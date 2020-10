Dopo aver dato un’occhiata al catalogo di NOW TV e aver notato la presenza di numerosi contenuti di tuo interesse, stai pensando di abbonarti al noto servizio di streaming targato Sky e di usarlo nel tuo tempo libero. Prima ancora di procedere, però, vorresti capire se è possibile installare NOW TV sui dispositivi in tuo possesso e in che modo, onde evitare di effettuare acquisti “a vuoto”.

In questo frangente, sappi che puoi stare tranquillo: NOW TV, infatti, è disponibile per un gran numero di device multimediali, tra cui PC, smartphone, tablet, console, Smart TV e altri dispositivi Smart da collegare al televisore.

Dunque, se è effettivamente tuo interesse sapere come procurarti l’app più adatta al dispositivo in tuo possesso, non ti resta che metterti bello comodo e proseguire con la lettura di questa guida, nella quale ti accingo a spiegarti quali sono i passaggi da compiere per poter installare l’app di NOW TV sui più noti e usati dispositivi tecnologici. Buona lettura e buon divertimento!

Indice

Come installare NOW TV su PC

Per poter installare NOW TV su PC, devi recarti sul sito Internet dedicato al servizio (tramite uno dei browser compatibili, come ad esempio Google Chrome per Windows o Safari per macOS), effettuare l’accesso al tuo account, avviare la riproduzione del contenuto desiderato e seguire la procedura guidata per l’installazione del player necessario a riprodurre i video e le dirette presenti sulla piattaforma.

Chiaramente, è possibile accedere solo ai contenuti compresi nel proprio abbonamento. Se non possiedi ancora un abbonamento a NOW TV, puoi attivare il servizio in pochi minuti direttamente dal sito ufficiale del servizio. Nel momento in cui scrivo questa guida, i piani disponibili sono due: Cinema e Entertainment che, al costo di 14,99€/mese (attualmente in promozione a 3€ per il primo mese), offre il meglio dei film, delle serie TV e degli show della piattaforma Sky; e Sport che, al prezzo di 29,99€/mese, offre accesso ai match della serie A TIM (7 su 10 per ogni giornata), alla UEFA Champions League, alla UEFA Europa League, alla Premier League (5 match per turno), alla Bundensliga (3 match per turno), alla Formula 1, alla MotoGP e a numerosi altri eventi sportivi.

Dunque, dopo aver individuato il piano di tuo interesse, clicca sul pulsante Scegli posto in sua corrispondenza e compila il modulo successivo con le informazioni richieste: il tuo indirizzo email, la password che desideri usare per accedere alla piattaforma, nome, cognome, codice fiscale e numero di telefono.

Successivamente, specifica se autorizzare o meno il trattamento dei dati per ricevere offerte tramite email o per personalizzare la tua offerta in base all’uso che fai della piattaforma, agendo sulle apposite caselle, quindi seleziona il metodo di pagamento che preferisci usare tra quelli proposti (carta di credito/prepagata o PayPal) e clicca sul pulsante Conferma.

Per finire, immetti le informazioni necessarie, in base al metodo di pagamento scelto (dati della carta o credenziali d’accesso PayPal) e pigia sul bottone Paga, per finalizzare la transazione. Se tutto è andato a buon fine, verrai subito reindirizzato alla pagina di benvenuto del servizio e potrai usufruire dei suoi contenuti, cliccando sul pulsante Inizia a guardare.

Se, invece, possiedi già un account NOW TV, collegati alla home page della piattaforma, clicca sul pulsante Accedi che risiede in alto a destra, inserisci la tua email e la password negli appositi campi e clicca sul pulsante Accedi, per effettuare il login.

Ad ogni modo, una volta selezionato il contenuto di tuo interesse, clicca sul pulsante Play per avviarlo: se non hai ancora provveduto all’installazione del player di NOW TV, verrà mostrato un popup che ti inviterà a scaricarlo.

Per procedere, clicca dunque sul pulsante Download, attendi che il file d’installazione del player venga completamente scaricato sul computer e avvialo; ora, se impieghi un PC dotato di sistema operativo Windows, clicca sui pulsanti Installa e Fine, per installare il programma sul computer; se, invece, il tuo è un Mac, apri il pacchetto .zip ottenuto in precedenza, avvia il file Installare NOW TV contenuto al suo interno e clicca sui pulsanti Apri e Fine, per ultimare l’installazione del software.

Superato anche questo step, non ti resta che tornare al sito Web di NOW TV, selezionare la casella situata accanto alla voce Ho installato NOW TV Player e cliccare sul pulsante Guarda ora/Inizia a guardare; se necessario, autorizza il browser ad avviare il riproduttore e il gioco è fatto. In alternativa, puoi ottenere lo stesso risultato cliccando sul pulsante Play e poi sul bottone NOW TV Player già installato/Ce l’ho già.

