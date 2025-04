Ammettiamolo: Amazon sarà pure uno dei siti di e-commerce più grossi al mondo, ma ciò non significa che questo abbia sempre a disposizione ciò di cui si ha bisogno. Sicuramente anche a te sarà capitato di cercare un determinato prodotto sulla piattaforma e di non trovarlo, ed è proprio in quei momenti che hai provato a ripiegare su altri siti come Amazon.

Purtroppo, però, il Web è pieno di servizi che, per un motivo o per un altro, non sono del tutto affidabili e quindi spesso, invece di provare a trovare un articolo al di fuori di Amazon, hai preferito lasciar perdere. Ebbene, devi sapere che invece di siti affidabili come il sopracitato ce ne sono eccome! Che tu sia alla ricerca di vestiti, oggettistica, tecnologia e chi più ne ha più ne metta, esistono diverse piattaforme dalle quali puoi fare le tue spese online in tutta sicurezza, proprio come su Amazon.

A questo punto, probabilmente ti starai chiedendo quali sono i migliori ai quali affidarsi, non è vero? Beh, ti rassereno subito dicendoti che è proprio ciò di cui ti parlerò nei paragrafi che seguono, mostrandoti una selezione di quelli che ritengo essere i migliori, senza che debba cercarli tu uno a uno.

Siti come Amazon affidabili

Come ti ho già annunciato poc'anzi, ce ne sono parecchi di siti affidabili come Amazon; il trucco sta nel saper distinguere questo tipo di servizi da quelli più scadenti. In questa guida ho già fatto io questo lavoro, per cui non ti resta che proseguire con la lettura per vedere da quali siti poter riprendere le tue spese in tutta sicurezza.

eBay

Tra gli altri siti come Amazon, il primo che ti propongo è eBay. Si tratta di una piattaforma di e-commerce sulla quale chiunque può caricare i propri articoli per venderli e dove quindi è possibile trovare sia prodotti nuovi che usati. Questi spaziano tra pressoché qualsiasi categoria, quindi tecnologia, vestiario, oggettistica e così via.

Se vuoi cominciare a usare eBay, è consigliato (ma non obbligatorio) creare un account, così da poter tenere traccia di tutti i tuoi eventuali acquisti. Per fare ciò devi visitare il sito ufficiale e premere sulla voce Registrati, situata nella parte alta dello schermo. In questo modo verrai rimandato alla pagina di registrazione, all'interno della quale dovrai scegliere se creare un account con Google, Facebook, Apple o l'indirizzo email. Dopo aver selezionato quello che preferisci, digita i dati che ti vengono richiesti per creare il tuo profilo. Maggiori informazioni qui.

Ora che possiedi un account, puoi subito cominciare a utilizzare eBay. Se hai già bene in mente ciò di cui hai bisogno, puoi cercare un prodotto digitandone il nome nella barra di ricerca e premendo Invio. In alternativa, puoi anche cercare degli articoli per categoria; per fare ciò devi semplicemente fare clic sulla voce Scegli la categoria, situata alla sinistra della barra di ricerca e selezionare l'opzione che più ti aggrada. In questo modo verrai riportato a tutti gli articoli corrispondenti alla tua ricerca.

Adesso che hai tutti i risultati davanti, se preferisci puoi aggiungere dei filtri per restringere ulteriormente la tua ricerca. Puoi trovarli subito sopra i primi articoli e sono ad esempio Prezzo, Colore, Condizione o Marca (questi possono variare in base alla categoria di prodotto che hai cercato).

Ti basterà premere su quelli che preferisci e selezionare i filtri che vuoi applicare agli articoli che stai cercando e nel giro di pochi secondi questi si aggiorneranno per corrispondere alla tua ricerca.

Una volta che avrai trovato un prodotto che ti interessa, puoi fare clic su di esso per vederne tutti i dettagli. In questo modo ti sarà possibile visualizzare tutte le immagini, le specifiche dell'oggetto e la descrizione fornita dal venditore (queste ultime due le trovi scorrendo verso il basso). Oltre a ciò, alcuni articoli sono dotati di modelli o colori differenti, che dovrai scegliere manualmente dal menu a tendina.

