Migliori marche di tablet (gennaio 2025)

Scegliere un tablet può sembrare un’impresa complicata: tra decine di modelli e funzionalità, capire quale si adatta meglio alle tue esigenze non è sempre facile né immediato. Quindi, se in questo momento vuoi capire quali sono i migliori tablet per trovare il dispositivo perfetto per te, sono qui per guidarti passo dopo passo e aiutarti a individuare le soluzioni migliori sul mercato.

In questo articolo, infatti, ti mostrerò le migliori marche di tablet spiegandoti cosa le rende così apprezzate. Inoltre, troverai tanti consigli utili per capire quali caratteristiche valutare prima dell’acquisto, dal display alle prestazioni, passando per il sistema operativo e la durata della batteria.

Ora ti suggerisco di leggere con calma questa guida: sono sicuro che alla fine avrai tutte le informazioni necessarie per scegliere il tablet perfetto per te. Buona lettura e, come sempre, in bocca al lupo per il tuo acquisto.

Indice

Migliori marche tablet economici

Xiaomi Redmi PAD SE

Il Xiaomi Redmi PAD SE è un tablet che si distingue per il suo design elegante e la portabilità, grazie al corpo unibody in metallo che conferisce robustezza senza appesantire. Con uno schermo LCD FHD+ da 11 pollici, offre una qualità visiva di alto livello, arricchita da una frequenza di aggiornamento di 90 Hz con tecnologia AdaptiveSync. Questo significa che puoi goderti immagini fluide e nitide, ideali per l'intrattenimento quotidiano, sia che tu stia guardando video o navigando sul web.

Una delle caratteristiche più importanti del display è la sua capacità di ridurre l'affaticamento degli occhi grazie alle certificazioni low blue light e flicker-free, supportate dalla certificazione TÜV Rheinland. Queste tecnologie sono particolarmente utili se prevedi di utilizzare il tablet per periodi prolungati, proteggendo così la tua vista e quella dei tuoi cari.

Dal punto di vista fotografico, il Redmi PAD SE non delude. È dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP che permette di scattare foto dettagliate e una fotocamera frontale da 5 MP, perfetta per le videochiamate. La risoluzione video FHD 1080p garantisce una buona qualità anche nelle riprese video, rendendolo un dispositivo versatile per chi cerca funzionalità multimediali complete.

La batteria da 8000 mAh è un altro punto di forza del tablet, assicurando un'autonomia notevole che ti permette di utilizzarlo per lunghe sessioni senza dover cercare una presa di corrente. Che tu stia viaggiando o partecipando a riunioni online, questa capacità energetica è un vantaggio significativo.

Sotto il cofano, il processore Snapdragon 680, costruito con tecnologia a 6 nm, assicura prestazioni elevate e una gestione efficiente delle risorse. Questo si traduce in un'esperienza utente rapida e reattiva, ideale per multitasking e applicazioni esigenti. La memoria RAM da 4 GB e lo spazio di archiviazione di 128 GB offrono un buon equilibrio tra velocità operativa e capacità di immagazzinamento, consentendoti di gestire agevolmente file e applicazioni.

In termini di connettività, il tablet supporta Wi-Fi e Bluetooth, con un'interfaccia hardware che include USB-C, garantendo compatibilità con una vasta gamma di dispositivi e accessori. L'audio è un altro aspetto curato, con supporto per formati come Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby TrueHD, offrendo un'esperienza sonora immersiva.

Nonostante i suoi numerosi pregi, il Redmi PAD SE presenta alcune limitazioni. Ad esempio, la risoluzione massima dello schermo è di 720p HD Ready, che potrebbe non soddisfare chi cerca una definizione ultra-elevata. Tuttavia, considerando il prezzo competitivo e le funzionalità offerte, rappresenta un'opzione eccellente per chi desidera un dispositivo affidabile e versatile per uso generale, produttività e intrattenimento.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) si presenta come un dispositivo versatile e performante, ideale per chi cerca un tablet che combini efficienza e praticità. Con uno schermo da 10,4 pollici e una risoluzione di 2000x1200 pixel, offre un'esperienza visiva nitida e coinvolgente, perfetta per la fruizione di contenuti multimediali come YouTube Premium o Netflix. Il display TFT garantisce colori vividi e un'ottima luminosità, rendendo il tablet adatto sia per l'intrattenimento che per le attività lavorative.

Una delle caratteristiche più apprezzabili è la presenza della S Pen, inclusa nel pacchetto. Questo strumento non solo facilita la scrittura e il disegno, ma grazie al supporto magnetico laterale, può essere facilmente trasportata senza rischio di perderla. La S Pen è particolarmente utile per prendere appunti con precisione, ingrandire i dettagli fino al 300% e convertire il testo scritto a mano in formato digitale tramite Samsung Notes, migliorando notevolmente la produttività.

Il cuore del Galaxy Tab S6 Lite è il processore Octa Core Exynos 1280, che assicura prestazioni fluide e reattive anche durante l'utilizzo di applicazioni impegnative. Supportato da 4 GB di RAM, il tablet gestisce multitasking e operazioni complesse senza difficoltà. La memoria interna di 128 GB, espandibile fino a 1 TB tramite microSD, offre ampio spazio per archiviare documenti, foto e video.

Un altro punto di forza è la batteria da 7040 mAh, che consente un utilizzo prolungato fino a 13 ore con una singola carica. La funzione di ricarica rapida è un vantaggio significativo per chi è sempre in movimento e necessita di un dispositivo pronto all'uso in breve tempo.

Dal punto di vista estetico, il tablet si distingue per il suo design sottile e leggero, con uno spessore di soli 7 mm e un peso di 465 grammi. Il colore Oxford Gray conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre il corpo in metallo aggiunge robustezza e durabilità.

Per quanto riguarda la connettività, il Galaxy Tab S6 Lite è dotato di tecnologia Wi-Fi, permettendo una navigazione veloce e stabile. La presenza di una porta USB-C semplifica il collegamento con altri dispositivi e accessori.

