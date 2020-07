Sei alla ricerca di qualche bel piercing per rimpiazzare quello che utilizzi attualmente e, invece che recarti in negozio, ti piacerebbe sapere se esistono dei siti Internet tramite cui poter acquistare questo tipo di prodotti online? Beh, certo che sì. Se vuoi, posso consigliartene io alcuni.

In questa mia guida, infatti, trovi segnalati quelli che ritengo essere i più interessanti siti per piercing attualmente disponibili su piazza, utilissimi non solo perché permettono di farsi recapitare direttamente a casa l’articolo d’interesse, ma anche perché consentono di scegliere tra un catalogo piuttosto ampio e, talvolta, di risparmiare qualcosina sul prezzo che, invece, bisognerebbe pagare in negozio.

Allora? Posso sapere che ci fai ancora lì impalato? Posizionati bello comodo, prenditi qualche minuto libero soltanto per te e comincia subito a concentrarti sulla lettura di quanto riportato qui di seguito. Spero vivamente che alla fine tu possa ritenerti ben contento e soddisfatto.

Indice

Siti per comprare piercing

Ti interessa capire quali sono i siti per compare piercing presenti in Rete a cui puoi valutare di affidarti? Allora prosegui pure nella lettura, li trovi segnalati proprio qui sotto. Individua quello che pensi possa fare maggiormente al caso tuo e comincia subito a dare un’occhiata ai vari piercing disponibili in catalogo.

Amazon

Il primo tra i siti per piercing che ti suggerisco di prendere in considerazione è Amazon. Come sicuramente già saprai, si tratta di uno dei colossi della vendita online, tramite cui è possibile comprare praticamente ogni genere di prodotto, piercing inclusi. Sul sito, infatti, è presente un’intera sezione appositamente dedicata ai gioielli per il corpo, piena zeppa di articoli parte della categoria, di vari colori e forme.

Il punto di forza di Amazon è sicuramente la presenza di numerose offerte, oltre che, ovviamente il suo catalogo letteralmente sconfinato. Per quel che concerne i tempi di consegna, in genere corrispondono a 2-3 giorni lavorativi e possono essere a pagamento (le cifre sono variabili, ma solitamente abbastanza basse). Per i clienti Amazon Prime, invece, le tempistiche per le spedizioni possono essere inferiori alle 24 ore e, in questo caso specifico, sono sempre gratis per i prodotti spediti da Amazon. Inoltre, in caso di necessità può essere richiesto il reso gratuito degli articoli entro 30 giorni dall’acquisto e ottenere il rimborso completo della cifra spesa.

Per servirti di Amazon per l’acquisto dei piercing, recati sulla relativa home page e crea il tuo account, facendo clic sulla voce Ciao, Accedi, in alto a destra, selezionando l’opzione Nuovo cliente? Inizia qui presente nel menu che compare e compilando il modulo che ti viene proposto con i tuoi dati. Per ulteriori dettagli, leggi la mia guida su come registrarsi su Amazon. Se, invece, possiedi già un account, dopo aver fatto clic sul pulsante per il login devi digitare le tue credenziali d’accesso.

Una volta effettuato l’accesso al portale, provvedi ad associare un metodo di pagamento all’account, se non eri già registrato e non avevi già provveduto a farlo. Per riuscirci, clicca sulla voce Ciao [tuo nome], poi sulla dicitura Il mio account che trovi nel menu che si apre e sulla voce I tuoi pagamenti. Seleziona, dunque, il collegamento per aggiungere una carta di credito/debito oppure i dati del tuo conto corrente e segui le istruzioni che ti vengono fornite sullo schermo.

Dopo aver effettuato i passaggi di cui sopra, puoi finalmente cominciare a fare spese. Per cui, visita direttamente la sezione dedicata specificamente ai piercing presente su Amazon. In alternativa, puoi effettuare una ricerca per parola chiave tramite la barra posta in alto, digitando al suo interno la keyword di riferimento, selezionando la voce Gioielli per il corpo dal menu Tutte le categorie che si trova a sinistra e premendo sul tasto con la lente d’ingrandimento a destra.

Una volta visualizzato l’elenco dei risultati della ricerca, per affinarne la visualizzazione serviti dei filtri che trovi a sinistra, tramite cui puoi decidere di visualizzare solo articoli realizzati con un determinato metallo, solo prodotti di specifiche marche, solo quelli rientranti in una determinata fascia di prezzo ecc.

Quando trovi un piercing che ritieni possa interessarti, clicca sulla relativa anteprima, visualizza la scheda descrittiva, leggi le recensioni e i tempi di consegna stimati. Se ritieni sia effettivamente il caso di procedere con l’acquisto, seleziona le eventuali opzioni per il modello scelto, premi sul pulsante Aggiungi al carrello che si trova a destra e fai clic sulla voce Carrello in alto a destra.

Successivamente, fai clic sul bottone Premi, poi su quello Procedi all’ordine e segui la procedura guidata che ti viene proposta per finalizzare l’ordine. Per maggiori dettagli, puoi leggere il mio tutorial specifico su come comprare su Amazon.

