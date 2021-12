Stufo del tuo operatore telefonico hai deciso di cambiarlo e ti sei ritrovato catapultato in un mare di offerte, sconti e abbonamenti nei quali non riesci a destreggiarti più di tanto. Nonostante questo la tua attenzione è caduta su Vodafone e hai deciso che molto probabilmente passerai a tale gestore e modificherai finalmente la tua offerta per la linea mobile o per la linea fissa, o chissà, magari per entrambe. L’unico problema è che non hai ben chiare quali siano le offerte disponibili al momento e, pertanto, hai deciso di cercare una soluzione avviando una ricerca su Internet.

Le cose stanno esattamente in questo modo, ho ragione? Allora sono contento di comunicarti che sei capitato all’interno del tutorial giusto! Nei prossimi paragrafi di questa guida, infatti, ti illustrerò dettagliatamente tutte le offerte Vodafone disponibili sia per la linea mobile, sia per la linea fissa (o le offerte combo che includono entrambe)… insomma, qualunque sia il tuo intento e il tuo budget sono certo che ci sia una promozione fatta apposta per te.

Come dici? Non vedi l’ora di risolvere il problema e di attivare la tua nuova offerta? Bene, allora direi che è arrivato il momento di mettere al bando le ciance e darsi da fare: mettiti bello comodo, prenditi qualche minuto di tempo libero per leggere attentamente quanto ho da dirti e poi scegli l’offerta che fa al caso tuo. Detto questo, non mi resta che augurarti buona lettura e buon proseguimento!

Indice

Offerte Vodafone mobile

Se ciò che ti serve è un’offerta per linea mobile, Vodafone ne offre di diverse in base ai bisogni specifici dell’utente. Nelle prossime righe trovi le offerte Vodafone cellulare riservate ai nuovi clienti, quelle dedicate ai pacchetti voce + Internet, quelle che offrono Giga illimitati per navigare nel Web e per finire le offerte smartphone dove acquistando un telefono si ha un’offerta abbinata.

Offerte Vodafone nuovi clienti

Vuoi passare a Vodafone da un altro operatore? Allora potrebbero esserci delle offerte dedicate sulla base del gestore telefonico che possiedi, a partire da 7,99 euro/mese. Per scoprirle tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina Web di Vodafone dedicata alle offerte digitali, cioè attivabili solo online, selezionare dal menu a comparsa collocato sulla destra della pagina l’operatore che attualmente utilizzi e premere sul tasto Scopri l’offerta dedicata a te. In questo modo visualizzerai una nuova schermata nella quale sono riportare le offerte disponibili per i nuovi clienti.

Se, ad esempio, passi da Iliad a Vodafone puoi attivare Special 100 Digital Edition che comprende 100 Giga, minuti e SMS illimitati e Happy Black (un servizio che consente di poter acquistare prodotti e servizi con partner convenzionati). Il costo di attivazione è di 0,01 cent e il rinnovo mensile è di 9,99 euro con prezzo bloccato per 24 mesi.

In alternativa, se sei un nuovo cliente, puoi attivare Vodafone RED Pro che offre 50 Giga di Internet con hotspot incluso, minuti e SMS illimitati, minuti illimitati verso l’UE e Buddyfit gratis per 12 mesi. Il tutto con un costo di attivazione di 6,99 euro e un prezzo mensile di 14,99 euro con SmartPay, cioè con addebito su carta di credito o contro corrente bancario. Se ti servono ancora più Giga, puoi optare per Vodafone RED Max che mette a disposizione 100 Giga e tutti i vantaggi della precedente a un prezzo di 19,99 euro/mese.

Queste due offerte inoltre, avendo come piano tariffario Vodafone 25 New, comprendono anche Smart Passport + che prevede 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra UE e in USA, solo in caso di utilizzo a 3 euro o 6 euro al giorno, segreteria telefonica, Chiamami e Recall per sapere chi ti ha contattato e quando qualcuno che desideri contattare torna disponibile, la continuità di servizio che ti permette di utilizzare la tua offerta per 48 ore con SmartPay (oppure di spendere 0,99 cent per 24 ore fino a un massimo di 1,98 euro per 48 ore in caso di ricarica) e il servizio Ricevuta di ritorno SMS che ti consente, previa attivazione sul proprio smartphone, di sapere quando un messaggio è stato ricevuto a 0,25 cent per SMS. Maggiori info qui.

