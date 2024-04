Come sono i TV Hisense (aprile 2024)

Sei ormai prossimo all'acquisto di una nuova Smart TV e, pertanto, ti stai guardando in giro per approfondire la conoscenza delle varie marche di televisore, chiedendo consigli a destra e a manca e facendo delle ricerche in Rete per schiarirti un po' le idee. Ultimamente, però, un tuo amico ti ha raccomandato vivamente di prendere in considerazione i modelli prodotti da Hisense, e hai deciso di dargli credito.

Ebbene, se effettivamente sei alla ricerca di informazioni che ti aiutino a capire meglio come sono i TV Hisense, posso sicuramente aiutarti io fornendoti diversi dettagli sulle caratteristiche degli apparecchi in commercio progettati da questa nota multinazionale cinese specializzata nell'elettronica di consumo.

Ho realizzato questa guida, infatti, per suggerirti dei modelli che reputo particolarmente interessanti sia dal punto di vista della dotazione tecnologica, sia da quello del rapporto qualità/prezzo, ma anche naturalmente per analizzare i vari aspetti che contraddistinguono la produzione di Smart TV di Hisense. Come dici? É esattamente quello che stavi cercando? In tal caso, direi di passare sùbito ai fatti; ti auguro dunque una buona lettura e, naturalmente, di fare una buona scelta!

Migliori TV Hisense

Per cominciare, ti propongo una selezione con alcuni dei migliori TV Hisense presenti in commercio, di modo che tu possa prendere confidenza con le caratteristiche e i prezzi di questi prodotti.

Hisense 32" 32E43KT

La Hisense 32" HD 32E43KT è una Smart TV che combina funzionalità avanzate con un design elegante e sottile. Questo modello offre una risoluzione HD su un pannello LCD, garantendo immagini nitide e dettagliate. Il suo punto di forza è la modalità Game Mode, pensata per i videogiocatori, che ottimizza le prestazioni della TV durante il gioco.

Il design Slim con cornici sottili permette di avere uno schermo di dimensioni maggiori, rendendo questa TV perfetta per qualsiasi ambiente domestico. La sua struttura compatta, con dimensioni di 8,5D x 72,6L x 43H cm, si adatta facilmente a qualsiasi spazio, senza compromettere la qualità dell'immagine.

Un altro aspetto degno di nota è il sistema operativo VIDAA U6, che rende questa TV smart nel vero senso della parola. Grazie ai controlli vocali Alexa integrati, potrai navigare tra i contenuti e gestire le impostazioni della TV semplicemente usando la tua voce. Inoltre, la TV ha il Wi-Fi integrato e un telecomando con accesso diretto a 9 piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e RaiPlay. Questo significa che avrai sempre a disposizione un vasto catalogo di film, serie TV, documentari e molto altro.

La Hisense 32" HD 32E43KT è dotata di un Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10, certificato lativù, che garantisce una ricezione del segnale di alta qualità. La presenza di porte HDMI 2.0 permette di collegare facilmente altri dispositivi alla TV, come console per videogiochi o lettori Blu-ray.

L'audio immersivo DTS X con jack doppio audio completa l'esperienza di visione, offrendo un suono chiaro e potente. Questa caratteristica, unita alla qualità dell'immagine, rende la Hisense 32" HD 32E43KT ideale per godere al meglio dei tuoi contenuti preferiti.

Hisense 40" 40E43KT

La Hisense 40" HD 40E43KT è una Smart TV che offre un'esperienza visiva di alta qualità grazie alla sua risoluzione HD e al suo pannello LCD. Questo televisore, con le sue dimensioni di 8,5D x 90L x 51,5H cm, è dotato di un design slim che si caratterizza per le cornici sottili, permettendo così di godere di uno schermo di dimensioni maggiori.

Un punto di forza della Hisense 40" HD 40E43KT è sicuramente la sua funzionalità Game Mode. Questa opzione, pensata appositamente per i videogiocatori, consente di ottimizzare l'immagine e il suono del gioco, garantendo un'esperienza di gioco più coinvolgente e immersiva.

