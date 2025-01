Sei alla ricerca di un nuovo televisore per il tuo salotto, ma non vuoi spendere una fortuna? Beh, se le cose stanno così, allora penso che rimarrai ben soddisfatto dalla lettura di questo mio articolo, perché ti sto per mostrare alcuni siti Internet tramite i quali è possibile trovare i migliori prezzi TV.

Nelle righe successive, infatti, ti parlerò di alcuni grandi negozi online che offrono la possibilità di trovare un televisore a prezzi vantaggiosi, ti illustrerò poi anche alcuni celebri negozi di elettronica che spesso fanno delle buone offerte e infine vedremo insieme come utilizzare delle piattaforme online per fare la comparazione dei prezzi, così da trovare il prodotto che desideri al miglior prezzo.

Detto tutto ciò, direi che possiamo ora entrare nel vivo della guida. Mettiti comodo, prenditi tutto il tempo che ti serve e consulta tutte le proposte che ti sto per fare. Arrivati fin qui, a me non resta altro che augurarti una buona continuazione e buoni acquisti!

Migliori siti per acquistare TV

Come accennato in apertura, adesso andiamo a scoprire insieme quali sono alcuni dei migliori siti per acquistare TV. Buon proseguimento.

Amazon

Quando si parla di fare acquisti online, è quasi d'obbligo parlare di Amazon, il gigantesco ecommerce che non penso abbia bisogno di presentazioni. Tramite Amazon, infatti, è possibile impostare un budget e cercare televisori entro quel range di prezzo, inoltre, si possono anche consultare le varie offerte del giorno, in modo da trovare dei prodotti scontati.

Dunque, se vuoi usare Amazon, come prima cosa accedi alla pagina principale della piattaforma. Adesso, ti consiglio di eseguire l'accesso con il tuo account Amazon o eventualmente di crearne uno, altrimenti non potrai finalizzare il tuo acquisto. Quindi, clicca su Ciao, accedi che trovi in alto a destra e inserisci le tue credenziali di accesso oppure fai clic su Crea il tuo account Amazon se non hai ancora un account. Ti invito a leggere la mia guida su come registrarsi su Amazon, per avere tutte le informazioni sui passaggi da seguire.

Dopo che hai eseguito l'accesso, puoi recarti nella barra di ricerca in alto e scrivere termini come TV o televisori e dare Invio. A questo punto, dovresti fin da subito visualizzare molti prodotti messi in evidenza dalla piattaforma. Naturalmente, puoi usare i filtri che trovi nella parte sinistra dello schermo per affinare la tua ricerca. Ad esempio, nella sezione Dimensione schermo TV, puoi selezionare la grandezza del televisore che stai cercando in pollici.

Oltre a questo, nella sezione Prezzo, tramite l'apposita barra, puoi stabilire un prezzo minimo e un prezzo massimo. Se ti interessa, puoi anche avvalerti della sezione Marche per cercare un TV di una marca ben precisa e puoi fare la stessa cosa anche nella sezione Tecnologia schermo TV, nel caso in cui tu voglia cercare nello specifico un TV LCD, LED, OLED o QLED.

Degna di nota è sicuramente la sezione Offerte e risparmi, infatti, cliccando su Offerte del giorno, puoi accedere a una pagina nella quale puoi visualizzare tutti i TV che sono in quel momento in offerta a prezzi più vantaggiosi.

Ad ogni modo, una volta che hai individuato il prodotto che soddisfa le tue esigenze, selezionalo per vederne meglio tutte le caratteristiche e poi clicca su Aggiungi al carrello. Adesso, clicca su Procedi all'ordine e, se necessario, in fase di checkout specifica l'indirizzo di spedizione e il metodo di pagamento.

Ci tengo a ricordarti che su Amazon è possibile pagare in vari modi, ad esempio con carta di credito/debito, con addebito su conto corrente e a volte anche in contanti in un negozio nelle vicinanze. Ti invito a leggere la mia guida su come pagare su Amazon per approfondimenti.

Se ti interessa sapere quali sono i tempi di spedizione, ti informo che questo dipende molto dal venditore Amazon in questione, tuttavia, spesso sono due o tre giorni lavorativi, inoltre, tramite l'abbonamento ad Amazon Prime, con molti prodotti è possibile ricevere il pacco a casa entro un giorno lavorativo.

Per quanto riguarda i resi, Amazon offre la possibilità di ottenere il rimborso sull'acquisto effettuato, ma solo entro 14 giorni dalla data di acquisto e solo in specifiche condizioni. Inoltre, in alcuni casi la spedizione di reso potrebbe essere a carico di chi acquista. Ti invito a leggere la mia guida su come funziona reso Amazon per scoprire tutti i dettagli.

Ci tengo infine a ricordarti che puoi usufruire di Amazon anche tramite la comoda app per Android (anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

eBay

Al fine di trovare un TV a buon prezzo, potresti altresì avvalerti di eBay, un'altra piattaforma online molto celebre che non ha bisogno di essere presentata. Ci tengo però a dirti fin da subito una cosa, ovvero che su eBay puoi trovare anche rivenditori privati e quindi non solo negozi online affidabili, dunque, devi stare un pochino più attento durante la fase di acquisto e verificare se si tratta di un rivenditore di cui ci si può fidare.

