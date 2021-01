La webcam del tuo computer è di scarsa qualità e, dunque, ti stavi chiedendo se fosse possibile utilizzare la tua reflex al suo posto? Hai acquistato da poco la tua prima fotocamera digitale, ti sei divertito tantissimo a scattare foto e registrare video con quest’ultima ma non sai come scaricare il tutto sul computer? Non temere: sei capitato proprio nel posto giusto al momento giusto!

Con la guida di oggi, infatti, ti spiegherò come collegare la fotocamera al PC per svolgere varie operazioni: dapprima ti illustrerò la procedura necessaria a utilizzare la fotocamera come webcam per videoconferenze e registrare video, dopodiché ti spiegherò come scaricare sul computer foto e video che hai realizzato con la tua macchina fotografica. Ti assicuro che è tutto molto più semplice di quello che immagini.

Coraggio allora, corri a prendere la tua fotocamera, ritagliati cinque minuti di tempo libero e prova a mettere in pratica le indicazioni che trovi di seguito. Indipendentemente dal modello di fotocamera e computer in tuo possesso, riuscirai facilmente nel tuo intento. Buona lettura e in bocca al lupo per tutto!

Informazioni preliminari

Prima di entrare nel vivo dell’argomento e spiegarti come collegare la fotocamera al PC per fare videochiamate, registrare video o scaricare foto e video sul computer, ci tengo a dirti che io mi servirò di una reflex Nikon. Se tu hai una macchina fotografica di altre marche, potresti notare qualche differenza nei passaggi da compiere rispetto a quanto ti illustrerò (visto che ogni produttore ha un software di connessione al PC differente), ad ogni modo non temere: la procedura da seguire è talmente semplice che, anche con qualche voce o pulsante diverso da cliccare, riuscirai a fare tutto senza problemi.

Tutto quello di cui hai bisogno, d’altronde, sono il software di connessione della fotocamera al PC (più avanti ti indicherò dove prelevarlo, a seconda del modello in tuo possesso) e un cavo USB, che probabilmente hai già trovato nella confezione della macchina fotografica.

Prima di procedere, assicurati inoltre che la batteria della tua fotocamera sia carica al massimo, provvedi altresì a disattivare le impostazioni di risparmio energetico e, se la tua intenzione è effettuare delle registrazioni o delle riprese live con la macchina fotografica, assicurati di avere un treppiede con testa fluida o a sfera per gestire meglio le inquadrature: se non ce l’hai, puoi acquistarlo per pochi euro online.

Come collegare la fotocamera al PC per registrare

Se vuoi capire come collegare la fotocamera al PC per registrare, oppure per usarla come se fosse una webcam, questa è la sezione del tutorial che fa maggiormente al caso tuo.

Come già accennato in precedenza, la procedura da seguire è abbastanza universale ma, in assenza di uno standard unico vero e proprio, ogni casa produttrice di macchine fotografiche ha realizzato un suo software per far comunicare macchina fotografica al computer. Io ti mostrerò come collegare una fotocamera Nikon al PC attraverso Nikon Webcam Utility, il software ufficiale del marchio nipponico, compatibile sia con Windows che con macOS.

Se hai una fotocamera di un’altra marca, potrai usarla come se fosse una webcam o per registrare su PC solo a patto che sia stato rilasciato un software dedicato. Al momento in cui scrivo, i software ufficiali dei vari produttori sono: Canon EOS Webcam Utility, Sony Imaging Edge Webcam, Panasonic Lumix Tether for Streaming, Fujifilm X Webcam e Olympus OM-D Webcam Beta.

Fatta questa doverosa precisazione, andiamo al sodo e vediamo, nel dettaglio, come stabilire il collegamento tra fotocamera e computer usando i software appena citati.

Windows

Cominciamo dai PC Windows. Il primo passo che devi compiere è, ovviamente, scaricare il software ufficiale del produttore della tua fotocamera sul tuo PC.