La Hisense 40" HD 40E43KT è inoltre una Smart TV, dotata del sistema operativo VIDAA U6. Questo sistema offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare, con controlli vocali Alexa integrati. Inoltre, grazie al Wi-Fi integrato, potrai navigare liberamente sul web e accedere a una vasta gamma di servizi Internet supportati, tra cui Netflix, Prime Video, NOW, Paramount+, Disney+, DAZN, Raiplay.

Il telecomando incluso nel pacchetto ha dei tasti di accesso diretto a queste 9 piattaforme, rendendo ancora più semplice e veloce l'accesso ai tuoi contenuti preferiti.

La Hisense 40" HD 40E43KT è dotata di un Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10, certificato lativù, e di una porta HDMI 2.0. Questo ti permette di ricevere segnali televisivi digitali terrestri e satellitari con la massima qualità possibile.

Infine, per quanto riguarda l'audio, la Hisense 40" HD 40E43KT offre un suono immersivo grazie alla tecnologia DTS X e al jack doppio audio. Questo significa che potrai godere di un audio chiaro e dettagliato, sia che tu stia guardando un film, sia che tu stia giocando a un videogioco.

Hisense 43" 43E63KT

La Hisense 43" UHD 4K 2023 43E63KT è una Smart TV di alta qualità che offre un'esperienza visiva straordinaria. Con la sua risoluzione 4K, offre immagini nitide e dettagliate, rendendo ogni scena più realistica. Il pannello LCD assicura colori vivaci e contrasti profondi, per un'esperienza visiva coinvolgente.

Una delle caratteristiche principali di questa TV è il suo sistema operativo VIDAA U6. Questo sistema offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare, con accesso diretto a diverse piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e RaiPlay. Inoltre, grazie all'integrazione di Alexa, puoi controllare la tua TV semplicemente usando la voce.

Per i videogiocatori, la Hisense 43" UHD 4K 2023 43E63KT offre la funzionalità Game Mode Plus. Questa modalità ottimizza le prestazioni della TV per il gaming, riducendo il ritardo di input e garantendo un'esperienza di gioco fluida e reattiva.

Dal punto di vista del design, questa TV si distingue per le sue cornici ultra sottili e il suo aspetto elegante e moderno. Nonostante le sue dimensioni generose, la TV ha un profilo sottile che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico.

L'audio è un altro punto di forza di questa TV. Con i suoi 30W di potenza e la tecnologia DTS X, offre un suono immersivo che arricchisce l'esperienza visiva. Inoltre, grazie al Bluetooth doppio audio, è possibile collegare facilmente la TV a dispositivi audio esterni per un suono ancora più potente.

La Hisense 43" UHD 4K 2023 43E63KT è una Smart TV completa e versatile, adatta a chi cerca un dispositivo di alta qualità per godersi film, serie TV e videogiochi. Con le sue numerose funzionalità e la sua eccellente qualità dell'immagine, rappresenta un'ottima scelta per chi desidera migliorare la propria esperienza di intrattenimento domestico.

Hisense 32A4FG

La Hisense 32" LED HD Ready 32A4FG è una Smart TV che offre un'esperienza di visione eccellente grazie alla sua risoluzione di 720p e alla tecnologia dello schermo LED. Con dimensioni di 16P x 71.7l x 46.9H cm, questo televisore si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

Una delle caratteristiche principali di questa TV è il sistema operativo Smart VIDAA 4.2, che permette di accedere facilmente a servizi Internet come Netflix, Amazon Prime Video, RaiPlay e YouTube. Inoltre, la TV è dotata di controlli vocali Alexa, consentendo di gestire le funzioni del televisore semplicemente utilizzando la voce.

L'audio della Hisense 32A4FG è potenziato da un sistema Audio 2.0 12W con tecnologia DTS Virtual-X, garantendo un suono chiaro e coinvolgente durante la visione dei tuoi programmi preferiti. La frequenza di aggiornamento di 60 Hz assicura inoltre immagini fluide e senza sfarfallio.

La TV è dotata di un sintonizzatore DVB-T2/S2 HEVC 10, compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022 e certificato lativù. Questo significa che potrai continuare a ricevere i canali televisivi anche dopo l'introduzione delle nuove tecnologie di trasmissione.

Il telecomando incluso nella confezione offre accesso diretto a 7 contenuti tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay, rendendo ancora più semplice e veloce la navigazione tra le varie piattaforme. La connettività USB permette inoltre di collegare dispositivi esterni alla TV per visualizzare foto, video o ascoltare musica.