Offerte Vodafone voce e Internet mobile

Hai bisogno di minuti illimitati e un bel quantitativo di Giga? Allora puoi dare un’occhiata alle offerte elencate di seguito.

Vodafone Shake it fun — 40 Giga sulla GigaNetwork 5G , minuti e SMS illimitati , Giga illimitati sulle app preferite relative a chat (come WhatsApp, Facebook Messenger, ecc.), social network (come Facebook, Instagram, ecc.), mappe (come Google Maps, Here WeGo, ecc.), meeting (come Google Meet, Skype, ma solo per tre mesi) e musica (come Spotify, Apple Music ecc.). Inoltre comprende Vodafone Power Gaming (Giga illimitati per giocare ai videogiochi e usufruire di Twitch), Buddyfit gratis per 12 mesi e Digital Privacy & Security incluso. Il piano tariffario è Vodafone 25 New con chiamate a 25 cent al minuto + 20 cent alla risposta ed SMS a 29 cent . Non è presente il costo di attivazione, l’offerta è utilizzabile su una sola SIM e l’unico requisito è avere massimo 25 anni compiuti . Il prezzo mensile previsto è di minimo 11,99 euro con SmartPay , quindi con addebito su carta o conto corrente, o con ricarica.

— sulla , e , relative a chat (come WhatsApp, Facebook Messenger, ecc.), social network (come Facebook, Instagram, ecc.), mappe (come Google Maps, Here WeGo, ecc.), meeting (come Google Meet, Skype, ma solo per tre mesi) e musica (come Spotify, Apple Music ecc.). Inoltre comprende (Giga illimitati per giocare ai videogiochi e usufruire di Twitch), gratis per 12 mesi e incluso. Il piano tariffario è con chiamate a ed SMS a . Non è presente il costo di attivazione, l’offerta è utilizzabile su una sola SIM e l’unico requisito è avere . Il prezzo mensile previsto è di minimo con , quindi con addebito su carta o conto corrente, o con ricarica. Vodafone Shake it easy — 60 Giga sulla GigaNetwork 5G, minuti e SMS illimitati, Giga illimitati sulle app preferite (chat, social e musica per sempre e meeting per 3 mesi), Vodafone Power Gaming e Buddyfit per 12 mesi gratis. Il piano tariffario è Vodafone 25 New (chiamate a 25 cent al minuto + 20 cent alla risposta ed SMS a 29 cent), l’attivazione è gratuita ed è attivabile solo su una SIM e solo per coloro che hanno massimo 30 anni compiuti. Il costo minimo è di 14,99 euro/mese pagabile tramite SmartPay con addebito su carta di credito o conto corrente oppure tramite ricariche.

Per maggiori informazioni in merito a queste offerte Vodafone puoi visitare la pagina Web dedicata sul sito ufficiale.

Offerte Vodafone Giga illimitati

Ciò che ti serve di più sono i dati per navigare in Internet e desideri un’offerta Vodafone con Giga illimitati? Nell’elenco sottostante trovi le offerte che rientrano in questa tipologia da confrontare tra loro per trovare quella maggiormente adatta al tuo profilo consumi. Tieni presente, inoltre, che tutte supportano il 5G.

Vodafone Infinito — Giga , minuti e SMS illimitati con velocità 2Mbps e hotspot , minuti illimitati verso l’Unione Europea, 1000 minuti verso i paesi al di fuori dell’UE, 1 Giga di roaming extra + 200 minuti verso paesi extra UE (Albania, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Israele, Giappone, Malesia, Messico, Monaco, Singapore, Tailandia, Turchia, USA). Il prezzo di attivazione per i nuovi clienti è di 6,99 euro mentre in caso di cambio offerta o di passaggio da ricaricabile ad abbonamento è di 22,50 euro . Per quanto riguarda il prezzo mensile, invece, l’offerta si rinnova a 24,99 euro/mese tramite SmartPay con addebito su carta di credito o conto corrente bancario, oppure a 36,99 euro/mese in caso di ricarica.