Nel caso di Nikon, dunque, bisogna andare sul sito dell’azienda giapponese, cercare il nome del modello della propria fotocamera nell’apposita area, accedere alla sezione Software della pagina che si apre e cliccare sulla voce per visualizzare la pagina di download corrispondente a Webcam Utility (Windows). Bisogna poi scorrere la schermata successiva, fino alla voce Contratto, mettere la spunta vicino alla voce Accetto, selezionare una regione (es. Europa) e premere sul tasto Scaricare.

A download completato, bisogna avviare il file .exe ottenuto e seguire la procedura su schermo. Se anche tu hai una fotocamera Nikon, dovrebbe bastarti cliccare sempre sul pulsante Next e consentire al software di apportare modifiche al computer (cliccando sul pulsante Sì). La procedura comunque è simile per la maggior parte dei software di collegamento delle macchine fotografiche al PC.

Ottimo! Ora hai l’utility che ti serve sul tuo computer. Il software Nikon Webcam Utility è molto spartano, quasi non ti accorgerai di averlo installato, e non prevede particolari impostazioni da applicare. Blocca parzialmente il menu della macchina fotografica collegata al PC, ma lascia attive alcune funzioni che ti permettono d’intervenire sull’immagine trasmessa. Si tratta di “filtri” che variano il colore, l’atmosfera, la sfocatura dello sfondo oppure l’aspetto delle dimensioni del frame.

La cosa bella delle utility per rendere le fotocamere vere webcam sta nell’estrema semplificazione del processo. In passato non avresti potuto fare a meno di un cavo HDMI e di una memoria esterna, oggi basta un cavo USB. Ti consiglio di guardare questo video ufficiale Nikon, rilasciato per la presentazione del programma. Anche se in inglese, è molto intuitivo da comprendere.

Detto questo, per collegare la fotocamera al PC come webcam, sistemala come preferisci, collegala al computer tramite cavo USB, accendila e attiva il Live View, dunque avvia il software che intendi usare per la tua conferenza: Skype, Zoom, Microsoft Teams, oppure vai su Google Meet o Messenger.

A programma o servizio avviato, devi accedere alle sue impostazioni e selezionare Webcam Utility (o comunque il nome della tua macchina fotografica o del software ad essa relativo) come fonte video. In questo modo comparirà su schermo esattamente ciò che la fotocamera inquadra e, dunque, potrai usarla come webcam. Per quanto riguarda l’audio, attiva quello integrato al PC oppure collega un microfono esterno.

Se qualche passaggio non ti è chiaro, puoi cercare sul mio blog delle guide dedicate alla configurazione della webcam, come ad esempio quello in cui ti spiego come azionare la webcam.

Come dici? Ciò che t’interessa è solo come collegare la fotocamera al PC per registrare video? C’è una soluzione anche per questo. Puoi usare un paio di programmi scaricabili dal Web, tutti e due gratuiti e intuitivi da gestire.

Il primo di questi software si chiama digiCamControl Virtual Webcam, ti aiuterà nell’utilizzo della tua fotocamera durante le videoconferenze, qualora dovessi avere dei problemi con Webcam Utility.

Per prima cosa bisogna controllare se la macchina fotografica è compatibile con digiCamControl Virtual Webcam, puoi farlo consultando la tabella ufficiale a questo link. Vedrai che i modelli sono veramente tanti, non dovrebbe essere difficile trovare anche il tuo.

Dopo aver verificato, vai sul sito ufficiale di digiCamControl Virtual Webcam e clicca sul pulsante Download, individuabile all’apertura della pagina. In quella successiva spostati nel riquadro centrale, quello denominato digiCamControl Virtual Webcam, e ancora una volta clicca su Download.

A download completato, avvia il file DCCWebCam_Setup.exe appena scaricato. Alla richiesta iniziale di apportare modifiche al dispositivo, rispondi di Sì, poi clicca su Next per due volte consecutive e Install. Se dovessero apparire degli avvisi a monitor, clicca sempre su Ok. Infine, premi su Finish per concludere il setup.

Ora è il momento di prendere la fotocamera, collegarla al PC tramite cavo USB e accenderla. Fatto ciò, digiCamControl Virtual Webcam dovrebbe individuarla. Se va tutto liscio, sposta il cursore a sinistra dello schermo e nella parte bassa dell’area di configurazione metti la spunta sulla voce Preview Image, quindi clicca sul pulsante Start Live View.