La Hisense 32A4FG è alimentata tramite cavo elettrico e include 2 pile AAA necessarie per il funzionamento del telecomando. Il prodotto viene spedito con tutti i componenti necessari, tra cui il televisore stesso, il telecomando e il cavo di alimentazione.

Hisense 50" 50E77KQ

La Hisense 50" QLED 4K 2023 50E77KQ è un televisore che si distingue per le sue prestazioni eccezionali e la sua straordinaria qualità dell'immagine. Questo modello offre una risoluzione di 4K, garantendo immagini nitide e dettagliate, arricchite da colori vivaci e contrasti intensi grazie alla tecnologia dello schermo QLED.

Il design del prodotto è elegante e raffinato, con un aspetto minimalista che si adatta a qualsiasi ambiente domestico. Il suo design senza cornice massimizza l'area di visualizzazione, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente. Le dimensioni del prodotto sono di 7,4P x 111,7l x 64,6H cm, rendendolo ideale per ambienti di medie dimensioni.

Uno dei punti di forza di questo televisore è il suo sistema operativo Smart VIDAA U6, che offre un'ampia gamma di servizi Internet supportati, tra cui Netflix, Prime Video, NOW, Paramount+, Disney+, DAZN, Raiplay. Inoltre, grazie all'Alexa Built-in e al VIDAA Voice, è possibile controllare il televisore semplicemente usando la voce, rendendo l'interazione con il dispositivo ancora più semplice e intuitiva.

Per gli appassionati di videogiochi, la Hisense 50" QLED 4K 2023 50E77KQ offre la Modalità di gioco PRO Plus, che ottimizza le prestazioni del televisore per offrire un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Inoltre, il televisore è dotato di un sintonizzatore DVB-T2/S2 HEVC 10, che permette di ricevere i canali digitali terrestri e satellitari in alta definizione.

L'audio del televisore è potenziato dal sistema Dolby Atmos, che offre un suono surround coinvolgente e di alta qualità. Il televisore dispone anche di diverse porte di connessione, tra cui Bluetooth, USB, HDMI, 3.5mm Audio, consentendo di collegare facilmente vari dispositivi.

Hisense 43" 43E77KQ

Il Hisense 43" QLED 4K 2023 43E77KQ è un televisore di ultima generazione che offre una straordinaria esperienza visiva grazie alla sua risoluzione 4K e alla tecnologia QLED. Questo modello, caratterizzato da un design slim ed elegante, si distingue per la qualità delle immagini, la nitidezza dei dettagli e l'ampia gamma di colori.

La risoluzione 4K (3840x2160 pixel) garantisce una visione estremamente dettagliata e realistica, mentre la tecnologia QLED arricchisce le immagini con colori vividi e contrasti profondi. Il rapporto di contrasto di 3800:1 assicura neri profondi e bianchi luminosi, contribuendo a creare un'immagine ricca e coinvolgente.

Uno degli aspetti più innovativi del Hisense 43E77KQ è il suo sistema operativo Smart VIDAA U6, che permette di accedere facilmente a un'ampia varietà di contenuti online. Grazie all'integrazione di Alexa, puoi controllare il televisore con la tua voce, rendendo l'esperienza d'uso ancora più intuitiva e comoda. Inoltre, il telecomando include tasti di accesso diretto a popolari servizi di streaming come Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+ e Rai Play.

Per gli appassionati di videogiochi, il Hisense 43E77KQ offre la modalità Game Mode Plus, che riduce il ritardo di input e garantisce una risposta rapida e fluida. Inoltre, la presenza di due porte HDMI 2.0 consente di collegare contemporaneamente più dispositivi, come console di gioco e lettori Blu-ray.

L'esperienza audio è altrettanto impressionante grazie alla codifica Dolby Atmos e ai due altoparlanti da 14W ciascuno. Questa combinazione offre un suono chiaro e potente, arricchendo ulteriormente l'esperienza visiva.

Infine, il design slim del Hisense 43E77KQ, con cornici sottili e uno schermo ampio, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico, aggiungendo un tocco di eleganza e modernità. La possibilità di installarlo sia a parete che su un supporto da tavolo offre flessibilità nella scelta della posizione ideale.