Le fotocamere, sebbene non siano il focus principale del tablet, offrono comunque buone prestazioni: quella posteriore da 8 MP e quella anteriore da 5 MP sono sufficienti per videoconferenze e scatti occasionali. La registrazione video in FHD 1080p garantisce riprese di qualità accettabile per usi quotidiani.

Samsung Galaxy Tab A9+

Il Samsung Galaxy Tab A9+ si presenta come un dispositivo versatile e potente, ideale per chi cerca un tablet che combini eleganza e prestazioni. Il design moderno con corpo in metallo, disponibile nel raffinato colore Navy, conferisce al dispositivo un aspetto sofisticato e resistente. Questo tablet è dotato di un ampio display da 11 pollici con risoluzione di 1920 x 1200 pixel, garantendo immagini nitide e colori vivaci, perfetti per godersi contenuti multimediali in qualsiasi condizione di luce.

Uno degli aspetti più sorprendenti del Galaxy Tab A9+ è la qualità audio. Gli altoparlanti stereo integrati offrono un suono dinamico e coinvolgente, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica o nei tuoi film preferiti. Questa caratteristica rende il tablet non solo uno strumento di lavoro, ma anche un ottimo compagno per l'intrattenimento.

In termini di prestazioni, il tablet non delude. Con 8 GB di RAM, il multitasking diventa fluido e senza intoppi, consentendoti di passare facilmente tra diverse applicazioni aperte. La capacità di archiviazione di 128 GB, espandibile fino a 1 TB, ti permette di conservare una grande quantità di file, foto e video senza preoccuparti dello spazio. Questa combinazione di memoria RAM e capacità di archiviazione lo rende adatto sia per uso personale che professionale.

Una delle funzionalità distintive del Galaxy Tab A9+ è la possibilità di suddividere lo schermo in tre parti, facilitando il multitasking. Puoi disegnare, visualizzare immagini e partecipare a una videochiamata contemporaneamente, aumentando così la tua produttività senza dover chiudere nessuna app. Questa funzione è particolarmente utile per chi lavora in ambienti dinamici e necessita di gestire più attività simultaneamente.

La sicurezza è un altro punto forte del dispositivo. Grazie alla Secure Folder, puoi proteggere le tue informazioni sensibili e monitorare il livello di sicurezza complessiva tramite il Privacy Dashboard. Queste caratteristiche assicurano che i tuoi dati siano sempre protetti, offrendoti tranquillità nell'uso quotidiano.

Nonostante le numerose qualità, è importante notare che il peso di 480 grammi potrebbe risultare leggermente elevato per chi cerca un dispositivo ultra-leggero. Tuttavia, questo piccolo compromesso è compensato dalle sue eccellenti prestazioni e dalla robustezza del design.

Lenovo Tab M11

Il Lenovo Tab M11 si presenta come un dispositivo all'avanguardia, pensato per chi cerca un'esperienza visiva di alta qualità e prestazioni affidabili. Dotato di un display IPS da 11 pollici con risoluzione FullHD+ WUXGA (1920x1200), offre immagini nitide e brillanti, ideali per la fruizione di contenuti multimediali. La luminosità di 400 nits garantisce una visibilità eccellente anche in condizioni di luce intensa, rendendo questo tablet perfetto per l'uso sia indoor che outdoor.

La struttura del Tab M11 è realizzata in alluminio, conferendo al dispositivo non solo un aspetto elegante ma anche una robustezza notevole. Con uno spessore di soli 7,55 mm e un peso di appena 465 grammi, il tablet è estremamente portatile, permettendoti di portarlo ovunque senza sforzo. Il colore Seafoam Green aggiunge un tocco di modernità e stile, distinguendosi dalla massa dei dispositivi tradizionali.

Sotto la scocca, il Lenovo Tab M11 è alimentato dal processore octa-core MediaTek Helio G88, che assicura prestazioni fluide e reattive. Questo lo rende adatto a gestire applicazioni impegnative e multitasking senza problemi. La RAM da 4 GB supporta ulteriormente queste capacità, offrendo un'esperienza utente senza intoppi. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, i 128 GB integrati sono più che sufficienti per la maggior parte degli utenti, ma se hai bisogno di ulteriore spazio, puoi espanderlo fino a 1 TB tramite MicroSD Card, grazie al supporto exFAT.

Uno dei punti di forza del Tab M11 è la sua batteria, progettata per durare tutto il giorno. Con una capacità di 50 Wattora, ti permette di affrontare le tue attività quotidiane senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. Inoltre, la funzione di ricarica rapida ti consente di tornare operativo in tempi brevi quando necessario.

Il sistema operativo Android 13 porta con sé tutte le ultime funzionalità e aggiornamenti di sicurezza, assicurandoti un ambiente sempre aggiornato e sicuro. L'inclusione della Tab Pen amplia ulteriormente le possibilità d'uso del tablet, rendendolo ideale per prendere appunti, disegnare o semplicemente navigare con maggiore precisione.

Nonostante le numerose qualità, il Tab M11 potrebbe non essere la scelta migliore per chi necessita di una fotocamera posteriore di alta qualità, poiché la risoluzione di 5 MP potrebbe risultare limitante per alcuni usi fotografici avanzati. Tuttavia, per la maggior parte delle esigenze quotidiane, questa specifica è più che adeguata.

Samsung Galaxy Tab A9

Il Samsung Galaxy Tab A9 si presenta come un dispositivo versatile e moderno, pensato per chi cerca un'esperienza di utilizzo fluida e coinvolgente. Con il suo display da 8,7 pollici, questo tablet offre una risoluzione di 1340x800 pixel che garantisce immagini nitide e colori vivaci, rendendolo ideale per la visione di contenuti multimediali in qualsiasi condizione di luce. La tecnologia del pannello TFT LCD PLS assicura angoli di visione ampi e una luminosità adeguata, perfetta per goderti film e serie TV con una qualità visiva appagante.

