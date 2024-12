Il mondo delle console da gaming è sempre più competitivo, ma a essere onesti, non è che ci siano più i salti di generazione di una volta. Oggi una PS4 sa fornire una esperienza di gioco assolutamente paragonabile a quella di una PS5 o PS5 Pro, specialmente se non si va a cercare il pelo nell'uovo.

Dunque, a fronte dei forti sconti che mette sul piatto la vecchia generazione, perché non andare a prendere una PS4 in saldo per giocare? Sono certo che è quello che hai pensato anche tu, ma prima di procedere all'acquisto, vorresti sapere quali sono i migliori prezzi PS4 per cercare di pagarla il meno possibile.

Ebbene, in questa guida, ho intenzione di mostrarti dove potrai andare a trovare le migliori offerte per questa o per qualunque altra console. Ognuna di queste soluzioni offre la possibilità di trovare i migliori prezzi disponibili o, in ogni caso, alcune delle soluzioni più convenienti in assoluto. Bando alle ciance, andiamo a scoprire cos'ha da offrirti il mercato.

Indice

Amazon

Lo so, forse non è la soluzione più ricercata in assoluto, ma ti assicuro che Amazon ha spesso alcune delle migliori offerte che ci siano in circolazione. I prezzi sono tra i più competitivi e offre la possibilità di restituzione del prodotto fino a 14 o 30 giorni dopo la ricezione del medesimo, quindi c'è un'altissima protezione del cliente.

Per quanto riguarda la spedizione è possibile ricevere il prodotto in un giorno se spedito da Amazon stessa, ma potrebbe non essere il caso dato che ci sono venditori che si occupano per loro conto della logistica. In tal caso i tempi e i costi sono variabili. La spedizione in un giorno comunque è disponibile dietro pagamento (variabile) o per gli utenti Amazon Prime, che elimina anche i costi delle spedizioni stesse. Se non hai un abbonamento di questo tipo, la spedizione è gratuita (se spedito da Amazon) per ordini superiori ai 35 euro.

Per comprare la tua PS4 tramite Amazon collegati alla pagina principale del servizio, poi usa la barra di ricerca in alto per cercare il prodotto in questione o una sua variante (come la PS4 Slim). Una volta che hai scritto, premi l'icona della lente d'ingrandimento per cercare il prodotto. Nei risultati di ricerca, troverai opzioni sia nuove che di prodotti usati o rinnovati (ma qui dipende dal caso) con prezzo e descrizione generale in primo piano.

Puoi personalizzare la ricerca con i filtri nella barra di sinistra, ma quando trovi qualcosa che fa al caso tuo, puoi espandere l'annuncio andando alla pagina del prodotto facendoci clic sopra. Qui visiona attentamente le varie descrizioni, foto e ogni altro dettaglio poi, se fa al caso tuo, premi il pulsante Acquista ora o Aggiungi al carrello per metterlo nel carrello.

In qualunque caso, per procedere da questo punto all'acquisto dovrai procedere a loggarti o a registrarti ad Amazon. Solo dopo aver fatto questo potrai procedere verso il carrello definendo i dettagli della spedizione, inserendo un metodo di pagamento (carta, bonifico, a rate, con finanziamento o contanti con ritiro in un punto vicino a te). Quando hai fatto, procedi all'ordine del prodotto. Infine ti ricordo che Amazon è disponibile anche come app per Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Per maggiori dettagli su come comprare su Amazon, ti lascio alla mia guida sul tema.

eBay

Altro ecommerce che permette di trovare ogni genere di prodotto a prezzi molto convenienti è eBay, dove è possibile comprare i prodotti tramite acquisto diretto o con la formula dell'asta, ma è un sistema che troverai in questo caso più probabilmente per acquisti tra privati o per edizioni limitate. Ti consiglio, però, su eBay, di prestare bene attenzione al venditore, dato che ci sono persone da tutto il mondo e potresti trovarti impelagato con noie doganali o spedizioni eterne o costose se arriva da molto lontano. Inoltre verifica il badge Servizio eBay Premium, che certifica il venditore come offerente di standard di imballaggio, restituzione affidabilità molto alti. La restituzione è possibile per 30 giorni successivi alla ricezione, ma se hai cambiato idea sul prodotto potrai restituirlo solo se il venditore accetta il reso. Maggiori info qui.

La spedizione qui non può essere generalizzata sul prezzo o sulle tempistiche, dato che dipende interamente dal venditore. Detto questo, per comprare la tua PS4 su eBay recati sulla pagina principale del servizio, poi usa la barra di ricerca in alto Cerca qualsiasi cosa per scrivere cosa cerchi e premi il pulsante della lente d'ingrandimento.