Hisense 43" 43A6FG

La Hisense 43" UHD 4K 2022 43A6FG è una Smart TV che offre un'esperienza visiva di alta qualità grazie alla sua risoluzione 4K. La tecnologia dello schermo LED assicura immagini nitide e dettagliate, mentre la frequenza di aggiornamento di 60 Hz garantisce una visione fluida e senza sfarfallamenti.

Uno dei punti di forza di questa televisione è il suo design slim: con cornici ridotte al minimo, l'attenzione si concentra totalmente sull'immagine, rendendo ogni visione più coinvolgente. Le dimensioni del prodotto sono di 96,3 x 19,6 x 61,4 cm, perfette per adattarsi a qualsiasi ambiente domestico senza ingombrare.

La Hisense 43A6FG è dotata di Smart VIDAA 5.0, un sistema operativo intuitivo e facile da usare che permette di accedere a una vasta gamma di contenuti online. Tra i servizi Internet supportati ci sono Netflix, Amazon Prime Video, RaiPlay e YouTube, tutti facilmente accessibili tramite il telecomando incluso, che dispone di tasti di accesso diretto a questi servizi. Inoltre, la TV supporta i controlli vocali Alexa e Google Assistant, offrendo un ulteriore livello di comodità e facilità d'uso.

L'audio della Hisense 43A6FG non è da meno rispetto all'immagine. Con una potenza di 14W e la tecnologia DTS Virtual:X, la TV offre un suono chiaro e avvolgente. Inoltre, supporta il Bluetooth, permettendo di collegare facilmente cuffie o altoparlanti esterni per un'esperienza audio ancora più personalizzata.

Un altro aspetto degno di nota è la presenza di un sintonizzatore Digitale Terrestre T2 Satellitare S2 HEVC 10, compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022 e certificato lativù 4K. Questo significa che la TV è pronta per le future trasmissioni in 4K, garantendo così una lunga durata nel tempo.

Infine, la Hisense 43A6FG dispone di diverse funzioni gaming, tra cui ALLM, VRR 4K 48-60Hz e Audio: eARC, rendendola una scelta ideale anche per gli appassionati di videogiochi.

Hisense 40" 40E53KQT

La Smart TV Hisense 40" QLED FHD 2023 40E53KQT è un prodotto di alta qualità che offre un'esperienza visiva straordinaria. Dotata di uno schermo QLED da 40 pollici, questa televisione fornisce immagini nitide e colori vivaci, rendendo ogni visione un'esperienza coinvolgente.

Il cuore del sistema è il Smart VIDAA U6, una piattaforma intelligente che consente l'accesso a vari servizi Internet come Netflix, Prime Video, NOW, Paramount+, Disney+, DAZN e Raiplay. Questo significa che avrai a disposizione un vasto catalogo di contenuti da guardare, dal cinema d'autore alle serie TV più popolari, passando per documentari, programmi sportivi e molto altro ancora.

Uno degli aspetti più interessanti della Hisense 40" QLED FHD 2023 40E53KQT è la sua capacità di supportare i controlli vocali Alexa. Puoi cambiare canale, regolare il volume, cercare programmi o film e persino controllare altri dispositivi smart compatibili nella tua casa, semplicemente parlando al tuo televisore.

Per quanto riguarda le connessioni, questo modello dispone di diverse porte HDMI, tra cui una con Game Mode, ideale per i giocatori che desiderano ridurre al minimo il ritardo di input. Inoltre, c'è una porta USB Type-C, che permette di collegare facilmente vari dispositivi, come laptop o tablet, alla tua TV.

Dal punto di vista audio, la Hisense 40" QLED FHD 2023 40E53KQT non delude. Grazie alla tecnologia DTS Virtual:X, offre un suono di alta qualità, ricco e avvolgente, che arricchisce ulteriormente l'esperienza visiva.

Infine, il design della TV merita una menzione speciale. Con le sue dimensioni compatte (8,5P x 90l x 51,5H cm) e il suo aspetto elegante, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Il Double Position Stand permette di posizionare la TV in due modi diversi, offrendo flessibilità nell'installazione.