Uno degli aspetti più interessanti del Galaxy Tab A9 è la sua capacità di multitasking. Grazie ai 4GB di RAM, puoi dividere lo schermo per utilizzare due applicazioni contemporaneamente senza compromettere le prestazioni. Questa funzione è particolarmente utile per chi lavora o studia, permettendo di prendere appunti mentre si partecipa a una videochiamata o si consulta un documento. Inoltre, la memoria interna di 64GB, espandibile fino a 1TB, ti consente di conservare un'ampia quantità di file e applicazioni, eliminando la necessità di cancellare frequentemente i dati.

Dal punto di vista del design, il Galaxy Tab A9 non delude. Il corpo in metallo, disponibile nella raffinata colorazione Navy, conferisce al dispositivo un aspetto elegante e professionale. Nonostante il suo look sofisticato, il tablet pesa solo 332 grammi, risultando comodo da trasportare ovunque tu vada. L'audio è un altro punto forte: gli altoparlanti integrati offrono un suono chiaro e profondo, migliorando l'esperienza d'ascolto durante la riproduzione di musica o video.

Per quanto riguarda la sicurezza, Samsung ha implementato diverse funzionalità per proteggere i tuoi dati. Il Secure Folder permette di archiviare informazioni sensibili in uno spazio protetto, mentre il Privacy Dashboard ti offre un controllo completo sulla privacy del tuo dispositivo. Queste caratteristiche assicurano che tu possa utilizzare il tablet senza preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle tue informazioni personali.

L'autonomia della batteria è notevole, grazie ai 5.100 mAh che ti consentono di utilizzare il tablet per lunghi periodi senza doverlo ricaricare frequentemente. Anche se la durata effettiva può variare in base all'uso, questa capacità è sufficiente per affrontare giornate intense di lavoro o svago.

HotLight Tablet Bambini 7 Pollici

Il HotLight Tablet Bambini 7 Pollici è un dispositivo pensato per offrire ai più piccoli un'esperienza tecnologica sicura e divertente. Con il suo processore quad-core e il sistema operativo Android 12, questo tablet garantisce prestazioni fluide e reattive, permettendo ai bambini di navigare tra le varie applicazioni senza intoppi.

Uno degli aspetti più rilevanti del HotLight Tablet è il controllo parentale integrato. Questa funzione consente ai genitori di creare profili personalizzati per ciascun bambino, impostando limiti di tempo sullo schermo e filtrando i contenuti in base all'età. Questo ti permette di gestire in modo efficace l'uso del tablet, assicurandoti che i tuoi figli accedano solo a contenuti appropriati e utili per la loro crescita.

Il display da 7 pollici con risoluzione 1024x600 pixel offre una buona qualità visiva, ideale per giochi educativi e video. Inoltre, lo schermo è dotato di una protezione per gli occhi, riducendo l'affaticamento visivo durante l'uso prolungato. È importante ricordare ai bambini di mantenere una distanza adeguata dallo schermo per preservare la salute dei loro occhi.

Con 2GB di RAM e 32GB di memoria interna, espandibile fino a 128GB tramite scheda TF (non inclusa), il tablet offre spazio sufficiente per installare numerose applicazioni educative e di intrattenimento. Le app preinstallate sono progettate per stimolare l'apprendimento e la creatività dei bambini, rendendo il dispositivo non solo un passatempo, ma anche uno strumento educativo.

La custodia a prova di bambino è un altro punto forte del prodotto. Realizzata in materiale leggero e resistente, protegge il tablet da urti, cadute e sporco, garantendo una lunga durata nel tempo. Il supporto stabile sul retro della custodia permette ai bambini di guardare video o partecipare a videochiamate senza dover tenere il dispositivo in mano, migliorando l'ergonomia e la praticità d'uso.

Le opzioni di connettività includono Wi-Fi e Bluetooth, permettendo al tablet di collegarsi facilmente ad altri dispositivi e reti. La doppia fotocamera, anteriore e posteriore, aggiunge ulteriori possibilità di utilizzo, come scattare foto, registrare video o effettuare videochiamate con amici e familiari.

DOOGEE U10

Il DOOGEE U10 è un tablet di alta qualità che offre una serie di funzionalità all'avanguardia. Dotato dell'ultimo sistema operativo Android 13, questo dispositivo garantisce un avvio rapido delle applicazioni e una maggiore sicurezza per l'utente. La certificazione GMS permette di scaricare facilmente le app più popolari, come Line, Facebook, Skype, NetFlix, YouTube e Twitter.

La potenza del DOOGEE U10 risiede nella sua capacità di memoria. Con 9GB di RAM (4GB RAM + 5GB RAM estesa) e 128 GB di spazio di archiviazione, il tablet assicura un avvio rapido delle app e uno spazio di archiviazione sufficiente per foto, video e musica. Questo rende facile passare da un'applicazione all'altra, sia che si stia lavorando o studiando.

Un altro punto di forza del DOOGEE U10 è il suo display. Il tablet ha un display IPS da 10,1 pollici con una risoluzione di 1280*800 pixel, offrendo così più spazio per la visione di film e video e per la navigazione nei siti web. Inoltre, il dispositivo è dotato di fotocamere anteriori e posteriori, consentendo non solo di videochattare con familiari, amici e colleghi, ma anche di sbloccare lo schermo attraverso il riconoscimento facciale.

In termini di connettività, il DOOGEE U10 è equipaggiato con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, offrendo una capacità superiore e velocità maggiori rispetto al Wi-Fi 5 per una connessione di rete più stabile. Il tablet ha anche una batteria da 5060 mAh, che consente un uso prolungato del dispositivo e attiva la modalità di risparmio energetico.