— , con e , verso l’Unione Europea, verso i paesi al di fuori dell’UE, (Albania, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Israele, Giappone, Malesia, Messico, Monaco, Singapore, Tailandia, Turchia, USA). Il prezzo di attivazione per i nuovi clienti è di mentre in caso di cambio offerta o di passaggio da ricaricabile ad abbonamento è di . Per quanto riguarda il prezzo mensile, invece, l’offerta si rinnova a tramite SmartPay con addebito su carta di credito o conto corrente bancario, oppure a in caso di ricarica. Vodafone Infinito Black Edition — Giga, minuti e SMS illimitati con velocità massima e hotspot, minuti illimitati verso l’UE, 1000 minuti verso i paesi extra UE e 5 Giga di roaming extra UE + 500 minuti. Il prezzo di attivazione per i nuovi clienti è di 6,99 euro mentre in caso di cambio offerta o di passaggio da ricaricabile ad abbonamento è di 22,50 euro. Il costo di rinnovo è di 39,99 euro/mese tramite SmartPay con addebito su carta o conto corrente, mentre è di 59,99 euro/mese in caso di ricariche.

Il piano tariffario previsto per le offerte sopraelencate è Vodafone 25 New che comprende i vantaggi elencati in precedenza. Inoltre, è previsto anche il Top Service che consiste in un accesso privilegiato all’assistenza 190, l’accesso gratuito per 12 mesi a Buddyfit (la più grande piattaforma di allenamento) e Vodafone Happy il servizio che ti premia con offerte e sconti per il tempo passato con Vodafone. Se vuoi maggiori informazioni relative a queste offerte puoi consultare la pagina dedicata sul sito di Vodafone e procedere anche con l’attivazione.

Offerte Vodafone con telefono

Vodafone offre la possibilità di acquistare uno smartphone a scelta tra le principali marche e modelli- iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi Mi e Redmi Note, HUAWEI, Oppo — offrendo un anticipo di cifra variabile e pagando il restante in rate mensili anch’esse di cifre variabili. Oltre a questo è possibile abbinare al proprio smartphone anche un’offerta tra quelle elencate nei capitoli precedenti.

Per ottenere il tuo nuovo smartphone e scegliere la tua offerta puoi agire direttamente online: tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina dedicata alle offerte smartphone di Vodafone, premere sul tasto Scopri di più sotto al modello di tuo interesse, scegliere le caratteristiche del telefono tramite la nuova schermata apertasi poi scorrere la pagina verso il basso, personalizzare l’offerta andando a scegliere tra quelle proposte e premere in ultimo il tasto Seleziona.

Dopodiché, nella pagina dedicata al riepilogo controlla che il telefono, l’offerta e i relativi prezzi siano corretti, premi il pulsante Attiva ora e segui la procedura guidata su schermo per completare l’acquisto. Lo smartphone ti verrà consegnato in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì, anche di sera e in maniera gratuita. Inoltre potrai controllare l’avanzamento della tua spedizione tramite l’apposita pagina Web di tracking e se sei insoddisfatto procedere con il reso entro 14 giorni.

Ti ricordo, inoltre, che in caso di recesso anticipato o di cambio offerta verso un’altra dal costo minore è previsto un corrispettivo massimo pari a 60 euro, più il pagamento delle eventuali rate rimaste in un’unica soluzione o rateizzate con le stesse modalità espresse nel contratto. Maggiori info qui.

Offerte Vodafone Internet mobile

Vuoi sapere quali sono le offerte Vodafone Internet mobile, cioè quelle che tramite una SIM dati ti permettono di navigare con qualsiasi dispositivo ovunque ci si trovi e senza bisogno della linea fissa? Allora, in questo caso, Vodafone offre più soluzioni sia in abbonamento sia in versione ricaricabile.

Per fare chiarezza: puoi acquistare la SIM da inserire nell’apposito router Vodafone (a scelta tra Mobile Wi-Fi e Home Wi-Fi), oppure comprare esclusivamente la SIM da inserire nel tuo tablet (o nel Samsung Galaxy Tab A7 offerto in fase d’acquisto dell’offerta a 11,99 euro al mese per 24 mesi) o in una chiavetta.

