Il compleanno di un'amica o parente si avvicina e vorresti farle un piccolo regalo; oppure forse vuoi concederti un piccolo sfizio e acquistare un accessorio — ad esempio paio di orecchini, un bracciale o una bella collana — senza però spendere troppo. Ti sei dunque rivolto al Web in cerca di idee e, soprattutto, di siti affidabili da cui acquistare prodotti di bigiotteria, ma finora la tua ricerca non ha dato i frutti sperati.

Come dici? Le cose stanno proprio così? Nessun problema: se vuoi, sono qui per aiutarti. In questa guida, infatti, ti parlerò di alcuni tra i migliori siti bigiotteria online che offrono vaste selezioni di prodotti a buon prezzo e il giusto grado di affidabilità per fare shopping online in sicurezza.

Prenditi, dunque, cinque minuti di tempo libero e prosegui con la lettura dei prossimi paragrafi: sono certo che, al termine di questa guida, avrai già adocchiato qualche sito che potrebbe fare al caso tuo e potrai dedicarti alla ricerca del regalo perfetto senza ulteriori difficoltà. Non mi resta altro che augurarti buon divertimento e buono shopping!

Migliori siti per comprare bigiotteria

Entriamo nel vivo di questa guida iniziando a conoscere, dunque, alcuni dei migliori siti per comprare bigiotteria online, i quali offrono un'ampia selezione di bijoux per tutti i gusti.

Amazon

Il colosso dell'e-commerce Amazon è un ottimo sito da cui acquistare ogni tipo di prodotto, inclusi articoli di bigiotteria di marche più note fino a quelle meno conosciute, da un catalogo davvero vasto che offre qualcosa per tutti i gusti, sia da uomo che da donna.

I tempi di consegna sono molto veloci, dai 2-3 giorni lavorativi, con addirittura in alcune zone d'Italia (es. Milano) la possibilità di usufruire della Consegna Oggi (che avviene tra le 18:30 e le 21:30 del giorno stesso dell'ordine) gratuita per gli articoli spediti da Amazon se si è clienti Amazon Prime. In caso contrario, i costi di spedizione sono solitamente piuttosto bassi. È inoltre possibile effettuare il reso gratuitamente e ottenere il rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

Per acquistare su Amazon avrai bisogno di creare un account: per sapere come fare, consulta pure la mia guida su come registrarsi su Amazon

Amazon propone una sezione dedicata ai Bijoux a piccoli prezzi nella categoria Gioielli: collegati all'apposita pagina tramite il link che ti ho appena fornito e clicca su una delle Categorie in evidenza proposte per vedere Bracciali, Collane, Anelli, Orecchini e tutto il resto del catalogo.

Puoi filtrare i risultati visualizzati in ciascuna categoria cliccando su qualsiasi delle voci proposte nella barra a sinistra: scegli se vedere solo gli articoli con la Spedizione gratuita via Amazon oppure per tipo di Metallo, per Genere, Marca, Media recensioni clienti, Prezzo e altro.

In alternativa, puoi avvalerti della barra di ricerca posta in cima alla schermata per digitare il nome di un prodotto o una parola chiave e cliccare poi sull'icona della lente d'ingrandimento.

Una volta individuato un prodotto di tuo interesse, clicca sulla sua anteprima e consulta la scheda con i dettagli sull'articolo e la spedizione. Se ti convince, indica una misura, un colore o altre specifiche se richiesto, poi fai clic sul tasto Aggiungi al carrello collocato a destra.

Se sei pronto per procedere all'acquisto, clicca sulla voce Carrello che trovi in cima allo schermo e poi sul pulsante Procedi all'ordine per ricevere indicazioni su come finalizzare l'acquisto. Per ulteriori dettagli su questa procedura, ti consiglio la lettura delle mie guide su come comprare su Amazon e come funziona Amazon.