Infine, il DOOGEE U10 ha superato la certificazione della luce blu TÜV SÜD, garantendo un uso a lungo termine con bassa emissione di luce blu, proteggendo così efficacemente gli occhi dell'utente. Inoltre, il supporto per Widevine L1 permette di godere di contenuti di alta qualità su tutti i siti di video.

2019 Apple iPad (10.2-pollici, Wi-Fi, 128GB, Ricondizionato)

Il 2019 Apple iPad da 10,2 pollici in versione ricondizionata rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un dispositivo affidabile e performante. Questo modello, appartenente alla settima generazione, si distingue per il suo design elegante in colore grigio siderale e per la qualità costruttiva che ci si aspetta da un prodotto Apple.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo iPad è il suo display Retina da 10,2 pollici, con una risoluzione massima di 2160x1620 pixel. Questa configurazione garantisce immagini nitide e colori vivaci, rendendo l'esperienza visiva estremamente piacevole sia durante la navigazione web che nella visione di contenuti multimediali. La proporzione dello schermo 4:3 è ideale per leggere documenti e libri digitali, offrendo un equilibrio perfetto tra portabilità e funzionalità.

Sotto la scocca, l'iPad è alimentato dal chip A10 Fusion, che assicura prestazioni fluide e reattive. Questo processore permette di gestire senza problemi applicazioni multitasking e giochi con grafica avanzata, grazie anche alla scheda grafica integrata progettata da Apple. Con 3 GB di RAM e una capacità di archiviazione di 128 GB, avrai spazio sufficiente per app, foto e video, senza compromettere la velocità del sistema operativo iOS 7.

Un altro punto di forza è la presenza del Touch ID, che offre un metodo sicuro e rapido per sbloccare il dispositivo e autorizzare pagamenti tramite Apple Pay. Questo sensore di impronte digitali è integrato nel tasto Home, mantenendo il design semplice e intuitivo.

Per quanto riguarda le fotocamere, l'iPad dispone di una fotocamera posteriore da 8 MP e una anteriore FaceTime HD da 1,2 MP. Sebbene non siano all'avanguardia rispetto agli standard attuali, queste fotocamere sono più che sufficienti per videochiamate di qualità e scatti occasionali.

La connettività è garantita dalla tecnologia Wi-Fi 802.11ac, che assicura una connessione internet veloce e stabile. Inoltre, l'interfaccia Bluetooth consente di collegare facilmente accessori esterni come tastiere e cuffie wireless, ampliando ulteriormente le possibilità d'uso del dispositivo.

Nonostante sia un prodotto ricondizionato, l'iPad viene sottoposto a rigorosi controlli di qualità per garantire che funzioni e appaia come nuovo. Questo processo di rinnovo include test approfonditi eseguiti da fornitori qualificati, assicurando così un elevato standard di affidabilità.

HONOR Pad X8a

L'HONOR Pad X8a si presenta come un tablet di fascia alta con caratteristiche che lo rendono un dispositivo ideale per l'intrattenimento e la produttività. Dotato di uno schermo da 11 pollici con tecnologia HONOR Eye Protection, offre una risoluzione di 1920x1200 pixel che garantisce immagini nitide e dettagliate. La frequenza di aggiornamento di 90 Hz contribuisce a rendere le animazioni fluide e piacevoli alla vista, migliorando l'esperienza visiva complessiva.

Il design del tablet è elegante e moderno, grazie al corpo in metallo dal colore Space Grey, che non solo conferisce un aspetto premium, ma assicura anche una maggiore durabilità. Con un peso di soli 490 grammi, il dispositivo è leggero e facilmente trasportabile, perfetto per chi è sempre in movimento.

Uno dei punti di forza dell'HONOR Pad X8a è la sua batteria da 8300 mAh, che offre un'autonomia notevole, permettendoti di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza preoccuparti della ricarica. Questo è particolarmente utile per chi utilizza il dispositivo per lavoro o per guardare film e serie TV.

Il cuore pulsante del tablet è il chipset Qualcomm Snapdragon 680, supportato dalla GPU Adreno 610 e dalla CPU Kryo 265. Questa combinazione assicura prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale, rendendo il tablet adatto sia per applicazioni multimediali che per giochi leggeri. Inoltre, con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB, avrai spazio sufficiente per tutte le tue app, foto e video.

Un altro aspetto che distingue l'HONOR Pad X8a è il sistema audio. I quattro altoparlanti integrati offrono un suono ricco e bilanciato, migliorando significativamente l'esperienza di ascolto, sia che tu stia guardando un film o ascoltando musica.

Tuttavia, va notato che la fotocamera posteriore da 5 MP potrebbe non soddisfare gli utenti più esigenti in termini di fotografia, ma è comunque adeguata per videochiamate e scatti occasionali. Il sistema operativo Android 14 fornisce un'interfaccia utente intuitiva e aggiornata, con accesso a tutte le ultime funzionalità e app disponibili sul mercato.

Lenovo Tab M10 3° Gen

Il Lenovo Tab M10 di terza generazione è un tablet che si distingue per il suo display da 10.1 pollici con risoluzione WUXGA (1920x1200 pixel), offrendo immagini nitide e colori vivaci grazie alla tecnologia IPS e alla copertura completa dello spazio colore sRGB. La luminosità di 320 nits assicura una visione chiara anche in ambienti ben illuminati, mentre la funzione Anti-fingerprint mantiene lo schermo pulito e privo di impronte fastidiose.

Sotto la scocca elegante color Storm Grey, troviamo il processore Unisoc T610, dotato di otto core che operano a una velocità di 1,8 GHz. Questa configurazione garantisce prestazioni fluide e reattive, ideali per la navigazione web, la riproduzione di video e l'uso delle app più comuni. La presenza di 4GB di RAM LPDDR4x contribuisce ulteriormente a mantenere il sistema operativo Android 11 agile e senza intoppi, permettendoti di passare rapidamente tra le diverse applicazioni.