Se la cosa può interessarti, ti comunico che Amazon è disponibile anche come app per dispositivi mobili Android e iOS/iPadOS. Il suo funzionamento è bene o male analogo a quello del sito Internet.

eBay

Tra i migliori siti per piercing rientra senza dubbio alcuno anche eBay. Qualora non ne avessi mai sentito parlare, ti informo che si tratta di un rinomato portale mediante il quale è possibile acquistare articoli d’ogni genere, anche gioielli per il corpo, partecipando a delle aste, facendo delle proposte di prezzo al venditore oppure tramite acquisto diretto, a seconda della formula scelta per l’inserzione di riferimento.

Su eBay è possibile trovare sia articoli nuovi che usati, i quali vengono messi in vendita sia da negozi veri e propri che da privati. Per quanto riguarda le tempistiche di spedizione e le spese da sostenere, tutto dipende da quanto stabilito dal venditore, per cui possono essere gratuite oppure a pagamento a seconda dei casi.

Per servirti di eBay, visita la home page del sito e crea il tuo account, facendo clic sulla voce registrati collocata in alto a sinistra, compilando il modulo che ti viene proposto con i dati richiesti e premendo clic sul pulsante Iscrivi. In alternativa, puoi accedere con l’account Google, Facebook o Apple, premendo sui pulsanti appositi. Se possiedi già un account eBay, puoi effettuare direttamente il login selezionando il link Accedi in alto a sinistra. Per ulteriori dettagli, leggi il mio post su come registrarsi su eBay.

Ad accesso avvenuto, se non eri già registrato e non avevi già provveduto a farlo, devi preoccuparti di impostare PayPal come metodo di pagamento per il tuo account, che è l’unico supportato. Per riuscirci, fai clic sul collegamento Ciao [nome]! in alto a sinistra, seleziona la voce Impostazioni account dal menu che compare e poi la dicitura per creare e/o associare l’account PayPal, dopodiché segui la procedura guidata proposta sullo schermo.

Dopo aver compiuto i passaggi di cui sopra, puoi finalmente passare all’azione vera e propria e prodigarti nella ricerca e nell’acquisto dei piercing. Per riuscirci, visita la sezione dedicata ai piercing presente su eBay. In alternativa, puoi cercare quanto di tuo interesse per parola chiave, digitando la keyword di riferimento nella barra posta in alto, selezionando poi la voce Orologi e gioielli dal menu Tutte le categorie sito a destra e premendo sul bottone Cerca adiacente.

Una volta visualizzata la pagina con i risultati della ricerca, puoi aiutarti nell’individuazione degli articoli di tuo interesse usando i filtri che si trovano nella barra laterale di sinistra. Grazie ad essi, puoi decidere di visualizzare solo i piercing fatti di uno specifico materiale, quelli che possono essere applicati ad una determinata parte del corpo, quelli che rientrano in una fascia di prezzo specifica ecc.

Quando trovi un piercing che pensi possa interessarti, fai clic sulla relativa anteprima e leggi la descrizione dettagliata, i costi, i tempi di consegna, le condizioni ecc. Ti suggerisco altresì di dare un’occhiata ai feedback, i quali permettono di identificare il venditore come sicuro o poco affidabile, in base all’esperienza che altri acquirenti hanno avuto.

Successivamente, se il piercing da te scelto è disponibile per l’acquisto immediato, seleziona le eventuali opzioni per il modello scelto e premi sul pulsante Compralo subito. Se l’opzione è presente, puoi anche fare una proposta d’acquisto al venditore, premendo sul bottone Fai una proposta.

Se, invece, si tratta di un articolo in vendita tramite asta, inserisci la tua offerta nel campo apposito e fai clic sul pulsante Fai un’offerta per cercare di diventare il miglior offerente e provare ad aggiudicherai il piercing. Per ulteriori informazioni, puoi dare un’occhiata alla mia guida specifica su come acquistare su eBay.

Tieni presente che eBay è disponibile anche sotto forma di app per dispositivi Android e iOS/iPadOS. Il suo funzionamento è praticamente lo stesso di quello del sito Internet.

Etsy

Se nessuno dei siti per piercing che ti ho già suggerito ti ha convinto in maniera particolare, potresti provare a dare uno sguardo su Etsy. Nel caso in cui non ne avessi mai sentito parlare, si tratta di un popolare sito Internet tramite cui è possibile acquistare oggetti vintage o fatti in modo artigianale. Puoi quindi trovarci piercing realizzati a mano da altri utenti che hanno deciso di mettere in vendita le loro creazioni, di conseguenza si tratta perlopiù di articoli tutti diversi tra loro.

Per quanto riguarda il discorso spedizioni, tutto dipende dal venditore: possono essere a pagamento o gratuite e possono essere più o meno rapide. Da notare, inoltre, che spesso si trovano offerte molto interessanti, in special modo per gli acquisti cumulativi.

