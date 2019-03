Dopo averne letto alcune recensioni positive sul Web, hai deciso di acquistare Thief Simulator, un gioco di simulazione per computer nel quale si vestono i panni di un ladro che cerca di farsi largo nel mondo della criminalità. Non avendo trovato Thief Simulator in copia fisica nel negozio di videogiochi nel quale sei solito fare i tuoi acquisti, hai scoperto che è possibile scaricarlo comodamente da Internet, ma tutti i tuoi tentativi di riuscirci non hanno dato l’esito sperato.

Beh, se le cose stanno effettivamente così, lasciati dire che oggi è proprio il tuo giorno fortunato! Con questa guida, infatti, ti spiegherò come scaricare Thief Simulator da Internet, indicandoti per prima cosa quali sono i requisiti minimi necessari al funzionamento del gioco e, successivamente, la procedura dettagliata per acquistarlo, scaricarlo e installarlo sul tuo computer. Come dici? Non vedi l’ora di saperne di più e iniziare a giocare? Allora non perdere altro tempo e approfondisci subito l’argomento!

Coraggio: mettiti bello comodo, prenditi tutto il tempo che ti occorre per leggere le informazioni contenute nei prossimi paragrafi e procedi come indicato. Sono sicuro che, seguendo attentamente i miei suggerimenti e mettendoli in pratica, riuscirai a scaricare questo videogioco sul tuo computer e, in men che si dica, sarai pronto a giocarci. Buona lettura e, soprattutto, buon divertimento!

Indice

Requisiti per scaricare Thief Simulator

Prima di illustrarti la procedura dettagliata per scaricare Thief Simulator, potrebbe esserti utile conoscere i requisiti minimi necessari al funzionamento del gioco per confrontarli con le specifiche software e hardware del tuo computer.

Nel momento in cui scrivo questa guida, Thief Simulator è disponibile esclusivamente per PC Windows e necessita dei seguenti requisiti minimi.

Sistema operativo : Windows 7;

: Windows 7; Processore : Intel Core i5;

: Intel Core i5; Memoria : 8 GB di RAM;

: 8 GB di RAM; Scheda video : NVidia GeForce GTX 750;

: NVidia GeForce GTX 750; DirectX : Versione 10;

: Versione 10; Spazio su disco : 5 GB;

: 5 GB; Scheda audio: DirectX compatibile.

I requisiti consigliati per una miglior esperienza di gioco, sono, invece, i seguenti.

Sistema operativo : Windows 10;

: Windows 10; Processore : Intel Core i7;

: Intel Core i7; Memoria : 8 GB di RAM;

: 8 GB di RAM; Scheda video : NVidia GeForce GTX 1050;

: NVidia GeForce GTX 1050; DirectX : Versione 10;

: Versione 10; Spazio su disco : 5 GB;

: 5 GB; Scheda audio: DirectX compatibile.

Se ti stai chiedendo se è possibile giocare a Thief Simulator da smartphone e tablet, mi dispiace dirti che, per il momento, il gioco non è disponibile sotto forma di applicazione né per dispositivi Android né per iPhone e iPad (anche se ne esistono svariati “cloni” sviluppati da aziende diverse rispetto a Noble Muffins).

Scaricare Thief Simulator su PC

Come accennato in precedenza, Thief Simulator è disponibile per PC Windows e può essere scaricato da Steam, la piattaforma sviluppata da Valve che consente di acquistare e scaricare numerosi videogiochi per computer. Come fare? Te lo spiego subito!

Scaricare e installare Steam

Per scaricare e installare Steam sul tuo computer, collegati alla pagina principale del software, clicca sul pulsante Installa Steam in alto a destra e, nella nuova pagina aperta, premi sulla voce Installa Steam per avviarne il download.

Completato lo scaricamento, fai doppio clic sul file SteamSetup.exe e premi sul pulsante Sì per consentire al programma di apportare modifiche al computer. Clicca, quindi, sul pulsante Avanti, apponi il segno di spunta accanto alla voce Accetto il contratto di licenza e premi sul bottone Avanti.

Infine, scegli la lingua di tuo interesse tramite l’apposito menu a tendina e clicca sui pulsanti Avanti e Installa per avviare l’installazione, dopodiché attendine il completamento, assicurati che sia presente il segno di spunta accanto all’opzione Esegui Steam e clicca sul pulsante Fine per chiudere la finestra e avviare il download dei file d’aggiornamento necessari al funzionamento di Steam. Per la procedura dettagliata, puoi dare un’occhiata alla mia guida su come scaricare Steam.

Dopo aver avviato Steam, inserisci le credenziali d’accesso al tuo account nei campi Nome dell’account e Password e clicca sul pulsante Accedi. Se, invece, non ti sei ancora registrato su Steam, scegli l’opzione Crea un nuovo account e compila il modulo di registrazione.

