Dopo aver seguito un corso di fotografia, ti sei appassionato a questo mondo e hai deciso di acquistare una macchina fotografica professionale per effettuare i tuoi scatti e approfondire le tue conoscenze. Il corso e, soprattutto, la pratica, iniziano a dare i loro frutti e le tue foto sono state così apprezzate dai tuoi amici che le hanno condivise sui social network. Per sfruttare questa forma di pubblicità, ti piacerebbe applicare alle prossime foto un logo con il tuo nome ma, avendo centinaia di scatti, non verresti impiegare troppo tempo modificando ogni singola foto.

Le cose stanno effettivamente così ma non conosci nessun programma che risponda alle tue esigenze? Nessun problema: se vuoi, ci sono qui io per aiutarti. Se mi dedichi pochi minuti del tuo tempo libero, posso spiegarti come mettere un logo su più foto contemporaneamente indicandoti una serie di programmi per riuscire nel tuo intento. Infatti, ci sono così tante soluzioni che hai solo l’imbarazzo della scelta: alcuni software permettono di scegliere il logo da utilizzare, impostarne la dimensione e la posizione e creare uno script per aggiungerlo in automatico alle foto di proprio interesse; altri software, invece, consentono anche di aggiungere effetti al logo, di impostarne la trasparenza e di inserirlo automaticamente alle immagini selezionate. Poi ci sono delle app che permettono di ottenere lo stesso risultato anche su smartphone e tablet. Interessante, vero?

Se non vedi l’ora di saperne di più, non perdiamo altro tempo in chiacchiere e passiamo subito al nocciolo della questione. Coraggio: mettiti comodo, prenditi tutti il tempo che ritieni opportuno e dedicati alla lettura dei prossimi paragrafi. Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze, metti in pratica le indicazioni che sto per darti e ti assicuro che, in men che si dica, riuscirai ad aggiungere il tuo logo a tutte le foto che desideri. Buona lettura!

Indice

Photoshop (Windows/macOS)

Se ti stai chiedendo se è possibile mettere un logo su più foto contemporaneamente con Photoshop, la risposta è affermativa. Tuttavia, per riuscire nel tuo intento, è prima necessario creare un’azione indicando il logo da usare e i comandi da eseguire per i successivi inserimenti.

Se Photoshop non è ancora installato sul tuo computer, devi sapere che quest’ultimo è incluso nella suite Creative Cloud, disponibile come servizio in abbonamento a partire da 12,19 euro/mese, con la possibilità di testarne le funzionalità gratuitamente per 7 giorni.

Per scaricare la versione di prova di Photoshop, collegati al sito ufficiale di Adobe e fai clic sulla voce Versione di prova gratuita presente nel menu in alto per avviarne il download. Adesso, sei hai un PC Windows, fai doppio clic sul file Photoshop_Set-Up.exe e pigia sul pulsante Esegui per avviare l’installazione. Se, invece, utilizzi un Mac, apri il pacchetto dmg appena scaricato, fai doppio clic sul file Photoshop Installer e inserisci la password del tuo account utente su macOS per procedere con l’installazione.

Per completare l’installazione, sia su Windows che su macOS, pigia sul pulsante Accedi e inserisci i dati del tuo account Adobe. Se non ne hai ancora uno, fai clic sul pulsante Registrati, inserisci i dati richiesti nei campi Nome, Cognome, Indirizzo email, Password e Data di nascita e pigia sul pulsante Iscrizione. Infine, pigia sul pulsante Inizia a installare, attendi che l’installazione raggiunga il 100% e il gioco è fatto. Per approfondire l’argomento, puoi leggere le mie guide su come scaricare Photoshop gratis e su come installare Photoshop.

Adesso sei pronto per aggiungere un logo alle tue foto con Photoshop. Per prima cosa, avvia il programma e apri una singola immagine, dopodiché fai clic sul pulsante Storia (l’icona dei tre quadrati e una freccia in alto a destra), seleziona la scheda Azioni e fai clic sul pulsante Crea nuova azione (l’icona del foglio di carta). Inserisci, quindi, il nome dell’azione nel campo Nome (per esempio Inserisci logo) e pigia pulsante Registra per avviare la registrazione dei comandi.