Come installare NOW TV su smartphone e tablet

La piattaforma NOW TV è compatibile con un gran numero di device, inclusi smartphone e tablet Android, iPhone e iPad. Per poter usufruire del servizio, tuttavia, devi disporre già di un account (non è possibile iscriversi mediante l’app): se non ce l’hai già, apri uno qualsiasi dei browser presenti sul tuo dispositivo e abbonati alla piattaforma, seguendo le medesime istruzioni già viste per computer.

Come installare NOW TV su Android

Per poter installare NOW TV su Android, avvia il Play Store oppure lo store alternativo installato sul tuo smartphone/tablet (ad es. HUAWEI AppGallery, se hai un dispositivo Huawei senza servizi Google), richiamandolo dalla schermata Home oppure dal drawer del device, tocca la barra di ricerca situata al suo interno e digita le parole “NOW TV”.

Ora, fai tap sul primo risultato proposto (l’app pubblicata da Sky Italia S.r.l), sfiora il pulsante Installa. Se stai usando il Play Store e ti viene chiesto di completare il tuo account, vai avanti e ignora l’inserimento di un metodo di pagamento valido, premendo sugli appositi pulsanti.

A installazione conclusa, sfiora il pulsante Apri, oppure avvia l’app di NOW TV mediante l’icona che, nel frattempo, è stata aggiunta alla schermata Home e/o al drawer del dispositivo, fai tap sul pulsante OK, ho capito! e poi sul simbolo ☰, collocato in alto a sinistra, per richiamare il menu principale dell’app.

Per finire, fai tap sulla voce My TV residente nella parte inferiore dello stesso e immetti il nome utente e la password associati al tuo account; quando hai finito, tocca il pulsante Accedi per visualizzare il catalogo di NOW TV e iniziare subito a riprodurre i tuoi contenuti preferiti: dopo aver individuato il contenuto di tuo interesse, fai tap sul pulsante Play, per riprodurlo, oppure su Scarica, per effettuarne il download e guardarlo in seguito (se disponibile per la riproduzione offline). Maggiori info qui.

Come installare NOW TV su iPhone e iPad

Il procedimento da seguire per installare NOW TV su iPhone e iPad non differisce molto da quella già vista per Android: per iniziare, apri dunque l’App Store di iOS/iPadOS richiamandolo dalla schermata Home (o dalla Libreria app), fai tap sulla scheda Cerca collocata in basso a destra e, dopo aver inserito le parole “NOW TV” all’interno del riquadro proposto, tocca il pulsante Cerca della tastiera.

Giunto alla pagina dei risultati, seleziona il riquadro relativo all’app di NOW TV, tocca il pulsante Ottieni/Installa e, se necessario, effettua la verifica della tua identità autenticandoti tramite Face ID, Touch ID o password dell’ID Apple.

A installazione avvenuta, tocca il pulsante Apri (oppure avvia l’applicazione servendoti dell’icona che, nel frattempo, è stata aggiunta alla schermata Home o alla Libreria app), accorda i permessi richiesti ed effettua l’accesso al servizio, inserendo le tue credenziali negli appositi campi.

Per riprodurre un contenuto, fai tap sulla sua anteprima e tocca il pulsante Play; per scaricarlo, tocca invece il pulsante Scarica (sapendo che non tutti i contenuti sono disponibili per il download). Se ti interessa saperne di più in merito all’app di NOW TV per smartphone e tablet, ti rimando alla lettura della guida apposita che ho dedicato al tema.

Come installare NOW TV su Smart TV

Possiedi uno Smart TV e desideri installare l’app di NOW TV su quest’ultimo? Nulla di più semplice. Prima ancora di fare qualsiasi cosa, però, ti consiglio di prendere visione della lista dei dispositivi compatibili con il servizio, in modo da accertarti che il tuo TV sia elencato nella stessa.

Inoltre, poiché l’applicazione di NOW TV per Smart TV non permette la creazione di nuovi account, devi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma tramite browser, attenendoti alle indicazioni che ti ho fornito in questo capitolo.

Ad ogni modo, se il tuo apparecchio figura nella lista di quelli compatibili con NOW TV, tutto ciò che devi fare è collegare il televisore a Internet (se non lo hai ancora fatto), quindi accedere allo store integrato nello stesso (potresti dover premere il tasto Home del telecomando e accedere alla sezione dedicata alle app) e cercare l’app di NOW TV tra quelle disponibili.

Quando l’hai trovata, selezionala e provvedi a installarla premendo il pulsante adibito all’operazione; a installazione ultimata, lancia l’applicazione, richiamandola dall’area App del TV, ed effettua il login al servizio, usando le credenziali in tuo possesso.

Sfortunatamente, non sono in grado di fornirti le indicazioni precise relative al tuo modello di televisore, poiché ciascun sistema operativo (e ciascuna piattaforma) prevede passaggi differenti; a tal riguardo, potrebbe tornarti utile la mia guida su come installare le app su Smart TV o, se ti serve qualche esempio pratico, fa’ pure riferimento alle indicazioni che mi appresto a fornirti di seguito, relative ad alcune marche specifiche di Smart TV.

