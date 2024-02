Hai acquistato un nuovo telefono dopo anni e anni di onorato servizio del tuo vecchio smartphone. Non essendo molto esperto in questo tipo di tecnologia, però, non hai la minima idea di come togliere la SIM dal telefono, per poterla inserire sul tuo nuovo modello.

In tal caso, non c'è nulla di cui vergognarsi, te lo garantisco! Anche se si tratta di un'operazione estremamente semplice, come avrai modo di vedere, non sta scritto da nessuna parte che tu debba conoscerla, soprattutto se non sei un grande esperto in fatto di telefonia. In qualsiasi caso, se sei stai leggendo queste righe, sicuramente sei alla ricerca di una soluzione per poter effettuare questo trasferimento nella maniera più semplice e veloce possibile.

Se le cose stanno così, non hai di che preoccuparti: nel corso di questa guida, infatti, ti mostrerò come procedere su tutte le principali marche di smartphone Android e anche su iPhone. Sei pronto per iniziare? Benissimo, allora mettiti bello comodo, prenditi qualche minuto di tempo libero, individua la marca del tuo telefono e segui le istruzioni riportate per esso. Buona lettura!

Indice

Come togliere la SIM dal telefono: Android

Cominciamo con il vedere come togliere la SIM dal telefono per quanto riguarda le principali marche di smartphone Android.

Come togliere la SIM dal telefono Samsung

Normalmente, ogni smartphone Samsung è venduto insieme con una graffetta utile per estrarre la SIM dal suo slot. La graffetta in questione, infatti, serve da leva per allentare il vassoio contenente la SIM e farlo fuoriuscire dalla sua collocazione.

Per procedere, quindi, ti consiglio innanzitutto di spegnere il telefono prima di rimuovere la SIM, onde evitare ipotetici malfunzionamenti. Per farlo, ti basta tenere premuto il tasto laterale per qualche secondo. Nel caso di problematiche con il tasto in questione, invece, puoi leggere il mio tutorial su come spegnere Samsung, dove puoi trovi ulteriori procedure utili per completare lo spegnimento del device.

A questo punto, se vuoi scoprire come togliere la SIM dal Samsung, afferra la graffetta e inseriscine la punta nel piccolo foro posto in corrispondenza della collocazione della SIM ed esercita una lieve pressione. In questo modo udirai un leggero “clic” e vedrai che il carrellino viene leggermente in fuori.

Non ti resta che rimuoverlo del tutto dalla sua collocazione semplicemente tirandolo, poi prendere la SIM contenuta al suo interno e ricollocarlo nello slot dal quale l'hai appena rimosso.

Nel caso in cui, invece, volessi inserire una scheda SIM in uno smartphone Samsung, puoi eseguire operazioni molto simili estraendo il carrellino come appena visto, collocando la SIM nel vano apposito e richiudendo. Per maggiori informazioni, inoltre, puoi leggere il mio tutorial su come inserire SIM Samsung.

Come togliere la SIM dal telefono OPPO

Anche per quanto riguarda gli smartphone OPPO la rimozione della SIM è un'operazione alquanto semplice. Come prima cosa, se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di spegnere lo smartphone. Per procedere tieni quindi premuto per qualche secondo il tasto laterale di accensione/spegnimento. In caso di problematiche con il tasto, puoi leggere il mio tutorial su come spegnere OPPO, dove trovi descritti ulteriori metodi per spegnere gli smartphone di questa marca.

A questo punto, per rimuovere la SIM, sfrutta la graffetta metallica contenuta all'interno della confezione di vendita della smartphone e inseriscila nel foro presente in corrispondenza dello slot della SIM, normalmente posizionato su un lato dello smartphone.

Una volta inserita la graffetta esercita una leggera pressione e attendi che il carrellino della SIM si sposti all'infuori. Una volta fatto, estrailo tirandolo con le dita, prendi la scheda SIM dal vano fuoriuscito e inserisci nuovamente il carrellino della sua collocazione originaria.

In ultimo, nel caso in cui volessi invece inserire la SIM in uno smartphone OPPO, puoi seguire operazioni simili a quelle appena vista rimuovendo il carrellino della SIM, inserendo nell'apposito vano la scheda in questione e reinserendo lo slot nella sua collocazione. Per maggiori informazioni puoi leggere questo approfondimento che ho dedicato a come inserire la SIM su OPPO.