Hisense 32" 32E53KQT

Il Hisense 32" QLED FULL HD 32E53KQT è un televisore che si distingue per le sue prestazioni e la sua versatilità. Questo modello offre una risoluzione Full HD, garantendo immagini nitide e dettagliate. La tecnologia dello schermo QLED assicura colori vivaci e contrasti profondi, per un'esperienza visiva coinvolgente.

La dimensione del display, di 32 pollici, lo rende adatto a qualsiasi ambiente, dal salotto alla camera da letto. Il design slim, con cornici ridotte al minimo, permette di concentrarsi totalmente sul contenuto in visione, senza distrazioni. Inoltre, il Double Position Stand consente di posizionare il televisore in due diverse modalità, a seconda delle esigenze di spazio e stile.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo modello è il sistema operativo Smart VIDAA U6, che offre un'ampia gamma di servizi Internet supportati, tra cui Netflix, Prime Video, NOW, Paramount+, Disney+, DAZN e Raiplay. Grazie ai controlli vocali Alexa integrati, è possibile gestire facilmente tutte le funzioni del televisore semplicemente usando la voce.

Per gli appassionati di videogiochi, il Hisense 32" QLED FULL HD 32E53KQT dispone della modalità Game Mode, che ottimizza le prestazioni del televisore durante le sessioni di gioco, riducendo il lag e migliorando la fluidità delle immagini. Inoltre, la presenza di una porta USB Type-C consente di collegare facilmente console, computer o altri dispositivi.

Il televisore è dotato di un sintonizzatore digitale terrestre T2 e satellitare S2 HEVC 10, per una ricezione del segnale ottimale. Inoltre, grazie ai suoi 16W di potenza audio e alla tecnologia DTS Virtual:X, offre un suono chiaro e avvolgente, che arricchisce l'esperienza visiva.

Hisense 55" 55E77KQ

La Hisense 55" QLED 4K 2023 55E77KQ è un televisore di alta qualità che offre una straordinaria esperienza visiva. Il suo schermo da 55 pollici, con tecnologia QLED e risoluzione 4K, garantisce immagini nitide e dettagliate, arricchite da colori vivaci e contrasti profondi. La frequenza di aggiornamento di 60 Hz assicura una visione fluida e senza sfarfallamenti, anche nelle scene più movimentate.

Uno dei punti di forza di questo modello è il suo design slim e senza cornice, che permette di concentrarsi completamente sull'immagine, per un'esperienza coinvolgente e immersiva. Le dimensioni del prodotto sono 7,4D x 123,2L x 71,1H cm, un formato ideale per qualsiasi ambiente domestico.

La Hisense 55E77KQ è dotata di numerose funzionalità smart grazie al sistema operativo VIDAA U6. Questo consente l'accesso a una vasta gamma di servizi Internet come Netflix, Prime Video, NOW, Paramount+, Disney+, DAZN, Raiplay. Inoltre, la presenza di Alexa Built-in e VIDAA Voice rende possibile controllare il televisore utilizzando semplicemente la vostra voce, per un comfort d'uso ottimale.

Il televisore dispone di diverse porte di connessione, tra cui Bluetooth, USB, HDMI, 3.5mm Audio, garantendo così una grande versatilità. Puoi collegare facilmente vari dispositivi, come console di gioco, lettori Blu-ray o soundbar, per migliorare ulteriormente la tua esperienza di intrattenimento.

Per quanto riguarda l'audio, il modello 55E77KQ offre un suono di alta qualità grazie alla codifica Dolby Atmos. Con una potenza in uscita massima degli altoparlanti di 16 Watt, puoi aspettarti un audio chiaro e potente che arricchisce ogni scena.

Un'altra caratteristica degna di nota è la modalità di gioco PRO Plus. Questa funzione ottimizza le prestazioni del televisore durante le sessioni di gioco, riducendo il ritardo di input e garantendo immagini più fluide e reattive. Inoltre, il televisore è dotato di un sintonizzatore DVB-T2/S2 HEVC 10, per ricevere i canali digitali terrestri e satellitari in alta definizione.

Come scegliere i TV Hisense

In questa sezione della guida troverai diverse utili indicazioni su come scegliere i TV Hisense in base a caratteristiche quali tecnologia, sistema operativo, schermo e risoluzione, collegamenti e funzionalità.

