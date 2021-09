Migliori tablet low cost: guida all’acquisto

Nell’ultimo periodo hai deciso di voler acquistare un tablet, un dispositivo ibrido fra un PC portatile e uno smartphone, utile per il lavoro o per lo svago. Ottima scelta, ma al momento il budget destinato all’acquisto non è altissimo, dunque avresti bisogno di consigli su come e dove orientare la tua scelta.

Niente paura! Sappi che in vendita sono disponibili davvero moltissime alternative, per tutte le tasche. In questa guida, ti andrò dunque a illustrare le caratteristiche principali da tenere in conto nel momento dell’acquisto, quindi ti andrò a mostrare alcuni dei migliori tablet low cost presenti sul mercato. Sappi che con poche centinaia di euro si possono portare a casa tablet dalle caratteristiche davvero interessanti.

Quello che ti resta da fare è dedicare pochi minuti del tuo prezioso tempo alla lettura di questo tutorial. Vedrai che non è necessario essere un tecnico informatico per imparare a scegliere con giudizio fra le innumerevoli alternative presenti sul mercato. A me non resta che augurarti una buona lettura e una buona scelta!

Come scegliere un tablet low cost

Nei prossimi capitoli ti andrò a illustrare le principali caratteristiche da prendere in considerazione al momento della scelta di una tablet low cost. In base ai miei consigli, potrai decidere a quali caratteristiche dare la priorità per l’acquisto. Ricorda che prima che il prezzo, è importante focalizzarsi sulle reali necessità per cui vuoi acquistare un dispositivo come un tablet.

Sistema operativo

I tablet possono essere animati da sistemi operativi diversi I principali sono Android di Google e iPadOS di Apple, molto simili alle loro controparti per smartphone.

Il “terzo incomodo”, in questo caso, viene rappresentato dal sistema operativo Windows 10, lo stesso che si ritrova nei PC e sviluppato per quei device ibridi che consentono al tablet di trasformarsi in notebook. Di seguito, ti vado a indicare i principali pro e contro di ogni sistema operativo.

Android — si tratta del sistema operativo più comune, che consente una completa libertà di azione all’utente. Lo store pre-installato è il Play Store, che consente il download di migliaia di applicazioni e giochi di ogni genere. Spesso questo sistema operativo può presentare leggere differenze da modello a modello e quindi l’aggiornamento dello stesso non è univoco per tutti i dispositivi. Occhio che i tablet di alcune marche, ad esempio alcuni modelli di HUAWEI, non dispongono dei servizi Google e, dunque, pur usando il sistema operativo Android non danno accesso al Play Store.

— si tratta del sistema operativo più comune, che consente una completa libertà di azione all’utente. Lo store pre-installato è il Play Store, che consente il download di migliaia di applicazioni e giochi di ogni genere. Spesso questo sistema operativo può presentare leggere differenze da modello a modello e quindi l’aggiornamento dello stesso non è univoco per tutti i dispositivi. Occhio che i tablet di alcune marche, ad esempio alcuni modelli di HUAWEI, non dispongono dei servizi Google e, dunque, pur usando il sistema operativo Android non danno accesso al Play Store. iPadOS — questo sistema operativo è dedicato agli iPad sviluppati da Apple. Come iOS per iPhone, si caratterizza per la possibilità di scaricare applicazioni esclusivamente dall’App Store, che ne garantisce la sicurezza. Generalmente, le app per iPad sono anche ottimizzate in maniera migliore che su Android. Gli aggiornamenti del sistema operativo sono disponibili al day one per tutti quanti gli iPad. Le possibilità di integrazione con gli altri prodotti di casa Apple, rendono questi tablet consigliati per chi è già avvezzo all’uso di iPhone o Mac.