Detto ciò, per iniziare la tua ricerca tramite eBay, accedi anzitutto alla sua pagina principale. Adesso, ti consiglio di cliccare sulla voce eBay imperdibili che trovi nella barra in alto e di cercare poi termini come TV o televisore nella barra di ricerca e dare Invio. A questo punto, dovresti trovarti davanti a un lungo elenco di offerte di televisori.

Chiaramente, puoi trovare molti prodotti su eBay, utilizzando anche la barra di ricerca dalla pagina principale e quindi senza andare nella sezione eBay imperdibili. In questo caso, inoltre, potresti avvalerti della sezione Prezzo sulla sinistra per inserire un prezzo minimo e uno massimo in base alle tue tasche e impostare diversi altri filtri di ricerca.

Comunque sia, una volta che hai individuato il televisore che fa per te, selezionalo per vedere meglio tutte le sue caratteristiche, le foto e la descrizione del prodotto. Inoltre, come ti ho già accennato, è fondamentale verificare l'affidabilità del rivenditore e un modo per farlo è sicuramente quello di dare un'occhiata ai feedback positivi ricevuti. Per ulteriori suggerimenti su questo argomento, leggi pure la mia guida su come evitare truffe su eBay.

Ad ogni modo, se il prodotto soddisfa le tue esigenze e se il rivenditore ti sembra degno di fiducia, allora clicca su Aggiungi al carrello e poi su Vai al modulo di pagamento. Ora, dovresti creare un account eBay o accedere con il tuo account, se già ne hai uno. Per qualsiasi problema o se hai bisogno di supporto in questa fase, leggi la mia guida su come registrarsi su eBay.

Una volta che hai eseguito l'accesso con il tuo account eBay, imposta un metodo di pagamento valido e puoi scegliere tra carta di credito, PayPal, Google Pay e Apple Pay. Fatto ciò, controlla l'indirizzo di spedizione ed eventualmente modificalo. Dopo che hai finito tutto, clicca su Conferma per finalizzare l'acquisto.

Vorresti poi sapere quali sono i tempi di spedizione su eBay? In realtà, questi variano molto da un rivenditore all'altro, dunque, mi è difficile darti una risposta precisa, comunque sia, una data prevista di consegna ti viene sempre comunicata in fase di acquisto.

Per quanto riguarda i resi su eBay, è possibile restituire un prodotto seguendo la politica del venditore, che solitamente prevede un periodo compreso tra 14 e 20 giorni per effettuare la richiesta di reso. Tuttavia, se il reso è dovuto a un prodotto danneggiato o non conforme alla descrizione, i costi saranno a carico del venditore. Al contrario, se il cliente decide di restituire il prodotto per motivi personali o insoddisfazione, le spese di spedizione saranno a carico del cliente. Ti invito a leggere la mia guida su come fare un reso su eBay per avere maggiori dettagli.

Come ultima cosa, ci tengo a ricordarti che eBay è disponibile anche in qualità di app per Android (anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

Negozi di elettronica

Oltre alle piattaforme che ti ho appena esposto nelle righe precedenti, potresti provare a consultare anche alcuni negozi di elettronica che offrono la possibilità di effettuare acquisti sia online che in sede (a volte, però, le offerte online potrebbero differire da quelle dei negozi fisici).

Alcuni di questi negozi sono, ad esempio, MediaWorld, Unieuro, Euronics e Trony, ma ce ne sono chiaramente diversi altri.

In molti casi questi negozi propongono offerte su determinati prodotti, quindi è una buona idea controllare direttamente il sito del negozio per verificare la presenza di promozioni interessanti. In ogni caso, è sempre consigliabile confrontare i prezzi con quelli di altri rivenditori, magari utilizzando un sito di comparazione prezzi (di cui ti parlerò nel prossimo capitolo). Questo ti permetterà di valutare se l'offerta di un negozio di elettronica rappresenta realmente un'opportunità vantaggiosa.

Siti di comparazione prezzi

Come ti ho accennato poc'anzi, un ulteriore strumento che hai dalla tua parte è quello di avvalerti di siti di comparazione prezzi, ovvero di piattaforme online che offrono la possibilità di paragonare i prezzi di uno stesso prodotto su più negozi online, così da trovare il miglior prezzo.

Dunque, se per caso hai già individuato un modello preciso di TV che ti interessa, potresti utilizzare piattaforme come Idealo o Trovaprezzi e utilizzare l'apposita barra di ricerca per scrivere il nome del prodotto che stai cercando. Una volta selezionato il TV di tuo interesse, dovresti così ritrovarti davanti a un lungo elenco che ti mostra su quali siti Internet puoi reperire quello specifico modello di TV e in genere in alto dovresti sempre visualizzare il sito che offre quel TV al miglior prezzo.

A questo punto, puoi semplicemente cliccare sull'icona del prodotto, così da essere reindirizzato sul sito Internet di quel negozio o di quel rivenditore che è stato segnalato dalla piattaforma di comparazione prezzi e completare così l'acquisto.

Infine, se la cosa ti può interessare, ti segnalo che sul mio blog ho scritto anche una guida tutta incentrata su come confrontare prezzi. Oltre a ciò, ho scritto numerose altre guide sui televisori, come ad esempio quelle su come scegliere un televisore o sui migliori TV.