Una volta che ti ritrovi le opzioni d'acquisto elencate, puoi usare i filtri presenti nella barra di sinistra. Quando hai trovato qualcosa d'interessante, premi sull'anteprima dell'annuncio per andare alla sua pagina e poi leggi attentamente quanto riportato. Attenzione soprattutto a costi e tempistiche di spedizione, come già accennato prima.

Se il prodotto è di tuo interesse, premi il pulsante Compralo subito per passare direttamente alla procedura di evasione dell'ordine, oppure premi su Aggiungi al carrello per poi proseguire lo shopping. Per completare l'acquisto dovrai procedere alla registrazione su eBay, ma esiste anche la possibilità do proseguire come ospite saltando questa parte.

I metodi di pagamento accettati per eBay sono carta e PayPal e, se proseguirai come ospite, dovrai aver cura d'inserire i dati di spedizione (che altrimenti sono già indicati nel tuo profilo). Di eBay esiste anche un'app per Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Per maggiori dettagli su come comprare su eBay, ti lascio alla mia guida sul tema.

Trovaprezzi

Terza piattaforma ma che ti consiglio di sbirciare in qualunque caso è Trovaprezzi. Qui infatti non c'è un solo venditore, ma una serie molto ampia di venditori che vengono verificati da questo comparatore di prezzi per fornirti un elenco in ordine crescente di prezzo del bene che stai cercando.

Ovviamente non ti posso dare informazioni su costi di spedizione, tempistiche o alte cose simili, dato che qui verrai sempre reindirizzato a un sito terzo per l'acquisto finale. Quello che posso dirti però è che nella ricerca di un prodotto avrai le recensioni del venditore nell'anteprima, oltre che i badge che mostrano se partecipano ai programmi Trusted Program e Feedaty che, in sostanza, sono due sistemi di verifica dell'attendibilità delle recensioni. Maggiori info qui.

Se hanno questi badge, puoi stare più tranquillo sulla veridicità dei punteggi venditore che mostrano. Per usare Trovaprezzi recati sulla pagina principale del servizio, poi scrivi quello che cerchi nella barra in alto e premi il pulsante della lente d'ingrandimento. Se necessario poi, premi anche sul riquadro di ciò che cerchi, nel caso si presenti una pagina con vari prodotti.

Da qui, scorri la lista delle opzioni d'acquisto e usa l'opzione Ordina > prezzo crescente per disporre ciò che cerchi in ordine di prezzo dal minore al maggiore. Quando trovi ciò che desideri, facci clic sopra e prosegui l'acquisto sul sito dedicato. Trovaprezzi ha anche un'app per Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS.

Altri portali per comprare PS4

Ci sono poi altri portali interessanti che ti permettono di scovare la tua PS4 a prezzi interessanti, quindi andiamo a dare un'occhiata ad alcune opzioni.

Idealo — simile a Trovaprezzi nel funzionamento, offre anche opzioni d'acquisto tra l'usato che, per una console non proprio recentissima, potrebbe permetterti di trovare qualche opzione in più. In linea generale comunque, sono molto simili.

— simile a Trovaprezzi nel funzionamento, offre anche opzioni d'acquisto tra l'usato che, per una console non proprio recentissima, potrebbe permetterti di trovare qualche opzione in più. In linea generale comunque, sono molto simili. Subito.it — portale di compravendita di prodotti nuovi e usati tra privati o tra aziende e privati, sicuramente offre opportunità interessanti per una console un po' più datata come questa. Magari potresti trovare qualcuno che non l'ha mai usata e la sta dando via a un prezzo stracciato solo per liberare spazio. Per sapere in dettaglio come acquistare su Subito, ti lascio alla mia guida sul tema.

— portale di compravendita di prodotti nuovi e usati tra privati o tra aziende e privati, sicuramente offre opportunità interessanti per una console un po' più datata come questa. Magari potresti trovare qualcuno che non l'ha mai usata e la sta dando via a un prezzo stracciato solo per liberare spazio. Per sapere in dettaglio come acquistare su Subito, ti lascio alla mia guida sul tema. Wallapop — altro portale di vendita di merce usata che si presta bene a questo caso. Molto meno usato di Subito.it, può comunque riservare un buon bacino di offerte se ti trovi in qualche città un po' più grande. Per sapere in dettaglio come usare Wallapop, ti lascio alla mia guida sul tema.

In qualità di affiliati Amazon ed eBay, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul nostro sito.