— questo sistema operativo è dedicato agli iPad sviluppati da Apple. Come iOS per iPhone, si caratterizza per la possibilità di scaricare applicazioni esclusivamente dall’App Store, che ne garantisce la sicurezza. Generalmente, le app per iPad sono anche ottimizzate in maniera migliore che su Android. Gli aggiornamenti del sistema operativo sono disponibili al day one per tutti quanti gli iPad. Le possibilità di integrazione con gli altri prodotti di casa Apple, rendono questi tablet consigliati per chi è già avvezzo all’uso di iPhone o Mac. Windows 10 — i tablet ibridi, ovvero che possono essere convertiti in notebook attraverso l’uso di una apposita tastiera, si caratterizzano per la possibilità di installare programmi e applicazioni tipici dei PC con sistema operativo sviluppato da Microsoft. Gli aggiornamenti sono continui e uguali per tutti i dispositivi.

Dimensioni display

Le dimensioni del display di un tablet sono uno dei primi parametri da prendere in considerazione al momento dell’acquisto. Le dimensioni standard dei display per tablet sono generalmente 7, 8 o 10 pollici. In alcuni casi, esistono tablet che arrivano anche fino a 12 pollici.

I tablet con display più piccolo sono indicati a chi ha necessità di un dispositivo da trasportare con facilità (in questo caso, infatti, anche le dimensioni e il peso sono inferiori) e che non viene utilizzato principalmente per la visione di contenuti multimediali come film o programmi televisivi.

I tablet con dimensioni da 10 pollici sono consigliati a chi ha intenzione di utilizzare il tablet sia per la visione di contenuti multimediali, sia per la digitazione di testi e le attività quotidiane più comuni. I dispositivi da 12" sono indicati per chi vuole un vero sostituto del notebook, e infatti sono spesso dotati di tastiera esterna.

Oltre alle dimensioni del display, ti consiglio di far caso anche al tipo di schermo installato. Display con schermo LCD IPS sono i più diffusi e i più convenienti in termini di resa grafica, ma in alcuni modelli vengono utilizzati pannelli Super AMOLED, dalla qualità costruttiva superiore ma con un costo molto più elevato.

Aspetto importante da tenere in considerazione per quanto riguarda la qualità dell’immagine è la risoluzione, che viene espressa in pixel; in poche parole, più è alta la risoluzione, meglio si vedono immagini e testi su schermo, pertanto ti consiglio di guardare più alla risoluzione che alla grandezza del pannello. Per il lavoro e la visione di contenuti multimediali con una certa qualità, non dovresti mai scendere sotto la risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel).

Memoria interna ed espansioni

Un aspetto primario nella scelta di un tablet è rappresentato dalla quantità di memoria interna presente nell’hard disk interno del tablet. Ti consiglio di scegliere tablet con una memoria interna superiore ai 32 GB qualora avessi intenzione di archiviare molti filmati, documenti o foto all’interno di essa.

In ogni caso, molti tablet offrono l’opportunità di aumentare la quantità di memoria interna attraverso delle schede microSD. Il mio consiglio, in ogni caso, resta quello di orientarsi su tablet che offrono supporto ad espansioni di memoria.

Alcuni tablet offrono l’opportunità di collegare dispositivi esterni, attraverso porte Micro o Mini USB, in modo da poter riprodurre contenuti multimediali da altri dispositivi collegati, in presenza di supporto alla tecnologia OTG (USB On-The-Go). In alcuni casi, è presente persino un tipo di connessione Micro o Mini HDMI, che consente il collegamento a TV e monitor.

Rete dati e Wi-Fi

Qualora volessi collegare il tablet a Internet attraverso un’offerta di rete mobile, sappi che sono disponibili dispostivi ai quali è possibile installare SIM dati. Questa caratteristica, però, nella maggior parte dei casi, non include la possibilità di effettuare telefonate con il proprio tablet, quindi non potrai utilizzarlo per sostituire il tuo smartphone, nel caso avessi intenzione di farlo.

I tablet che offrono la funzione di supporto alla rete 3G o LTE/4G hanno costi superiori alla media, quindi ti consiglio di tenerli in considerazione solo se hai una reale necessità di mantenere una connessione Internet sempre attiva, anche fuori casa in assenza di Wi-Fi.