Per aggiungere il logo all’immagine precedentemente inserita, fai clic sulla voce File presente nel menu in alto, seleziona l’opzione Inserisci incorporato dal menu che si apre e indica il logo che intendi utilizzare. Affinché l’azione sia valida per tutte le immagini, a prescindere dalla loro dimensione, seleziona l’intera foto pigiando i tasti Ctrl+A su Windows e cmd+a su Mac, dopodiché imposta la posizione del logo pigiando su uno dei pulsanti visibili in alto (Allinea bordi superiori, Allinea bordi inferiori, Allinea centri orizzontali, Allinea bordi destri ecc.) tutti raffigurati dall’icona di una linea e due rettangoli.

Dopo aver scelto la posizione del logo, fai clic sul pulsante Smetti riproduzione/registrazione (l’icona del quadrato) per terminare la registrazione dell’azione avviata poc’anzi. Adesso, se lo desideri, puoi salvare l’immagine usata come “campione” per creare l’azione d’inserimento automatico del logo, dopodiché fai clic sulla voce File e seleziona le opzioni Script e Elaboratore immagini.

Nella nuova finestra visualizzata, fai clic sul pulsante Seleziona cartella e indica la cartella che contiene le immagini alle quali vuoi aggiungere il logo. Nella sezione Selezionate la posizione in cui salvare le immagini elaborate, apponi il segno di spunta accanto alla voce Salva nella stessa posizione per salvare le immagini nella medesima cartella indicata in precedenza (le foto originali non vengono sovrascritte) o pigia sul pulsante Seleziona cartella per specificare una posizione diversa per il salvataggio. Infine, nella sezione Preferenze, apponi il segno di spunta accanto alla voce Esegui azione e seleziona l’azione creata in precedenza. Pigia, quindi, sul pulsante Esegui e il gioco è fatto.

FastStone Photo Resizer (Windows)

FastStone Photo Resizer, come si intuisce dal nome, è un programma per Windows che consente di ridimensionare le foto. Inoltre, tra le sue funzionalità, permette anche di applicare un logo su più immagini contemporaneamente, impostandone la posizione e scegliendo d’applicare alcuni effetti. È gratis, ma solo per usi personali o educativi.

Per scaricare FastStone Photo Resizer sul tuo computer, collegati al sito ufficiale del software, fai clic sul pulsante Download relativo al box FastStone Photo Resizer e, nella nuova pagina aperta, pigia sul pulsante Download presente sotto la voce exe. Completato lo scaricamento del programma, fai doppio clic sul file RFResizerSetup[versione].exe, pigia sui pulsanti Next, I agree e Install e attendi che la barra d’avanzamento raggiunga il 100%, dopodiché clicca sul pulsante Finish per completare l’installazione e chiudere la finestra.

Adesso, avvia FastStone Photo Resizer, apponi il segno di spunta accanto alla voce Use Advanced Options e pigia sul pulsante Advanced Options. Nella nuova finestra aperta, fai clic sulla scheda Watermark, apponi il segno di spunta accanto all’opzione Add watermark e pigia sull’icona dei tre puntini presente accanto al campo Watermark image per selezionare il logo che intendi applicare alle tue foto.

Fatta la tua scelta, puoi impostarne la posizione tramite il menu a tendina Position scegliendo una delle opzioni disponibili tra Bottom-right (in basso a destra), Bottom-center (in basso al centro), Bottom-left (in basso a sinistra), Center (al centro dell’immagine), Top-right (in alto a destra), Top-center (in alto al centro) e Top-left (in alto a sinistra). In alternativa, puoi stabilire una posizione diversa inserendone le coordinate nei campi presenti accanto alla voce XY Offset.

Dopo aver impostato la posizione, scegli se applicare l’effetto ombra al logo, apponendo il segno di spunta accanto alla voce Shadow, e sposta il cursore accanto all’opzione Opacity per impostarne la trasparenza. Pigia, quindi, sul pulsante OK per salvare le modifiche e tornare alla schermata principale di FastStone Photo Resizer.

