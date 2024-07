Anche tu, come milioni di altri gamer in giro per il mondo, sei un grande appassionato di FIFA, lo storico gioco di simulazione calcistica firmato Electronic Arts, che ogni anno arriva con la sua versione prontamente aggiornata. Nel tentativo di creare la tua squadra perfetta, sei alla costante ricerca di consigli sui giocatori da ingaggiare e sei finito su questa mia guida perché vorresti delle “dritte” sui trequartisti da innestare nel tuo team.

Nessun problema. Se le coste stanno così, sono felice di dirti che capiti nel posto giusto al momento giusto, perché tra poco ti illustrerò proprio quali sono alcuni tra i migliori trequartisti FIFA che puoi ingaggiare per ottenere il meglio dalla tua squadra. Partirò con il mostrarti quali sono i giocatori più forti in questo ruolo nella modalità Ultimate Team, nelle diverse edizioni del gioco (es. FIFA 23, FIFA 22), per poi passare alla modalità carriera.

Coraggio, ora è tempo di passare dalle chiacchiere ai fatti e costruire la tua squadra dei sogni. Concediti cinque minuti di tempo libero, dedicali a leggere questa guida e preparati a “darti da fare” in sede di calciomercato! A me non resta che augurarti buona lettura e, soprattutto, buon divertimento!

Indice

Informazioni preliminari

Il trequartista, posizionato dietro alle punte, è da sempre uno dei ruoli fondamentali nella storia del calcio, che vanta tanti numeri 10 e giocatori che hanno fatto la storia di questo sport.

Se cerchi un centrocampista offensivo centrale (COC o CAM) per migliorare la tua rosa su FIFA, sei quindi alla ricerca di un giocatore che abbia una buona dose di tecnica e precisione, ma anche dei buoni parametri in attacco.

Non a caso, tutti i trequartisti top player delle varie edizioni di FIFA Ultimate Team hanno sempre un punteggio molto alto nei parametri che riguardano passaggi e dribbling, che in questo ruolo sono gli aspetti fondamentali.

Ad esempio, Bruno Fernandes, uno dei trequartisti più forti di FIFA 22, ha un punteggio complessivo di 89, per quello che riguarda la precisione passaggi, e 84 per il dribbling; Bernardo Silva, che è il top player tra i COC di FIFA 23 ha un valore di 84 nei passaggi e 92 nel dribbling.

Ovviamente in FIFA, come nel calcio reale, ogni giocatore è unico. Detto questo, poiché quello del trequartista è un ruolo principalmente offensivo, sono importanti anche i parametri più strettamente legati all'attacco, ad esempio il tiro, con un punteggio che sia almeno pari a 75.

Al contrario, un buon COC in FUT può avere parametri bassi di difesa (es. intercettazione, marcatura, contrasto, scivolata) e non eccellere nella forza fisica.

Alla luce di quanto appena detto, tra pochissimo ti elencherò alcuni dei migliori trequartisti FIFA 22 e migliori trequartisti FIFA 23, ma prima voglio avvisarti che i giocatori FIFA Ultimate Team hanno un ruolo preferito e dei ruoli secondari, cioè possono anche essere schierati in ruoli simili rispetto a quello naturale.

Ad esempio, schierando un COC nella sua posizione originale avrai +5 di punti Generazione, ma puoi anche schierare un trequartista in posizione di centrocampista centrale (CC) e viceversa, tuttavia i punti generazione diminuiranno; soltanto a partire da FIFA 23 è possibile utilizzare un oggetto consumabile, che permette il cambio di ruolo del giocatore.

In ogni caso, se vuoi rinforzare la tua rosa su FIFA in fase offensiva e scovare giocatori che, come ruolo secondario, possano svolgere anche quello di trequartista ti consiglio di dare uno sguardo alle mie guide dedicate ai migliori attaccanti FIFA e migliori centrocampisti FIFA.

Se invece quello che ti interessa è rinforzare la zona difensiva, allora potresti trovare utili i miei tutorial dedicai ai migliori terzini destri di FIFA, migliori terzini sinistri di FIFA e in generale i migliori difensori di FIFA.

Classifica dei migliori trequartisti in FIFA

Adesso ti elenco i migliori trequartisti nelle edizioni più recenti di FIFA, ma prima voglio avvisarti che i parametri dei giocatori sono comunque in continua evoluzione, dunque potrebbero mutare per decisione di Electronic Art da un momento all'altro. Tienine conto.

Ogni volta che EA lancia una nuova versione del suo gioco, viene anche pubblicato un database online delle valutazioni dei giocatori di Ultimate Team, dove è possibile vedere una classifica completa e dettagliata dei calciatori: oltre alla classifica generale puoi anche vedere quella divisa per ruoli, squadre e nazionalità di appartenenza del calciatore.

Per sapere quali sono i migliori trequartisti FIFA 23 Ultimate Team, collegati alla pagina del database di FIFA 23 e fai clic su Banca dati valutazione.

Nella nuova schermata vedrai la classifica generale dei calciatori di FIFA 23, per scoprire però l'elenco dei trequartisti più forti: fai clic su Filtri, poi premi su Ruolo e dal menu a tendina spunta la casella accanto alla voce Centrocampista offensivo centrale (CAM), poi premi su Fine e in ultimo clicca su Applica.

