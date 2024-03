Hai voglia di fare qualche soldo extra tramite il tuo smartphone in modo facile e veloce o semplicemente stai pensando che potresti vendere i tuoi servizi online e vorresti utilizzare il tuo conto PayPal per ricevere i pagamenti. In questo caso hai diverse possibilità e di seguito ti propongo delle app interessanti e utili allo scopo.

Se stai cercando delle app per guadagnare soldi su PayPal, sei nel posto giusto perché di seguito ti illustrerò alcune delle applicazioni più famose e affidabili che ti assicurano l'accredito sul conto PayPal, per arrotondare le tue entrate tramite dispositivo mobile.

Ora che hai capito che in questo articolo potresti trovare proprio l'app che fa al caso tuo, non ti resta che continuare a leggere per approfondire, scegliere le applicazioni più adatte a te e provarle seguendo le mie istruzioni. Allora ti auguro buona lettura e ti faccio il mio in bocca al lupo!

Indice

App per guadagnare soldi su PayPal gratis

Forse ti hanno già detto che ci sono tante app per guadagnare soldi su PayPal gratis dove è possibile arrotondare i tuoi guadagni in modo abbastanza semplice, ma non sai esattamente su quali portali orientarti. A seconda di quale sia l'attività con la quale vorresti fare soldi extra, puoi scegliere una o più applicazioni che ti propongo in questa guida e che ti consentono di accreditare i soldi guadagnati sul tuo conto PayPal.

App per vendere oggetti

Se hai diversi capi nell'armadio o tanti oggetti in casa che possono avere un valore o magari ti diletti a costruire cose e vuoi cominciare un'attività di vendita ottenendo accrediti sul conto PayPal, allora tra le app per vendere oggetti la scelta potrebbe ricadere su Subito.

Questa piattaforma, infatti, consente a chi vende di accreditare i soldi su PayPal (oltre che sul conto bancario) in maniera molto semplice. Gli annunci sono gratis e la spedizione (anche se si sceglie il servizio integrato TuttoSubito) è a carico dell'acquirente. Si pagano, opzionalmente, solo dei servizi aggiuntivi per mettere in rilievo le proprie inserzioni.

Dunque, per procedere alla vendita dei tuoi oggetti tramite Subito, scaricare l'applicazione per Android (disponibile anche su store alternativi) o iOS/iPadOS in base alla solita procedura e avviala. Premi poi sulla voce del menu in basso Area riservata e su Registrati, in modo da effettua l'accesso tramite il tuo account Google il tuo account Facebook o Apple. In alternativa, iscriviti compilando il modulo digitando i dati richiesti e poi facendo tap sul pulsante Registrati.

Infine, seleziona almeno la prima opzione tra quelle presenti e premi sul tasto Continua per accettare Termini e condizioni d'uso. Per completare la registrazione fai tap su Verifica il tuo numero, digita il tuo numero nel campo apposito, e premi su Conferma.

Il prossimo passo che ti consiglio è quello di collegare il tuo conto PayPal all'applicazione. Per farlo, fai tap sulla voce del menu in basso Area riservata, quindi su Impostazioni e a seguire su Pagamenti. Ora fai tap su Collega un conto PayPal e digita tutti i dati chi vengono richiesti.

L'ultimo passo, per guadagnare soldi su PayPal tramite l'app di Subito è mettere in vendita i tuoi oggetti creando delle inserzioni. Per farlo, premi sul pulsante Vendi che si trova in alto a destra nella schermata principale e poi segui le indicazioni che ti ho fornito nella guida su come vendere su Subito. Ti ricordo, inoltre, che tutte le funzionalità che sono a tua disposizione sull'applicazione, sono accessibili anche da PC tramite il sito ufficiale Subito.it.

Se poi vuoi conoscere altre applicazioni simili, anche se non ti consentono di ricevere i soldi sul conto PayPal, puoi leggere la mia guida sulle app per vendere usato.

App per offrire servizi

Se sei un freelance e offri alcuni servizi che possono essere interessanti per aziende o persone, allora potrebbe esserti utile conoscere delle app per offrire servizi in modo da poter aumentare il bacino di potenziali clienti tramite Internet e poterti proporre per progetti o inviare preventivi comodamente da smartphone o tablet.

Una delle prime app per trovare lavoro nate per mettere in contatto i freelance con i committenti è Upwork, che in precedenza si chiamava oDesk. Oltre al portale Upwork.com, la piattaforma mette a disposizione un'applicazione per Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. L'interfaccia dell'app è in inglese ma puoi trovare annunci redatti in qualsiasi lingua, anche in italiano, sebbene la lingua più utilizzata sul portale sia quella anglosassone.

La registrazione al servizio è gratuita, ma occorrono dei crediti chiamati Connect per proporti agli annunci dei potenziali clienti presenti sulla piattaforma. Tuttavia hai la possibilità di utilizzare Upwork gratuitamente poiché ti verranno dati 50 connect subito come nuovo frelancer e 10 connect al mese. Se ne vorrai altri, li potrai acquistare.

Per avviare la procedura di registrazione, dopo aver scaricato e avviato l'app, premi sul pulsante New to Upwork? Sign Up ed effettua l'iscrizione tramite il tuo account Google o Apple, oppure compilando il modulo con i dati richiesti, accettando le condizioni d'uso e facendo tap su Create my account. Infine, dovrai compilare il tuo profilo con competenze, esperienze lavorative ecc.

