Guardi spesso i programmi di Videolina, l’emittente sarda leader in Sardegna con sede a Cagliari, che trasmette sul canale 10 del digitale terrestre e sul canale 819 del satellite, e offre una programmazione focalizzata su informazione, spettacolo, sport e cultura sarda. Purtroppo, hai appena scoperto di esserti perso qualche puntata della tua trasmissione preferita e, per questo, ti sei subito “precipitato” sul Web per capire come rivedere i programmi di Videolina. Ho indovinato?

Beh, se le cose stanno così, lascia che ti dica che oggi è la tua giornata fortunata! Nelle prossime righe, infatti, ti presenterò le soluzioni che ti consentiranno di rivedere (o vedere per la prima volta) ciò che è stato trasmesso sul canale TV di tuo interesse.

Pronto per cominciare? Ottimo, allora non perdiamo tempo e mettiamoci subito all’opera: mettiti bello comodo e preparati a leggere il contenuto di questa guida con attenzione. A me non rimane niente da fare, se non augurarti buona lettura e buona visione!

Indice

Dove rivedere i programmi di Videolina

Puoi rivedere i programmi di Videolina sia impiegando l’app L’Unione Digital (l’applicazione Ufficiale de L’Unione Sarda) che visitando il sito ufficiale di Videolina. In entrambi i casi, tutto avviene con semplicità, a costo zero e senza bisogno di registrazione. Di seguito ti mostrerò nel dettaglio come “muoverti” per mandare in play i tuoi contenuti preferiti.

App L’Unione Digital (Android/iOS/iPadOS)

Come anticipato, grazie all’app L’Unione Digital puoi vedere senza problemi i programmi di Videolina che ti sei perso o che semplicemente desideri rivedere.

Qualora non la conoscessi, L’Unione Digital è l’app ufficiale del quotidiano L’Unione Sarda, che racchiude i contenuti del giornale, di Videolina e di Radiolina. Puoi scaricarla e impiegarla gratis e senza registrazione su dispositivi Android, iPhone o iPad. La registrazione e gli acquisti in app sono previsti solo per chi vuole abbonarsi alla versione digitale del quotidiano, con costi a partire da 1,09€.

Per procedere con questa soluzione, inizia scaricando l’app L’Unione Digital dal Play Store per Android (verifica la sua presenza anche su store alternativi) o dall’App Store per iPhone e iPad, servendoti del link che ti ho appena fornito o, in alternativa, avviando una ricerca per “L’Unione Digital” sul tuo store di riferimento, premendo sul tasto Installa/Ottieni e confermando, se richiesto, il download. Se pensi di averne bisogno, nella mia guida su come scaricare app trovi tutti i dettagli del caso.

Una volta scaricata e installata l’app, avviala premendo sul tasto Apri presente nello store o facendo tap sulla sua icona appena aggiunta alla schermata home/cassetto delle app del tuo dispositivo.

Al primo avvio, scegli se ricevere o meno le notifiche da parte dell’app. Fatto questo, spostati dalla sezione Edicola a quella chiamata Videolina, semplicemente facendo tap sulla relativa voce del menu presente al fondo della schermata.

Giunto nella sezione Videolina dell’app, oltre alla diretta che puoi avviare facendo tap su Segui la Diretta su Videolina, troverai 3 sezioni principali: Servizi TG, Edizioni TG e Programmi. Per rivedere i programmi di Videolina, fai tap su quest’ultima voce, quindi premi sull’anteprima di ciò che ti interessa vedere e attendi il caricamento del player video. Buona visione!

Come dici? Hai seguito per filo e per segno le mie indicazioni ma, purtroppo, non riesci a vedere niente (i video non si caricano o si interrompono)? Con molta probabilità si tratta di un problema tecnico che gli sviluppatori dell’app risolveranno al più presto. Nel frattempo, puoi utilizzare il sito ufficiale di Videolina per vedere i programmi. Continua a leggere per tutti i dettagli.

Sito videolina.it

Se desideri rivedere i programmi di Videolina, un modo semplice e veloce è collegarti al sito ufficiale videolina.it. Qui troverai un’intera sezione dedicata ai programmi, da poter mandare in play comodamente da PC, smartphone o tablet.

Come prima cosa, dunque, apri il tuo browser preferito (come Google Chrome, Safari, Edge ecc.), vai sul sito videolina.it e gestisci i cookie. Fatto questo, premi sulla voce PROGRAMMI nel menu principale, oppure apri il menu laterale (≡) e seleziona PROGRAMMI. Puoi anche premere qui per accedere direttamente a questa sezione.

Se hai già un’idea precisa di cosa rivedere, una volta nel menu laterale (≡), sotto la voce PROGRAMMI, puoi anche selezionare direttamente la categoria che ti interessa (per esempio INFORMAZIONE, SPETTACOLO, SPORT, CULTURA, EVENTI o CUCINA).

A questo punto, individua il programma specifico che vuoi rivedere. Per velocizzare la ricerca, puoi usare il campo Search presente in alto per digitare il nome del programma. Quando l’hai individuato, premi sul titolo del programma per aprire la sua pagina dedicata, dove potrai scegliere esattamente quale puntata guardare. Fatta la tua scelta, la riproduzione dovrebbe partire automaticamente; in caso contrario, premi sul pulsante Play (il triangolo ►) al centro dell’anteprima del video nel player.

Al netto di quanto detto finora, il sito ufficiale videolina.it permette anche di seguire in streaming la diretta dalla sua pagina HOME e di accedere a un archivio delle edizioni del TG Videolina nella sezione TG.

Ti segnalo inoltre che anche il sito de L’Unione Sarda offre la possibilità di rivedere il TG Videolina: basta visitare il sito, navigare nel menu (≡) e selezionare Video. In questa sezione (raggiungibile anche premendo qui) troverai le ultime edizioni, e per avviare la riproduzione video ti basterà cliccare (o fare tap) sull’anteprima di quella che ti interessa.