Come togliere la SIM dal telefono Wiko

Possiedi uno smartphone Wiko e ti stai domandando come togliere la SIM dal telefono su questo particolare marchio? Allora devi sapere che, a differenza degli smartphone visti precedente, i telefoni Wiko possiedono un coperchio posteriore rimovibile che cela la batteria del telefono e lo slot della SIM.

Per rimuovere la SIM, come prima cosa, spegni il telefono tenendo premuto per qualche secondo il tasto laterale e rispondendo affermativamente al messaggio che vedi comparire su schermo.

A questo punto è necessario rimuovere la cover posteriore del telefono, esercitando pressione in un punto specifico della scocca. Siccome questo punto varia in base ai modelli, ti consiglio di leggere attentamente il manuale di istruzioni presente nella confezione di vendita dello smartphone per individuare il punto corretto per il tuo specifico telefono.

In alternativa, nel bordo dello smartphone, potresti trovare una piccola scanalatura utile per aprire la cover posteriore. Se è presente, ti basta esercitare un po' di pressione utilizzando un'unghia, una tessera o un oggetto similare, fintantoché un lato del coperchio non si alza.

Quando noti che un lato si è rialzato, procedi facendo leva nell'apertura lungo tutti i margini, per far sì che la cover posteriore si disincastri dai vari i punti di ancoraggio. Fatto ciò, rimuovi la batteria facendo leva sulla sua specifica scanalatura, per scoprire lo slot della SIM.

Ci siamo! Non ti resta che rimuovere la SIM dalla sua collocazione trascinandola verso il basso ed è fatta. Se ti servono maggiori informazioni, ti consiglio di leggere il mio tutorial su come aprire Wiko, dove trovi ulteriori dettagli su come rimuovere la cover posteriore e la batteria.

Come togliere la SIM dal telefono Xiaomi

Togliere la SIM dagli smartphone Xiaomi è un vero e proprio gioco da ragazzi. Per prima cosa, se ancora non lo hai fatto, ti consiglio di spengere lo smartphone tenendo premuto il tasto laterale per alcuni secondi e scegliendo, sullo schermo, l'opzione relativa allo spegnimento.

Dopodiché afferra la graffetta metallica contenuta nella confezione di vendita del tuo smartphone, individua il foro utile per rimuovere il carrellino della SIM collocato su un lato del telefono e inserisci l'estremità della graffetta nel foro in questione.

A questo punto esercita una leggera pressione e attendi che il carrellino venga leggermente in fuori ed estrailo con le dita. Ora non ti resta che prelevare la SIM dalla sua collocazione e reinserire il carrellino nella location dalla quale lo hai appena rimosso.

Nel caso in cui, invece, volessi sapere come inserire la SIM in uno smartphone Xiaomi, puoi seguire gli stessi suggerimenti appena descritti, inserendo però la SIM nell'alloggiamento presente nel carrellino. Per maggiori informazioni puoi anche leggere questo approfondimento che ho dedicato alla tematica.

Come togliere la SIM dal telefono Brondi

Per quanto riguarda i telefoni Brondi, come i modelli Brondi Amico Mio o Brondi Amico Smartphone, devi seguire una procedura simile a quella vista per gli smartphone Wiko.

In questo caso, infatti, la SIM è collocata al di sotto del coperchio posteriore del telefono, insieme alla batteria rimovibile. In qualsiasi caso, prima di procedere, ti consiglio di spengere il telefono tenendo premuto per qualche secondo il tasto di accensione/spegnimento o il tasto laterale e, se necessario, facendo tap sulla voce Spegni che compare sullo schermo.

A questo punto, per togliere la SIM dal telefono, ti basta esercitare una piccola pressione verso il basso o verso l'alto nel coperchio posteriore, per far sì che si sposti dalla sua collocazione.

In questo modo potrai staccarlo del tutto e vedere il vano della SIM. Ora, per procedere, togli la batteria prelevandola dalla sua collocazione e, per rimuovere la SIM, trascinarla via dalla sua collocazione con le dita, spingendola verso l'alto o verso il basso (in base al modello in uso). Dopodiché, se lo desideri, reinserisci la batteria e richiudi il coperchio del telefono. Semplice, vero?

Per inserire la SIM in un telefono Brondi, invece, puoi seguire gli stessi passaggi appena descritti, inserendo però la SIM nell'apposito alloggiamento, reiserendo la batteria e chiudendo il coperchio.