Se ci sono più articoli che vuoi comprare, per ciascun prodotto dovrai fare clic sul tasto Aggiungi al carrello e quando sarai pronto a procedere con l'acquisto dovrai premere sull'icona del carrello nella parte alta dello schermo e poi sulla voce Vai al pagamento. In alternativa, se stai cercando di comprare un singolo oggetto, potrai anche semplicemente pigiare sul pulsante Compralo subito.

A questo punto ti verranno richieste delle informazioni, prime tra tutte l'indirizzo di spedizione. Compila quindi i campi appositi con le relative informazioni e poi fai clic sul tasto Fine. In seguito scegli il metodo di pagamento che preferisci tra quelli che ti vengono proposti, ossia carta di credito/debito (circuiti Visa, Mastercard, Diners Club e Postepay), Klarna e PayPal (su app sono presenti anche Google Pay e Apple Pay) e inserisci i dati che ti vengono richiesti. Quando è tutto pronto per l'acquisto dai conferma e l'ordine verrà creato.

eBay è disponibile anche come applicazione per dispositivi Android (inclusi quelli con store alternativi) e iOS/iPadOS e il funzionamento è pressoché lo stesso, con la differenza che qui la creazione dell'account è obbligatoria. Dopo aver scaricato l'app, quindi, per aprire un profilo devi pigiare sulla scheda Il mio eBay, quindi sul tasto Accedi e poi Crea un account. Scegli quindi se registrarti con l'indirizzo email, Google, Facebook o Apple e inserisci tutti i relativi dati.

Per cercare un oggetto devi recarti alla scheda Cerca, digitarne il nome nella barra di ricerca e dare conferma. Per fare una ricerca basandoti sulle categorie, invece, devi fare tap sulla scheda Home e poi sulla voce Categorie e selezionare quella che preferisci.

Quando trovi il prodotto che stavi cercando premi su di esso per vederne tutti i dettagli e se vuoi procedere con l'acquisto pigia sul bottone Compralo subito (oppure Aggiungi al carrello per comprare più prodotti contemporaneamente). Gli ultimi passaggi da fare sono inserire il tuo indirizzo di spedizione e scegliere il metodo di pagamento che più ti aggrada e dopo aver fatto ciò il tuo ordine verrà creato.

Adesso che hai fatto il tuo primo acquisto, tutto ciò che devi fare è attendere che l'articolo venga consegnato all'indirizzo che hai selezionato. Le tempistiche possono variare in base a diversi fattori, tra cui anche il tempo richiesto dal venditore per imballare l'articolo, per cui potrebbero volerci un paio di giorni lavorativi come potrebbero volercene dieci.

Nel caso in cui dovessi incorrere in problemi con il tuo ordine, puoi sempre decidere di contattare il supporto o, in alternativa, di richiedere un rimborso. Tutti gli utenti eBay, infatti, possono sfruttare la garanzia cliente nel caso in cui il prodotto acquistato dal sito fosse difettoso, danneggiato, o diverso da come descritto.

Per procedere con il rimborso, se sei su eBay dalla versione browser devi fare clic sulla voce Il mio eBay, situata nella parte alta dello schermo e poi su Cronologia acquisto. Così facendo dovresti poter visualizzare tutti gli ordini effettuati, quindi premi sul tasto Restituisci questo oggetto corrispondente al prodotto che vuoi mandare indietro. A questo punto spiega i motivi che ti hanno portato a voler fare questa richiesta seguendo le indicazioni a schermo e infine dai conferma.

Dall'app per telefono, invece, per effettuare un rimborso dovrai fare tap sul tasto ☰ nella parte bassa dello schermo, quindi premi sulla dicitura Acquisti per aver accesso a tutti i tuoi ordini. Ora devi individuare quello che vorresti restituire e premere su di esso e fatto ciò pigia sulla voce Altre azioni e poi su Restituire l'oggetto. Come ultimo passaggio inserisci tutte le informazioni necessarie per procedere e poi dai conferma per inviare la richiesta.