Per quanto riguarda le offerte invece puoi scegliere tra le due in abbonamento (dalla durata di 24 mesi). La prima è Giga Speed Plus 50 con 50 Giga al prezzo di 11,99 euro/mese, un costo di attivazione di 5 euro e la spedizione a casa della SIM e del dispositivo (solo in caso di acquisto) gratis. La seconda, invece, è Giga Speed Plus 100 con 100 Giga al costo di 19,99 euro/mese, la spesa di attivazione sempre a 5 euro e la consegna gratuita al proprio indirizzo.

Le offerte ricaricabili, invece, comprendono Giga Speed 50 che offre 50 Giga per navigare in rete a 13,99 euro/mese, un costo di attivazione di 10 euro per i nuovi clienti (addebitato insieme al costo del primo mese) e 19 euro per chi è già cliente con consegna gratuita a casa propria e Giga Speed 20 che possiede le stesse caratteristiche con la sola differenza che i Giga a disposizione sono 20 e il prezzo è di 9,99 euro/mese.

Tutte le offerte inoltre consentono di navigare anche nei paesi dell’Unione Europea e nei paesi extra UE tramite Smart Passport + (1 Giga a 6 euro/giorno in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, Canada e USA. Nel resto del mondo fino a 500 Mega a 6 euro/giorno, solo in caso di utilizzo). Per maggiori info puoi consultare la pagina Web dedicata sul sito Vodafone.

Offerte Vodafone casa

Vuoi conoscere le offerte per la linea fissa? Se desideri avere Fibra + chiamate puoi attivare Internet Unlimited + chiamate: Fibra con Internet fino a 2.5 Gigabit/s, Modem con Wi-Fi Optimizer, minuti illimitati verso fissi e mobili sul suolo nazionale, nessun vincolo di durata e nessuna spesa di attivazione o di spedizione.

Se non sei interessato a Internet e vuoi solamente una linea fissa dedicata alle chiamate, invece, puoi ricorrere a Tutto Facile Fisso che offre chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali, Telefono Vodafone Classic, Segreteria telefonica e assistenza tecnica dedicata. La spedizione è gratuita, il costo di attivazione è di 29 euro e il costo è di 18,99 euro/mese. Maggiori info qui.

Offerte Vodafone casa e mobile

Vuoi un’offerta che combini casa e mobile in un unico pacchetto? Allora sono felice di farti sapere che ci sono alcune offerte Vodafone che possono fare al caso tuo.

Vodafone Family Plan — Fibra con Internet fino a 2.5 Gigabit/s , Modem Wifi 6 con Wi-Fi Optimizer e una SIM 5G per lo smartphone con Giga , minuti e SMS illimitati . Il modem è incluso e non sono previsti costi di spedizione, attivazione né vincoli di durata. Il prezzo per l’offerta è di 37,90 euro/mese .

— con Internet fino a , e una per lo smartphone con , e . Il modem è incluso e non sono previsti costi di spedizione, attivazione né vincoli di durata. Il prezzo per l’offerta è di . Vodafone Family Plan Netflix Edition — Offre gli stessi servizi della precedente, con l’aggiunta di un abbonamento a Netflix di tipo Standard (o Premium aggiungendo 4 euro al mese ), Vodafone TV su richiesta (ma inclusa nel prezzo) e chiamate da telefono fisso con scatto alla risposta su telefoni nazionali. Anche in questo caso non sono presenti costi di attivazione e di spedizione, il modem è incluso e il prezzo mensile è di 44,90 euro .

— Offre gli stessi servizi della precedente, con l’aggiunta di un abbonamento a di tipo (o aggiungendo ), su richiesta (ma inclusa nel prezzo) e chiamate da telefono fisso con scatto alla risposta su telefoni nazionali. Anche in questo caso non sono presenti costi di attivazione e di spedizione, il modem è incluso e il prezzo mensile è di . Vodafone Family Plan Netflix Edition 2 SIM — Uguale alla precedente, con la differenza che vengono offerte 2 SIM 5G con Giga, minuti e SMS illimitati a un prezzo di 54,90 euro/mese.

Inoltre, per tutte le offerte, hai la possibilità di usufruire di Vodafone Open, il servizio di prova di tre mesi che ti consente di restituire il modem e rinunciare all’offerta dovessi renderti conto che non fa per te e non soddisfa le tue esigenze. Maggiori info qui.