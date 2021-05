Ogni volta che incontri i tuoi amici vi scambiate opinioni su quanto visto la sera prima in TV. Tra i programmi più visti, puntualmente, vengono nominati quelli trasmessi su Cielo TV: il noto canale generalista di Sky Italia, visibile in chiaro sul digitale terreste, sul satellite e online. I tuoi amici non fanno che consigliarti di guardare i contenuti di questa emittente, ma purtroppo sul tuo televisore proprio non riesci a “scovare” il canale in questione.

Hai provato già a cercare in vari modi, ma nulla di fatto: il canale 26 del digitale terrestre, quello su cui dovrebbe trovarsi Cielo, è totalmente assente. Insomma: sembra proprio che dovrai provare sintonizzare manualmente il tuo televisore per cercare di “rintracciare” Cielo TV. Come dici? Ci hai già provato ma, non conoscendo la frequenza del canale in questione, non ci sei riuscito? Nessun problema: se vuoi, posso aiutarti io.

Se me lo permetti, ti spiegherò in dettaglio come vedere Cielo TV mediante la sintonizzazione di quest’ultimo sul televisore. Inoltre, qualora la tua antenna non volesse saperne di “collaborare”, ti dirò come vedere Cielo TV in streaming su computer, smartphone e tablet. Non ti resta che proseguire con i prossimi paragrafi per scoprire tutto in dettaglio. Ti auguro una buona lettura e, soprattutto, una buona visione!

Indice

Come vedere Cielo TV sul televisore

Come ti ho accennato precedentemente, se hai un decoder DTT o un televisore con decoder digitale terrestre integrato, per guardare Cielo, ti basta accendere l’apparecchio e digitare 26 sul telecomando. Se, invece, disponi di un impianto satellitare, per guardare il canale suddetto avrai bisogno di un decoder TivùSat HD o 4K Ultra HD. In questo caso, il canale di Cielo TV è il 19 (visibile esclusivamente in HD).

Ti informo, inoltre, che per giugno 2022 sul territorio italiano è previsto il passaggio al nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2: la mancata visione di Cielo TV, in seguito al cambio di tecnologia di trasmissione, potrebbe dipendere proprio dall’uso di un teelvisore/decoder non adeguato. Pr tutti i dettagli al riguardo, ti rimando al mio tutorial su come capire se il TV è DVB-T2).

Come dici? Hai già digitato sul tuo telecomando i numeri che ti ho appena indicato ma non sei riuscito a trovare Cielo TV? In questo caso, allora, dovrai effettuare una prova risintonizzando il tuo televisore. L’operazione, in sé, è veramente molto semplice per la maggior parte dei televisori (ognuno è un po’ un “mondo a sé” in quanto il modo in cui sono strutturati menu e voci relative possono cambiare).

Nelle righe che seguono, procederò a spiegarti come funzionano le cose per un TV Samsung ma, essendo le cose abbastanza simili su un po’ tutti i dispositivi analoghi, sono certo che non avrai problemi a mettere in pratica le mie indicazioni anche sugli apparecchi di altre marche.

Per iniziare, accendi il tuo TV e procedi premendo il tasto Settings del telecomando (potrebbe anche chiamarsi Impostazioni o Menu), oppure, in alternativa, premi il tasto Home (quello con il simbolo della casa). Dopodiché muoviti verso sinistra (premendo il tasto Freccia direzionale sinistra) nel menu visualizzato su schermo e, da qui, premi il tasto Enter (quello al centro della croce formata dai tasti delle frecce direzionali; potrebbe anche chiamarsi OK) sull’icona dell’ingranaggio (la voce Impostazioni).

Per procedere, muoviti verso il basso nell’elenco e premi sulla voce Trasmissione, quindi su quella Sintonizzazione automatica e premi il tasto Enter sui pulsanti Avvio e Ricerca, per avviare la sintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre.

Come dici? Sul tuo televisore usi una smartcard Tivùsat? In questo caso, vai nel menu Impostazioni > Trasmissione > Sintonizzazione automatica > Trasmissione > Satellite > Ricerca ed effettua così la ricerca dei canali sul satellite.

Al termine della procedura di ricerca, per ultimare la sintonizzazione, non devi fare altro che premere il tasto Enter sul pulsante Chiudi. Se quando provi ad effettuare la sintonizzazione automatica ti viene richiesto il PIN e non hai mai impostato prima questo codice sul tuo apparecchio, prova a digitare 0000 o 1111 oppure ancora 1234 sul telecomando. Se, invece, hai personalizzato il codice e non lo ricordi, puoi provare a seguire i consigli che ti ho dato in questa guida.

A questo punto, effettua una verifica sintonizzandoti sul canale 26 (o il 19, se hai TivùSat) per vedere se Cielo TV è stato memorizzato ed è visibile. Qualora non fosse così, verifica, innanzitutto, se la copertura per il canale in questione è disponibile nella tua zona. Come eseguire quest’operazione? Semplice: ti basta aprire questa pagina del supporto ufficiale di Sky e fare clic sui tre pulsanti posti in alto per selezionare la tua regione, provincia e comune di residenza.

Fatto ciò, premi sul pulsante Verifica e ti verrà mostrato un elenco con i vari canali appartenenti all’emittente Sky tra cui, per l’appunto, Cielo TV. Fai quindi clic sulla voce Dettagli tecnici posta sotto la lista di canali in cui è presente Cielo (la prima) per visionare le informazioni relative all’intensità del segnale emesso dai ripetitori nella tua area.