Ce l’hai fatta! Apri, quindi, un servizio o un’applicazione per effettuare videochiamate, vai nelle Impostazioni, quindi seleziona DCC Virtual Camera come fonte video e collegati con i tuoi interlocutori.

Voglio darti un altro suggerimento su come collegare la fotocamera al PC per registrare, nel caso in cui volessi proprio creare un filmato con la macchina fotografica e non semplicemente salvare delle videochiamate. Mi riferisco all’uso del celebre programma di registrazione e live streaming OBS, che è gratuito e compatibile sia con Windows che con macOS e Linux. È in grado di acquisire tantissime fonti video e audio in contemporanea, comprese le fotocamere (se riconosciute dal computer mediante software come quelli dei produttori di fotocamere o digiCamControl Virtual Webcam).

Se sei pronto, ti dovresti collegare al sito Open Broadcaster Software (OBS) e premere il pulsante relativo a Windows, per scaricarlo e in seguito installarlo: trovi tutti i dettagli nella mia guida su come scaricare OBS.

Terminata l’installazione, avvia OBS, collegare la fotocamera al PC tramite cavo USB e, nella parte bassa dell’interfaccia del programma, individuare la sezione Fonti. All’interno di essa, premi sul’icona + (Aggiungi), che ti servirà per selezionare la fotocamera come fonte video.

Ora sei abilitato per registrare e salvare i tuoi contenuti. Con OBS puoi anche connetterti in live streaming su numerose piattaforme. Se vuoi saperne di più su questo utilissimo programma e sulla sua configurazione completa, trovi maggiori informazioni nel mio tutorial ad esso dedicato.

macOS

Sicuramente anche a te, che sei un utente macOS, interessa sapere come collegare la fotocamera al computer per poterla sfruttare come una webcam.

Il modo di procedere è molto simile a quanto visto già fin qui, dunque bisogna installare il software dedicato allo scopo rilasciato dal produttore della fotocamera. Nel caso di Nikon, per esempio, bisogna collegarsi al sito ufficiale Nikon e procedere come visto già nel capitolo dedicato a Windows, selezionando però la voce relativa a Webcam Utility per Mac.

A download completato, apri il file .dmg ottenuto, avvia l’eseguibile presente al suo interno e clicca sempre su Continua, immetti la password di amministrazione del Mac, quando richiesto e, infine, premi sul pulsante Termina, per concludere il setup.

Se desideri sfruttare la fotocamera come webcam, devi collegarla al Mac con l’apposito cavo USB, quindi accenderla e impostare il Live View. Avvia quindi un’applicazione come Skype, Zoom o Microsoft Teams, oppure vai su servizi come Google Meet o Messenger. All’interno dell’applicazione o del servizio che intendi usare, vai nel menu delle impostazioni che ti permette di scegliere come fonte video principale Webcam Utility (o comunque il nome della tua fotocamera).

Se è andato tutto bene, dovresti vedere a monitor la scena che la fotocamera sta inquadrando. Sistemala se necessario, per ottimizzare la ripresa. Ricorda di collegare un microfono esterno o attivare quello integrato al dispositivo, per farti sentire.

Nel caso in cui il produttore della tua fotocamera non dovesse fornire un software per il collegamento al Mac, puoi rivolgerti al software gratuito e open source Camera-Live, che sfrutta una tecnologia, chiamata Syphon, che trasforma il flusso video, detto nativo, in un flusso adatto per l’utilizzo della fotocamera come webcam o per registrare sul Mac. Potremmo definirlo “programma ponte” tra computer e fotocamera.

Per ottenerlo, collegati al suo sito ufficiale, seleziona la release più recente e clicca sul link Camera.Live.zip, dopodiché estrai il software nella cartella Applicazioni di macOS e avvialo.

Ora, nel caso in cui volessi registrare video con la fotocamera che hai collegato al Mac, puoi rivolgerti senza problemi a OBS, come ti ho spiegato prima nel capitolo dedicato a Windows e come trovi spiegato più in dettaglio nei miei tutorial su come scaricare e come usare OBS.