Fatto ciò, non ti resta che aspettare di ricevere un responso, che dovrebbe arrivare dal venditore entro tre giorni lavorativi. Se questo sarà positivo, dovrai preparare il pacco seguendo le istruzioni che ti verranno fornite e spedirlo all'indirizzo indicato. Per saperne di più su come funzionano i rimborsi su eBay, ti rimando alla mia guida apposita.

Ti ho dato un'infarinatura generale del sito, ma se volessi approfondire l'argomento ti rimando direttamente alle mie guide apposite in cui ti spiego come vendere, come funziona l'asta e come vincere le aste su eBay.

Aliexpress

Se invece eri alla ricerca di siti cinesi come Amazon, non posso che consigliarti Aliexpress. Su questo portale è possibile trovare praticamente di tutto, specialmente per quanto riguarda oggettistica, strumenti utili e prodotti particolari.

La prima cosa da fare per poter usufruire di questo servizio è creare un account, per cui dirigiti sul sito ufficiale, premi sull'icona dell'omino nella parte alta dello schermo e poi sulla voce Registrati. A questo punto devi scegliere se registrarti con l'indirizzo email, il numero di telefono, Facebook, Google, X o Apple, quindi inserisci tutti i dati che ti vengono richiesti e in pochi secondi il tuo account verrà creato.

Fatto ciò, puoi subito fare la tua prima ricerca digitando il nome del prodotto che ti interessa nella barra di ricerca. In alternativa, puoi anche premere su una delle categorie che trovi subito al di sotto per vedere tutti gli articoli corrispondenti.

Se dovessi averne bisogno, puoi restringere ancora di più la tua ricerca tramite i filtri, che trovi nella parte sinistra dello schermo. Premendo su uno o più di essi, le ricerche verranno subito aggiornate di conseguenza.

Quando trovi un oggetto che ti interessa, pigia su di esso per vederne tutti i dettagli come ulteriori immagini, specifiche del prodotto e una descrizione. Oltre a ciò, molti oggetti potrebbero anche avere più modelli o colori, che dovrai selezionare prima di procedere all'acquisto premendo su di essi qualora questi fossero presenti.

Se ti sei deciso a effettuare la tua prima spesa, puoi farlo pigiando sul pulsante Aggiungi al carrello e ripetendo l'operazione per tutti gli oggetti in questione. Quando sei pronto per procedere all'acquisto dovrai fare tap sull'icona del carrello e poi sul bottone Checkout.

Il prossimo passaggio da fare è quello di specificare l'indirizzo di spedizione, quindi premi sulla voce Aggiungi nuovo indirizzo e inserisci tutti i dati del caso e dai conferma. Per quanto riguarda il metodo di pagamento, invece, puoi scegliere tra carta di credito/debito (circuiti Visa, Mastercard, JCB e American Express) e PayPal (dall'app per telefono si può pagare anche con Google Pay e Apple Pay). Dopo aver selezionato quello che preferisci dovrai semplicemente inserire le relative informazioni e dare ancora una volta conferma e nel giro di una manciata di secondi la transazione verrà eseguita.

Se preferisci, puoi usare Aliexpress anche dall'applicazione disponibile per tutti i dispositivi Android (anche quelli dotati di store alternativi) e iOS/iPadOS e il funzionamento è pressoché identico alla sua controparte browser. Innanzitutto avrai bisogno di creare un account: nulla di più semplice, ti basta fare tap sulla scheda con l'icona dell'omino e poi pigiare sul tasto Accedere. Ora scegli un metodo di iscrizione tra quelli che ti vengono proposti, quindi inserisci i dati necessari e il tuo profilo verrà creato.

Da qui in poi, le istruzioni per usare Aliexpress su telefono sono esattamente le stesse della versione browser, quindi puoi tranquillamente consultare i paragrafi precedenti per usare il servizio al meglio anche dall'app.

