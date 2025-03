Hai deciso di cambiare TV e vuoi trovare le migliori offerte per l'acquisto di una TV senza perdere ore a confrontare prezzi e modelli, oppure hai già individuato il televisore perfetto, ma vuoi essere sicuro di acquistarlo al prezzo più conveniente. In entrambi i casi, sei nel posto giusto. Online esistono tanti siti per comprare elettrodomestici, ma non tutti offrono le stesse condizioni: alcuni hanno sconti più vantaggiosi.

In questo articolo ti mostrerò quali sono i migliori e-commerce dove trovare le migliori offerte per televisori, spiegandoti anche come cercare il modello più adatto alle tue esigenze all'interno di ogni piattaforma. Ti guiderò passo dopo passo, così da fare un acquisto informato e conveniente.

Che tu stia cercando un televisore top di gamma o un modello più economico per una stanza secondaria, qui troverai tutte le informazioni che ti servono. Non ti resta che proseguire con la lettura per scoprire tutto nel dettaglio. In bocca al lupo per il tuo acquisto del televisore perfetto al miglior prezzo.

Indice

Migliori prezzi per televisori

Se stai cercando i migliori prezzi per televisori, sappi che online puoi trovare offerte davvero convenienti, ma è importante sapere dove guardare. Esistono diversi e-commerce specializzati in elettronica e grandi marketplace che propongono sconti su vari modelli, dai modelli top di gamma ai televisori sotto i 500 euro. Di seguito, quindi troverai i migliori siti per acquistare una TV. Che tu voglia un modello economico o il miglior TV in base al rapporto qualità-prezzo, ti aiuterò a trovare l'opzione più adatta alle tue esigenze.

Amazon

Se stai cercando un nuovo TV al miglior prezzo, Amazon è una delle opzioni più convenienti. La piattaforma offre un'ampia selezione di televisori, dai modelli più economici a quelli di fascia alta, con offerte vantaggiose su marchi rinomati come Samsung, Sony e Hisense. Grazie alle frequenti promozioni e agli sconti dedicati, puoi trovare TV di ogni categoria a prezzi competitivi, con occasioni particolarmente interessanti per gli utenti Amazon Prime.

Uno dei punti di forza di acquistare su Amazon è la possibilità di approfittare di eventi promozionali come il Prime Day, il Black Friday e il Cyber Monday, durante i quali i prezzi dei televisori subiscono tagli significativi. Inoltre, molti modelli beneficiano della spedizione rapida, con consegna in un solo giorno su una vasta gamma di prodotti, un vantaggio per chi desidera ricevere il televisore nel minor tempo possibile.

La flessibilità è un altro aspetto che rende Amazon una scelta ideale: per gli articoli venduti e spediti direttamente dalla piattaforma, è prevista una politica di reso gratuito entro 14 giorni. Tuttavia, è sempre consigliabile controllare i dettagli nella scheda prodotto, poiché alcuni televisori possono essere venduti da rivenditori terzi con condizioni di garanzia e reso differenti. Inoltre, grazie alle recensioni degli utenti, hai la possibilità di valutare le opinioni di chi ha già acquistato lo stesso modello, aiutandoti a scegliere il televisore perfetto per le tue esigenze.

Per effettuare la tua prima ricerca di TV su Amazon, collegati al sito ufficiale, e accedi con il tuo account. Se non ce l'hai, puoi registrarti come ti ho spiegato in questa guida.

Dopo aver effettuato l'accesso, clicca sulla voce del menu in alto Elettronica e a seguire sulla voce della colonna a sinistra Televisori nella categoria TV e Home Cinema.

Ora, grazie ai filtri, che si trovano a sinistra, puoi scremare le centinaia di risultati che visualizzi per rendere più semplice la ricerca della tua TV. Quindi, se hai un determinato budget, metti il segno di spunta sul range di Prezzo che preferisci. Inoltre, puoi anche selezionare solo alcune Marche, scegliere il Sistema operativo e altre opzioni come la Risoluzione, le Dimensioni dello schermo e la Tecnologia. Man mano che agisci sui filtri, i risultati di ricerca si modificheranno automaticamente e in tempo reale.

Quando trovi una TV adatta alle tue esigenze, clicca sulla sua foto d'anteprima e consulta la scheda prodotto. Quando è arrivato il momento di effettuare il tuo acquisto, premi sul tasto Aggiungi al carrello o finalizza subito l'acquisto cliccando su Acquista ora. Per concludere effettua il pagamento con carta di credito o con BANCOMAT Pay e anche a rate. Per maggiori informazioni puoi leggere il tutorial in cui ti mostro come funziona il pagamento su Amazon.