Per poterti servire di Etsy, collegati alla home page del servizio, clicca sulla voce Accedi situata in alto a destra e premi sul bottone Registrati presente nel riquadro che si apre, dopodiché compila il modulo che ti viene proposto con i tuoi dati. In alternativa, puoi effettuare l’accesso con l’account Facebook, Google o Apple, premendo sui pulsanti appositi situati in basso. Se disponi già di un account Etsy, effettua direttamente il login dopo aver fatto clic sulla voce apposita.

A login avvenuto, visita la sezione dedicata ai gioielli per il corpo presente sul sito Internet e inizia a sfogliare i vari prodotti presenti su Etsy. In alternativa, puoi effettuare una ricerca per parola chiave, digitando la keyword di riferimento nel campo apposito presente in alto e premendo poi sul pulsante con la lente d’ingrandimento che si trova a destra.

Una volta visualizzata la pagina con tutti i risultati della ricerca, serviti dei filtri presenti nel menu laterale per restringere l’elenco degli articoli disponibili, a seconda di quelle che sono le tue preferenze ed esigenze. In questo modo, puoi scegliere di visualizzare solo i piercing con specifiche pietre preziose, quelli di un determinato colore, quelli rientrati in una determinata fascia di prezzo ecc.

Quando trovi un piercing che ti piace, fai clic sulla relativa anteprima e, nella pagina del prodotto che successivamente ti viene mostrata, guarda le foto, leggi la descrizione, i dettagli dell’articolo e le recensioni lasciate al venditore da altri utenti. Se vuoi effettivamente procedere con l’acquisto, seleziona le eventuali opzioni per il modello scelto e premi sul pulsante Aggiungi al carrello sito a destra.

In seguito, seleziona il metodo di pagamento che intendi usare, scegliendo tra carta di credito/debito e PayPal, premi sul pulsante Procedi all’acquisto, fornisci i dati relativi al pagamento e quelli relativi al tuo indirizzo e segui la procedura guidata per finalizzare l’operazione. Per maggiori dettagli, puoi leggere la mia guida specifica su come funziona Etsy.

Se la cosa può interessarti, ti comunico che Etsy è disponibile anche come app per dispositivi mobili Android e per iOS/iPadOS. Funziona in maniera praticamente analoga al sito Internet.

Altri siti per acquistare piercing

Dando un’occhiata sui portali che ti ho già segnalato non sei riuscito a trovare nulla di tuo gradimento? In tal caso, ti consiglio di curiosare tra altri siti per acquistare piercing che trovi nell’elenco qui sotto. Sono tutti validissimi e ben forniti.

Crazy Factory – è uno dei siti per comprare piercing online più apprezzati al mondo ed è specializzato nella vendita della suddetta tipologia di articolo. Propone numerose offerte e interessanti promozioni, spedisce praticamente ovunque e c’è una gran varietà di scelta in fatto di modelli, materiali ecc.

– è uno dei più apprezzati al mondo ed è specializzato nella vendita della suddetta tipologia di articolo. Propone numerose offerte e interessanti promozioni, spedisce praticamente ovunque e c’è una gran varietà di scelta in fatto di modelli, materiali ecc. Bodyartforms – si tratta di un altro tra i siti per piercing più noti presenti su piazza. È molto intuitivo, in quanto mostra un menu da cui si può scegliere il tipo di piercing che si desidera, così come la grandezza, il materiale e il prezzo.

– si tratta di un altro tra i siti per piercing più noti presenti su piazza. È molto intuitivo, in quanto mostra un menu da cui si può scegliere il tipo di piercing che si desidera, così come la grandezza, il materiale e il prezzo. Anatometal – altro portale appartenente alla categoria oggetto di questa guida. Ha un catalogo con piercing di qualità per tutti i gusti, sebbene la scelta non sia così ampia.

– altro portale appartenente alla categoria oggetto di questa guida. Ha un catalogo con piercing di qualità per tutti i gusti, sebbene la scelta non sia così ampia. Body Jewellery Shop – si tratta di un sito molto conosciuto per comperare piercing con moltissimi design carini tra cui poter scegliere, tutto a prezzi decisamente convenienti.

– si tratta di un sito molto conosciuto per comperare piercing con moltissimi design carini tra cui poter scegliere, tutto a prezzi decisamente convenienti. Kolo Piercing – è un portale che vende piercing unici, che non si trovano altrove, in quanto realizzati a mano, fatti con ambra, osso, conchiglia e legno.

– è un portale che vende piercing unici, che non si trovano altrove, in quanto realizzati a mano, fatti con ambra, osso, conchiglia e legno. Painful Pleasures – è un altro interessante sito appartenente alla categoria oggetto del tutorial, tramite cui non solo è possibile acquistare piercing già pronti all’uso ma anche attrezzati appositi per realizzarne di personalizzati. Inoltre, vende articoli per tatuaggi e altri gioielli per il corpo.

Attenzione: acquistare piercing di scarsa qualità può comportare l’andare incontro a irritazioni della pelle e altre problematiche, pertanto sincerati sempre preventivamente delle caratteristiche dei prodotti che acquisti. Io non mi assumo alcuna responsabilità circa l’uso effettivo che farai delle indicazioni contenute in questa guida.