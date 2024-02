In un mondo sempre più connesso, non sorprende che tu voglia sfruttare al massimo le potenzialità del tuo televisore, iniziando dall'attivazione del Bluetooth. Capita spesso, infatti, di voler collegare cuffie wireless, soundbar o altri dispositivi alla propria TV, ma non sempre è chiaro come fare, specialmente con la varietà di modelli e marche disponibili sul mercato. Se ti stai chiedendo, dunque, come attivare il Bluetooth sulla TV, sei capitato nella guida perfetta per te!

Nelle prossime righe, troverai istruzioni dettagliate su come attivare il Bluetooth per alcuni dei marchi più noti e diffusi di TV, come Sony, Samsung ed LG. Che tu abbia un modello di ultima generazione o meno recente, ti guiderò passo dopo passo nell'attivazione di questa funzionalità così utile.

Allora, sei pronto a trasformare la tua esperienza televisiva? Ottimo! Mettiti comodo, prenditi il tempo necessario per seguire questa guida e preparati a goderti la tua TV in un modo completamente nuovo. Iniziamo subito!

Indice

Come si attiva il Bluetooth sulla TV

L'attivazione del Bluetooth sulla tua TV è un processo che può variare leggermente a seconda del modello e del marchio del televisore. Tuttavia, ci sono alcuni passaggi generali e considerazioni che puoi seguire per attivare questa funzionalità.

Prima di tutto, è importante verificare che la tua TV sia effettivamente dotata di Bluetooth. Molti modelli recenti includono questa feature, ma non è sempre presente, specialmente in modelli più vecchi o economici. Puoi verificare la presenza del Bluetooth controllando le specifiche del tuo modello sul manuale utente o sul sito Web del produttore.

Se il tuo televisore non dovesse supportare il Bluetooth, per il collegamento di cuffie e speaker Bluetooth potresti fare uso di un adattatore Bluetooth esterno da collegare al televisore tramite USB/jack audio, ma sappi che non tutti i televisori sono compatibili con prodotti di questo genere e che, in ogni caso, potrebbero verificarsi problemi di lag (cioè di ritardo nel suono). Mi raccomando, dunque, informati bene prima di acquistare un dispositivo simile. Maggiori info qui.

Una volta confermata la sua presenza, il processo di attivazione di solito consiste in alcuni passaggi semplici.

Accedi alle Impostazioni della TV: usa il telecomando per accedere al menu delle impostazioni della tua TV. Questo di solito può essere fatto premendo un pulsante come Menu o Impostazioni sul telecomando.

usa il per accedere al menu delle impostazioni della tua TV. Questo di solito può essere fatto premendo un pulsante come o sul telecomando. Trova l'opzione Bluetooth: naviga attraverso le impostazioni della TV fino a trovare l'opzione relativa al Bluetooth . Questo potrebbe essere sotto un menu come Connessioni , Rete , Dispositivi wireless o qualcosa di simile.

naviga attraverso le impostazioni della TV fino a trovare l'opzione relativa al . Questo potrebbe essere sotto un menu come , , o qualcosa di simile. Attiva il Bluetooth: una volta trovata l'opzione desiderata, dovrai attivarla. Ciò potrebbe richiedere di spostare un cursore da OFF a ON o di selezionare un'opzione che dice Attiva Bluetooth o qualcosa di simile.

una volta trovata l'opzione desiderata, dovrai attivarla. Ciò potrebbe richiedere di spostare un cursore da a o di selezionare un'opzione che dice o qualcosa di simile. Modalità di accoppiamento: in alcuni casi, potrebbe essere necessario mettere la TV in modalità di accoppiamento per connettere dispositivi Bluetooth come cuffie, soundbar o gamepad. Questo di solito richiede di selezionare un'opzione come Modalità di accoppiamento , Modalità pairing o Cerca dispositivi .

in alcuni casi, potrebbe essere necessario per connettere dispositivi Bluetooth come cuffie, soundbar o gamepad. Questo di solito richiede di selezionare un'opzione come , o . Conferma del dispositivo da collegare: se stai cercando di collegare un dispositivo specifico, assicurati che anche esso sia in modalità di accoppiamento. Segui le istruzioni specifiche per metterlo in questa modalità.