Infine, devi sapere che puoi comprare la tua prossima televisione su Amazon anche tramite un dispositivo mobile con un'applicazione disponibile per Android (pure su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

eBay

Su eBay puoi trovare televisori a prezzi vantaggiosi, ma rispetto ad altri e-commerce più strutturati, è importante fare maggiore attenzione perché gli annunci sono pubblicati sia da venditori professionali che da privati, il ché significa che la qualità e l'affidabilità delle offerte possono variare. Per evitare brutte sorprese, è sempre una buona idea consultare questa guida in cui ti spiego come acquistare in sicurezza su eBay evitando eventuali truffe.

Su questa piattaforma le spese di spedizione dipendono dal venditore e sono chiaramente indicate nella pagina del prodotto. Ti consiglio di controllare con attenzione anche le condizioni di reso, poiché possono variare in base al singolo venditore. Se vuoi maggiori informazioni su come restituire un prodotto, puoi dare un'occhiata alla mia guida dedicata a come fare un reso su eBay.

Ti posso assicurare che se fai attenzione ai dettagli e scegli con cura i venditori, eBay può essere una valida alternativa per acquistare TV a prezzi competitivi, specialmente se sei alla ricerca di modelli specifici o di dispositivi usati a buon prezzo. Per iniziare, visita il sito ufficiale e accedi con il tuo account, ma se non ce l'hai ancora, puoi sempre seguire le istruzioni sul mio tutorial su come registrarsi su eBay e iniziare subito la ricerca del TV perfetto per le tue esigenze.

Dopo aver effettuato l'accesso, passa il cursore sulla voce del menu in alto Elettronica, e poi clicca su Televisori. A questo punto la piattaforma ti consente di effettuare, se vuoi, una prima scrematura per brand. Subito sotto, invece, puoi effettuare la prima scrematura in base alle dimensioni dello schermo: quindi, per esempio, se cerchi un TV da 48 pollici, premi sul riquadro 40-49.

Ora, mediante i filtri a sinistra, puoi scegliere ulteriori caratteristiche per il tuo prossimo televisore come il tipo di Sintonizzatore digitale integrato, la Classe di efficienza energetica, la Tecnologia del display, e molto altro. Puoi anche selezionare la Condizione (tra Nuovo, Aperto mai usato, Eccellente Ricondizionato ecc..), e indicare una fascia di Prezzo. Inoltre, utilizzando il menu in alto puoi scegliere di visualizzare solo i prodotti in Asta, puoi selezionare la Provenienza e per vedere prima i televisori più economici puoi cliccare Mostra prima e selezionare l'opzione prezzo più basso.

Nella scelta del televisore su eBay, un'altra accortezza può essere dare la priorità ai venditori con il badge Servizio eBay premium, che rappresenta una garanzia in più di affidabilità come specificato in questa pagina.

Quando hai trovato il TV giusto per te, clicca sull'anteprima della scheda prodotto e consulta con attenzione la descrizione del televisore con le specifiche tecniche. Se effettivamente è quello giusto, premi su Aggiungi al carrello, per completare l'acquisto successivamente, oppure su Compralo subito per finalizzarlo subito.

A questo punto non ti resta che effettuare il pagamento, con carta di credito, carta di credito, PayPal, Google Pay o a rate con Klarna. Per avere altre informazioni dai un'occhiata alla mia guida su come pagare su eBay.

Un'altra possibilità che hai su eBay è quella, poi, di comprare da dispositivo mobile tramite un'applicazione disponibile per Android (anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

Unieuro

Se stai cercando un televisore a un prezzo vantaggioso, Unieuro è una delle scelte migliori. Questo noto rivenditore di elettronica propone spesso offerte su TV di marchi affidabili, con sconti significativi che rendono l'acquisto online particolarmente conveniente rispetto ai punti vendita fisici.

Per quanto riguarda la spedizione, il sito calcola il costo di consegna per il primo articolo nel carrello, applicando poi tariffe ridotte per i prodotti aggiuntivi. I tempi di spedizione variano in base al modello scelto, ma hai anche la possibilità di ritirare il televisore gratuitamente in negozio, un'opzione ideale per evitare costi extra e ricevere il prodotto più rapidamente. Maggiori informazioni qui.

Inoltre, hai diritto al recesso entro 14 giorni, con la possibilità di restituire il televisore senza spese presso uno dei punti vendita Unieuro, oppure tramite corriere. Maggiori informazioni qui.

Per cercare televisori al minor prezzo online con Unieuro collegati al sito ufficiale, e clicca sul tasto Shop. Poi seleziona la categoria TV e Home Cinema e a seguire premi su TV. A questo punto puoi cominciare a scegliere che tipo di tecnologia vuoi. Per esempio, per un televisore a LED clicca su TV LED, per uno Smart TV, clicca su Smart TV ecc..

