Migliori prezzi per tablet

Hai deciso di acquistare un tablet per lavoro, studio o semplice intrattenimento, ma non sai da dove cominciare per trovare i migliori prezzi per i tablet, oppure vuoi sostituire il tuo vecchio dispositivo con un modello più moderno senza svuotare il portafogli. In ogni caso, non preoccuparti, sei nel posto giusto per ottenere tutte le informazioni di cui hai bisogno.

In questa guida ti guiderò attraverso una selezione di piattaforme e siti affidabili dove puoi acquistare i migliori tablet qualità-prezzo disponibili sul mercato. Non importa che tu stia cercando un modello economico o un dispositivo top di gamma: ti mostrerò come individuare le offerte più vantaggiose senza rinunciare alla qualità.

Prenditi qualche minuto per leggere con attenzione e scoprirai dove trovare tablet a prezzi competitivi per scegliere il modello perfetto per le tue esigenze. Come sempre, prima di cominciare, ti auguro buona lettura e ti faccio il mio in bocca al lupo per il tuo acquisto.

Indice

Migliori offerte tablet

Se stai cercando le migliori offerte per i tablet, sappi che fare un vero affare non significa solo scegliere il dispositivo con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma anche sapere dove acquistarlo. Il punto vendita, che sia fisico o online, può fare una grande differenza grazie agli sconti e alle promozioni disponibili in un determinato momento.

Effettuando una ricerca accurata su più piattaforme, hai l'opportunità di trovare il miglior tablet per le tue esigenze a un prezzo davvero competitivo, risparmiando senza rinunciare alla qualità. Se desideri individuare offerte vantaggiose che ti permetteranno di ottenere il massimo dal tuo acquisto adesso ti guiderò attraverso i principali siti dove puoi acquistare tablet di qualità, confrontando le promozioni più interessanti e sfruttando gli sconti migliori.

Amazon

Amazon è uno dei siti migliori per trovare le migliori offerte per i tablet, grazie alla sua vasta selezione di modelli e marchi, dai dispositivi più economici a quelli di fascia alta. Su Amazon puoi comprare i tablet delle marche più rinomate, come i tablet Samsung, Lenovo e gli iPad di Apple, spesso a prezzi competitivi e con promozioni esclusive, soprattutto per gli iscritti ad Amazon Prime.

Un grande vantaggio di acquistare su Amazon è la possibilità di approfittare di sconti durante eventi speciali come il Prime Day, il Black Friday e il Cyber Monday. Inoltre, molti articoli di elettronica sono coperti da spedizioni rapide, con consegna in un giorno su un'ampia selezione di tablet, ideale per chi ha urgenza di ricevere il prodotto.

Amazon si distingue anche per la flessibilità: offre una politica di reso gratuito entro 14 giorni per gli articoli venduti e spediti direttamente dalla piattaforma. Tuttavia, è importante verificare le condizioni specifiche nella scheda prodotto, poiché alcuni tablet possono essere venduti da rivenditori terzi, con politiche di garanzia e reso differenti. Acquistare su Amazon significa anche poter leggere migliaia di recensioni lasciate da altri utenti, utili per orientarti nella scelta del tablet perfetto per le tue esigenze.

Per trovare il tuo prossimo tablet su Amazon, collegati al sito ufficiale, e accedi al tuo account con tuoi dati. Se non hai un account Amazon puoi sempre registrarti come ti ho mostrato in questa guida.

Dopo la registrazione e l'accesso, puoi usare la barra di ricerca in alto per cercare "tablet" digitando la parola e poi cliccando sulla lente di ingrandimento. In alternativa clicca sulla voce Elettronica del menu in alto e a seguire su Tablet, all'interno della categoria Computer e accessori.

Adesso puoi affinare la tua ricerca tramite i filtri a sinistra. Se hai un budget specifico, metti il segno di spunta, nel filtro dedicato al Prezzo, sull'opzione più vicina al tuo budget: per esempio se cerchi tablet da 150 euro circa, spunta la casella da 100 a 200 EUR. Poi se hai delle Marche che prediligi selezionale nel filtro apposito: per esempio se preferisci i tablet Huawei metti il segno di spunta su Huawei. Ma puoi anche selezionare tante altre caratteristiche come sistema operativo, memoria capacità di archiviazione, formato schermo e molto altro.

Quando individui il tablet che desideri e che ti puoi permettere, premi sulla sua anteprima e leggi con attenzione la scheda prodotto. Quando è arrivato il momento di comprarlo, clicca sul tasto Aggiungi al carrello o finalizza subito l'acquisto premendo su Acquista ora. Puoi effettuare il pagamento con carta di credito o con BANCOMAT Pay e anche rateizzando l'importo. Maggiori informazioni qui.

