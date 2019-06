Dopo aver letto la mia guida su come aprire un conto online, hai deciso di cambiare banca e affidarti a Intesa Sanpaolo. Completata la procedura d’attivazione del tuo nuovo conto e dopo aver ricevuto le credenziali utili per accedere all’area clienti, hai sùbito tentato di effettuare il tuo primo accesso. Tuttavia, hai scoperto che per riuscire nel tuo intento è necessaria l’applicazione di Intesa Sanpaolo.

Per questo motivo, essendo tu poco pratico di tecnologia, vorresti il mio aiuto per scaricare l’app in questione sul tuo smartphone. Le cose stanno così, non è vero? Allora lasciati dire che oggi è proprio il tuo giorno fortunato. Con questa guida, intatti, ti spiegherò come scaricare app Intesa Sanpaolo illustrandoti la procedura dettagliata da seguire sia su Android che su iPhone. Prima, però, ti elencherò tutte le applicazioni che Intesa Sanpaolo mette a disposizione dei suoi clienti e, successivamente, ti spiegherò anche come accedere al tuo conto da computer.

Se sei d’accordo, non perdiamo altro tempo in chiacchiere e passiamo subito all’azione. Mettiti comodo, ritagliati cinque minuti di tempo libero e dedicati alla lettura dei prossimi paragrafi. Individua l’applicazione di Intesa Sanpaolo che vuoi scaricare sul tuo smartphone, metti in pratica le indicazioni che sto per darti e ti assicuro che, in men che si dica, riuscirai a scaricare l’app di tuo interesse sul tuo dispositivo. Buona lettura!

Indice

Dove scaricare app Intesa Sanpaolo

Prima di entrare nel dettaglio di questa guida e spiegarti la procedura dettagliata per scaricare l’app Intesa Sanpaolo, potrebbe esserti utile sapere quali sono le applicazioni che la celebre banca italiana mette a disposizione dei suoi clienti e i dispositivi sui quali è possibile scaricarle e installarle.

Se la tua intenzione è accedere al tuo conto corrente, visualizzare il saldo disponibile, monitorare gli ultimi movimenti bancari e usufruire dei servizi associati al tuo conto, ad esempio la possibilità di prelevare in contanti presso le casse veloci automatiche senza utilizzare il tuo bancomat ed effettuare pagamenti online e nei negozi fisici con lo smartphone, l’applicazione adatta alle tue esigenze è Intesa Sanpaolo Mobile, che è disponibile per dispositivi Android e per iPhone (e Apple Watch).

Se, invece, hai l’esigenza di accedere al portale Inbiz di Intesa Sanpaolo (il servizio dedicato ad aziende, istituzioni finanziarie e amministrazioni pubbliche per gestire la propria tesoreria, la liquidità, gli scambi commerciali e le attività legate al credito) dal tuo smartphone, puoi scaricare l’app Intesa Sanpaolo Inbiz per Android o iPhone.

Inoltre, sono disponibili anche l’app Intesa Sanpaolo Investo (Android/iPhone), che consente di seguire l’andamento dei mercati di tutto il mondo e di acquistare e vendere titoli, e l’app Intesa Sanpaolo Prepagate (Android/iPhone), dedicata ai clienti che hanno attivato una carta prepagata di Intesa Sanpaolo. Con quest’ultima applicazione è possibile controllare la disponibilità residua della carta, verificare i movimenti ed effettuare pagamenti nei negozi fisici con il servizio PAyGO.

Scaricare app Intesa Sanpaolo Mobile

Tutto quello che devi fare per scaricare l’app Intesa Sanpaolo Mobile sul tuo smartphone è accedere allo store del tuo dispositivo, cercare l’app in questione e avviarne il download. In che modo? Te lo spiego subito!

Su Android

Per scaricare l’app Intesa Sanpaolo Mobile su Android, avvia il Play Store premendo sulla sua icona (il simbolo ▶︎ colorato), digita "Intesa Sanpaolo Mobile" nel campo di ricerca collocato in alto e fai tap sul pulsante Cerca.

Adesso, individua l’app in questione nei risultati della ricerca (dovrebbe essere il primo risultato), fai tap sull’icona di Intesa Sanpaolo Mobile (un quadrato bianco su sfondo verde) e premi sul pulsante Installa, per avviare il download e l’installazione dell’app.

Attendi, quindi, che la barra d’avanzamento raggiunga il 100% e, completato il download, premi sul pulsante Apri, per avviare l’app ed effettuare il primo accesso. A tal riguardo, potrebbe esserti utile la mia guida su come attivare O-Key Smart.

Su iPhone

Se utilizzi un iPhone, avvia l’App Store premendo sulla sua icona (la "A" bianca su sfondo azzurro) presente nella home screen del tuo "melafonino" e fai tap sulla voce Cerca ,collocata nel menu in basso.