Come togliere la SIM dal telefono Huawei

Per quel che riguarda gli smartphone Huawei la procedura per togliere la SIM è piuttosto semplice e in linea con la maggioranza degli altri marchi Android. Tutto quello che devi fare, quindi, è servirti della graffetta metallica per far fuoriuscire il carrellino della SIM.

Per farlo, quindi, ti consiglio preventivamente di spegnere il telefono tenendo premuto per qualche secondo il tasto laterale di accensione/spegnimento e facendo tap sull'opzione Spegni che compare sullo schermo. In caso di malfunzionamento del testo laterale o altre problematiche, puoi leggere il mio tutorial su come spegnere Huawei, dove troverai tutte le soluzione del caso.

Una volta spento il telefono, per rimuovere la SIM dal suo alloggiamento, afferra la graffetta metallica contenuta nella confezione di vendita dello smartphone, quindi inseriscila nel foro presente sul frame laterale o posteriore del telefono ed esercita una leggera pressione per far sì che il carrellino della SIM venga leggermente in fuori. A questo punto estrailo del tutto e rimuovi la SIM dal suo vano. Una volta fatto, reinserisci il carrellino della sua collocazione spingendolo fino in fondo.

Nel caso in cui volessi sapere come inserire la SIM in uno smartphone Huawei puoi seguire gli stessi passaggi appena descritti, inserendo la SIM nell'apposito vano del carrellino e richiudendo il tutto. Per maggiori informazioni, comunque, puoi leggere l'approfondimento che ho dedicato a come inserire la SIM Huawei.

Come togliere la SIM dal telefono: iPhone

Disponi di un iPhone e ti stai chiedendo come togliere la SIM in questo specifico caso? Niente paura, si tratta di un'operazione veramente semplice e veloce.

Come prima cosa, quindi, ti consiglio di spegnare il tuo telefono premendo per qualche secondo la combinazione tasto laterale e tasto Volume Giù, scorrendo poi la levetta denominata Scorri per spegnere che vedi comparire sullo schermo dello smartphone. In alternativa, su altri modelli di iPhone puoi tenere premuto il tasto Power, oppure — su tutti — optare per lo spegnimento tramite le Impostazioni di iOS. Trovi i metodi utili per spegnare iPhone nel mio tutorial sull'argomento.

A questo punto, per procedere con la rimozione vera e propria della SIM, afferra la graffetta metallica contenuta nella confezione originale del telefono, inseriscila nel foro collocato normalmente sul frame destro di iPhone ed esercita una lieve pressione.

In questo modo vedrai il carrellino della SIM spostarsi leggermente in fuori: estrailo completamente con le mani e rimuovi la SIM dal suo alloggiamento. Una volta fatto, reinserisci il carrellino nella sua posizione originale ed è fatta. Vuoi saperne di più? Allora dai un'occhiata al mio tutorial su come togliere la SIM dall'iPhone, dove troverai ulteriore dettagli utili.

Per inserire la SIM in uno smartphone iOS, invece, puoi seguire gli stessi passaggi appena descritti, incastrando la SIM nell'apposito spazio e reinserendo il carrellino nella sua posizione. Ti servono informazioni maggiormente dettagliate? Allora puoi leggere il mio tutorial su come inserire la SIM nell'iPhone, dove ti ho parlato anche delle eSIM e di come adattare le varie tipologie di schede al formato utilizzato sugli smartphone Apple.

Come togliere la SIM dal telefono senza chiavetta

Non trovi da nessuna parte la graffetta metallica utile per rimuovere il carrellino della SIM dalla sua collocazione? Allora, con un pochino di inventiva, puoi far fronte al problema.

Nel foro, infatti, puoi provare a inserire altri oggetti appuntiti e di piccolo diametro come la punta di uno stuzzicadenti, l'estremità di una normale graffetta, un ago, uno spillo, o comunque un qualcosa di piccolo che possa entrare nel foro. Attento, però, a non deformarlo, scheggiarlo o graffiarlo, rovinandolo inesorabilmente.

In alternativa, puoi pensare di acquistare un set di graffette sostitutive, come quelle che trovi qui sotto. Costano pochi euro e possono rivelarsi utili per non rischiare di danneggiare il telefono.

Per ulteriori informazioni e spunti ti consiglio di leggere il mio tutorial su come aprire SIM iPhone senza chiavetta, tenendo conto che le stesse regole valgono anche per gli smartphone Android.