Un'altra cosa interessante da sapere, è che puoi comprare su Amazon anche dal dispositivo mobile tramite un'applicazione disponibile per Android (anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

eBay

eBay è un'altra piattaforma dove puoi scovare ottime occasioni per acquistare tablet a prezzi vantaggiosi, ma è importante prestare attenzione: qui, infatti, trovi sia venditori professionali che privati, il ché può tradursi in una maggiore variabilità nella qualità delle offerte. Mentre molti venditori sono affidabili ci sono anche dei truffatori, motivo per il quale ti consiglio di verificare le recensioni e il punteggio del venditore prima di concludere un acquisto e per maggiori informazioni ti suggerisco di leggere la mia guida su come evitare le truffe su eBay.

Un punto a favore di eBay è la possibilità di trovare tablet nuovi, usati o ricondizionati a prezzi particolarmente competitivi. Se stai cercando un buon affare, considera i prodotti ricondizionati certificati: si tratta di dispositivi riportati a condizioni ottimali, spesso venduti con garanzia. Tuttavia, prima di acquistare, controlla attentamente le condizioni del tablet nella descrizione dell'annuncio per evitare spiacevoli sorprese.

Devi sapere, inoltre, che su eBay, le spese di spedizione e le politiche di reso variano a seconda del venditore e sono sempre indicate nella scheda prodotto. Ti consiglio di verificare questi dettagli prima di completare il pagamento. Inoltre, se vuoi approfondire come gestire eventuali problemi o fare un reso su questa piattaforma, puoi consultare questa guida per muoverti in sicurezza.

Per cercare un tablet su eBay collegati al sito ufficiale, e accedi con i tuoi dati. Se non hai ancora creato un account, registrarti come ti ho spiegato in questa guida (ci vorranno pochi minuti). Dopo aver effettuato l'accesso, digita ciò che cerchi nella barra di ricerca posizionata in alto e premi tasto Cerca, oppure premi sul menu a tendina Scegli la categoria e seleziona la voce iPad/Tablet & eBook Reader.

Ora puoi avvalerti dei menu a tendina posizionati in alto per trovare il tablet perfetto per te. Per esempio, puoi cercare uno specifico modello nel menu Serie, e puoi selezionare anche Tipo di display, Modello processore, Durata della batteria e altre caratteristiche. Se hai un budget limitato, puoi anche selezionare un range di Prezzo: per esempio se vuoi un tablet sotto i 100 euro seleziona l'opzione Inferiore ai 100 euro.

Quando trovi un tablet che ti interessa, leggi le recensioni del venditore e verifica che sia presente il badge Servizio eBay premium, se vuoi un'ulteriore garanzia della sua affidabilità come spiegato in questa pagina, e clicca sull'anteprima della scheda prodotto. Adesso devi semplicemente consultare con attenzione la descrizione del prodotto, e quando sei convinto ad acquistarlo, premi su Aggiungi al carrello, per rimandare l'acquisto a un secondo momento, oppure clicca su tasto Compralo subito per comprare immediatamente. Per finalizzare l'acquisto effettua il pagamento con carta di credito, carta di credito, PayPal, Google Pay o a rate con Klarna. Maggiori informazioni qui.

Ci tengo a dirti anche che puoi cercare e acquistare prodotti di elettronica su eBay anche su dispositivo mobile tramite un'applicazione disponibile per Android (anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

Euronics

Se stai cercando un tablet in offerta, il sito di Euronics potrebbe essere una scelta interessante. Questo famosissimo rivenditore di elettronica offre una vasta selezione di dispositivi tecnologici, inclusi tablet, con numerose promozioni e sconti anche online.

Quando decidi di acquistare un tablet su Euronics, hai accesso a una gamma di modelli delle migliori marche, come Apple, Samsung, Huawei e Lenovo. Tra i principali vantaggi, oltre a un assortimento ampio, c'è la possibilità di approfittare di offerte speciali e sconti stagionali che possono rendere l'acquisto di un tablet ancora più vantaggioso. Inoltre, sul sito di Euronics, è possibile trovare informazioni dettagliate sui prodotti e a volte sono disponibili delle recensioni degli utenti, utili per fare una scelta consapevole.

Le spese di spedizione sono a carico del cliente calcolate al momento dell'acquisto (per un tablet si parte da 9,90 euro). Un ulteriore servizio comodo è il ritiro gratuito presso i punti vendita, che consente di evitare i costi di spedizione. In caso di necessità, su Euronics hai anche la possibilità di esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla ricezione della merce. Tuttavia, tieni presente che le spese per la restituzione del prodotto sono a tuo carico. Maggiori informazioni qui.

Per cercare il tuo nuovo tablet online su Euronics collegati al sito ufficiale, e passa il cursore sulla voce del menu in alto Informatica e subito dopo clicca sulla voce Tablet. In alternativa premi su Tablet Android se cerchi specificatamente un tablet Android, iPad se cerchi proprio un tablet di Apple, oppure su Tablet Windows se preferisci il sistema operativo di Microsoft.

Ora puoi affinare la tua ricerca utilizzando i filtri a sinistra, selezionando la Marca e la fascia di Prezzo. Inoltre per visualizzare in alto le migliori offerte premi sul menu a tendina in alto Ordina per e scegli la voce Prezzo crescente.