Come collegare la fotocamera al PC per traferire dati

Hai scattato molte foto oppure registrato dei video con la tua fotocamera e adesso vuoi importare tutto quanto sul tuo PC? Puoi farlo in maniera molto semplice, collegandola al computer in un paio di modi. Sia che usi Windows o macOS puoi adoperare il cavo USB, incluso in qualsiasi kit fotografico. Alcune macchine fotografiche di ultima generazione danno anche la possibilità di trasferire dati in modalità wireless.

In ogni caso quest’ultimo metodo potrebbe essere soggetto a interferenze e, quindi, meno sicuro (oltre che lento). Meglio ancora sarebbe utilizzare un lettore di schede SD, da collegare sempre via USB. Non costa molto ed è pratico, soprattutto nella versione per schede multiformato.

Ma passiamo alla pratica e vediamo come collegare la fotocamera al PC per trasferire dati con le applicazioni presenti sui due maggiori sistemi operativi. Se preferisci puoi usare anche altri software più specifici per il trasferimento d’immagini e post produzione (tra cui quelli che ogni marchio fotografico associa ai propri dispositivi), ma in genere gli strumenti “di serie” dei sistemi operativi sono più che sufficienti.

Windows

Non vedi l’ora di dare un’occhiata alle foto della tua ultima sessione di scatti. Però devi scaricarle su PC. Lascia la card di memoria con i suoi contenuti all’interno della fotocamera e spegnila. Prendi il cavo USB che hai in dotazione e collegala al PC. Solo adesso la puoi accendere, attendi qualche istante e vedrai aprirsi la finestra all’interno della quale selezionare l’opzione Importa immagini e video in Windows. In realtà potresti voler gestire le cose a modo tuo.

In alternativa, avvia l’Esplora File del sistema operativo Microsoft (l’icona della cartella gialla presente sulla barra delle applicazioni, in basso a sinistra) e, nella finestra che si apre, individua la tua fotocamera tra le periferiche, nel pannello a sinistra. Clicca, dunque, sull’icona corrispondente e decidi liberamente dove trasferire i tuoi file e come gestirli con dei semplici copia-e-incolla. Al termine delle operazioni, spegni di nuovo la macchina per non perdere i dati e successivamente scollega il cavo USB. Maggiori info qui.

macOS

Se usi macOS, puoi procedere in modo piuttosto simile a quanto appena descritto per Windows, collega al computer la fotocamera spenta e con la scheda memoria inserita nello slot. Per farlo bisogna utilizzare il cavo USB compreso nel set di accessori della macchina fotografica stessa. Ora devi accenderla e si dovrebbe aprire automaticamente l’applicazione Foto. Se ciò non dovesse accadere, va selezionata dalla barra Dock (l’icona del fiore colorato). Dopodiché clicca sulla periferica corrispondente alla fotocamera e visualizzerai i contenuti presenti. Ora puoi decidere come importarli, se aggiungerli alla Libreria di Foto, piuttosto che creare una nuova cartella o creare un nuovo album, premendo gli appositi pulsanti.

Qualora non volessi usare Foto, puoi sempre sfruttare l’applicazione Acquisizione Immagine. Aprila dalla cartella Altro del Launchpad e seleziona il dispositivo col nome della macchina fotografica: ti verranno mostrate delle anteprime. Ora puoi scegliere le immagini, trasferirle in una precisa cartella con un semplice trascinamento o tramite i pulsanti apposti. Quando hai finito, prima di scollegare la fotocamera, assicurati di averla spenta di nuovo.

Come collegare la fotocamera del telefono al PC

Per qualche motivo potresti aver bisogno di una webcam. Forse quella integrata al tuo portatile si è rotta e non hai né un dispositivo esterno né una fotocamera. Tutto sotto controllo!

Se vuoi, puoi usare la fotocamera del tuo smartphone al posto della webcam del computer installando un’app gratuita sul telefono e un software relativo a quest’ultima sul tuo computer. Il sistema è più o meno simile sia per Android che per iOS. Per saperne di più, consulta il mio tutorial su come collegare la fotocamera del telefono al PC.