Al momento, sono disponibili per la vendita tablet che offrono supporto alla tecnologia 5G, ma sono riservati spesso a dispositivi di fascia alta.

Un altro aspetto da tenere in considerazione, è ovviamente la qualità della connessione alla rete Internet via Wi-Fi. Ti consiglio di acquistare tablet con supporto alle reti dual-band, quindi anche a 5GHz, possibilmente di classe elevata (es. wireless ac), per sfruttare tutta la potenza delle moderne reti Wi-Fi.

CPU, RAM e batteria

Una caratteristica non secondaria nella scelta di un tablet riguarda la tipologia di processore (CPU) installato. Questo componente è quello che incide sulla velocità con il quale il dispositivo riesce a eseguire le operazioni di base come l’apertura di applicazioni e giochi o l’esecuzione di processi di sistema. La sua potenza si misura in GHz.

La RAM, invece, incide sulla quantità di applicazioni e giochi aperti nello stesso momento e sulla capacità del tablet di gestire più processi in contemporanea (multitasking). La misura di una RAM viene espressa in GB e più ce n’è, più il tablet sarà in grado di gestire l’uso di più app in contemporanea (o l’uso di singole app più “impegnative”).

Non sempre la quantità di RAM è indicativa delle reali prestazioni del tablet, in quanto su tablet di marca Apple, ad esempio, c’è una migliore ottimizzazione del sistema operativo, che rende minore la necessità di RAM installata sul dispositivo.

La dimensione della batteria del tablet viene espressa in milliampereora (mAh). Maggiore è l’amperaggio, maggiore sarà la durata di ricarica del tablet. L’effettiva durata di una ricarica, però, può variare anche a seconda dell’uso che viene fatto del tablet e dal suo grado di ottimizzazione software e hardware.

I caricabatterie del tablet spesso sono forniti di connessione USB-C o Micro USB, ma non mancano tipi di connessione proprietari. Questo avviene, ad esempio, per i tablet di Apple, che nelle versioni non Pro si caratterizzano per un tipo di cavo di ricarica con attacco Lightning.

Fotocamera e audio

Fotocamera e sensori audio sono componenti da tenere in considerazione qualora volessi fare un utilizzo del tablet per registrare lezioni universitarie, filmati o scattare fotografie. Le fotocamere installate sui tablet non brillano per qualità costruttiva e resa dell’immagine, ma in alcune fasce di prezzo è possibile trovare ottime alternative a quelle degli smartphone.

Il mio consiglio in merito, è quello di valutare a seconda delle tue esigenze in base non solo alla risoluzione in Megapixel comunicata dal produttore, dalla presenza di flash e della possibilità di effettuare zoom, ma anche a esempi di foto e video trovati in Rete: insomma, cerca delle recensioni e “tocca con mano” le prestazioni fotografiche del modello di tuo interesse.

Per quanto riguarda il comparto audio, in ingresso è quasi sempre presente un microfono, che però, come per la fotocamera, è difficilmente paragonabile a quelli installati sugli smartphone. In uscita, invece, data la natura di riproduttore multimediale tipica del tablet, sono spesso presenti diversi speaker stereo di buona qualità, che consentono di fruire di film, serie TV e altri contenuti in tutta comodità.

La connessione Bluetooth, presente su quasi tutti i tablet in commercio, consente di scegliere di collegare il tablet anche a tastiere, mouse e speaker Bluetooth in grado di migliorare la qualità di ascolto.

Accessori inclusi

Per ultima cosa, sono da considerare eventuali accessori inclusi, come tastiere, mouse, cover ergonomiche che fungono da supporto per il tablet o penne in grado di interagire con la superficie touch, ottime per chi ha intenzione di utilizzare il dispositivo anche come tavoletta grafica o per prendere appunti (tenendo conto del fatto che le penne passive tipiche dei tablet economici non offrono prestazioni paragonabili a quelle di penne attive, ad esempio l’Apple Pencil di Apple).