Tecnologia

Il primo aspetto da prendere in considerazione per quanto riguarda la produzione di televisori di Hisense è indubbiamente quello relativo alla tecnologia implementata sugli apparecchi. Per iniziare, ti riporto un approfondimento sulle varie tipologie di pannelli che puoi trovare in commercio: tutti basati sulla classica tecnologia LED.

QLED — si tratta di una tecnologia di visualizzazione introdotta da Samsung, il cui acronimo sta per “Quantum dot Light Emitting Diode”. Rappresenta una variante della tecnologia LCD (Liquid Crystal Display), caratterizzata ossia dalla presenza di retroilluminazione con LED tradizionali, ma integrata da uno strato di semiconduttori (denominati quantum dots ). Questi ultimi, in sostanza, reagiscono agli impulsi di energia provenienti dai LED emettendo a loro volta luce di colori specifici in funzione del tipo di stimolazione che ricevono. Questa soluzione è stata implementata con lo scopo di ottenere colori più vividi e saturi rispetto alla tecnologia LCD standard.

— si tratta di una tecnologia di visualizzazione introdotta da Samsung, il cui acronimo sta per “Quantum dot Light Emitting Diode”. Rappresenta una variante della tecnologia (Liquid Crystal Display), caratterizzata ossia dalla presenza di retroilluminazione con LED tradizionali, ma integrata da uno strato di semiconduttori (denominati ). Questi ultimi, in sostanza, reagiscono agli impulsi di energia provenienti dai LED emettendo a loro volta luce di colori specifici in funzione del tipo di stimolazione che ricevono. Questa soluzione è stata implementata con lo scopo di ottenere colori più vividi e saturi rispetto alla tecnologia LCD standard. OLED — gli schermi OLED sono costituiti da sottili strati di materiali organici, o diodi (da qui l'acronimo Organic Light-Emitting Diode), i quali emettono luce quando vengono alimentati da corrente elettrica. La loro principale caratteristica da un punto di vista visivo è quella di fornire livelli di contrasto molto elevati, con neri profondi e colori saturi, e immagini che rimangono nitide anche da diversi angoli di visione.

— gli schermi OLED sono costituiti da sottili strati di materiali organici, o (da qui l'acronimo Organic Light-Emitting Diode), i quali emettono luce quando vengono alimentati da corrente elettrica. La loro principale caratteristica da un punto di vista visivo è quella di fornire livelli di contrasto molto elevati, con neri profondi e colori saturi, e immagini che rimangono nitide anche da diversi angoli di visione. MINI-LED — nei televisori dotati di questa tecnologia, la retroilluminazione viene realizzata attraverso l'incorporazione di una maggiore quantità di LED aventi dimensioni più contenute . Come puoi facilmente immaginare, questa superiore densità permette al processore video di gestire con maggiore precisione la luminosità in diverse aree dello schermo e ottenere così una visione più uniforme, priva di alcuni effetti indesiderati che caratterizzano la tecnologia a LED tradizionale.

— nei televisori dotati di questa tecnologia, la retroilluminazione viene realizzata attraverso l'incorporazione di una . Come puoi facilmente immaginare, questa superiore densità permette al processore video di gestire con maggiore precisione la luminosità in diverse aree dello schermo e ottenere così una visione più uniforme, priva di alcuni effetti indesiderati che caratterizzano la tecnologia a LED tradizionale. ULED — si tratta di una tecnologia proprietaria di Hisense, caratterizzata da una retroilluminazione avanzata nella quale la distribuzione dei LED viene suddivisa in più zone controllabili separatamente e in modo indipendente. Per migliorare ulteriormente l'immagine, i televisori ULED si avvalgono di particolari algoritmi in grado di ottimizzare nitidezza e ridurre i disturbi anche durante sequenze d'azione, o comunque molto veloci. In alcuni modelli è presente anche un substrato di diodi per il miglioramento della gamma cromatica.

Un'altra caratteristica che potrebbe interessarti dal punto di vista della dotazione tecnologica è l'implementazione, in tutti i modelli più recenti, del Dolby Vision, una soluzione sviluppata per ampliare la gamma dinamica offerta dall'HDR, e restituire così una migliore precisione cromatica e una maggiore luminosità.

Questa particolare tecnologia supporta anche i metadati dinamici, ed è quindi capace di adattare i contenuti video in funzione delle caratteristiche specifiche dello schermo.