La capacità di archiviazione interna di 64GB offre uno spazio adeguato per salvare documenti, foto e video, ma se hai bisogno di più spazio, puoi espandere la memoria tramite schede esterne. Questo ti consente di avere sempre a portata di mano i tuoi contenuti preferiti senza preoccuparti di esaurire lo spazio disponibile.

Un altro punto di forza del Lenovo Tab M10 è la sua batteria da 5000mAh, che promette fino a 10 ore di riproduzione video continua o 9 ore di navigazione web. Questa autonomia è sufficiente per accompagnarti durante tutta la giornata, sia che tu stia lavorando, studiando o semplicemente rilassandoti. Inoltre, la ricarica completa avviene in meno di tre ore e mezzo, riducendo al minimo i tempi di inattività.

Per quanto riguarda la connettività, il supporto WiFi 5 assicura una connessione stabile e veloce, essenziale per lo streaming di contenuti multimediali e il download di file pesanti. Il Bluetooth integrato amplia ulteriormente le possibilità di collegamento con altri dispositivi, come cuffie wireless o altoparlanti.

In termini di design, il Lenovo Tab M10 è leggero e maneggevole, pesando solo 460 grammi. Questo lo rende perfetto per essere trasportato ovunque tu vada, senza aggiungere peso al tuo bagaglio. La webcam posteriore da 5 MP è adatta per scattare foto rapide o partecipare a videoconferenze, anche se non rappresenta il punto focale del dispositivo.

Quali sono le migliori marche di tablet

Se ti stai chiedendo quali sono le migliori marche di tablet devi sapere che nel vasto panorama dei tablet, alcune marche si distinguono per qualità e innovazione, ciascuna eccellendo in specifiche fasce di mercato. Quindi, a seconda di quanto vuoi spendere, ci sono delle marche da prendere in maggiore considerazione rispetto alle altre.

Per quanto riguarda le marche top di gamma, Apple, con la linea iPad, offre dispositivi di alta qualità, noti per l’ecosistema iPadOS ottimizzato, i display Retina con tecnologia Liquid Retina XDR basati su tecnologia OLED Tandem (nei modelli Pro), che offrono colori brillanti e un’eccellente gestione della luminosità, e prestazioni elevate grazie ai chip proprietari: una soluzione perfetta per professionisti e creativi che necessitano di potenza e affidabilità. Gli iPad supportano inoltre accessori avanzati come l’Apple Pencil, ideale per disegnare, prendere appunti o modificare documenti in modo preciso.

Poi c’è ovviamente Samsung con la serie Galaxy Tab S nota per i display AMOLED e Super AMOLED di alta qualità, ideali per contenuti multimediali e lavori grafici. Questi tablet includono il supporto alla S Pen, uno strumento versatile per artisti, studenti e professionisti, integrato perfettamente con strumenti di disegno avanzati. Il sistema operativo Android personalizzato con l’interfaccia One UI: li rende molto apprezzati per la loro versatilità e le prestazioni.

Tra le migliori marche di tablet di fascia media, invece, inserirei Lenovo che offre alcuni dei migliori tablet qualità prezzo, design solido e funzionalità adeguate per l’uso quotidiano, come la navigazione web, lo streaming e l’utilizzo di applicazioni educative. Molti modelli Lenovo includono pannelli IPS, noti per una buona resa cromatica e angoli di visione ampi, rendendoli ideali per l’intrattenimento. Inoltre aggiungerei Xiaomi, che produce tablet di fascia media che combinano specifiche tecniche interessanti, schermi LCD di alta qualità e prezzo competitivo, garantendo prestazioni sufficienti per la maggior parte delle attività quotidiane senza spendere una fortuna.

Per chi è alla ricerca di tablet economici, invece, i tablet Huawei, nonostante le restrizioni sui servizi Google, offrono un hardware solido a prezzi accessibili, inclusi pannelli IPS che assicurano una buona qualità visiva e un’autonomia soddisfacente, ideali per l’uso domestico e l’intrattenimento. Teclast, poi, è una delle migliori marche di tablet cinesi, nota per tablet economici che offrono funzionalità basilari ma sufficienti per attività come la lettura, la navigazione e lo streaming leggero, rappresentando una scelta valida per chi ha un budget limitato. Questi tablet utilizzano spesso schermi LCD che, pur essendo meno avanzati rispetto agli AMOLED, garantiscono una visione confortevole per utilizzi non troppo impegnativi. Per approfondimenti su questa fascia, puoi leggere le mie guide sui migliori tablet low cost e sui migliori tablet cinesi. Inoltre, in base al budget a tua disposizione ti consiglio di consultare la guida sui tablet da 150 euro oppure quella sui tablet sotto i 100 euro.

Come scegliere un tablet

Se vuoi capire come scegliere un tablet, devi sapere che effettivamente ci sono alcune caratteristiche fondamentali da valutare prima di acquistare. Di seguito, ti illustrerò i criteri principali per capire quale tablet comprare che si adatti perfettamente alle tue esigenze. Ogni dettaglio può fare la differenza nella scelta del tablet giusto, per cui analizzerò specifiche tecniche come il display, il processore e la RAM, e scopriremo l’importanza di elementi come la penna, la connessione Internet e la presenza di uno slot per la SIM. Ti parlerò anche di memoria interna, opzioni di espansione, porte, fotocamera, autonomia e sistema operativo.

Display

Quando si sceglie un tablet, il display è uno degli elementi più importanti da valutare, poiché incide direttamente sull’esperienza d’uso. Aspetti come la dimensione dello schermo, la risoluzione, il tipo di pannello e la frequenza di aggiornamento giocano un ruolo cruciale nella scelta del dispositivo ideale.

