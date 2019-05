Vuoi disabilitare la modalità di navigazione privata dal browser installato sul tuo PC, in modo che non possa essere utilizzata da altri utenti? Hai trovato il browser che usi solitamente per navigare in Internet configurato in modalità privata ed, essendo alle prime armi con il mondo della tecnologia, non sai come disattivarla? Non ti preoccupare: se hai questi o altri dubbi sulla modalità di navigazione privata dei browser, sappi che sono qui per aiutarti.

Nella guida di oggi, infatti, ti illustrerò come disattivare la navigazione privata dal browser Web installato sul tuo computer, sul tuo smartphone o sul tuo tablet. Ti spiegherò come effettuare questa procedura sia sui PC con sistema operativo Windows che sui Mac, dopodiché mi occuperò dei dispositivi mobili equipaggiati con Android e iOS. Ti spiegherò, dunque, come uscire dalla navigazione privata di tutti i principali software di navigazione Web e, per alcuni di essi, ti spiegherò nel dettaglio come disabilitare completamente questa funzionalità, in modo da non farla utilizzare da altri utenti che dovessero avere accesso al tuo dispositivo.

Scommetto che non vedi l’ora di cominciare a consultare i consigli che ho preparato per te, dico bene? Allora non perdiamo altro tempo e iniziamo immediatamente. Quello che devi fare è sederti comodamente e leggere con attenzione le procedure che ti indicherò. A me non resta altro che augurarti una buona lettura!

Indice

Come disattivare la navigazione privata su Windows

Se sei in possesso di un PC Windows e hai attivato la navigazione privata sul tuo browser, nei prossimi capitoli ti spiegherò come disattivarla. Inoltre per i software che lo permettono, ti indicherò come disabilitare completamente questa funzionalità.

Disattivare la navigazione privata in Chrome

Se vuoi disabilitare la modalità privata di Google Chrome, puoi procedere facilmente tramite i metodi che ti indicherò nelle prossime righe.

Per disattivare questa funzionalità in maniera completa, devi agire dal Registro di Windows. Ti avviso che devi fare attenzione a ciò che modifichi in questa sezione del sistema operativo, poiché facendo modifiche errate potresti incorrere in malfunzionamenti gravi capaci di compromettere la stabilità dell’intero OS.

Sei pronto a cominciare? Bene: per prima cosa, premi la combinazione Win+R sulla tastiera e, nel riquadro che visualizzi a schermo, digita il termine regedit, seguito dalla pressione del tasto Invio.

Fatto ciò, nella schermata che ti viene mostrata, utilizza la barra laterale per raggiungere il percorso HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Policies > Google > Chrome. Se, all’interno della cartella Policies, non dovessi trovare le cartelle Google e Chrome, creale manualmente facendo clic con il tasto destro del mouse sulla dicitura Policies e selezionando le voci Nuovo > Chiave dal menu contestuale.

Adesso, dopo aver selezionato la cartella Chrome nella barra laterale di destra, fai clic con il tasto destro del mouse in un qualsiasi punto e scegli, dal menu contestuale, le voci Nuovo > DWORD (32bit). Dovrai quindi rinominare il nuovo valore creato in IncognitoEnabled.

A questo punto, fai doppio clic sul valore appena rinominato e, nel riquadro che ti viene mostrato a schermo, digita il valore 0 e dai Invio, in modo da disattivare completamente la modalità incognito di Google Chrome. Successivamente, per tornare sui tuoi passi e ripristinare la funzionalità, non dovrai far altro che impostare il valore 1 al posto di quello "0".

Se, invece, vuoi soltanto chiudere la sessione di navigazione privata attualmente aperta in Chrome, utilizza le combinazioni di tasti Alt+F4 oppure Ctrl+Maiusc+W. In alternativa, fai clic sull’icona X che trovi in alto a destra nella finestra di Google Chrome, per chiudere la finestra corrente del browser.

Disattivare la navigazione privata in Firefox

Per quanto riguarda Mozilla Firefox, la modalità privata, denominata anche Anonima, può essere chiusa allo stesso modo di quanto già descritto nel capitolo precedente per Chrome. Ciò significa che devi aprire l’Editor del Registro di Windows premendo la combinazione di tasti Win+R, digitando il termine regedit nel pannello proposto e premendo il tasto Invio.

A questo punto, nella schermata che visualizzi, raggiungi il percorso HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Policies > Mozilla > Firefox e, qualora non dovessi trovare le due cartelle Mozilla e Firefox, creale manualmente.

Dopo aver selezionato la cartella Firefox, fai quindi clic con il tasto destro del mouse su un qualsiasi punto nell’area di destra e seleziona, nel menu contestuale, le voci Nuovo > DWORD (32bit). Denomina il nuovo elemento creato DisablePrivateBrowsing, fai doppio clic su di esso e, nella casella Dati valore, indica il valore 1.

