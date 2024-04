Da buon appassionato di tennis, sei sempre aggiornato sulle ultime partite in programma e organizzi le tue giornate in modo da non perdere neanche un secondo di questo sport. Purtroppo, però, la vita è fatta anche di imprevisti e a volte non hai l'opportunità di goderti i tuoi match preferiti seduto sul divano.

Vorresti dunque dei consigli sulle app per vedere tennis gratis da usare su smartphone e tablet, anche quando sei fuori casa, in modo da seguire le gare dei grandi tornei come Roland Garros, Wimbledon, Australian Open e tanti altri nelle situazioni di “emergenza”.

No problem. Se le cose stanno così, di seguito trovi proprio alcune app di questo tipo che, spero, possano soddisfare la tua voglia di tennis quando sei fuori casa. Tieni conto, comunque, che la maggior parte di esse sono fruibili anche da TV tramite le app per televisori smart e dispositivi come Chromecast e Fire TV Stick. Buona lettura e, soprattutto, buona visione!

Indice

Migliori app per vedere tennis gratis

Se sei d'accordo, andiamo immediatamente al sodo e vediamo alcune tra le migliori app per vedere tennis gratis, non solo su smartphone e tablet, ma anche su Smart TV.

SuperTennis (Android/iOS/iPadOS)

Da amante del tennis, saprai dell'esistenza della rete televisiva SuperTennis. Fin dalla sua creazione nel 2008, il canale (disponibile su digitale terrestre e satellite) si impegna nel fornire ai suoi spettatori le ultime notizie sul mondo del tennis, approfondimenti e programmi di divulgazione sulla storia e sulle tecniche applicabili in partita, oltre che a trasmettere partite storiche, eventi nazionali e internazionali. Ebbene, tutto questo è facilmente consultabile sul palmo della tua mano tramite l'applicazione supportata ufficialmente dalla FIT (Federazione Italiana Tennis).

L'applicazione è disponibile sia su Android all'interno del catalogo di Google Play e store alternativi, sia per iOS e iPadOS tramite App Store ed è in poche parole una versione portatile del canale TV, dal quale è possibile visionare il programma in-onda in questo momento e consultare il palinsesto del giorno, le ultime notizie divulgate dalla FIT e anche visionare i materiali forniti dall'archivio storico dei contenuti di SuperTennis.

Una volta scaricata e avviata l'app per la prima volta, verrai accolto da una schermata d'accesso nella quale potrai scegliere se accedere al tuo account oppure visionare il catalogo di SuperTennis come ospite. Per registrarti a SuperTennis, premi sul tasto Accedi al Mondo FIT e successivamente su Iscriversi Adesso, per entrare nella schermata dedicata alla creazione del tuo profilo MyFIT.

In questa schermata, inserisci il tuo indirizzo email e premi sul tasto Invia Codice di Verifica, inseribile all'interno di un campo apposito e che dovrai convalidare premendo sul tasto Verifica Codice. Fatto questo, inserisci i tuoi dati personali, come password, nome, cognome e nickname, acconsenti e gestisci il trattamento dei tuo dati mettendo una spunta sulle opzioni che più preferisci e infine premi sul tasto Crea.

Dopo qualche istante ti troverai davanti alla schermata principale di SuperTennis. L'app è suddivisa in varie sezioni accessibili premendo sulle loro rispettive icone: la schermata principale, la sezione notizie, l'archivio video, l'area personale da cui modificare le propri impostazioni e infine le varie info generali sull'app.

Una volta trovato un contenuto di tuo interesse, premi sul programma, video o notizia per selezionarlo e far partire il video player integrato.

RaiPlay (Android/iOS/iPadOS)

La piattaforma di streaming della Rai, RaiPlay, ha dalla sua una piccola sezione dedicata al tennis. L'app, disponibile sia su Android (compresi store alternativi), che su iOS e iPadOS consente di accedere al palinsesto in diretta di canali come Rai Sport e a tanti contenuti on demand (tra cui anche quelli dedicati a questo sport). L'accesso ai contenuti on demand richiede la registrazione di un account.

L'app è suddivisa in varie sezioni, racchiuse nel menu principale: premendo su Canali TV puoi accedere alla dirette dei canali live, mentre andando su Catalogo o Cerca puoi trovare i contenuti on demand. Maggiori info qui.

YouTube (Android/iOS/iPadOS)

Cosa non si è detto di YouTube? La piattaforma di condivisione video online è diventata uno dei centri d'intrattenimento più grandi di Internet, con milioni di canali dedicati ai temi e agli sport più disparati, tra cui ovviamente il tennis.

Una volta aperta l'app di YouTube, preinstallata sui dispositivi Android dotati dei Google Play Services e scaricabile su iOS e iPadOS direttamente dall'App Store potrai accedere a tantissimi contenuti, tra cui i canali ufficiali dei circuiti competitivi più importanti al mondo: tra questi, spiccano i canali dedicati al Grande Slam, i quattro tornei storici più seguiti dagli appassionati.

Australian Open TV — canale dedicato al noto torneo australiano. Al suo interno è possibile visionare gli highlight delle varie partite del torneo, rivivere i match più famosi nella loro forma completa oppure approfondire la propria conoscenza sullo sport con documentari e video speciali dedicati agli atleti.

— canale dedicato al noto torneo australiano. Al suo interno è possibile visionare gli delle varie partite del torneo, rivivere i oppure approfondire la propria conoscenza sullo sport con dedicati agli atleti. Wimbledon — senza alcun dubbio il torneo di tennis più conosciuto e prestigioso, organizzato ogni anno in Regno Unito. Durante lo svolgimento della manifestazione, il canale YouTube di Wimbledon si arricchisce di highlight , approfondimenti e interviste , affiancati da una meticolosa selezione di match storici visualizzabili nella loro interezza.