Inserisci, quindi, i tuoi dati nei campi Il tuo indirizzo email attuale e Il tuo paese di residenza, mentre nel campo Inserisci i caratteri riportati qui sopra inserisci il codice di verifica visualizzato a schermo. Apponi, poi, il segno di spunta accanto alla voce Accetto, e dichiaro di avere almeno 13 anni e pigia sul pulsante Continua.

Entro pochi istanti, riceverai un’email contenente un link d’attivazione: clicca sul pulsante Crea account per confermare la tua identità, dopodiché torna su Steam, crea i dati d’acceso da associare al tuo account, inserendoli nei campi Crea un nome per l’account di Steam e Scegli una password, e fai clic sul pulsante Completa registrazione per completare la registrazione.

Scaricare e installare Thief Simulator

Dopo aver avviato Steam e aver effettuato l’accesso al tuo account, sei pronto per scaricare e installare Thief Simulator. Come ben saprai, però, il videogioco non è gratuito e per procedere al suo download dovrai acquistarlo direttamente su Steam o su una piattaforma esterna dedicata all’acquisto di videogiochi in copia digitale (es. Instant Gaming) per poi riscattarne il codice e avviarne il download nel software sviluppato da Valve.

Se non hai la minima idea su quale sia la soluzione più adatta alle tue esigenze, ti sarà utile sapere che la principale differenza tra le due procedure che ti ho appena indicato è il prezzo di Thief Simulator: nel momento in cui scrivo, il gioco costa 13,99 euro su Instant Gaming e 19,99 euro su Steam. Tuttavia, tieni ben in mente che l’acquisto su Steam ti consentirebbe di chiedere un rimborso in caso di problemi con il videogioco o qualora quest’ultimo non rispettasse le tue aspettative.

Se la tua scelta è ricaduta sull’acquisto di Thief Simulator su Instant Gaming, collegati a quest’ultimo, fai clic sulla voce Il mio account, inserisci i dati del tuo account nei campi Email e Password e premi sul pulsante OK. Se, invece, non hai un account, scegli l’opzione Registrare manualmente un account IG e inserisci i dati richiesti per completare la registrazione.

Adesso, scrivi “Thief Simulator” nel campo di ricerca in alto a destra, fai clic sulla copertina del gioco e, nella nuova pagina aperta, clicca sul pulsante Acquista. Seleziona, quindi, il metodo di pagamento che preferisci tra Carta di credito, PayPal, Paysafecard, CoinPayments e Skrill, inseriscine i dati nei campi appositi e completa il pagamento. Entro pochi istanti, riceverai un’email da Instant Gaming contenente il codice d’attivazione del tuo gioco, necessario per l’attivazione e il download dello stesso.

Avvia, quindi, Steam, accedi al tuo account in modalità online, clicca sulla voce Aggiungi un gioco presente in basso e scegli la voce Attiva un prodotto su Steam dal menu che compare, dopodiché clicca sui pulsanti Avanti e Accetto, inserisci il codice d’attivazione in tuo possesso nel campo Codice prodotto e premi sul pulsante Avanti per aggiungere Thief Simulator alla tua libreria Steam. Per la procedura dettagliata, ti lascio alla mia guida su come funziona Instant Gaming.

Se, invece, preferisci acquistare Thief Simulator direttamente su Steam, avvia quest’ultimo in modalità online, seleziona la scheda Negozio presente nel menu principale, scrivi “Thief Simulator” nel campo Cerca nel negozio e fai clic sull’icona della lente d’ingrandimento, per visualizzare i risultati della ricerca.

Nella nuova schermata visualizzata, fai clic su Thief Simulator (dovrebbe essere il primo risultato) e premi sui pulsanti Aggiungi al carrello e Acquista per me. Nella sezione Metodo di pagamento, seleziona il metodo di pagamento che preferisci per completare l’acquisto scegliendo tra PayPal, carta di credito (Visa, MasterCard, American Express e JBC), Skrill e Paysafecard, inseriscine i dati nei campi appositi e clicca sul pulsante Continua per completare l’acquisto e aggiungere Thief Simulator alla libreria Steam del tuo account.

Adesso, a prescindere se hai acquisto il gioco nel negozio di Steam o su Instang Gaming, clicca sulla voce Libreria presente nel menu principale di Steam, individua e seleziona Thief Simulator nella barra laterale a sinistra e fai clic sul pulsante Installa.

Scegli, quindi, se creare dei collegamenti veloci al gioco, apponendo il segno di spunta accanto alle opzioni Crea un collegamento sul desktop e Crea collegamento nel menu Start, e clicca sui pulsanti Avanti e Accetto per avviare il download e l’installazione di Thief Simulator sul tuo computer.

Cliccando sulla voce In download presente in basso, puoi monitorare la velocità di scaricamento, il tempo rimanente e anche mettere in pausa il download. Non appena quest’ultimo sarà completato, accedi alla sezione Libreria, seleziona Thief Simulator e premi sul pulsante Gioca per avviare il titolo e iniziare a giocare.