I tablet offrono diverse dimensioni di schermo, comunemente tra 7 pollici, 8, 10 e persino oltre 12 pollici. Se hai bisogno di un dispositivo compatto e facile da trasportare, un tablet con display da 7 o 8 pollici può essere perfetto. Tuttavia, uno schermo più piccolo potrebbe risultare meno pratico per lunghe sessioni di lettura, digitazione o visione di video. Per un equilibrio tra portabilità e comfort visivo, i tablet da 10 pollici sono una scelta popolare. Se invece cerchi un dispositivo per lavori più impegnativi o per sostituire un notebook, i tablet con schermi da 12 pollici o più grandi, spesso dotati di accessori come tastiere o penne digitali, sono ideali per la produttività e il multitasking.

La risoluzione del display è un altro aspetto determinante: un numero maggiore di pixel comporta immagini più nitide e testi più leggibili. La densità di pixel, espressa in ppi (pixel per pollice), è particolarmente importante per chi utilizza il tablet per leggere o navigare sul web. Funzionalità avanzate, come la tecnologia HDR per un contrasto migliore o la visualizzazione di una gamma cromatica estesa, migliorano ulteriormente l’esperienza visiva, ma sono più comuni nei tablet di fascia alta.

Anche il tipo di pannello utilizzato influisce notevolmente sulla qualità del display. I pannelli LCD IPS offrono colori fedeli e una buona visibilità sotto la luce solare, rendendoli una scelta diffusa. Nei modelli premium, invece, si trovano spesso pannelli AMOLED o Super AMOLED, che garantiscono neri profondi, contrasti elevati e una maggiore efficienza energetica.

Infine, la frequenza di aggiornamento, come 90 Hz o 120 Hz, assicura una maggiore fluidità delle immagini, ideale per giochi e animazioni, mentre un design con cornici sottili (screen-to-body ratio elevato) dona al tablet un aspetto moderno e una maggiore praticità.

Processore e RAM

Quando si sceglie un tablet, il processore e la RAM sono due componenti fondamentali da valutare, poiché influiscono direttamente sulle prestazioni del dispositivo. Il processore determina la velocità con cui il tablet esegue applicazioni, giochi e processi di sistema, mentre la RAM consente di gestire più attività contemporaneamente senza rallentamenti, rendendo il multitasking più fluido.

La CPU, o processore, è il “cervello” del tablet e influisce su aspetti come la reattività del sistema e la capacità di gestire applicazioni complesse. I processori più performanti, dotati di 8 core o più e frequenze operative superiori a 2 GHz, garantiscono una buona velocità di esecuzione, un consumo energetico ottimizzato e prestazioni elevate anche per attività impegnative come il gaming o l’editing di video. Dispositivi con processori di ultima generazione assicurano un’esperienza fluida e reattiva, ideale sia per l’uso quotidiano che per esigenze professionali.

La RAM è altrettanto importante, perché come ti ho accennato sopra, una maggiore quantità di RAM consente di mantenere aperte più applicazioni contemporaneamente senza problemi di rallentamenti. Per un utilizzo base, come navigazione sul web o streaming, 4 GB di RAM possono essere sufficienti. Tuttavia, per un’esperienza più fluida e per applicazioni più impegnative, è consigliabile orientarsi su modelli con almeno 6 GB di RAM. Se invece hai bisogno di un tablet per uso intensivo, come applicazioni professionali o gaming avanzato, considera dispositivi con 8 GB di RAM o più. Alcuni modelli di fascia alta arrivano a 12 GB o oltre, offrendo prestazioni paragonabili a quelle di un laptop .

Per quanto riguarda il rapporto tra marche e RAM, è importante considerare che i dispositivi iPadOS, come gli iPad, generalmente richiedono meno memoria RAM rispetto ai tablet con sistemi operativi Windows o Android. Questo avviene grazie all’architettura e all’ottimizzazione del sistema operativo iPadOS, che gestisce in modo più efficiente le risorse di sistema. Pertanto, non è sorprendente trovare un iPad di fascia alta con una quantità di RAM inferiore rispetto a un tablet Android o Windows della stessa categoria. Ad esempio, mentre molti tablet Android di fascia alta sono dotati di 8 GB o più di RAM, gli iPad offrono prestazioni comparabili con 4 GB o 6 GB di RAM, grazie alla gestione ottimizzata delle risorse da parte di iPadOS.

Connessione Internet e SIM

La connessione Internet è un elemento cruciale nella scelta di un tablet, poiché determina quanto e dove potrai utilizzare il dispositivo senza limitazioni. I tablet si distinguono principalmente per il tipo di connettività che offrono, e questa caratteristica può influenzare sia il prezzo che l’esperienza d’uso complessiva.

Esistono due categorie principali di tablet: quelli che supportano solo il Wi-Fi e quelli che integrano uno slot per SIM, permettendo la navigazione tramite rete mobile. Se prevedi di usare il tablet principalmente a casa o in ambienti con una connessione Wi-Fi stabile, un modello Wi-Fi potrebbe bastare. Tuttavia, se hai bisogno di accedere a Internet mentre sei in movimento, un tablet con SIM che supporta reti 4G LTE o 5G è la scelta più adatta. Questi modelli, infatti, ti consentono di navigare su reti mobili, proprio come fai con uno smartphone. I dispositivi con tecnologia 5G garantiscono velocità di connessione estremamente elevate, ideali per lo streaming di video in alta qualità, le videoconferenze e il download di file pesanti. Anche i modelli 4G LTE restano valide opzioni, offrendo una buona combinazione di velocità e costi contenuti. In particolare, i dispositivi LTE di categoria 6 o superiore possono raggiungere velocità di download fino a 300 Mbps, rendendoli perfetti per la maggior parte delle attività quotidiane.

Un altro aspetto da considerare è la possibilità di effettuare chiamate vocali con il tablet. Sebbene questa funzionalità sia disponibile in alcuni modelli compatti (spesso da 7-8 pollici), la maggior parte dei tablet con SIM è progettata esclusivamente per la navigazione dati. Quindi, se desideri un dispositivo che consenta anche chiamate telefoniche, assicurati che il modello scelto supporti questa funzione.