Dal punto di vista dei processori video, i modelli più evoluti di Smart TV Hisense sono dotati di una speciale tecnologia, denominata HI-VIEW ENGINE, la quale si avvale dell'intelligenza artificiale per la rilevazione di oggetti e il riconoscimento delle scene, ed è anche in grado di offrire anche un sensibile miglioramento per quel che riguarda la gestione dello streaming.

I televisori Hisense più economici supportano una frequenza di aggiornamento che va dai 50Hz ai 60Hz, mentre quelli di fascia alta possono raggiungere i 120Hz e, in alcuni casi, anche 240Hz, valori che si prestano alla perfezione per il gaming.

Un discorso a parte va fatto per la serie di Laser TV proposta da Hisense. Se non ne hai mai sentito parlare, si tratta di dispositivi che proiettano immagini di alta qualità tramite tecnologia laser su uno schermo dedicato di grandi dimensioni, da 100“ o 120”, provvisto di funzioni smart.

Questi pannelli sono dotati di particolari tecnologie che rendono l'esperienza di visione alquanto gratificante, come quelle antiriflesso per respingere la luce ambientale e soluzioni specifiche per la salvaguardia degli occhi.

Sistema operativo

Hisense utilizza il sistema operativo proprietario VIDAA nelle sue Smart TV, basato su Android e particolarmente apprezzato per la sua interfaccia utente intuitiva e per l'accesso immediato a una vasta gamma di app di streaming, molte delle quali preinstallate, nonché a diversi servizi online.

Esistono varie versioni di VIDAA, con layout e approcci differenti. Le più recenti, come la U7, permettono ad esempio di creare più profili utente in modo da personalizzare la schermata principale e ottenere, così, suggerimenti di visione su misura e un accesso più comodo alle proprie app preferite.

Un'altra interessante novità introdotta con le ultime versioni del sistema operativo in questione riguarda la presenza dell'app VIDAA Free, sviluppata per offrire all'utente programmi e contenuti on demand gratuiti.

VIDAA integra l'omonimo store che viene costantemente aggiornato con le versioni più recenti di diverse app popolari, e che ora consente di associare il proprio conto PayPal come metodo di pagamento per gli acquisti.

Schermo, cornice e risoluzione

I televisori Hisense sono disponibili in un vasto range di grandezze, da 32“ fino a 100”. Gli schermi più evoluti sono dotati di tecnologie antiriflesso che permettono di visualizzare alla perfezione le immagini in diverse condizioni di luminosità.

La cornice, ove presente, è sempre sottile e minimalista, con colorazioni scure o metalliche. Questa soluzione estetica, oltre a garantire un minore ingombro, conferisce maggiore enfasi all'immagine visualizzata e un aspetto moderno al dispositivo.

La struttura può essere provvista di diverse tipologie di sostegni: piedini laterali, piedistallo centrale, o supporto a V. I televisori, inoltre, sono tutti predisposti per l'installazione a parete con un'apposita staffa.

Dal punto di vista della risoluzione, puoi trovare modelli di TV Hisense di due tipologie, in base allo standard utilizzato.

Full HD — è l'evoluzione dell'HD, in grado di garantire la visualizzazione di immagini più nitide e dettagliate utilizzando una risoluzione più accurata, corrispondente a 1920×1080 pixel , in riferimento alla classica proporzione 16:9 .

— è l'evoluzione dell'HD, in grado di garantire la visualizzazione di immagini più nitide e dettagliate utilizzando una risoluzione più accurata, corrispondente a , in riferimento alla classica proporzione . UHD — questa risoluzione, i cui valori sono di 3840×2160 pixel , sempre con un rapporto di forma 16:9 , viene spesso comunemente indicata anche come 4K , in quanto conta in effetti approssimativamente 4000 pixel di larghezza.

— questa risoluzione, i cui valori sono di , sempre con un rapporto di forma , viene spesso comunemente indicata anche come , in quanto conta in effetti approssimativamente 4000 pixel di larghezza. 8K — risoluzione ancora poco diffusa e riservata a modelli particolarmente costosi. Per saperne di più, ti rimando alla mia guida sui TV 8K.

