Hai da poco effettuato un controllo periodico della tua salute e, fra gli esami previsti, erano comprese anche delle analisi del sangue. All’atto della prenotazione o prima del prelievo, ti è stato comunicato che il relativo referto ti sarebbe stato consegnato online, e ti è stata fornita anche una ricevuta con le modalità di accesso al documento su Internet.

Il fatto è che non hai una grande dimestichezza con questo tipo di procedure che coinvolgono le nuove tecnologie, e quindi ora quindi bisogno di un piccolo supporto per capire come vedere le analisi del sangue online, evitando così di doverti recare nuovamente presso la struttura dove le hai svolte per ritirarle fisicamente.

Beh, se le cose stanno così, sono lieto di poterti aiutare concretamente, mostrandoti per filo e per segno le operazioni che devi compiere sia nel caso tu abbia prenotato le analisi presso una struttura del Servizio Sanitario Regionale, sia in un centro privato. Allora, puoi dedicarmi qualche minuto del tuo prezioso tempo libero? Sì? Perfetto, in tal caso non mi resta che augurarti buon proseguimento e buona lettura!

Indice

Come si fa a vedere le analisi del sangue online con SSR

Per cominciare, voglio spiegarti come si fa a vedere le analisi del sangue online con SSR, ovvero tramite i servizi messi a disposizione dal Servizio Sanitario Regionale. Innanzitutto, ti raccomando di verificare sempre cosa riporta il foglio che ti è stato rilasciato all’accettazione della struttura presso la quale ti sei recato per gli esami di laboratorio, dove sono presenti tutte le indicazioni per accedere al referto digitale.

Nella sostanza, le opzioni possono essere 2: tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, lo strumento digitale messo a disposizione dal SSN alle Regioni per centralizzare le informazioni sanitarie personali relative ai suoi iscritti e accessibile con identità digitale, oppure mediante specifiche funzioni offerte dal portale dei servizi sanitari regionali o dai siti delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento.

In quest’ultimo caso, devi sapere che non tutte le Regioni hanno previsto tale canale, cercando di indirizzare gli utenti verso il FSE. Si tratta, dunque, di soluzioni messe a disposizione a livello territoriale come misura opzionale per utenti che non dispongono di identità digitale, con modalità che variano da ente a ente. Per l’accesso vanno utilizzate informazioni come la tessera sanitaria, il codice fiscale e un identificativo univoco (ad esempio un codice referto o una password riportata nel foglio di accettazione).

Il FSE, invece, è stato ormai adottato da tutti gli enti regionali: su tale piattaforma, infatti, vengono veicolati gli esiti di esami di laboratorio di qualunque genere (anche provenienti da centri analisi privati, se eseguiti in convenzione, ma in questo caso la trasmissione non è automatica e certa), cartelle ospedaliere, vaccinazioni, prescrizioni, certificazioni, ed è possibile altresì consultare lo storico di ricoveri, interventi chirurgici e altre certificazioni sanitarie.

Se non l’hai ancora fatto, ti consiglio di procedere sùbito alla sua attivazione seguendo le indicazioni contenute nella guida dedicata appena linkata. Di norma, i documenti archiviati nei sistemi informatici del servizio sanitario vengono importati in maniera retroattiva nel fascicolo.

Ad ogni modo, qui trovi i link per accedere al Fascicolo Sanitario di tutte le regioni, mentre nei prossimi capitoli ti faccio degli esempi pratici, illustrandoti le procedure previste da alcune Regioni, mostrandoti come navigare all’interno del FSE per visualizzare e scaricare i referti, e fornendoti anche i puntamenti ai portali di competenza.

Come vedere le analisi del sangue online Lazio

Di seguito ti mostro come vedere le analisi del sangue online Lazio: se, dunque, sei un utente del servizio sanitario della Regione in questione e desideri consultare e scaricare i referti dal tuo PC, ti consiglio di collegarti al FSE tramite il sito ufficiale della piattaforma, premere il pulsante Accedi al fascicolo, ed eseguire poi il login con un’identità digitale a scelta fra SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Se hai bisogno di maggiori informazioni sulle identità digitali appena citate, nelle guide linkate nel paragrafo precedente trovi tutte le informazioni che ti occorrono. Considera, per quanto riguarda lo SPID (il sistema di riconoscimento più diffuso), che è richiesto un livello 2, con username, password e codice.

Per fartela breve, una volta premuto il pulsante Entra con SPID e selezionato il provider con il quale hai certificato l’identità, dovrai inserire le credenziali negli appositi campi e, successivamente, immettere il codice personale nell’app di riferimento dello stesso, installata sul dispositivo dove è presente il numero di telefono certificato.