Appena trovi un tablet che ti sembra rispondere ai tuoi requisiti, premi sulla foto di anteprima e leggi la scheda prodotto.

Dopo aver scelto il tablet da comprare, puoi effettuare l'acquisto cliccando su Aggiungi al carrello. A questo punto puoi scegliere se aggiungere o meno un'estensione di garanzia e poi vai avanti nel processo di acquisto cliccando su Procedi al carrello. Dopo aver controllato il tuo carrello con l'importo totale, premi sul tasto Procedi all'acquisto e accedi con i tuoi dati. Ma se non sei registrato, puoi acquistare ugualmente, cliccando su Procedi senza registrazione. Infine digita i dati richiesti e scegli la modalità di pagamento tra bonifico bancario anticipato, carta di credito, PayPal o a rate con Klarna. Maggiori informazioni qui.

Se ti piace di più fare acquisti dallo smartphone, puoi scaricare l'applicazione di Euronics per Android (anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

MediaWorld

Se stai cercando un tablet economico, MediaWorld potrebbe essere il negozio giusto. Questo noto rivenditore di elettronica propone una vasta selezione di dispositivi, inclusi i migliori tablet low cost delle marche più conosciute. Uno dei punti di forza di questo e-commerce è la possibilità di consultare facilmente le offerte disponibili sul sito Web, confrontare i prezzi e scegliere il dispositivo che meglio risponde alle tue esigenze, sia in termini di performance che di budget.

Per l'acquisto dei tablet online, MediaWorld offre diverse opzioni di spedizione a partire da 4,99 euro per la spedizione standard. Se preferisci ritirare il tablet direttamente in negozio, il servizio di ritiro è completamente gratuito e disponibile per molti prodotti. Maggiori informazioni qui.

Inoltre, se cambi idea dopo l'acquisto, puoi restituire il tablet entro 14 giorni dalla ricezione, a condizione che sia in condizioni originali e accompagnato da tutti gli accessori e la documentazione. Tuttavia, le spese di reso sono a tuo carico, quindi è utile tenerne conto durante la fase di acquisto. Maggiori informazioni qui.

Per cercare tablet online su MediaWorld collegati al sito ufficiale, digita "tablet" nella barra di ricerca posizionata in alto e poi premi sull'icona della lente di ingrandimento. Per effettuare la ricerca puoi anche cliccare sul menu a tendina Tutte le categorie, poi passare il cursore sulla voce Computer e premere su Tablet.

Adesso visualizzi tutti i tablet in vendita online e puoi avvalerti dei filtri a sinistra per trovare le migliori offerte. Per esempio puoi stabilire un Prezzo massimo se hai premisi limiti di budget e selezionare l'opzione Consegna gratuita per vedere solo i prodotti per cui non pagheresti le spese di spedizione. Puoi anche selezionare una o più Marche e filtrare i prodotti i base ad altre caratteristiche come Marca del processore, Colore, Connettività ecc.. Inoltre, per visualizzare l'elenco dei tablet a partire dal prezzo più basso, fai clic sul menu a tendina in alto a destra Mostra risultati e scegli l'opzione Prezzo: crescente.

Quando trovi un tablet che ti interessa, clicca sull'anteprima e leggi le specifiche del prodotto nella sua pagina. Quando sei pronto ad acquistare premi il tasto Aggiungi al carrello, poi seleziona eventuali offerte di protezione e assistenza e a seguire clicca su Continua e su Vai al carrello. Ora controlla il tuo carrello, poi premi su Prosegui, accedi al tuo account , o premi su Registrati ora e creane uno. Se non vuoi, puoi tranquillamente acquistare su MediaWorld anche senza registrarti cliccando sul tasto Continua senza registrazione.

A questo punto devi inserire l'Indirizzo di consegna e fatturazione ed effettuare il pagamento con carta di credito, Postepay, PayPal, bonifico bancario, a rate con Klarna. In alternativa clicca su Ritiro in negozio, digita il tuo CAP e scegli il punto vendita in cui ritirare. In questo caso puoi pagare direttamente in negozio. Maggiori informazioni qui.

Ci tengo ad aggiungere che MediaWorld mette a disposizione anche un'applicazione per fare acquisti tramite dispositivi mobili, ed è disponibile per Android (anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

Migliori marche tablet economici

Se stai cercando un buon dispositivo ma non vuoi spendere troppo, sapere quali sono le migliori marche di tablet economici può aiutarti a fare la scelta giusta. Tra i brand più affidabili trovi Lenovo che propone modelli economici come la serie Tab M, ideali per chi cerca versatilità senza spendere una fortuna. Un'altra opzione valida sono i tablet Samsung Galaxy Tab A, che uniscono qualità e affidabilità a un costo accessibile. Per chi desidera risparmiare ulteriormente, ci sono anche i dispositivi di marchi meno conosciuti, come Teclast, che offrono caratteristiche interessanti a prezzi molto contenuti.

Se vuoi approfondire, ti consiglio di consultare la mia guida dedicata ai migliori tablet qualità-prezzo e quella sui migliori tablet sotto i 100 euro.