Audio

Per quanto riguarda il comparto audio, le Smart TV prodotte da Hisense possono essere predisposte per l'utilizzo con impianti di diffusione sonora dotati di vari tipi di tecnologie. Fra queste, ti segnalo in particolare Cine Stage X Surround, un sistema multicanale proprietario sviluppata dall'azienda cinese in oggetto che combina la tecnologia WiSA Ready e particolari algoritmi di elaborazione del suono e delle immagini in grado di rendere la visione dei contenuti più coinvolgente.

Molti televisori integrano anche il Dolby Atmos, uno standard evoluto che si basa sulla proiezione nello spazio di oggetti audio tridimensionali, tramite i quali si riesce a creare un'esperienza di ascolto particolarmente realistica.

Un'altra tecnologia che potrebbe interessarti è il DTS Virtual:X. Se non ne hai mai sentito parlare, si tratta anche in questo caso di una soluzione audio sviluppata con lo scopo di creare un'esperienza audio immersiva virtuale nella quale, grazie ad appositi algoritmi di elaborazione del suono, viene eliminata la necessità di posizionare altoparlanti aggiuntivi intorno all'ascoltatore.

Queste tecnologie sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi audio, come soundbar, e home theatre, e possono essere facilmente attivate o disattivate dalle impostazioni audio del televisore.

Connettività

Per quanto riguarda l'aspetto della connettività, i televisori Hisense offrono diverse soluzioni per il collegamento cablato. Nel pannello dedicato, oltre ai sintonizzatori per il digitale terrestre e per il satellitare, possono essere presenti due o più ingressi HDMI (anche nella più recente versione HDMI 2.1 e eARC per impianti audio compatibili) e USB, un input per AV e, per quanto riguarda la Rete Internet, anche una porta Ethernet RJ45.

Quella wireless, invece, prevede naturalmente la possibilità di collegare il Wi-Fi e, a seconda dei modelli, di associare diverse tipologie di dispositivi Bluetooth. Molti televisori Hisense integrano, oltre allo standard Miracast per la proiezione delle immagini da un dispositivo mobile, anche la corrispondente funzione AirPlay, specifica per i device Apple, come iPhone, iPad e Mac.

Diversi televisori Hisense sono certificati WiSA Ready, e possono quindi essere collegati ad altoparlanti wireless che supportano la stessa tecnologia per la creazione di impianti audio senza fili ad alta fedeltà.

Funzionalità

Dal punto di vista delle funzionalità, ti interesserà sapere che le TV Hisense possono supportare fino a tre modalità di controllo vocale, a seconda dei modelli: oltre a quello proprietario denominato VIDAA Voice, potrebbero dunque integrare anche l'Assistente Google e Amazon Alexa, da utilizzare in combinazione con i dispositivi smart home dei rispettivi produttori.

Per i cinefili più intransigenti è stata introdotta, in alcuni modelli, la tecnologia Filmmaker Mode, una soluzione che si pone l'obiettivo di rendere contenuti come serie TV e pellicole cinematografiche il più simili possibili all'originale, nel rispetto delle intenzioni artistiche dei registi.

Un'altra caratteristica presente in diversi televisori Hisense di ultima generazione, che ti raccomando di prendere in considerazione se ne utilizzi lo schermo della TV per i videogiochi, riguarda l'implementazione della funzione Game Mode. Questa, in sostanza, ottimizza l'esperienza di gioco tramite l'attivazione di specifiche impostazioni atte a ridurre in particolare l'input lag, ovvero il ritardo temporale tra l'invio di un comando dal controller di gioco e la visualizzazione della corrispondente risposta sullo schermo.

Inoltre, questa modalità utilizza apposite tecniche di FreeSync che consentono di eliminare il cosiddetto fenomeno del tearing, un particolare difetto visivo che può verificarsi a causa di disallineamenti fra la frequenza di aggiornamento del contenuto video e quella del processore del televisore.

Se sei appassionato di sport, potresti essere intrigato dalla disponibilità della funzione Sports Mode, la quale, grazie all'implementazione di tecnologie di intelligenza artificiale, pone in risalto caratteristiche visive e audio specifiche di questo genere di contenuti migliorando, in base alla circostanze, aspetti come la fluidità dei movimenti, la nitidezza delle immagini o, ad esempio, la chiarezza delle voci nelle telecronache.