Dopo aver acconsentito alla trasmissione dei dati, non appena visualizzi l’interfaccia principale del tuo FSE personale consulta l’elenco dei documenti presente nella sezione centrale (se non la vedi, fai clic sulla voce Consulta tutti i documenti che trovi sulla sinistra). Eventualmente, puoi filtrare per tipologia utilizzando le categorie proposte a fondo pagina.

Quando individui gli esami di tuo interesse, fai clic sul relativo titolo per accedere all’anteprima del documento, dopodiché premi sul simbolo della freccia che punta verso il basso situato in alto a destra per scaricarlo in formato PDF.

Se vuoi, puoi procedere anche da dispositivo mobile tramite l’app Salute Lazio per Android (cercala su store alternativi se il tuo device non ha i servizi Google) e iOS/iPadOS, sfiorando la voce Fascicolo Sanitario presente nella schermata Home ed eseguendo l’accesso come indicato poc’anzi.

Come dici? Le analisi non sono presenti, o hai scelto di non attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico, oppure non hai un’identità digitale? In tal caso, prova a recarti in quest’altra pagina del sito Salute Lazio e pigia il bottone Clicca qui per scaricare il tuo referto.

Al passaggio successivo, inserisci il tuo codice fiscale, la password di 10 caratteri inviata dalla Regione via SMS e le cifre del numero identificativo della tessera sanitaria mancanti, quindi dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy apponendo la spunta nell’apposita casella e premi il pulsante Ricerca sottostante: in questo modo, dovresti accedere ugualmente alla relativa documentazione.

Come vedere le analisi del sangue online Campania

Per capire come vedere le analisi del sangue online Campania, facendo seguito al discorso introdotto in un capitolo precedente relativo all’utilizzo del FSE, devi dunque per prima cosa collegarti a questa pagina del Portale Salute del Cittadino messa a disposizione dalla Regione e, successivamente, cliccare il pulsante Accedi posto in corrispondenza della voce Fascicolo Sanitario Elettronico, che trovi più in basso nella sezione Servizi Online.

Ora, seleziona l’identità digitale che intendi adoperare per accedere al servizio fra SPID, CIE e CNS, quindi segui la relativa procedura di riconoscimento. Una volta fatto ciò, ti troverai al cospetto dell’interfaccia del fascicolo personale, dove potrai consultare le analisi del sangue eseguite presso una struttura sanitaria pubblica o privata in convenzione, nell’apposita sezione dedicata ai documenti.

Se sei solito utilizzare il tuo dispositivo mobile anche per questo tipo di esigenza, ti segnalo che il FSE della Regione Campania è accessibile mediante l’app Sinfonia Salute per dispositivi Android e iOS/iPadOS.

Come vedere le analisi del sangue online Puglia

Se hai bisogno di maggiori informazioni per capire come vedere le analisi del sangue online Puglia, considera che anche in questo caso il referto viene automaticamente veicolato sul FSE regionale, al quale puoi accedere da questa sezione del sito di PugliaSalute, cliccando sulla voce Accedi al servizio dentro il riquadro Documenti del Fascicolo e ripetendo l’operazione nella nuova pagina apertasi.

Per il resto, la procedura è del tutto simile a quella esposta nel capitolo precedente: le modalità di accesso con identità digitale sono le medesime, e l’interfaccia del servizio rispecchia la stessa logica di navigazione.

Come vedere le analisi del sangue online in Toscana

Anche coloro che hanno bisogno di delucidazioni su come vedere le analisi del sangue online in Toscana possono trovare i referti emessi da strutture pubbliche e private in convenzione sul FSE personale, messo a disposizione dal servizio sanitario regionale tramite il suo portale ufficiale e l’omonima app per dispositivi Android e iPhone/iPad.

Nel primo caso, ti basta cliccare il pulsante Accedi come cittadino ed eseguire il login con SPID, CIE o CNS: completata l’autenticazione, recati nella sezione documentale della piattaforma, clicca due volte sul referto di tuo interesse per visualizzarlo in anteprima e, se necessario, utilizza la funzione di download per scaricarlo.

L’app Toscana Salute offre a sua volta una vista Referti Laboratorio che ti consentirà di accedere direttamente a tale tipologia di documenti, previo riconoscimento con identità digitale e dopo una breve procedura di personalizzazione del servizio, da compiere solo al primo accesso.

Come faccio a vedere le analisi del sangue online: altre regioni

Leggendo gli esempi fatti nei procedenti capitoli, ora dovresti avere ben chiara la procedura da seguire per accedere ai referti. Al fine di semplificarti ancora di più le cose e per rispondere puntualmente alla domanda come faccio a vedere le analisi del sangue online che ti stai ponendo, di seguito ti riporto i riferimenti delle altre regioni finora non menzionate.