Infine, ti ricordo che Amazon è disponibile anche come app per Android (compresi store alternativi) e iOS/iPadOS, per acquisti più comodi da smartphone e tablet.

eBay

Anche eBay è un ottimo sito che puoi prendere in considerazione per acquistare bigiotteria. Noto soprattutto per la compravendita dell'usato, consente anche di acquistare articoli nuovi e oggetti particolari da negozi e privati vincendo le aste oppure effettuando un acquisto diretto, a seconda della tipologia di inserzione. I tempi e le spese di spedizione dipendono interamente da quanto stabilito dal venditore e possono dunque essere più o meno veloci o economiche.

Per usare eBay, collegati alla pagina dedicata alla Bigiotteria, dove trovi diverse sottocategorie di prodotti: scegline una cliccando sulla voce corrispondente e, nella pagina successiva, visualizzerai tutti i risultati pertinenti.

Puoi filtrare i prodotti dalla sezione Compra per Metallo cliccando sulla voce di tuo interesse (puoi visualizzare l'elenco completo cliccando sulla voce Mostra tutto) e poi ancora per Tipo, Forma, Condizione o Prezzo premendo sugli appositi menu a tendina e scegliendo i criteri di selezione; oppure, puoi filtrarli dalla sezione Compra per marca cliccando sul nome del brand che preferisci (e visualizzare l'elenco completo con un clic sulla voce Mostra tutto) e poi Per Colore o Per Materiale.

In alternativa, puoi digitare il nome di un articolo specifico o delle parole chiave nella barra di ricerca in cima alla pagina e cliccare sul pulsante Cerca per effettuare una ricerca. Anche in questo caso puoi avvalerti della barra a sinistra per filtrare gli articoli per Metallo, Tipo, Forma, Materiale, Colore, Condizione o Prezzo.

Sfoglia i risultati così ottenuti e, una volta individuato l'articolo di tuo interesse clicca sulla sua anteprima e prendi visione dei dettagli, dei tempi e dei costi di spedizione, delle condizioni e dell'affidabilità del venditore controllando il suo feedback.

Se sei convinto e vorresti procedere con l'acquisto, clicca sul pulsante Compralo subito o, se l'inserzione propone invece un'asta, digita la tua offerta nell'apposito campo e clicca sul tasto Fai un'offerta. Ti ho parlato in maggior dettaglio di questa procedura nelle mie guide su come acquistare su eBay e come funziona eBay, che ti invito a consultare.

Anche eBay offre una pratica app mobile per fare acquisti in tutta comodità da Android (la trovi anche su store alternativi) e iPhone/iPad.

Etsy

Etsy è un sito specializzato in articoli artigianali o vintage, spesso unici, messi in vendita da privati che propongono così le proprie creazioni: motivo per cui è anche uno dei migliori siti per vendere bigiotteria online. Ogni inserzione è diversa e i costi e i tempi di spedizione variano a seconda dei termini definiti dal venditore.

Se sei dunque interessato ad acquistare articoli di bigiotteria fatti a mano, Etsy potrebbe essere il sito che fa per te. Per iniziare, collegati alla pagina principale e clicca sulla voce Accedi posta in cima alla schermata e, nella finestra che così si apre, clicca sul pulsante Registrati.

Scegli dunque se registrarti inserendo l'email, il nome e una password e confermare i dati con un clic sul pulsante Registrati, oppure entrare con Google, Facebook o ID Apple.

Superato questo passaggio, sposta il cursore sulla voce Gioielli e Accessori situata in alto a sinistra poi sulla sottocategoria di tuo interesse, come Collane, Orecchini, Bracciali, per visualizzare ulteriori sezioni specifiche: per esempio, Ciondoli, Collane con cristalli, Collane con perline ecc., o infine Tutto: collane.

Naturalmente puoi anche effettuare una ricerca diretta avvalendoti della barra di ricerca in cima alla pagina, dove puoi digitare delle parole chiave e cliccare sull'icona della lente d'ingrandimento per visualizzare i risultati.