Nei prossimi paragrafi, comunque, esamineremo nel dettaglio i passaggi specifici su come attivare Bluetooth su alcuni dei principali marchi, tenendo conto delle loro interfacce e impostazioni uniche.

Come attivare il Bluetooth sulla TV LG

Disponi di una Smart TV LG e quindi stai cercando una soluzione per attivare il Bluetooth sulla TV LG? Nei prossimi paragrafi, ti spiegherò esattamente come fare. In generale, basta premere il tasto ingranaggio del telecomando, individuare la voce Tutte le impostazioni e premerci su.

Se vuoi collegare un dispositivo audio, accedi alla sezione Audio, vai poi su Uscita audio e segui le indicazioni a schermo per procedere con la connessione. Se, invece, il tuo obiettivo è quello di connettere altri tipi di dispositivi (es. un controller), sempre dalle Impostazioni, scegli questa volta Generale > Dispositivi > Dispositivi esterni e segui le indicazioni fornite per completare la procedura.

Ad esempio, se disponi di una Smart TV LG OLED55C24LA, apri le Impostazioni come indicato poco fa, seleziona Audio e poi Uscita audio e scegli Usa altoparlante wireless per sfruttare un audio esterno oppure Usa gli altoparlanti esterni con gli altoparlanti TV per combinare le due cose. In entrambi i casi, premi su Dispositivo Bluetooth utilizzando il pulsante principale (che su questo modello corrisponde alla rotellina del mouse).

Nel prossimo passaggio, abilita il Bluetooth del dispositivo che vuoi connettere e attenti che compaia nella sezione Dispositivi Collegabili (n). Se non compare, prova a effettuare una nuova ricerca premendo sul pulsante Ricerca. Una volta che la connessione è andata a buon fine, il dispositivo in questione comparirà nella sezione Dispositivi Registrati (n). Usando l'opzione Impostazioni connessione altoparlante puoi scegliere anche di collegare due dispositivi simultaneamente (anche se funziona soltanto con le cuffie Bluetooth).

Volendo, puoi scollegare o eliminare un dispositivo Bluetooth, sempre dalla sezione Dispositivo Bluetooth, selezionandolo prima dalla sezione Dispositivi Registrati (n) e poi scegliendo Scollega o Elimina dispositivo dalla schermata successiva. Se, invece, vuoi collegarti a un dispositivo già registrato, selezionalo prima dalla sezione Dispositivi registrati (n) e poi scegli Collega.

In caso di problemi (ad esempio non riesci a trovare le impostazioni Bluetooth) ti consiglio di leggere il manuale utente incluso nella confezione di vendita. Se non lo trovi, puoi scaricarlo facilmente dal sito Web di LG. Collegati alla pagina Supporto, seleziona la voce Manuali e Software nella sezione Supporto prodotti e scegli prima TV/Audio e poi TV & Soundbar.

A questo punto, scegli la categoria o il tipo di televisore LG in tuo possesso (es. OLED evo) e scorri l'elenco proposto fino a quando non trovi il modello di TV in tuo possesso. Dopo averlo selezionato, potrai scaricare il manuale d'uso, dalla sezione Scarica il manuale, premendo sulla freccetta rivolta verso il basso presente in sua corrispondenza.

Come attivare il Bluetooth sulla TV Samsung

Possiedi una TV Samsung? In generale, per attivare il Bluetooth su un televisore del colosso sudcoreano bisogna seguire questi passaggi: prendi il telecomando e premi il pulsante Home, in modo da accedere a Smart Hub. A questo punto, utilizza i tasti freccia per individuare la voce Impostazioni. Premi il tasto principale per accedervi.

Ora, vai su Audio e seleziona successivamente Uscita audio. Fatto ciò, accedi a Bluetooth o Elenco altoparlanti Bluetooth e seleziona il dispositivo Bluetooth che vuoi associare alla TV (es. una cassa Bluetooth). Non ti resta che seguire le istruzioni mostrate sullo schermo per completare l'associazione e la connessione. Tieni presente che, in alcuni modelli, potresti dover accedere a un menu nascosto o a un menu di servizio per abilitare il Bluetooth.

Purtroppo, i passaggi specifici possono variare in base al modello in tuo possesso, quindi ti consiglio di consultare il manuale del televisore in modo da accedere alle istruzioni dettagliate. Per fare ciò, utilizza un computer o un altro device e collegati alla pagina Web Download e Software presente sul sito ufficiale di Samsung.