Quale tablet low cost comprare

Ora che hai ben chiare le caratteristiche a cui dare priorità in sede di acquisto di una tablet, ti andrò a illustrare le migliori soluzioni low cost, con il miglior rapporto qualità prezzo. Ricorda sempre che, in ogni caso, solo te sai quali caratteristiche ti interessano maggiormente per un tablet, quindi scegli in base alle tue necessità.

Huawei Mediapad T5

Nella fascia di prezzo low cost, non posso non consigliarti una delle migliori marche per qualità prezzo, ovvero la Huawei. Lo Huawei Mediapad T5, dal display a 10 pollici dalla risoluzione in Full HD a 1080p offre processore Octa-Core ideale per il multitasking, 32 GB di memoria espandibile con micro SD, connessione Bluetooth e un peso di soli 460 grammi.

TOSCIDO X109

Una delle migliori soluzioni low cost è rappresentata dal TOSCIDO X109, un tablet 10 pollici che monta un sistema operativo Android 10.0, con 64 GB di memoria interna, connessione Bluetooth e Wi-Fi, due slot per schede SIM fino al 4G e addirittura mouse, penna e tastiera Bluetooth incluse. Un dispositivo che non si fa mancare davvero nulla nonostante il prezzo ultra competitivo.

Huawei MatePad T

Salendo leggermente di prezzo, lo Huawei MatePad T è un tablet che non ha nulla da invidiare a quelli appartenenti a una fascia di prezzo più alta. Infatti, questo tablet, offre 64 GB di memoria interna espandibile, connessione Bluetooth e Wi-Fi, un processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 e 4 speaker, ottimi per la riproduzione di contenuti multimediali.

Lenovo Tab M10 HD

Il tablet Lenovo Tab M10 HD è una fra le migliori alternative presenti sul mercato dei tablet low cost. Questo tablet da 10 pollici offre connessione Wi-Fi e Bluetooth 5.0, inoltre offre connessione mobile 4G LTE. Lo storage interno è di 64 GB ampliabile fino a 1 TB tramite Micro SD. Il display è il punto debole, con risoluzione 1280×800 pixel, ma il peso di 460 grammi e le dimensioni ridotte lo rendono estremamente comodo da trasportare.

Blackview Tab 10

Il Blackview Tab 10, è un tablet con sistema operativo Android, che offre connettività al Wi-Fi, Bluetooth e alla rete LTE. Questo tablet fa del punto di forza la batteria da 7480 mAh, dalla durata garantita fino a 2 giorni in standby. Il display da 10 pollici garantisce risoluzione Full HD e le doppie fotocamere da 13 Megapixel lo rendono molto interessante anche per l’utilizzo come dispositivo principale per scattare le foto. Compresi nel prezzo 2 anni di garanzia.

TECLAST P20HD

Uno dei migliori tablet 10 pollici nella fascia di prezzo bassa è il TECLAST P20HD, che offre connettività Wi-Fi dual-band (quindi anche alle reti da 5GHz) e supporto alla rete dati 4G, una batteria dalla ottima durata (6.000 mAh), schermo con risoluzione 1920×1200 pixel, una fotocamera posteriore da 5 Megapixel e supporto al GPS. Il peso è leggermente alto (531 grammi) ma i soli 8,5 mm di spessore lo rendono comunque molto maneggevole.

Samsung Galaxy Tab A7

Samsung è una delle aziende più famose e affidabili per quanto riguarda la produzione di dispositivi mobili e si presenta sul mercato low cost con il Samsung Galaxy Tab A7. Questo tablet fa dei punti di forza un’ottima batteria da 7.040 mAh, 32 o 64 GB di spazio espandibili fino a 1 TB tramite microSD, una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e uno dei migliori display di questa fascia, con risoluzione da 2000×1200 pixel. Questo prodotto è adatto per chi vuole spendere relativamente poco senza rinunciare a un tablet completo e dalla fattura sicuramente fra le migliori sul mercato. Puoi scegliere, nella fascia di prezzo leggermente più alta, di inserire il supporto alla connessione dati LTE.

