dungeon generati in modo casuale e raccogliere i vari oggetti che troverai nel tuo cammino, il tutto con un unico scopo: cercare di sopravvivere il più a lungo possibile. Il titolo, inoltre, è disponibile anche su PC, Xbox e Nintendo Switch (seppur non gratuitamente) e la sua longevità è piuttosto soggettiva: ciascuna partita può durare dai 20 minuti a diverse ore, a seconda dell'abilità del giocatore. To the Moon (Android/iOS/iPadOS) – rilasciato nel 2011, questo piccolo gioco riesce a offrire un'esperienza toccante e riflessiva. Giocherai nei panni di due scienziati il quale lavoro è quello di riscrivere le memorie dei loro pazienti in fin di vita, con lo scopo di realizzare i loro sogni più reconditi prima di passare a miglior vita. Durante la tua avventura ti imbatterai in una storia emozionante e che esplora temi di perdita, amore e rimpianti. Il gioco è presente su device Android o iOS/iPadOS, ma è stato originariamente rilasciato per PC e poi anche per altre piattaforme come Nintendo Switch e, appunto, dispositivi mobili. Per completare la storia sono necessarie circa 4 ore.

(Android/iOS/iPadOS) – rilasciato nel 2011, questo piccolo gioco riesce a offrire un'esperienza toccante e riflessiva. Giocherai nei panni di due scienziati il quale lavoro è quello di riscrivere le memorie dei loro pazienti in fin di vita, con lo scopo di realizzare i loro sogni più reconditi prima di passare a miglior vita. Durante la tua avventura ti imbatterai in una storia emozionante e che esplora temi di perdita, amore e rimpianti. Il gioco è presente su device Android o iOS/iPadOS, ma è stato originariamente rilasciato per PC e poi anche per altre piattaforme come Nintendo Switch e, appunto, dispositivi mobili. Per completare la storia sono necessarie circa 4 ore. Slay the Spire (Android/iOS/iPadOS) – si tratta di un popolare gioco di carte roguelike uscito nel 2017 su dispositivi mobili con Android e iOS/iPadOS gratuitamente, ma anche su PC, PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch (su queste piattaforme, però, è a pagamento). Il tuo compito sarà quello di costruire mazzi di carte mentre sarai impegnato in un'ascensione mortale, affrontando nemici e boss in combattimenti strategici basati su turni. Slay the Spire è noto per la sua profonda natura strategica, la rigiocabilità elevata e la varietà di combinazioni di carte, elementi grazie ai quali completare il gioco richiede diverse decine e decine di ore.