A questo punto, digita nel campo di ricerca (presente sotto a Inserisci il codice modello o nome del tuo prodotto) il nome specifico della TV Samsung che possiedi. Puoi reperirlo sulla scatola oppure sull'etichetta collocata dietro oppure sotto il televisore. In alternativa, puoi seguire le indicazioni presenti nella sezione Oppure seleziona la categoria, fino ad arrivare al manuale del tuo modello.

Nel caso in cui riscontrassi problemi di connessione Bluetooth, potresti provare a scollegare il cavo di alimentazione del prodotto esterno e ricollegarlo oppure eliminare tutti gli eventuali altoparlanti dall'elenco degli speaker Bluetooth del televisore, trovarlo nuovamente nelle impostazioni Bluetooth e poi procedere con il collegamento. In alternativa, accertati di aver abilitato la modalità di accoppiamento sul dispositivo che vuoi connettere alla Smart TV Samsung.

Come attivare il Bluetooth sulla TV Sony

Se, invece, disponi di un televisore Sony, procedi in questo modo. Sfruttando il telecomando della tua TV Sony, innanzitutto premi il pulsante Home e seleziona Impostazioni (o Settings). All'interno della schermata che compare, cerca la voce Impostazioni Bluetooth (o Bluetooth Settings) nella categoria Reti e Accessori (o Network & Accessories) e premici su. A questo punto, attiva il Bluetooth se non è già attivo spostando su ON la levetta da OFF e successivamente procedi con l'associazione del device Bluetooth che preferisci seguendo le istruzioni mostrate sullo schermo.

Se hai problemi nell'associazione, assicurati che quest'ultimo sia carico, scollega altri prodotti eventualmente connessi al televisore e fai attenzione a evitare interferenze con altri dispositivi elettromagnetici. Qualora stessi cercando di ricollegare un dispositivo Bluetooth già associato in precedenza, potrai farlo sempre dalle impostazioni, magari consultando l'elenco dei device già associati.

Ad ogni modo, ti suggerisco di recuperare il manuale delle istruzioni fornito in confezione in quanto lì troverai sicuramente tutto ciò di cui hai bisogno per abilitare la connessione Bluetooth.

Come dici? Non lo trovi o lo hai smarrito? Niente paura! Puoi scaricarlo facilmente dalla pagina Web dedicata ai manuali presente sul sito Web di Sony. Ti basta digitare il nome del modello o delle parole chiave nel campo di ricerca, premere sul pulsante Cerca, individuare il modello in tuo possesso e procedere con il download del manuale in PDF oppure effettuare una ricerca manuale usando la sezione Seleziona il tipo di prodotto.

Come attivare il Bluetooth su TV Panasonic

Hai un televisore Panasonic e ti stai chiedendo come si attiva il Bluetooth sulla TV? Niente di più semplice! Sul telecomando della tua TV, premi il pulsante Menu in modo da accedere alla schermata principale. Fatto ciò, cerca la voce Impostazioni (o Setup), premici su e seleziona Bluetooth.

A questo punto, attiva la funzione Bluetooth e successivamente seleziona Cerca dispositivi o Associa un nuovo dispositivo. Dall'elenco che compare, scegli il dispositivo Bluetooth desiderato e segui le istruzioni per completare la procedura.

Anche in questo caso, i passaggi esatti potrebbero variare a seconda della Smart TV Panasonic che hai, quindi ti consiglio ancora una volta di consultare il manuale utente fornito in confezione.

Se non lo hai oppure non lo hai smarrito, puoi scaricarlo facilmente dalla pagina Download presente sul sito Web di Panasonic. Inserisci il nome del modello nel campo di ricerca, seleziona una categoria (in questo caso Prodotti audio—video), una sottocategoria (es. TV Color) e un modello e poi scegli Istruzioni d'uso (o Scheda prodotto) dal menu a tendina di Selezionare il tipo di documento.

Poi clicca sul pulsante vista (che trovi nella sezione riservata al modello), applica la spunta a Io accetto nella finestra che compare e procedi con il download del manuale in PDF pigiando su vista. Se il file scaricato è in inglese e non sei molto ferrato nella lingua, ti suggerisco di utilizzare un traduttore (suggerimento valido, ovviamente, anche per le altre marche).

In qualità di affiliati Amazon, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul nostro sito.