In entrambi i casi puoi filtrare i risultati cliccando sul pulsante Tutti i filtri collocato a destra e selezionare i criteri secondo cui ordinare i prodotti: i tempi di spedizione o la Spedizione gratuita, gli articoli In Offerta, la fascia di prezzo, o ancora il Colore, l'Occasione, il Materiale, lo Stile e molto altro.

Una volta selezionati tutti i filtri di tuo interesse, clicca sul pulsante Applica per ordinare le inserzioni secondo le tue preferenze.

Quando trovi un gioiello di tuo interesse, clicca sull'anteprima per conoscerne i dettagli, i costi e i tempi di spedizione e le recensioni. Se sei convinto, poi, seleziona le opzioni che preferisci tra quelle proposte e clicca sul pulsante Acquista ora per procedere all'acquisto.

Poi, segui le indicazioni che compaiono a schermo per effettuare il pagamento e acquistare l'articolo. Per maggiori dettagli, consulta pure la mia guida su come funziona Etsy.

Se preferisci procedere da mobile, puoi provare l'app ufficiale di Etsy, disponibile sia per Android (compresi store alternativi) che per iOS/iPadOS.

Zalando

Un altro gigante della vendita di vestiti e accessori online, Zalando offre un ampio catalogo di bigiotteria per donna e uomo di oltre 1.000 marchi e in diversi stili, con consegna e reso sempre gratuiti.

Oltre al pagamento con carte di credito e di debito e con PayPal, permette anche di pagare in contrassegno, ovvero alla consegna, che è più rapida per gli utenti Zalando Plus (1-4 giorni lavorativi) e un po' meno con l'opzione standard.

Per acquistare con Zalando, dunque, accedi alla home page e crea un account gratuito puntando il cursore sull'icona dell'omino, posta in alto a destra, e, nel menu che si apre, cliccando sul pulsante Nuovo cliente? Registrati ora. Compila dunque il modulo proposto e, infine, clicca sul pulsante Registrati.

Effettuato l'accesso al sito, inizia la tua ricerca spostando il cursore sulla voce Accessori tra quelle proposte in cima alla schermata e poi clicca su una delle sottocategorie Tutti i gioielli, Collane, Orecchini, Anelli e Bracciali.

Puoi filtrare ulteriormente i risultati selezionando le opzioni proposte con i menu a tendina al centro della schermata, come il Brand, il Colore, il Prezzo, il Materiale, l'Occasione. Anche in questo caso puoi utilizzare la barra di ricerca in alto a destra per digitare keyword e trovare prodotti specifici.

Quando un articolo desta il tuo interesse, clicca sull'anteprima per visualizzarne i dettagli e le informazioni sulla consegna, seleziona eventuali opzioni di colore o materiale e, se sei pronto a procedere con l'acquisto, clicca sul pulsante Aggiungi al carrello.

Se hai aggiunto tutto ciò che vorresti acquistare, clicca sull'icona della borsa collocata in alto a destra e poi sul pulsante Procedi. Indica dunque l'indirizzo di consegna e i dati sul metodo di pagamento e conferma l'acquisto.

Se preferisci agire da mobile, ti segnalo l'app di Zalando per Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS.

Altri siti per comprare bigiotteria

Oltre a quelli di cui ti ho appena parlato, esistono anche molte altre valide alternative per comprare bigiotteria online: te ne suggerisco alcune delle migliori.

Gioiapura – un negozio online specializzato in bigiotteria che propone spesso sconti e promozioni su gioielli da donna e da uomo delle migliori marche, con spedizioni gratuite per gli ordini superiori a 25 euro.

– un negozio online specializzato in bigiotteria che propone spesso sconti e promozioni su gioielli da donna e da uomo delle migliori marche, con spedizioni gratuite per gli ordini superiori a 25 euro. SHEIN – il colosso della vendita online propone uno dei cataloghi più ampi del Web, oltre che di abbigliamento e accessori per la casa, anche di bigiotteria, spesso a prezzi molto bassi e con interessanti sconti e promozioni. Maggiori info qui.