Fai molta attenzione anche alla voce Canale e prendi nota del numero riportato sotto quest’ultima: ti servirà nel caso tu intenda procedere alla sintonizzazione manuale di Cielo TV. Se hai a disposizione una parabola, accertati di averla correttamente orientata in direzione del satellite Hot Bird 13B.

Una volta che ti sei accertato che la copertura nella tua area sia sufficiente (pari a un valore di almeno 70%) procedi effettuando la sintonizzazione manuale del canale. Devi sapere che Cielo TV fa parte del MUX (Multiplex) Mediaset 1 frequenza UHF canale 52. In alcune zone (come le province di Imperia, La Spezia, Roma, Latina e diverse altre ancora), tuttavia, il numero del canale è differente (questo dato ti sarà indispensabile al momento che andrai a effettuare la sintonizzazione manuale).

Per conoscere il numero del canale relativo al MUX di Cielo TV nella tua zona, ripeti gli stessi passaggi che ti ho elencato poco sopra, quando ti ho linkato la pagina del supporto ufficiale di Sky. Il numero del canale del MUX di Cielo è presente nella sezione Dettagli tecnici.

Hai verificato qual è il numero del canale del MUX di Cielo nella tua area? Sì? benissimo, allora prosegui con la sintonizzazione manuale.

Inizia premendo il tasto Settings del telecomando oppure, in alternativa, premi il tasto Home, muoviti verso sinistra nel sottomenu e, una volta giunto alla voce Impostazioni, premi il tasto Enter su quest’ultima. Prosegui premendo il tasto Enter sulla voce Trasmissione, dopodiché, premi il tasto Enter sulla voce Impostazioni avanzate.

Premi nuovamente il tasto Enter sulla voce Sintonia manuale, dopodiché, premi il tasto Enter sulla voce Sintonizzazione canale digitale. A questo punto, noterai un elenco di canali con le frequenze, espresse in KHz, accanto. Non devi fare altro che premere il tasto Enter sul numero del canale relativo al MUX di Cielo che hai reperito durante la fase precedente (ad esempio, se dal sito del supporto di Sky hai visto che il canale del MUX è 58, premi il tasto Enter sul numero 58 nell’elenco).

Una volta che il televisore avrà ultimato la ricerca, non dovrai fare altro che premere il tasto Enter sul pulsante OK. Tutto qui! Se stai cercando di effettuare la sintonizzazione manuale su un decoder TivùSat, per portare a termine la procedura, imposta i parametri di frequenza 12.073 V, sr 29.900, FEC 5/6 – DVB-S2 – HotBird 13B.

Qualche tempo fa, ti ho parlato in modo approfondito di come sintonizzare Cielo TV su vari televisori. Ti tornerà sicuramente utile.

Come vedere Cielo TV sul PC

Ti stai chiedendo come vedere Cielo TV in streaming su un computer, uno smartphone o un tablet? Nessun problema: hai la possibilità di guardare i programmi in diretta proprio sul sito ufficiale dell’emittente.

Ti sarà sufficiente avere a disposizione uno dei dispositivi in questione collegati a Internet, un qualsiasi browser di navigazione tra quelli più diffusi e il gioco è fatto. Ti informo, tuttavia, che potrai esclusivamente guardare i contenuti che vanno in onda in diretta, in contemporanea con il canale del DTT e del satellite: non sono disponibili trasmissioni on-demand. Hai però la possibilità di mettere in pausa il programma che stai guardando e riprendere la visione quando vuoi.

Ciò detto, per iniziare a guardare Cielo TV in streaming, collegati a questa pagina e verrà riprodotto automaticamente il programma o il film che sta andando in onda nel momento in cui hai avviato lo streaming.

Per mettere in pausa la visione, ti basta premere sull’icona ■ posta in basso a sinistra; per continuare a guardare il contenuto, clicca invece su ▶︎. Se, piuttosto, vuoi che i contenuti riprodotti tornino ad essere trasmessi in contemporanea con quelli in TV, non devi far altro che premere sulla voce Live. Come dici? Vuoi che il lettore riproduca a schermo intero? Clicca sull’icona delle due frecce posta in basso a destra.

In basso ti viene mostrato il programma che andrà in onda a seguire. Se vuoi, invece, dare un’occhiata alla guida TV per controllare l’intera programmazione per la settimana, clicca sulla voce Guida TV collocata in alto. Ti verrà mostrato l’elenco di tutti i programmi trasmessi nel giorno selezionato (per sceglierne un altro fai clic su una delle date riportate in alto). Se vuoi leggere una breve descrizione del programma, fai clic sul titolo di quest’ultimo.

Sul sito è disponibile anche una selezione di trailer dei film e dei contenuti televisivi in onda su Cielo. Per visionarli fai clic sulla voce Video collocata in alto, scorri la pagina in cerca del trailer che ti interessa e, una volta che l’hai trovato, fai clic sulla sua anteprima, per visionarlo.

Come vedere Cielo TV su smartphone e tablet

Su smartphone e tablet puoi avvalerti del sito di Cielo TV così come ti ho appena spiegato. In alternativa è presente una comoda app gratuita che permette di guardare in diretta i contenuti di Cielo TV e di diversi altri canali televisivi (Rai, Mediaset e altri ancora): Super Guida TV, che è disponibile per Android (anche su store alternativi, per i device senza servizi Google) e iOS/iPadOS). Te ne ho parlato in modo approfondito nella mia guida su come guardare la TV su telefono.