Per ripristinare la modalità anonima di Mozilla Firefox, in caso di ripensamenti, non dovrai far altro che indicare 0 come valore in Dati valore e dare Invio.

Se, invece, vuoi chiudere rapidamente la sessione di navigazione privata che hai aperto, usa le combinazioni di tasti Ctrl+Maiusc+W oppure Alt+F4. In alternativa, fai clic sull’icona X situata alto a destra, per chiudere la finestra di navigazione privata di Firefox.

Disattivare la navigazione privata in Edge

Se non utilizzi alcun browser Web di terze parti e ti affidi a quelli predefiniti di Windows, è possibile disabilitare facilmente la navigazione privata in Edge, denominata anche InPrivate.

Per raggiungere questo scopo, devi premere la combinazione di tasti Windows+R, per richiamare il pannello "Esegui", digitare il termine gpedit.msc nell’apposita casella di testo che ti viene mostrata e dare Invio. Se visualizzi un messaggio d’errore, significa che usi una versione di Windows 10 Home e, dunque, non hai accesso all’Editor criteri di gruppo locali.

Una volta aperto l’Editor criteri di gruppo locali, nella schermata che ti viene mostrata, raggiungi il percorso Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Microsoft Edge. Adesso, nell’elenco di voci che trovi sulla destra, individua quella denominata Consenti InPrivate Browsing e fai doppio clic su di essa. Nella schermata che visualizzi, seleziona la casella Disattivata e premi su OK, per confermare.

In alternativa, se la tua intenzione è semplicemente chiudere la sessione privata di navigazione aperta attualmente in Edge, premi la combinazione di tasti Alt+F4 oppure fai clic sull’icona X situata in alto a destra. Se dovesse comparirti un messaggio di conferma, rispondi affermativamente.

Disattivare la navigazione privata in Internet Explorer

Per quanto riguarda Internet Explorer, anch’esso ha una modalità privata, denominata InPrivate. Le procedure da seguire per disattivare questa modalità sono simili a quelle viste per Microsoft Edge nel capitolo precedente, ma te le riassumerò in breve nelle prossime righe.

Per prima cosa, premi la combinazione di tasti Win+R, digita il termine gpedit.msc nell’apposita casella che ti viene mostrata e dai Invio. Nella schermata dell’Editor criteri di gruppo locali che visualizzi (accessibili solo nelle versioni Pro, Enterprise e Ultimate di Windows), raggiungi il percorso Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Internet Explorer > Privacy e individua, nell’area di destra, la voce Disattiva InPrivate Browsing.

Adesso, fai doppio clic su quest’ultima voce e, nella schermata che ti viene mostrata, seleziona la casella Attivata e premi su OK, in modo da disattivare la modalità privata di Internet Explorer per tutti gli utenti.

Così come per Edge, nel caso in cui volessi soltanto chiudere la sessione privata di navigazione, non devi far altro che premere sull’icona X in alto a destra oppure usare la combinazione di tasti Alt+F4.

Come disattivare la navigazione privata su Mac

Se sei in possesso di un Mac, puoi disattivare la navigazione privata sui browser Web che più utilizzi, come Safari, Google Chrome oppure Firefox seguendo le indicazioni che sto per darti.

Disattivare la navigazione privata in Safari

Se utilizzi il browser Safari, puoi procedere con la disattivazione della navigazione privata tramite le combinazioni di tasti sulla tastiera. Ti consiglio di premere i tasti cmd+opzione+w, in modo da chiudere tutte le schede attive.

In alternativa, puoi semplicemente fare clic sull’icona X che trovi nell’angolo in alto a sinistra nella finestra della navigazione privata (il pallino rosso), in modo da disattivarla, oppure raggiungere le voci File > Chiudi tutte le finestre dalla barra dei menu collocata in alto a sinistra.

Disattivare la navigazione privata in Chrome

Per quanto riguarda il browser Web Google Chrome, su Mac puoi disabilitare la modalità privata utilizzando il Terminale. Quello che devi fare è avviare quest’ultimo, tramite la sua icona presente nel Launchpad, e assicurarti che Google Chrome sia completamente chiuso.

Fatto ciò, digita la stringa di testo defaults write com.google.Chrome IncognitoModeAvailability -integer 1 nell’apposita schermata di questo strumento e premi il tasto Invio. Ora non devi far altro che riavviare il tuo Mac, in modo da confermare la modifica.

Nel caso in cui volessi ripristinare la modalità privata di Google Chrome, dovrai seguire la stessa procedura indicata nelle precedenti righe, avendo cura di impostare il valore 0, anziché 1, alla fine della stringa da digitare nel Terminale. Riavvia sempre il Mac per applicare le modifiche.