Nella nuova schermata visualizzata, premi sull’opzione App Store presente sotto l’opzione Cerca (in alto), digita "Intesa Sanpaolo Mobile" nel campo App Store e fai tap sul pulsante Cerca, in modo da visualizzare i risultati della ricerca. Adesso, premi su Intesa Sanpaolo Mobile (dovrebbe essere il primo risultato) e fai tap sul pulsante Ottieni per avviare il download dell’app. Potrebbe esserti chiesto di verificare la tua identità tramite Face ID, Touch ID o immissione della password dell’ID Apple.

Completato lo scaricamento, premi sul pulsante Apri per avviare l’applicazione, fai tap sulla voce Entra, inserisci il codice titolare (quello che ti è stato fornito al momento dell’apertura del conto) e il tuo numero di telefono nei campi appositi e segui le indicazioni mostrate a schermo per effettuare il primo accesso e creare il tuo PIN.

Scaricare app Intesa Sanpaolo Inbiz

La procedura per scaricare l’app Intesa Sanpaolo Inbiz (e tutte le altre applicazioni di Intesa Sanpaolo che ti ho elencato in precedenza) sul tuo smartphone è identica a quanto ti ho già indicato nei paragrafi precedenti per il download dell’app Intesa Sanpaolo Mobile.

Su Android

Per scaricare e installare l’app Intesa Sanpaolo Inbiz su Android, avvia il Play Store facendo tap sulla sua icona (il simbolo ▶︎ colorato), digita "Intesa Sanpaolo Inbiz" nel campo di ricerca collocato in alto e fai tap sul pulsante Cerca.

Nella nuova schermata visualizzata, premi sull’icona di Intesa Sanpaolo Inbiz (dovrebbe essere il primo risultato), fai tap sul pulsante Installa, per avviare il download e l’installazione dell’app, e attendi che la barra d’avanzamento raggiunga il 100%.

Adesso, premi sul pulsante Apri per aprire l’app, fai tap sulla voce Entra e, codice utente alla mano, segui le indicazioni mostrate a schermo per effettuare il primo accesso.

Su iPhone

Per il download dell’app Intesa Sanpaolo Inbiz sul tuo iPhone, accedi all’App Store, fai tap sulla voce Cerca e digita "Intesa Sanpaolo Inbiz" nel campo App Store che si trova in alto, dopodiché avvia la ricerca premendo sul pulsante Cerca, che si trova in basso, e individua l’app in questione nei risultati della ricerca.

Nella nuova schermata visualizzata, fai tap sull’icona di Intesa Sanpaolo Inbiz (la scritta Inbiz su sfondo bianco e blu) e premi sul pulsante Ottieni per avviarne lo scaricamento. Potrebbe essere necessario confermare la tua intenzione tramite Face ID, Touch ID o immissione della password dell’ID Apple.

Completato il download, premi sul pulsante Apri per avviare l’app, fai tap sul pulsante Entra e segui le indicazioni mostrate a schermo per associare l’utenza allo smartphone in uso tramite il tuo codice utente.

Scaricare app Intesa Sanpaolo su PC

Se ti stai chiedendo se è possibile scaricare app Intesa Sanpaolo su PC, mi dispiace dirti che la risposta è negativa. Tuttavia, puoi accedere al tuo conto corrente e a tutti i servizi associati a quest’ultimo utilizzando il browser installato sul tuo computer.

Tutto quello che devi fare è collegarti al sito Internet di Intesa Sanpaolo, selezionare l’opzione Sei già cliente? Entra nella tua banca online, inserire i tuoi dati d’accesso nei campi Codice titolare e PIN e cliccare sul pulsante Entra. Sei un nuovo cliente Intesa Sanpaolo? In tal caso, devi effettuare il primo accesso tramite l’applicazione Intesa Sanpaolo Mobile: per saperne di più, puoi leggere la mia guida su come accedere al conto online con Intesa Sanpaolo.

Se, invece, la tua intenzione è accedere ai servizi di Intesa Sanpaolo Inbiz, collegati al sito ufficiale del servizio, seleziona l’opzione OTP, inserisci i tuoi dati nei campi Codice utente e Codice PIN e clicca sul pulsante Accedi.

Non riesco a scaricare app Intesa Sanpaolo

Se hai seguito per filo e per segno le indicazioni che ti ho fornito nei paragrafi precedenti ma, nonostante ciò, non sei riuscito a scaricare l’app Intesa Sanpaolo sul tuo dispositivo, assicurati di avere spazio disponibile sul tuo smartphone. A tal proposito, potrebbero esserti utili le mie guide su come liberare spazio su Android e come liberare spazio su iPhone.

Se il problema dovesse persistere, ti consiglio di contattare l’assistenza clienti di Intesa Sanpaolo chiamando il numero verde gratuito 800.303.303, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle 24.00 e il sabato e la domenica dalle ore 09.00 alle 19.00.

Se preferisci richiedere assistenza tramite email, puoi inviare un messaggio all’indirizzo info@intesasanpaolo.com (in tal caso, potrebbe esserti utile la mia guida su come mandare un’email) inserendo l’oggetto "Problemi app Intesa Sanpaolo" nel campo apposito e descrivendo la problematica riscontrata (ti consiglio di allegare anche uno screen di eventuali errori mostrati a schermo) nel corpo del messaggio.