Ultimamente hai deciso di seguire una dieta più equilibrata e, dopo aver consultato un esperto del settore, tra le tante cose, ti è stato consigliato di assumere anche degli integratori alimentari. Proprio per questa ragione, ti sei ora rivolto al Web con l'intento di trovare i migliori siti di integratori, così da poter ordinare comodamente da casa i prodotti che stai cercando.

Ebbene, se questa è la situazione in cui ti trovi tu, allora lasciami dire che sei finito nel posto giusto al momento giusto, perché nelle righe successive farò del mio meglio per illustrarti alcuni siti Internet specializzati nella vendita di integratori che godono di un'ottima reputazione, inoltre, ti mostrerò brevemente come utilizzarli e le caratteristiche principali di ognuno.

Con tutto ciò in mente, direi che possiamo adesso entrare nel vivo dell'argomento. Prenditi, dunque, giusto qualche minuto di tempo libero e prosegui pure nella lettura di questa guida. A me non resta altro che augurarti una buona continuazione e in bocca al lupo per tutto!

Indice

Migliori siti di integratori alimentari

In questa parte andiamo ora a scoprire insieme alcuni dei migliori siti di integratori alimentari che ti permettono di acquistare degli integratori per la tua dieta o per le tue attività sportive. Buon proseguimento.

Amazon

Quando si parla di comprare qualcosa online, è quasi impossibile non menzionare Amazon, infatti, la gigantesca piattaforma di ecommerce può tornare utile anche al fine di comprare degli integratori.

Se, dunque, intendi utilizzare Amazon per acquistare degli integratori, anzitutto, accedi alla pagina principale della piattaforma. A questo punto, se non lo hai già fatto, crea un account Amazon. Per farlo, clicca sul pulsante Ciao, accedi in alto a destra e poi su Crea il tuo account Amazon in basso. Se, invece, hai già un account, non devi fare altro che eseguire l'accesso. Per qualsiasi chiarimento, non esitare a leggere la mia guida su come registrarsi su Amazon.

Una volta che hai effettuato l'accesso con il tuo account Amazon, dalla pagina principale, clicca nella barra di ricerca in alto e scrivi semplicemente termini come integratori alimentari oppure integratori sportivi e dai Invio.

Come forse già sai, Amazon mette in evidenza prodotti con buone valutazioni e quelli più venduti. Ad ogni modo, se ciò che vedi non ti soddisfa pienamente, prova a usare dei filtri di ricerca. Li puoi trovare sulla sinistra in corrispondenza delle voci Marche, Categoria, Forma dell'articolo, Vantaggi e quant'altro.

Quando hai trovato un prodotto che ti sembra interessante, selezionalo e poi clicca su Aggiungi al carrello oppure su Acquista ora. Dopodiché procedi con il checkout, inserendo indirizzo di spedizione e metodo di pagamento e conferma poi l'ordine. Per quanto riguarda i metodi di pagamento, sappi che su Amazon puoi pagare con carte di credito e di debito, con addebito su conto corrente e in alcuni casi anche in contanti in un negozio vicino a casa tua. Per ulteriori dettagli leggi pure la mia guida su come pagare su Amazon.

In merito ai tempi di spedizione, questi possono variare da venditore a venditore, comunque sia, se hai sottoscritto l'abbonamento ad Amazon Prime, forse sei già a conoscenza del fatto che è possibile ricevere diversi prodotti in un giorno (a volte anche in meno di 24 ore). Per maggiori informazioni, leggi la mia guida su come funziona Amazon Prime. In merito ai resi, questi sono gratuiti entro 14 o 30 giorni (il numero di giorni può variare anche in base al venditore) e a volte è necessario pagare la spedizione di restituzione. Ulteriori dettagli li trovi nella mia guida su come funziona il reso Amazon.

Ci tengo infine a ricordarti che è possibile effettuare acquisti dall'app ufficiale di Amazon, la quale è disponibile per Android (anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

Prozis

Prozis è un sito molto conosciuto per la vendita di integratori, proteine e prodotti legati al fitness e per questo ritengo sia uno dei migliori siti di integratori sportivi. Per cominciare a usarlo, recati nella pagina principale e nella barra di ricerca in alto, digita termini come integratori oppure integratori sportivi e dai Invio.

Ora, puoi già da subito consultare i diversi prodotti proposti. Comunque sia, la ricerca è altamente personalizzabile grazie ai numerosi filtri disponibili nella parte superiore dello schermo, come Sconto, Per concetto, Per prezzo e altri ancora.

Se hai trovato un prodotto che ti interessa e desideri acquistarlo, anzitutto selezionalo, nella schermata successiva scegli poi eventuali varianti (ad esempio, gusto o peso), e clicca su Aggiungi al carrello. Una volta aggiunto, se non devi fare ulteriori compere, puoi proseguire cliccando sul simbolo del carrello in alto a destra e poi su Vai al checkout. Ora, se non hai un account, devi necessariamente crearne uno, cliccando su Crea un account in basso. Ad ogni modo, creare un account è semplice ed è infatti sufficiente inserire dati come nome, cognome, data di nascita, email e password.

Una volta creato l'account puoi procedere con il checkout. Durante il checkout dell'ordine, ti viene richiesto di inserire i dati per la spedizione e scegliere il metodo di pagamento. Per tua informazione, Prozis accetta varie opzioni, tra cui carta di credito, bonifico bancario, PayPal e altre ancora. Gli ordini vengono spesso recapitati entro 24 ore dalla spedizione, inoltre, le spese di spedizione ammontano a 2,99 euro, ma sono gratuite per ordini superiori a 29,99 euro.