Adesso, fai clic sull’icona dei tre puntini presente in alto, seleziona la cartella che contiene le tue immagini e pigia sul pulsante OK. Seleziona, quindi, le immagini di tuo interesse, pigia sul pulsante Add (o Add all se vuoi modificarle tutte) e fai clic sul bottone Browse per impostare la cartella di destinazione delle immagini modificate, dopodiché pigia sul pulsante Convert per applicare il logo a tutte le immagini selezionate, clicca sul pulsante Done e il gioco è fatto.

Visual Watermark (Windows/macOS)

Visual Watermark è un altro software che consente di applicare un logo su più foto contemporaneamente. È disponibile per Windows e macOS in una versione di prova gratuita di 30 giorni, dopodiché per continuare a usarlo è necessario acquistare una licenza a partire da 19,95 euro.

Per provare Visual Watermark scaricando la sua versione di prova, collegati al sito Internet del programma, pigia sul pulsante Scarica gratis collocato in alto a destra e, nella nuova pagina aperta, pigia sul pulsante Scarica gratis per Windows/PC o Scarica gratis per Mac.

A download completato, se hai un PC Windows, fai doppio clic sul file vmark-installer-[versione].exe, pigia sul pulsante Esegui e clicca sulla voce Installare Visual Watermark. Attendi il completamento dell’installazione e pigia sul pulsante Fine per chiudere la finestra e avviare il programma.

Se, invece, hai un Mac, apri il pacchetto dmg appena scaricato, trascina l’icona di Visual Watermark nella cartella Applicazioni e apri quest’ultima, dopodiché fai clic destro sull’icona del programma e scegli la voce Apri dal menu che compare (operazione necessaria solo al primo avvio, per bypassare le restrizioni di macOS per i programmi che provengono da sviluppatori non certificati).

Adesso sei pronto per applicare un logo a tutte le immagini che desideri con un semplice clic. Nella schermata principale di Visual Watermark, pigia sul pulsante Selezionare immagini e scegli le immagini che intendi modificare, dopodiché fai clic sulla voce Passo seguente, seleziona l’opzione Aggiungi logo e scegli una delle opzioni disponibili: Carica il logo dal file per scegliere un logo personalizzato che hai precedentemente creato e disponibile sul tuo computer o Scegli il logo dalla galleria per usare un logo standard disponibile nella galleria di Visual Watermark.

Fatta la tua scelta, imposta la dimensione, la trasparenza e la rotazione del logo spostando i relativi cursori, dopodiché apponi il segno di spunta accanto alla voce Attivato se intendi applicare il logo più volte e ripeterlo su tutta l’immagine. Infine, se lo desideri, fai clic sul pulsante Modificare presente accanto all’opzione Effetto per applicare al logo uno dei numerosi effetti disponibili. Completata la modifica del logo, pigia sul pulsante Passo seguente.

Adesso, fai clic sulla voce Modificare per scegliere la cartella nella quale salvare le foto con il logo, imposta il formato e la qualità dell’immagine scegliendo una delle opzioni disponibili (formato originale, PNG, GIF, JPEG Massimo, JPEG Buono ecc.), scegli se ridimensionare le foto e rinominare i file e pigia sul pulsante Inserire il Watermark per completare la modifica.

Devi sapere che Visual Watermark, nella versione di prova gratuita, aggiunge una propria filigrana. Per rimuoverla, è necessario acquistare la versione completa, pigiando sul pulsante Acquista.

PhotoMarks (macOS)

PhotoMarks è un’altra valida soluzione per Mac per aggiungere un logo a più foto contemporaneamente. Consente di salvare le immagini modificate sul proprio computer, permettendone anche l’invio tramite email o il caricamento tramite FTP o su Flickr. Devi sapere che la versione di prova di PhotoMarks applica un proprio watermark alle foto modificate. Per rimuoverlo, è necessario acquistare la versione completa del software, al costo di 29,95 dollari.