Come vedere le proprie analisi del sangue online: laboratori privati

Se ti sei rivolto a un laboratorio privato per effettuare le tue analisi del sangue, valgono sostanzialmente le stesse indicazioni fornite in un capitolo precedente: è sempre buona norma, infatti, verificare le istruzioni presenti nel foglio rilasciato in fase di accettazione, dove sono riportate le procedure per l’accesso e il download dei referti.

In alcuni casi, il centro analisi potrebbe anche alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico, ma comunque è sempre garantita la possibilità di scaricare il documento in formato digitale mediante il sito ufficiale della struttura.

Per farti un esempio, se ti sei rivolto a un laboratorio di Cerba HealthCare Italia, un importante gruppo internazionale di diagnostica ambulatoriale che può vantare centinaia centri di prelievo sparsi in tutta Italia, devi collegarti a questa pagina e selezionare per prima cosa la Regione dove hai svolto le analisi.

Una volta fatto ciò, digita il numero della tua card, riportato nella parte alta del primo foglio dell’accettazione, e premi il pulsante Entra, quindi inserisci la password, che trovi di solito nel secondo foglio che ti è stato rilasciato. Non appena visualizzi l’anteprima del referto, premi il pulsante Download posto sulla destra per ottenere il relativo PDF.

Come prenotare le analisi del sangue online

Se ti stai chiedendo come prenotare le analisi del sangue online, e hai dunque ricevuto la relativa impegnativa dal tuo medico curante o da una struttura pubblica alla quale ti sei rivolto, ad esempio un Pronto Soccorso, ti suggerisco di recarti anche in questo caso nel tuo Fascicolo Sanitario Elettronico personale, cercare la ricetta nella sezione Documenti o Prescrizioni disponibili, e individuare poi la funzione per la prenotazione messa a disposizione dalla piattaforma, spesso accessibile con un clic sul menu [☰].

In alcuni casi, potresti essere rimandato a un apposito portale della tua Regione o sul sito della tua Azienda Sanitaria Locale di riferimento, dove potrai verificare se è disponibile tale modalità. Se, ad esempio, cerchi informazioni su come prenotare analisi del sangue online Roma, la Regione Lazio offre il servizio RECUP Prenota Smart, accessibile anche dal FSE come ti ho appena indicato.

Cliccando sulla funzione Prenota appuntamento e inserendo codice fiscale e numero identificativo della tessera sanitaria, dopo aver accettato le condizioni del servizio potrai immettere il numero della ricetta elettronica a te intestata, verificare la disponibilità nelle strutture del territorio, e perfezionare la prenotazione scegliendo un appuntamento fra quelli proposti.

In alternativa, puoi all’occorrenza digitare su Google o sul tuo motore di ricerca preferito parole chiave come prenotazione analisi online [Nome-Regione] e cliccare sul risultato pertinente.

Se, ad esempio, vuoi sapere come prenotare analisi del sangue online Toscana, proprio tramite questa procedura ho facilmente individuato il portale Prenotazione Servizi messo a disposizione dalla Regione in questione. Selezionando poi l’opzione Laboratorio Analisi e inserendo al passaggio successivo codice fiscale, numero di cellulare e numero della ricetta elettronica, sarà possibile perfezionare l’operazione.

Ovviamente, puoi anche procedere dal sito di una struttura privata alla quale sei solito rivolgerti, se quest’ultima mette a disposizione una funzionalità del genere anche online: spesso, però, è preferibile contattare il centralino del centro analisi per verificare se tutte le prestazioni vengono erogate, se sono in convenzione e i costi del ticket.

Come pagare le analisi del sangue online

Nello specifico, vorresti qualche delucidazione su come pagare le analisi del sangue online? Ebbene, anche in questo caso i metodi di pagamento disponibili variano da Regione a Regione e da struttura a struttura.

Di norma, comunque, gli strumenti più comuni sono carta di credito/debito e pagoPA. Puoi leggere gli approfondimenti che ti ho appena linkato per saperne di più sulle relative procedure, e consultare il mio tutorial su come pagare ticket online.

Inoltre, in molti casi il pagamento può essere perfezionato in un secondo momento, quando ci si reca sul posto, in fase di accettazione. Dipende dal tipo di prestazione e dalle direttive previste dall’Ente di riferimento: insomma, come puoi facilmente capire non mi è possibile in questo contesto fornirti una panoramica chiara ed esaustiva di ogni scenario possibile, considerando tutte le variabili in gioco.