Come installare NOW TV su Smart TV LG

Per poter installare NOW TV su Smart TV LG, è indispensabile che il televisore sia stato preventivamente connesso a Internet. Se non hai ancora provveduto a farlo, puoi seguire due strade differenti, in base alla modalità di collegamento che preferisci: mediante cavo Ethernet, oppure tramite Wi-Fi.

Connessione tramite Ethernet — inserisci un’estremità del cavo nella porta Ethernet del router, collega l’altra alla medesima porta situata sul retro del televisore e attendi la comparsa della notifica relativa all’avvenuta connessione a Internet (potrebbero volerci alcuni istanti).

— inserisci un’estremità del cavo nella porta Ethernet del router, collega l’altra alla medesima porta situata sul retro del televisore e attendi la comparsa della notifica relativa all’avvenuta connessione a Internet (potrebbero volerci alcuni istanti). Connessione tramite Wi-Fi — premi il tasto ⚙ del telecomando, raggiungi la sezione (⋮) (Tutte le impostazioni) situata nel menu che compare su schermo e premi il tasto OK per accedervi. Ora, raggiungi le sezioni Rete e Connessione Wi-Fi, individua la rete wireless alla quale collegarti tra quelle disponibili, premi il tasto OK e inseriscine la password nell’apposito campo. Infine, premi il pulsante Connetti e attendi che il collegamento venga stabilito. Maggiori info qui.

Dopo esserti accertato dell’avvenuta connessione a Internet, schiaccia il tasto Home del telecomando (quello raffigurante una casetta), seleziona lo store di applicazioni LG Content Store (l’icona del sacchetto della spesa) e premi il tasto OK del telecomando, per avviarlo.

Ora, individua l’icona di NOW TV dalla lista delle applicazioni disponibili (oppure utilizza il pulsante a forma di lente d’ingrandimento, per cercarla), evidenziala e schiaccia il tasto OK per due volte consecutive, per installarla.

A setup ultimato, premi i pulsante Avvia e OK per lanciare l’app (che nel frattempo verrà aggiunta alla schermata Home del TV), raggiungi la sezione My Account che risiede nella barra laterale di sinistra, premi il pulsante Accedi ed effettua il login al servizio, avvalendoti delle credenziali in tuo possesso.

Se qualche passaggio non ti è chiaro o hai bisogno di una mano in più nel portare a termine l’installazione di NOW TV su televisore LG, ti rimando alla lettura della guida specifica che ho realizzato al riguardo, nella quale ho trattato l’argomento con dovizia di particolari.

Come installare NOW TV su Smart TV Samsung

Se hai uno Smart TV Samsung, puoi installare l’app di NOW TV in modo altrettanto semplice, collegando l’apparecchio a Internet (se non hai già provveduto), aprendo lo store integrato e cercando l’applicazione all’interno di quest’ultimo. Per tutti i dettagli del caso, consulta il mio tutorial su come scaricare NOW TV su Smart TV Samsung.

Nota: qualora l’apparecchio televisivo in tuo possesso — indipendentemente dalla marca — non fosse compatibile con l’applicazione di NOW TV, puoi acquistare dispositivi esterni da collegare allo stesso, come NOW TV Stick (la chiavetta HDMI ufficiale del servizio) oppure Chromecast per accedere comunque ai contenuti del servizio: nel caso di Chromecast, a meno di non avere il modello con Google TV (basato su Android), l’app non va scaricata direttamente sul dispositivo, bensì su uno smartphone/tablet (da usare poi per trasmettere i contenuti a Chromecast).

Come installare NOW TV su Fire Stick TV

Sei in possesso di un’Amazon Fire TV Stick (o un Fire TV Cube) e ti piacerebbe sapere se puoi utilizzare quest’ultimo dispositivo per visionare i contenuti di NOW TV?

Sfortunatamente, la risposta non è positiva al 100%: allo stato attuale delle cose, infatti, non è possibile installare NOW TV su Fire Stick TV, almeno non in maniera ufficiale. Se desideri comunque effettuare un tentativo, puoi provare a sbloccare l’installazione delle app da fonti sconosciute (recandoti nelle sezioni Impostazioni > Dispositivo > Opzioni sviluppatore > App da fonti sconosciute del sistema operativo e attivando l’opzione apposita) e scaricare l’app, anche tramite il browser di sistema, da un market alternativo affidabile e sicuro per Android.

Al momento in cui ti scrivo questa guida, però, non posso garantirti il funzionamento di questa procedura: l’applicazione viene installata ma, all’apertura, andrà quasi sicuramente in crash, rendendone impossibile l’uso. In ogni caso, tentar non nuoce.

Come installare NOW TV su Apple TV

Per quanto riguarda Apple TV, le notizie non sono molto buone: allo stato attuale delle cose, nonostante l’applicazione di NOW TV sia disponibile sull’App Store di iOS e iPadOS, non ne esiste ancora una versione compatibile con il “box” multimediale di casa Apple.

Dunque, per il momento, non ti resta che goderti i contenuti del servizio affidandoti a una delle soluzioni alternative che ti ho proposto in questa guida.