Per scaricare la versione di prova di PhotoMarks, collegati al sito Web del programma e pigia sul pulsante Try Free. Completato il download, apri il pacchetto dmg scaricato poc’anzi, pigia sul pulsante Agree e trascina PhotoMark nella cartella Applicazioni di macOS, dopodiché apri quest’ultima, fai clic destro sull’icona del programma e seleziona la voce Apri dal menu che compare per avviare il software ed evitare le restrizioni di macOS per le applicazioni provenienti da sviluppatori non certificati (operazione necessaria solo per la prima esecuzione del programma). Pigia nuovamente sul pulsante Apri, seleziona l’opzione Continue trial per attivare la prova gratuita e, se lo desideri, pigia sul pulsante Next per scoprire le funzionalità di PhotoMarks.

Adesso, trascina le foto di tuo interesse all’interno della finestra di PhotoMarks o pigia sul pulsante Add Photos per selezionare le immagini di tuo interesse. Clicca, quindi, sull’opzione Edit phots, pigia sul pulsante Add filter, seleziona la voce Logo e fai clic sul pulsante OK. Nella nuova schermata visualizzata, pigia sul pulsante Browse presente sotto il campo Logo Path per scegliere il logo di tuo interesse, dopodiché impostane la posizione e gli effetti agendo nelle sezioni Placement e Transformation e pigia sul pulsante OK per applicare le modifiche.

Seleziona, quindi, la voce Setup, specifica dove salvare le immagini tramite le opzioni Destination e Folder, scegli il formato di tuo interesse tramite il menu a tendina presente accanto alla voce Output format e pigia sul pulsante Process collocato in alto. Completato il processo, pigia sul pulsante OK per visualizzare le immagini modificate.

Altri programmi per mettere un logo su più foto contemporaneamente

Oltre alle soluzioni proposte nei paragrafi precedenti, devi sapere che esistono anche altri programmi per mettere un logo su più foto contemporaneamente: ecco una lista di quelli che puoi prendere in considerazione.

CoolTweak (Windows) : è un programma gratuito che consente di applicare un logo o una scritta a più immagini con un semplice clic. Inoltre, offre numerose altre funzionalità, come la possibilità di ridimensionare le foto o la condivisione di massa sui social network (Facebook, Twitter, Picasa, Flickr ecc.).

: è un programma gratuito che consente di applicare un logo o una scritta a più immagini con un semplice clic. Inoltre, offre numerose altre funzionalità, come la possibilità di ridimensionare le foto o la condivisione di massa sui social network (Facebook, Twitter, Picasa, Flickr ecc.). uMark Photo (Windows/macOS) : consente di aggiungere un logo personalizzato simultaneamente su più foto. Inoltre, permette di aggiungere testo e forme personalizzate o usare loghi pronti all’uso. Ha un costo di 29 dollari con la possibilità di testarne il funzionamento gratuitamente per 15 giorni.

: consente di aggiungere un logo personalizzato simultaneamente su più foto. Inoltre, permette di aggiungere testo e forme personalizzate o usare loghi pronti all’uso. Ha un costo di 29 dollari con la possibilità di testarne il funzionamento gratuitamente per 15 giorni. Image Tuner (Windows) : è un altro software gratuito che permette di applicare il medesimo logo su più foto contemporaneamente, impostandone la posizione e la trasparenza. Presenta un’interfaccia semplice e intuitiva, seppur in lingua inglese.

: è un altro software gratuito che permette di applicare il medesimo logo su più foto contemporaneamente, impostandone la posizione e la trasparenza. Presenta un’interfaccia semplice e intuitiva, seppur in lingua inglese. Anteprima (Mac): l’applicazione predefinita di macOS per la visualizzazione e la modifica di immagini e PDF consente di aggiungere un logo alle proprie foto. Seppur non consenta di aggiungere in modo automatico un watermark a più immagini contemporaneamente, è possibile svolgere l’operazione manualmente con dei semplici copia e incolla.

App per mettere un logo su più foto contemporaneamente

Non hai un computer a disposizione o preferisci aggiungere un logo alle foto presenti sul tuo smartphone o tablet? Nessun problema: in tal caso, puoi affidarti alle app per mettere un logo su più foto contemporaneamente. Eccone alcune che potrebbero fare al caso tuo.