Se vuoi semplicemente chiudere la schermata di navigazione privata, invece, devi usare l’icona X nell’angolo in alto a sinistra della finestra del browser (il pallino rosso), oppure utilizzare la combinazione di tasti cmd+maiusc+w oppure raggiungere il percorso Archivio > Chiudi finestra, dalla barra dei menu.

Disattivare la navigazione privata in Firefox

Se hai installato il browser Web Mozilla Firefox sul tuo Mac, per disattivare la modalità privata puoi procedere semplicemente premendo sull’icona X che trovi nell’angolo in alto a sinistra della finestra di Firefox (il pallino rosso), oppure utilizzare le procedure che ti indicherò nelle prossime righe.

Se vuoi chiudere una sessione attiva di navigazione privata, utilizza la combinazione di tasti cmd+maiusc+w oppure, dalla barra dei menu in alto, seleziona le voci File > Chiudi finestra. Così facendo, verranno chiuse tutte le schede presenti nella finestra privata attiva del browser Mozilla Firefox.

Come disattivare la navigazione privata su Android

Sugli smartphone e tablet con sistema operativo Android, se usi una delle app più usate per la navigazione a Internet, come Chrome o Firefox, nei prossimi paragrafi ti spiegherò come chiudere una sessione privata.

Disattivare la navigazione privata in Chrome

Se utilizzi Google Chrome, l’app più usata per navigare su Internet sui dispositivi mobili Android, per uscire da una sessione Web privata, devi innanzitutto avviare quest’ultima.

Nella schermata principale del browser, premi dunque sull’icona con un quadrato e un numero al suo interno, che trovi nell’angolo in alto a destra. Fatto ciò, ti verrà mostrata una schermata con le schede attualmente aperte. Puoi individuare quella in modalità privata perché di colore scuro. Dopo averla trovata, premi sull’icona X, per chiuderla.

Disattivare la navigazione privata in Firefox

Se utilizzi Mozilla Firefox, per chiudere una sessione di navigazione privata su Android, devi seguire una procedura simile a quella indicata nel capitolo precedente dedicato a Chrome.

Avvia, quindi, l’app di Mozilla Firefox e fai tap sull’icona con un quadrato e un numero al suo interno che trovi in alto a destra, nella sua schermata principale. Nella sezione che ti viene mostrata, seleziona la scheda con l’icona di una maschera e premi poi sull’icona X che trovi in ogni scheda privata. In alternativa, ti basta fare uno swipe da sinistra verso destra su ogni scheda, per effettuarne la chiusura.

Come disattivare la navigazione privata su iPhone

Se possiedi un iPhone o un iPad, nei prossimi capitoli ti spiegherò come disabilitare la navigazione privata sul browser preinstallato Safari. Inoltre, se usi l’app Google Chrome, anche se non è possibile disabilitare questa funzionalità, ti spiegherò come chiudere una schermata di navigazione privata.

Disattivare la navigazione privata in Safari

Se possiedi un iPhone o un iPad e utilizzi il browser Web integrato, cioè Safari, puoi disabilitare la modalità Privata, in modo che non possa essere utilizzata sul tuo dispositivo.

Per eseguire quest’operazione, fai tap sull’icona dell’app Impostazioni (quella con l’ingranaggio che trovi in home screen) e seleziona le voci Tempo di utilizzo > Contenuti e privacy > Restrizioni dei contenuti > Contenuti Web dal menu che si apre.

Nella schermata che ti viene mostrata, seleziona poi la voce Limita i siti web per adulti e il gioco è fatto. Così facendo, quando aprirai Safari, eseguendo la procedura per l’attivazione della modalità privata, non troverai più il relativo tasto in basso a sinistra.

Se vuoi chiudere, invece, una scheda di navigazione privata su Safari, premi sull’icona con due quadrati in basso a destra, per visualizzare tutte le schede private aperte. Premi quindi sulla dicitura Privata per chiudere tutte le schede attive.

Disattivare la navigazione privata in Chrome

Se utilizzi l’app di Chrome su iOS, non puoi disabilitare la modalità incognito per la navigazione privata ma, nel caso in cui l’avessi abilitata, ti mostrerò come uscirne.

Per chiudere una sessione di navigazione privata sull’app di Google Chrome, fai tap sull’icona con un quadrato e un numero all’interno che trovi in basso a destra nella sua schermata principale, e seleziona la scheda con l’icona di un cappello e degli occhiali, situata in alto a sinistra.

Fatto ciò, ti verranno mostrate tutte le schede attualmente aperte per la navigazione privata. Premi sulla dicitura Chiudi tutte, che trovi in basso a sinistra, per uscire dalla sessione privata. È stato facile, non è vero?