Se non ti serve un tablet con SIM, è comunque importante che il dispositivo supporti le tecnologie Wi-Fi più recenti, come Wi-Fi 5 (802.11ac) o Wi-Fi 6 (802.11ax). Questi standard offrono velocità di trasferimento dati migliori, una connessione più stabile e una maggiore efficienza nelle aree con molte reti attive. La compatibilità con reti dual-band (2,4 GHz e 5 GHz) è un ulteriore vantaggio, poiché permette di scegliere la banda più adatta in base alle attività che devi svolgere. I tablet di fascia alta stanno iniziando ad adottare il Wi-Fi 6E, che aggiunge una banda a 6 GHz per ridurre ulteriormente la congestione delle reti e offrire velocità ancora più elevate e latenze inferiori.

Memoria interna, espansione e porte

Quando scegli un tablet, aspetti come memoria interna, espansione e porte sono fondamentali per assicurarti che il dispositivo soddisfi le tue necessità, sia per l’uso quotidiano che per attività più impegnative.

La memoria interna rappresenta lo spazio disponibile per installare applicazioni e archiviare file, foto, video e documenti. Con l’aumento delle dimensioni dei contenuti digitali, una capacità di almeno 128 GB è consigliabile per evitare di esaurire rapidamente lo spazio. Modelli con una memoria più ridotta potrebbero costringerti a cancellare dati o limitare l’uso delle applicazioni. Se le tue esigenze sono più elevate, come il salvataggio di video in alta definizione o file voluminosi, considera modelli con 256 GB o più. Inoltre, i tablet dotati di memorie UFS (Universal Flash Storage) 2.2 o superiori garantiscono prestazioni migliori rispetto ai dispositivi con memorie eMMC, offrendo velocità più elevate di lettura e scrittura, indispensabili per un multitasking fluido e tempi di caricamento ridotti.

Un altro aspetto vantaggioso è la possibilità di espansione della memoria. Molti tablet consentono di utilizzare schede microSD per aumentare lo spazio disponibile, offrendo una soluzione pratica per archiviare contenuti come foto, video e documenti. Sebbene le microSD non siano adatte per installare applicazioni, possono essere essenziali per chi desidera conservare una grande quantità di dati senza preoccuparsi della capacità iniziale del dispositivo. Se prevedi di archiviare file pesanti, scegli un tablet che supporti schede microSD fino a 1 TB.

Le porte sono un elemento chiave per determinare la versatilità di un tablet. La maggior parte dei modelli moderni utilizza la porta USB-C, uno standard versatile per la ricarica e il trasferimento dati, compatibile con molti accessori come hub, tastiere, monitor esterni e dispositivi di archiviazione. Tuttavia, non tutti i modelli USB-C supportano funzionalità avanzate: alcune porte possono non essere compatibili con l’uscita video tramite DisplayPort o offrire velocità ridotte nel trasferimento dati. Per questo motivo, è importante verificare le specifiche tecniche del dispositivo prima dell’acquisto, specialmente se hai esigenze particolari, come collegare il tablet a uno schermo esterno ad alta risoluzione o trasferire rapidamente file di grandi dimensioni.

Un’altra porta che potrebbe interessarti è il jack audio da 3,5 mm, utile per collegare auricolari con filo o microfoni senza bisogno di adattatori. Tuttavia, questa funzionalità sta diventando meno comune nei tablet di ultima generazione, sostituita dalle cuffie Bluetooth.

Supporto alla penna

Se desideri utilizzare il tuo tablet per disegnare o prendere appunti in modo preciso e naturale, il supporto alla penna è una caratteristica imprescindibile. I tablet con penna offrono una varietà di funzionalità, ma scegliere il modello giusto dipende dalle tue esigenze e dal tipo di utilizzo che prevedi.

I tablet progettati con una penna dedicata offrono l’esperienza migliore. Penne originali, come quelle fornite da produttori specifici, sono progettate per integrarsi perfettamente con il dispositivo. Grazie a funzionalità come la sensibilità alla pressione e il riconoscimento dell’angolazione, queste penne sono ideali per chi cerca un tratto fluido e preciso, sia che si tratti di prendere appunti, disegnare o lavorare su progetti grafici. Le penne originali offrono inoltre il massimo dell’affidabilità e della reattività, garantendo un’interazione ottimale con il tablet.

Per chi cerca un’opzione più economica, esistono le penne capacitive, compatibili con qualsiasi tablet. Questi strumenti simulano il tocco delle dita sullo schermo e non richiedono alimentazione, il ché le rende pratiche per un utilizzo occasionale. Tuttavia, sono meno precise rispetto alle penne digitali e risultano inadatte per attività che richiedono grande accuratezza, come il disegno dettagliato o la scrittura intensiva.

Se hai bisogno di prestazioni professionali, una penna digitale avanzata è la scelta giusta. Questi strumenti permettono un controllo dettagliato grazie alla rilevazione della pressione e dell’angolazione. Sono perfette per chi lavora nel campo creativo. Tuttavia, i tablet con penna digitale necessitano di un digitalizzatore integrato, che garantisce il corretto funzionamento della tecnologia. Le penne digitali avanzate possono richiedere ricarica e, in alcuni casi, includono funzionalità Bluetooth per connessioni più stabili e opzioni aggiuntive.

Fotocamera

La fotocamera di un tablet, pur non essendo un elemento centrale nella scelta del dispositivo, può giocare un ruolo importante in determinate situazioni. I tablet sono meno orientati alla fotografia rispetto agli smartphone, ma possono rivelarsi utili per scatti veloci, videochiamate o, in alcuni casi, per creare contenuti multimediali.