A questo punto puoi visualizzare l'elenco di tutti i televisori in vendita online. Con i filtri a sinistra, poi, puoi affinare la tua ricerca: prima di tutto puoi effettuare una ricerca per Brand e puoi stabilire un intervallo di Prezzo. Se premi su Tutti i filtri, invece, puoi selezionare altre caratteristiche tra cui Dimensione schermo e Retroilluminazione LED.

Appena individui un TV interessante clicca sulla foto di anteprima e leggi la scheda prodotto. Quando trovi il televisore che vuoi comprare, vai avanti premendo su Aggiungi al carrello e a seguire su Vai al carrello. Adesso puoi inserire nell'acquisto l'assistenza aggiuntiva di 36 mesi (che ha validità dopo la scadenza della normale garanzia di 24 mesi), cliccando su Aggiungi l'assistenza.

Ora visualizzi il riepilogo del carrello e qui puoi aggiungere anche altri servizi come il Ritiro dell'usato (RAEE) Gratuito, se hai un vecchio TV da smaltire. Infine premi su Prosegui e accedi con il tuo account Google, Facebook, PayPal oppure Apple. In alternativa puoi anche premere su Registrati e compilare i moduli con i tuoi dati.

Per finalizzare l'acquisto devi digitare il tuo indirizzo di spedizione oppure il punto vendita in cui vuoi ritirare il televisore, e pagare con carta di credito, Google Pay, Apple Pay, Postepay o a rate con Klarna oppure con PayPal.

Un'altra informazione che voglio darti è che puoi comprare un TV con Unieuro anche tramite dispositivo mobile con un'applicazione disponibile per Android (anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

Euronics

Se vuoi acquistare un nuovo TV a un prezzo conveniente, il sito di Euronics è una delle opzioni da considerare. Questa catena di elettronica, tra le più note in Italia, propone un'ampia scelta di televisori delle migliori marche, con offerte vantaggiose disponibili sia nei negozi fisici che online.

Navigando sul sito di Euronics, puoi trovare modelli di brand noti e affidabili come Samsung, LG e Philips, spesso scontati grazie a promozioni stagionali e iniziative speciali. Oltre a una vasta selezione, uno dei punti di forza di questo rivenditore è la possibilità di consultare schede tecniche dettagliate e, in alcuni casi, recensioni lasciate dagli acquirenti, utili per prendere una decisione informata.

Per quanto riguarda la consegna, le spese di spedizione vengono calcolate direttamente al momento dell'acquisto (per un TV partono da 9,90 euro, ma ci sono anche tanti prodotti con consegna gratis). Se preferisci, puoi usufruire del servizio di ritiro gratuito presso il punto vendita più vicino, evitando così qualsiasi costo di spedizione. Inoltre, se cambi idea, hai diritto al recesso entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto, anche se devi sapere che le spese di reso sono a tuo carico. Maggiori informazioni qui.

Per vedere se il tuo prossimo televisore puoi comprarlo online su Euronics collegati al sito ufficiale, e passa il cursore sulla voce del menu in alto TV e Audio e subito dopo clicca sulla voce TV. Adesso puoi restringere i risultati della tua ricerca cliccando su uno dei riquadri consigliati. Per esempio se vuoi un televisore da 85 pollici, premi sul pulsante Vedi tutti i prodotti all'interno del riquadro relativo ai TV da 75 pollici e più. In alternativa usa i filtri nella colonna sinistra, selezionando Pollici, Dimensione, Tipologia, Prezzo e Marca. In più puoi anche vedere le migliori offerte agendo sul menu a tendina in alto Ordina per e selezionando la voce Prezzo.

Quando trovi un TV che ti interessa clicca sulla foto di anteprima per leggere la scheda prodotto. Individuato ciò che desideri comprare, clicca su Aggiungi al carrello e poi su Mostra il carrello. A questo punto puoi aggiunger il Servizio Usato RAEE per il ritiro gratuito del vecchio televisore.

Per finire clicca su Procedi all'acquisto e accedi con i tuoi dati. Se non sei registrato, puoi anche premere su Procedi senza registrazione, digitare i dati richiesti ed effettuare il pagamento con bonifico bancario anticipato, carta di credito, PayPal o a rate con Klarna. Maggiori informazioni qui.

Ti comunico anche che puoi scaricare l'applicazione di Euronics per Android (disponibile anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS per fare i tuoi acquisti tramite un dispositivo mobile.

In qualità di affiliati Amazon ed eBay, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul nostro sito.