I resi sono a carico dell'azienda, ma solo nel caso di prodotti difettosi o errati. Per ulteriori dettagli, puoi consultare la sezione dedicata alle politiche di reso sul sito Internet ufficiale.

Infine, ci tengo a segnalarti che Prozis mette a disposizione anche un'applicazione per dispositivi Android (anche su store alternativi) e iOS, che consente di effettuare ordini e gestire il proprio account direttamente dal telefono in modo semplice e intuitivo.

Myprotein

Myprotein è una rinomata azienda britannica specializzata nella produzione di integratori alimentari per lo sport. I suoi prodotti sono realizzati nei laboratori di Northwich, nel Regno Unito, e sono disponibili anche per il mercato italiano attraverso il sito Internet ufficiale, che rappresenta una delle migliori opzioni per chi cerca proteine di qualità.

Accedendo alla pagina home del sito, puoi trovare facilmente il catalogo cliccando sulla voce Proteine oppure su Barrette, Snack e drink nel menu principale. Qui puoi esplorare tutti gli alimenti e gli integratori proteici disponibili, scremando i risultati tramite i filtri che trovi nella barra laterale di sinistra.

Per acquistare un prodotto, è sufficiente cliccare su quest'ultimo e premere il pulsante Acquista che trovi in basso. Una volta completata la selezione dei prodotti, puoi procedere cliccando su Cassa direttamente dopo aver scelto l'ultimo articolo oppure accedendo al tuo Carrello dall'icona in alto a destra. Infine, clicca su Acquista ora in sicurezza per completare l'ordine.

A questo punto, puoi decidere se creare un account personale o procedere come ospite. In quest'ultimo caso, sarà sufficiente inserire l'indirizzo email e cliccare su Continua senza registrarti per completare l'acquisto. Se invece vuoi creare un account, puoi farlo velocemente tramite un account Google o un account Facebook. Myprotein accetta vari metodi di pagamento, tra cui carte di credito, PayPal e Amazon Pay.

Per quanto riguarda la spedizione, quella standard (3-5 giorni lavorativi) ha un costo di 4,99 euro per ordini fino a 54,99 euro, mentre è gratuita per importi superiori a 55 euro. Se hai bisogno di ricevere i prodotti rapidamente, puoi optare per la consegna più rapida: il costo in questo caso è di 13,99 euro per ordini sotto i 54,99 euro o di 8,99 euro per importi superiori. È anche possibile attivare un abbonamento per risparmiare ulteriormente sulle consegne. In caso di resi, puoi contattare direttamente il centro assistenza per ricevere supporto.

Infine, oltre al sito Web, puoi utilizzare l'app Myprotein, disponibile sia per dispositivi Android (anche su store alternativi) che iOS/iPadOS. L'app consente di effettuare acquisti in modo semplice e rapido, offrendo anche promozioni esclusive riservate agli utenti mobili.

Altri siti per acquistare integratori

In giro per il Web puoi trovare altri siti di integratori molto validi. Ecco che, infatti, qui di seguito te ne propongo alcuni che penso troverai interessanti.

Olympian's Store — si tratta di un'ottima piattaforma online specializzata nella vendita di integratori sportivi e di accessori per la palestra, ragion per cui penso sia uno dei migliori siti integratori palestra . La spedizione è gratuita per acquisti pari o superiori a 69 euro, per cifre inferiori, invece, il costo di spedizione varia in base al peso del pacco e alla regione. È possibile effettuare il pagamento con carta di credito, PayPal e in alcuni casi anche in contrassegno. Per ulteriori informazioni, consulta pure la pagina dedicata alle condizioni di vendita.

— si tratta di un'ottima piattaforma online specializzata nella vendita di integratori sportivi e di accessori per la palestra, ragion per cui penso sia uno dei . La spedizione è gratuita per acquisti pari o superiori a 69 euro, per cifre inferiori, invece, il costo di spedizione varia in base al peso del pacco e alla regione. È possibile effettuare il pagamento con carta di credito, PayPal e in alcuni casi anche in contrassegno. Per ulteriori informazioni, consulta pure la pagina dedicata alle condizioni di vendita. Fornari Sport — altro buon sito Internet dedicato alla vendita di integratori, barrette e accessori sportivi. La consegna in questo caso è gratuita per ordini pari o superiori a 29 euro e avviene in 24/48 ore, mentre ha un costo di 3,90 euro per ordini inferiori di tale cifra. È sempre possibile esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto. Per ulteriori informazioni sulle condizioni di vendita, consulta questa pagina del sito Internet in oggetto.

— altro buon sito Internet dedicato alla vendita di integratori, barrette e accessori sportivi. La consegna in questo caso è gratuita per ordini pari o superiori a 29 euro e avviene in 24/48 ore, mentre ha un costo di 3,90 euro per ordini inferiori di tale cifra. È sempre possibile esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto. Per ulteriori informazioni sulle condizioni di vendita, consulta questa pagina del sito Internet in oggetto. PlusPower Supplements — è un sito Internet interamente dedicato alla vendita di integratori alimentari, di barrette energetiche e anche di abbigliamento e accessori per lo sport. La consegna avviene in 24/48 ore ed è sempre gratuita per ordini pari o superiori a 39,99 euro. Per ulteriori informazioni in merito a resi e rimborsi, puoi fare affidamento a questa pagina del sito Internet in questione.

Se la cosa ti può interessare, ti segnalo infine che sul mio blog ho scritto anche una guida dedicata ai migliori siti per proteine.

In qualità di affiliati Amazon, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul nostro sito.