Per un utilizzo equilibrato, ti consiglio di orientarti verso un tablet con una fotocamera posteriore e anteriore da almeno 8 Megapixel. Questa configurazione garantisce una qualità adeguata per le videochiamate, consentendo immagini nitide e ben definite, e scatti utili in situazioni di emergenza o per documenti. Se usi il tablet per studiare o lavorare, presta particolare attenzione alla qualità della fotocamera frontale, che può esserti utile nel corso di riunioni online o lezioni a distanza.

Nei modelli di fascia alta, come i tablet premium o gli iPad Pro, è possibile trovare fotocamere avanzate, talvolta con sensori multipli. Questi dispositivi possono includere fotocamere posteriori con funzioni aggiuntive, come sensori ultra-grandangolari o scanner LiDAR (disponibili su alcuni modelli di iPad), utili per applicazioni creative o per la realtà aumentata. Tuttavia, nonostante le funzionalità avanzate, scattare foto con un tablet rimane meno comodo rispetto a uno smartphone per via delle dimensioni del dispositivo.

Se il tuo obiettivo principale è creare contenuti video, orientati verso tablet che supportano la registrazione in Full HD o 4K. Questo ti garantirà una qualità visiva superiore per i tuoi progetti. Inoltre, dispositivi di fascia alta, come Apple o Samsung, offrono un’ottimizzazione software che migliora sensibilmente la resa delle immagini e dei video, grazie a funzioni come la regolazione automatica della luce, il miglioramento dei dettagli e la stabilizzazione digitale.

Autonomia

L’autonomia è un aspetto decisivo nella scelta di un tablet. Se desideri un dispositivo che ti accompagni per tutta la giornata senza doverlo ricaricare continuamente, è importante considerare la capacità della batteria.

La maggior parte dei tablet moderni è equipaggiata con batterie che offrono una durata che va da un giorno a due giorni con un uso moderato. Per avere un’autonomia superiore, è consigliabile orientarsi su modelli con batterie a partire da 7.000 mAh. Questi tablet sono ideali per chi utilizza il dispositivo per attività che richiedono un impiego prolungato, come la visione di video, il gaming o il lavoro in mobilità.

Tuttavia, la durata della batteria dipende anche da altri fattori, come l’ottimizzazione del sistema operativo e le impostazioni del display. Ad esempio, la luminosità dello schermo e la frequenza di aggiornamento influiscono significativamente sul consumo energetico. Inoltre, una batteria con una capacità più bassa può offrire un’autonomia simile o addirittura migliore rispetto a una con capacità maggiore, grazie a un software ben ottimizzato. Quindi, quando scegli un tablet, oltre a considerare la capacità della batteria, è utile anche leggere le recensioni, poiché la durata effettiva può variare in base all’uso specifico che ne farai.

Sistema operativo

Nella scelta del tablet, il sistema operativo è uno degli aspetti più importanti da considerare, poiché influisce sull’esperienza utente, sulla disponibilità di app e sulla personalizzazione del dispositivo. Le tre principali piattaforme disponibili oggi sono iPadOS, Android e Windows, ciascuna con i suoi punti di forza e limiti.

iPadOS è il sistema operativo che trovi su iPad di Apple. La sua principale caratteristica è la semplicità d’uso, che lo rende ideale per chi cerca un’esperienza fluida e senza complicazioni. Sebbene offra meno possibilità di personalizzazione rispetto ad Android, iPadOS è molto ottimizzato, garantendo prestazioni elevate e una vasta selezione di app , che sono spesso progettate specificamente per il formato tablet. Gli aggiornamenti sono rapidi e arrivano contemporaneamente su tutti i dispositivi compatibili, garantendo una maggiore longevità al dispositivo. Maggiori informazioni.

è il sistema operativo che trovi su iPad di Apple. La sua principale caratteristica è la semplicità d’uso, che lo rende ideale per chi cerca un’esperienza fluida e senza complicazioni. Sebbene offra meno possibilità di personalizzazione rispetto ad Android, iPadOS è molto ottimizzato, garantendo e una , che sono spesso progettate specificamente per il formato tablet. Gli aggiornamenti sono rapidi e arrivano contemporaneamente su tutti i dispositivi compatibili, garantendo una maggiore longevità al dispositivo. Maggiori informazioni. Android offre una maggiore libertà di personalizzazione . Questo sistema operativo permette di scaricare applicazioni non solo dal Google Play Store, ma anche da store alternativi, offrendo una varietà di scelte maggiore. Tuttavia, questa apertura comporta anche dei rischi, come la possibilità di incappare in malware . Un altro aspetto importante di Android è che gli aggiornamenti del sistema operativo non sono distribuiti uniformemente su tutti i dispositivi, ma dipendono dai singoli produttori. Maggiori informazioni.

offre una maggiore libertà di . Questo sistema operativo permette di scaricare applicazioni non solo dal Google Play Store, ma anche da store alternativi, offrendo una varietà di scelte maggiore. Tuttavia, questa apertura comporta anche dei rischi, come la possibilità di incappare in . Un altro aspetto importante di Android è che gli aggiornamenti del sistema operativo non sono distribuiti uniformemente su tutti i dispositivi, ma dipendono dai singoli produttori. Maggiori informazioni. Windows, infine, è una scelta interessante per chi cerca, su un tablet, un’esperienza simile a quella di un PC. È l’unico sistema operativo che consente di eseguire applicazioni desktop tradizionali, oltre alle app moderne progettate per dispositivi mobili. Windows è utilizzato principalmente su tablet ibridi, che possono trasformarsi in notebook grazie all’uso di tastiere. Maggiori informazioni.

In linea generale, la scelta del sistema operativo dipende dalle tue esigenze: se preferisci un ambiente semplice e sicuro, iPadOS è una scelta ideale; se desideri maggiore personalizzazione e libertà, Android è il più adatto; infine, se cerchi un dispositivo che possa anche sostituire un laptop, Windows potrebbe essere la soluzione migliore.

In qualità di affiliati Amazon, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul nostro sito.