Davanti ai tuoi occhi apparirà l'elenco, dal più forte al più debole, dei migliori centrocampisti offensivi di FIFA 23, con le informazioni generali, il punteggio complessivo e i vari parametri in dettaglio. Ma se fai clic sul simbolo +, alla destra di ogni giocatore, ti saranno mostrate informazioni ancora più approfondite sui punteggi e le abilità.

Per quanto riguarda FIFA 23, gli sviluppatori hanno premiato come 10 migliori trequartisti: Bruno Fernandes (Manchester United, 88 di valutazione generale), Thomas Müller (Bayern Monaco, 87), Bernardo Silva (Manchester City, 86), David Silva (Real Sociedad, 85); Marco Reus, (BVB, 85), Alejandro Gómez (Sevilla FC, 85), Nabil Fekir (Real Betis, 84), Phil Foden (Manchester City, 84), Kai Havertz (Chelsea, 84), Luis Alberto (Lazio, 84).

Se invece sei alla ricerca dei migliori trequartisti FIFA 22, anche qui puoi verificare quali sono i giocatori più forti accedendo al database online di questa edizione del gioco e poi seguendo il medesimo percorso, che ti ho spiegato nel paragrafo precedente e che ti ripeto brevemente: collegati al database di FIFA 2022 premi su Filtri, poi fai clic su Ruolo e seleziona COC (o CAM), quindi premi su Fine e fai clic su Applica.

Poiché, come ti ho detto, FIFA si aggiorna ogni anno in base a quello che accade nel calcio reale, la classifica dei migliori trequartisti di FIFA 22 varia rispetto a quella di FIFA 23.

Ecco per te la classifica dei 10 migliori trequartisti dell'edizione FIFA 22: Bernardo Silva (Manchester City, 88), Thomas Müller (Bayern Monaco, 87), Bruno Fernandes (Manchester United, 86), Marco Reus, (BVB, 85), Nabil Fekir (Real Betis, 85), Martin Odegaard (Arsenal, 84), Mason Mount (Chelsea, 84), Lorenzo Pellegrini (Roma, 84), Kai Havertz (Chelsea, 84), Alejandro Gómez (Sevilla FC, 84).

Infine, se stai giocando a versioni più vecchie del gioco e quindi ti interessa sapere quali sono i migliori trequartisti FIFA 21, migliori trequartisti FIFA 20 o migliori trequartisti FIFA 19, sappi che puoi accedere al database online delle valutazioni solo per FIFA 21. Per farlo, ti basta andare nella pagina ufficiale di FIFA 21 e seguire la stessa procedura che ti ho spiegato per le edizioni successive del gioco.

Se invece stai cercando quali sono i migliori trequartisti FIFA 23 carriera e i migliori trequartisti FIFA 22 carriera, puoi consultare l'elenco ufficiale dei giocatori con il potenziale più alto nella modalità carriera dal sito ufficiale di FIFA 23 e FIFA 22.

Comunque, quando giochi in modalità carriera una buona soluzione è sempre affidarsi, durante le sessioni di calciomercato, alla ricerca delle giovani promesse, che hanno un prezzo più basso, ma un alto potenziale. Ho qui una guida che ti spiega proprio come scovare le migliori promesse FIFA.

Infine, giocando a FIFA nella modalità carriera come Giocatore, ricordati, in fase di creazione del personaggio, dopo aver scelto il ruolo, di potenziare i parametri che di ho descritto nel capitolo precedente; allo stesso modo, se giochi come Allenatore, per valutare quale giocatore possa essere schierato nel ruolo di trequartista, ricordati di tenere conto degli stessi parametri, con particolare attenzione a dribbling e precisione passaggi.

Migliori trequartisti FIFA Low Cost

Fino adesso ti ho parlato di quelli che sono i migliori centrocampisti offensivi di FIFA, il problema è che i top player hanno anche dei costi sul mercato piuttosto alti. Tuttavia, ci sono dei sistemi con cui giocando in modalità Ultimate Team potrai aggiudicarti calciatori importanti a un prezzo basso, ad esempio con lo sniping.

“Sniperare” è una tecnica che consiste nel tenere sotto controllo il calciomercato di FUT alla ricerca delle occasioni, così da comprare buoni giocatori a basso prezzo e magari rivenderli subito con un buon profitto. Quello conta quando vuoi sniperare è la tempistica: devi arrivare prima degli altri e comprare subito il calciatore!

Ti stupirà infatti sapere che puoi trovare molte occasioni di questo genere nella scheda Mercato di FIFA Ultimate Team, poiché sono molti gli utenti che mettono in vendita i calciatori a un prezzo più basso del reale valore o perché non hanno esperienza con il calciomercato o perché hanno esigenza di guadagnare subito crediti.

Una strada possibile per sniperare è accedere alla sezione Mercato di FUT ed effettuare una ricerca dei giocatori, con ruolo trequartista (COC), impostando una fascia bassa di prezzo: appena vedi un occasione vantaggiosa, cioè un giocatore a prezzo basso che si adatta al tuo budget, per non fartela sfuggire, selezionalo e premi su Compra ora.

Se l'argomento ti interessa, ti consiglio di consultare la mia guida, in cui ti svelo ogni segreto su come sniperare su FIFA, in alternativa ho qui anche un tutorial che ti illustra come acquistare giocatori in scadenza, che può essere un'altra valida strategia.