Lenovo Tab M10 FHD Plus

Sforando il tetto dei 200 euro, ti consiglio di dare un’occhiata al Lenovo Tab M10 FHD Plus, una delle migliori opzioni nella fascia di prezzo economica per quanto riguarda i tablet da 10 pollici. Questo dispositivo, nella versione più economica, offre 64 GB di memoria espandibili a 1 TB, camera posteriore da 8 Megapixel, un processore MediaTek fra i migliori della piazza, RAM da 4 GB e un comodo voucher per 3 mesi di Amazon Music Unlimited, che abbinati ai due altoparlanti ottimizzati con Dolby Atmos lo rendono ottimo per l’uso anche come altoparlante. Possibile scegliere la connettività LTE con un piccolo sovrapprezzo.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen

Il prezzo del Samsung Galaxy Tab S6 Lite è leggermente più elevato della media dei tablet di fascia economica, ma è ampiamente giustificato dalle caratteristiche offerte. Questo tablet, difatti, offre una batteria da 7.040 mAh con ricarica rapida, RAM da 4 GB, Wi-Fi, Android 11 e un display di qualità elevatissima, che si può utilizzare anche per disegnare o prendere appunti tramite la Samsung S Pen inclusa nel prezzo: questa penna consente di avere un’esperienza di scrittura pari a quella delle penne vere, grazie ai 4.096 livelli di pressione.

Huawei MatePad 10.4

Nella versione MatePad 10.4, Huawei offre un tablet da 10 pollici che garantisce un’esperienza di visione di contenuti multimediali di livello. Grazie allo schermo con risoluzione 2000 x 1200 pixel e la luminosità molto elevata, infatti, puoi vedere film e serie TV in tutta comodità anche in Full HD e all’aperto, in luoghi in cui c’è grande illuminazione. Nel prezzo viene fornita la penna M-Pencil, che permette di prendere appunti o disegnare in tutta comodità. Fai attenzione, su questo dispositivo non sono installati i servizi Google ma gli HMS con HUAWEI AppGallery al posto del Play Store.

Amazon Fire HD 8/10

Menzione a parte la meritano i tablet Fire HD di Amazon, che rappresentano una delle proposte più economiche del mercato senza rinunciare a buone prestazioni (anche se non eccezionali). Nel caso cercassi solo un dispositivo su cui vedere film e serie TV e navigare online, ti consiglio la versione più economica, Fire HD 8, con prestazioni di base, connettività Wi-Fi e Bluetooth, memoria da 32 o 64 GB (espandibile) e fino a 12 ore di autonomia. Nella fascia più alta è presente l’interessantissimo Fire HD 10 con schermo da 10 pollici Full HD, 32 o 64 GB di storage espandibile e prestazioni migliori in termini di potenza e RAM. Sono entrambi disponibili in versione con o senza pubblicità: quella con pubblicità costa di meno e presenta dei banner promozionali durante il passaggio al salvaschermo. Si basano sul sistema operativo FireOS derivato da Android, quindi includono l’Appstore di Amazon e non il Play Store (che comunque si può installare abbastanza facilmente).

Apple iPad (8ª generazione)

Gli iPad si Apple sono generalmente sconsigliati se si è alla ricerca di un tablet low cost, ma in commercio è possibile trovare l’iPad di ottava generazione, sviluppato nel 2020, anche a prezzi inferiori ai 400 euro. Il desing inconfondibile e le caratteristiche costruttive di qualità, abbinate alla potenza del processore A12, offrono un tablet sicuro e duraturo anche nella versione base da 32 GB (non espandibile) con sola connettività Wi-Fi. Il prezzo va ovviamente ad alzarsi qualora scegliessi altri tagli di memoria o la connessione mobile.