— senza alcun dubbio il torneo di tennis più conosciuto e prestigioso, organizzato ogni anno in Regno Unito. Durante lo svolgimento della manifestazione, il canale YouTube di Wimbledon si arricchisce di , e , affiancati da una meticolosa selezione di visualizzabili nella loro interezza. Roland Garros — ugualmente prestigioso quanto Wimbledon, il torneo francese si contraddistingue dagli altri per il suo terreno in terra battuta e in grado di ribaltare completamente le partite. Durante il torneo, il canale carica costantemente gli highlight delle partite, approfondimenti e interviste esclusive agli atleti più importanti.

— ugualmente prestigioso quanto Wimbledon, il torneo francese si contraddistingue dagli altri per il suo terreno in terra battuta e in grado di ribaltare completamente le partite. Durante il torneo, il canale carica costantemente gli delle partite, e agli atleti più importanti. US Open — anche l'ultima tappa del Grande Slam ha un canale YouTube attivo e che durante lo svolgimento della competizione pubblica regolarmente tutti gli highlight dei match più importanti, video documentaristici sugli atleti storici e ogni tanto qualche match completo da poter rivedere.

Altre app per vedere tennis

Fino a questo punto ti ho mostrato le migliori app che ti permettono divedere il meglio del tennis in maniera del tutto gratuita e legale. Tuttavia, alcune competizioni più recenti o eventi speciali potrebbero non sempre essere disponibili sulle piattaforme già elencate. Per questo, ho pensato a una breve lista di altre app per vedere tennis che potrebbero interessarti.

Super Tennix (Android/iOS/iPadOS) — si tratta di una piattaforma di streaming alternativa a SuperTennis, sempre gestita dalla FIT. Oltre alle dirette e contenuti offerti dal canale SuperTennis, questa applicazione permette la visione della maggior parte dei tornei ed eventi organizzati dalla Federazione Italiana Tennis, includendo anche competizioni come gli Internazionali d'Italia , il NextGen ATP Finals e il Nitto ATP Finals . Tutto questo è disponibile pagando un abbonamento che va dai 3,99 euro/mese fino ai 34,99 euro/anno e una prova di 14 giorni . Inoltre, i membri tesserati della FIT possono usufruire del servizio gratuitamente.

(Android/iOS/iPadOS) — si tratta di una piattaforma di streaming alternativa a SuperTennis, sempre gestita dalla FIT. Oltre alle dirette e contenuti offerti dal canale SuperTennis, questa applicazione permette la visione della maggior parte dei tornei ed eventi organizzati dalla Federazione Italiana Tennis, includendo anche competizioni come gli , il e il . Tutto questo è disponibile pagando un abbonamento che va dai fino ai e una . Inoltre, i membri tesserati della FIT possono usufruire del servizio gratuitamente. NOW (Android/iOS/iPadOS) — piattaforma di streaming di Sky con un catalogo stracolmo di programmi ed eventi su moltissimi sport, tra cui anche il tennis. Sottoscrivendo l'abbonamento Pass Sport da 9,99 euro/mese è possibile seguire in diretta e on-demand tutte le gare del Grande Slam . Maggiori info qui.

(Android/iOS/iPadOS) — piattaforma di streaming di Sky con un catalogo stracolmo di programmi ed eventi su moltissimi sport, tra cui anche il tennis. Sottoscrivendo l'abbonamento da è possibile seguire in diretta e on-demand tutte le gare del . Maggiori info qui. discovery+ (Android/iOS/iPadOS) — la piattaforma di streaming della multinazionale Discovery e che include non solo centinaia di serie TV, film, programmi e documentari, ma anche alcuni eventi sportivi che spaziano dalle Olimpiadi fino al tennis. Pagando un abbonamento del pacchetto Intrattenimento + Sport che si aggira tra i 7,99 euro/mensili fino ai 69,90 euro/annuali , potrai goderti le migliori competizioni internazionali (Roland Garros, Australian Open ecc.) e alcuni tornei italiani come l'Open di Veneto . Maggiori info qui.

(Android/iOS/iPadOS) — la piattaforma di streaming della multinazionale e che include non solo centinaia di serie TV, film, programmi e documentari, ma anche alcuni eventi sportivi che spaziano dalle Olimpiadi fino al tennis. Pagando un abbonamento del pacchetto che si aggira tra i fino ai , potrai goderti le migliori competizioni internazionali (Roland Garros, Australian Open ecc.) e alcuni tornei italiani come . Maggiori info qui. Eurosport Player (Android/iOS/iPadOS) — piattaforma di streaming multicanale dello storico canale sportivo. Con un pagamento di soli 7,99 euro/mensili o 49,99 euro/annuali puoi visionare tutte le gare dei principali tornei del Grande Slam come lo US Open, Australian Open e Roland Garros, assieme ad altri eventi di livello internazionale. Maggiori info qui.

(Android/iOS/iPadOS) — piattaforma di streaming multicanale dello storico canale sportivo. Con un pagamento di soli o puoi visionare tutte le gare dei principali tornei del Grande Slam come lo US Open, Australian Open e Roland Garros, assieme ad altri eventi di livello internazionale. Maggiori info qui. ATP Tennis TV (Android/iOS/iPadOS) — piattaforma di streaming ufficiale della ATP (Association of Tennis Professionals) e quindi dedicata alla visione in diretta e on-demand di tutte le competizioni regolamentate dal circuito ATP World Tour, come gli ATP 250, ATP 500 e ovviamente le ATP Finals con un semplice abbonamento da 14,99 euro/mese.