Dopo aver creato un ordine, dovrai attendere che questo venga spedito. Nel caso in cui non ne fossi al corrente, i siti come Aliexpress impiegano più tempo per la consegna rispetto a siti come Amazon o eBay. In più, questo servizio spesso offre molte opzioni di spedizione. In generale, quindi, per ricevere il tuo ordine potrebbero volerci dai 7 ai 30 giorni lavorativi.

Se dovessi avere problemi col tuo ordine, puoi contattare il supporto in qualsiasi momento per trovare una soluzione. Oltre a ciò, se ti arriva un prodotto che non ti soddisfa a pieno puoi anche richiedere un rimborso sfruttando la protezione dell'acquirente.

Per procedere da PC devi premere sulla voce Account, situata nella parte alta dello schermo e successivamente su I miei ordini. Da qui dovresti poter vedere, per appunto, tutti gli ordini che hai effettuato finora; ciò che devi fare è pigiare sul tasto Dettagli dell'ordine corrispondente a quello che vuoi mandare indietro e inserire tutte le informazioni che ti vengono richieste. Infine dai conferma: così facendo il reso verrà avviato.

Per richiedere un rimborso da app, invece, devi fare tap sulla scheda Account, che trovi nella parte bassa dello schermo e poi sulla dicitura Visualizza tutto. Fatto ciò, individua l'ordine che vuoi rimborsare e premi su di esso e successivamente sul pulsante Reso/rimborso. Ora non ti resta che specificare tutte le informazioni che ti vengono richieste e infine dai conferma.

Fatto ciò, devi soltanto attendere che Aliexpress accetti la tua richiesta, solitamente entro 20 giorni lavorativi. Se l'esito sarà positivo, dovrai spedire indietro il pacco seguendo le istruzioni che ti verranno fornite da Aliexpress e una volta che questo arriverà a destinazione, riceverai il tuo rimborso. Per maggiori informazioni sui resi, ti rimando alla mia guida apposita.

Ora che conosci le basi necessarie per usare Aliexpress in tutta autonomia, potresti essere interessato ad approfondire l'argomento per scoprire altri lati di questo servizio che potrebbero tornarti utili. A tal proposito, ti rimando alle mie guide nelle quali ti spiego come usare le monete, come annullare un ordine e come vendere su Aliexpress.

Altri siti come Amazon

Per caso le opzioni che ti ho proposto finora non ti hanno convinto a pieno? Allora ti lascio ad altri siti sicuri come Amazon che potrebbero fare maggiormente al caso tuo.

Subito — si tratta di un ottimo concorrente per Amazon, in quanto su questo sito è possibile trovare articoli di ogni tipo. I prodotti vengono messi a disposizione sia da venditori professionali che dai normali utenti, per cui la piattaforma offre una vasta gamma di articoli non solo nuovi, bensì anche usati. Maggiori informazioni qui.

— si tratta di un ottimo concorrente per Amazon, in quanto su questo sito è possibile trovare articoli di ogni tipo. I prodotti vengono messi a disposizione sia da venditori professionali che dai normali utenti, per cui la piattaforma offre una vasta gamma di articoli non solo nuovi, bensì anche usati. Maggiori informazioni qui. Temu — un altro ottimo sito che mette a disposizione un catalogo immenso di articoli. Tra oggettistica, vestiario, strumenti, elettronica e molto altro, Temu è indubbiamente una delle piattaforme di e-commerce più vaste che ci siano sul mercato. Maggiori informazioni qui.

— un altro ottimo sito che mette a disposizione un catalogo immenso di articoli. Tra oggettistica, vestiario, strumenti, elettronica e molto altro, Temu è indubbiamente una delle piattaforme di e-commerce più vaste che ci siano sul mercato. Maggiori informazioni qui. Zalando — questa piattaforma è ottima per chi è alla ricerca di siti come Amazon con pagamento alla consegna. Su Zalando, infatti, è possibile trovare vestiario e accessori di ogni tipo per uomini, donne e bambini e si può scegliere di pagare comodamente in contanti non appena si riceverà l'ordine, anziché farlo online. Maggiori informazioni qui.