Dopo aver completato il profilo, per poter guadagnare soldi su PayPal tramite Upwork, dovrai impostare quest'ultimo come metodo di pagamento. Per farlo, premi sulla tua foto profilo in alto a sinistra, poi su Settings e a seguire su Get Paid. Da questa schermata puoi aggiungere diversi metodi di pagamento: non solo PayPal ma anche un conto corrente bancario, e ogni volta che vorrai trasferirti il denaro da Upwork potrai scegliere l'opzione che preferisci in quel determinato momento.

Quindi, per collegare il tuo conto PayPal, premi su Add Method e poi su Set up, in corrispondenza di PayPal. Quindi inserisci nuovamente la password del tuo account Upwork e premi su Continua, rispondi alla domanda di sicurezza che hai impostato in fase di registrazione e premi nuovamente su Continua. Poi dovrai effettuare l'accesso con le tue credenziali PayPal e premere su Accetta e collega.

Ora non ti resta che premere sulla voce di menu in basso Jobs, per consultare tutti gli annunci di lavoro. Per leggere nel dettaglio quelli interessanti per te fai tap sull'anteprima e per candidarti premi su Apply Now e compila tutti i campi richiesti. Le tue candidature saranno visibili nella sezione Proposals e i contratti attivi nella sezione Contracts.

Oltre a Upwork, ci sono anche altre applicazioni con le quali guadagnare su PayPal offrendo servizi, come Fiverr, app per freelence con interfaccia in inglese che consente di offrire dei servizi di vario genere ed effettuare l'accredito di ciò che si è guadagnato con diverse modalità, tra cui PayPal e trasferimento su conto corrente bancario. Fiverr è scaricabile per dispositivi Android (disponibile anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS, e accessibile anche da PC dal sito ufficiale. Per maggiori informazioni su questa piattaforma puoi leggere la mia guida su come funziona Fiverr.

App per sondaggi

Le app per sondaggi sono un'altra opzione interessante se vuoi guadagnare piccole cifre senza grande sforzo, magari nei momenti di noia o di attesa. Non tutte le applicazioni di questo genere, però, consentono di accreditare i propri guadagni su PayPal.

Una di quelle che consente l'accredito via PayPal è Toluna che mette a disposizione un'applicazione scaricabile per Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Dopo aver scaricato e avviato l'app premi sul pulsante Registrati ed effettua la procedura di registrazione durante la quale dovrai rispondere a diverse domande sui tuoi dati personali e dopo ogni risposta premere sul tasto Continua. Infine, digita un indirizzo e-mail e una password e premi su Registrazione completata. Per finire premi su Fatto e vai sulla tua casella di posta per verificare il tuo indirizzo e-mail.

Il secondo passo è quello di impostare PayPal come metodo di pagamento. Per farlo, fai tap sulla voce Il mio account nel menu in basso e poi su Metodi di pagamento. Infine digita l'indirizzo e-mail collegato al tuo conto PayPal e premi su Conferma.

Ora dalla schermata principale dell'applicazione non ti resta che scegliere i sondaggi disponibili e completarli per vederti accreditati dei punti che potrai poi convertire in denaro e accreditare sul tuo conto PayPal. I punti sono la moneta virtuale di Toluna che può essere poi convertita in soldi reali. L'accredito sul conto PayPal è possibile richiederlo al raggiungimento di 145.000 punti che equivalgono a 35 euro.

Ti segnalo, inoltre, che puoi accedere a questo servizio di sondaggi retribuiti anche dal sito ufficiale. Per maggiori informazioni su questa piattaforma puoi leggere la mia guida su come funziona Toluna.

Oltre Toluna ci sono altre app per sondaggi che supportano l'accredito via PayPal. Una di queste è AttaPoll, scaricabile per Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Un'altra opzione è Poll Pay, anch'essa disponibile per Android (disponibile anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Maggiori informazioni su queste e altre app che retribuiscono per la compilazioni di sondaggi puoi leggerle nella mia guida sulle app per sondaggi.

Altre app per guadagnare soldi su PayPal

Oltre a quelle che ti ho riportato sopra ci sono anche altre app per guadagnare soldi su PayPal e di seguito ti propongo altre possibilità per fare soldi extra con questo sistema.

PetBacker (Android/iOS/iPadOS) — app con interfaccia anche in italiano che consente di offrire i propri servizi relativi al mondo degli animali, come il servizio di passeggiata oppure quello di taxi per animali e ricevere quanto guadagnato tramite PayPal.

(Android/iOS/iPadOS) — app con interfaccia anche in che consente di offrire i propri servizi relativi al mondo degli animali, come il servizio di oppure quello di e ricevere quanto guadagnato tramite PayPal. Big Time (Android/iOS/iPadOS) — è un'app per guadagnare giocando che offre un'ampia varietà di giochi. Il guadagno si ottiene accumulando biglietti, che come quelli di una lotteria, possono essere vincenti. Quando si ottiene un biglietto vincente, il premio può essere convertito in denaro e accreditato tramite PayPal.

Al netto di PayPal, se sei interessato al mondo delle app per guadagnare soldi, dai un'occhiata al mio tutorial sul tema.