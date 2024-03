Hai un importante evento da celebrare, e ormai sei anche a buon punto con i preparativi: sei sicuro che ciò che hai preparato lascerà il segno e, soprattutto, i tuoi invitati senza parole. Ora che, però, i tempi iniziano a stringere, ti sei reso conto che manca qualcosa: qualcosa che, anche col passare del tempo, solo a guardarla possa ricordare quanto sia stata strepitosa la celebrazione del tuo evento…insomma, ti mancano proprio le bomboniere!

Del resto si sa, un evento che si rispetti non lascia mai gli ospiti a mani vuote ed è per questo che sono qui per aiutarti: in fin dei conti, se sei arrivato fin qui, significa proprio che hai bisogno di correre ai ripari e io sono felice di dirti che ho proprio alcuni siti per bomboniere che possono fare al caso tuo. Che tu stia celebrando un matrimonio o una festa di laurea, un battesimo o una comunione, sicuramente riuscirai a trovare la bomboniera che meglio si adatta alle tue necessità.

Tutto quello che devi fare è ricavarti cinque minuti di tempo libero, metterti comodo sulla tua infaticabile poltrona e continuare a leggere il mio tutorial. Per il resto, io non posso fare altro che augurarti una buona lettura!

Siti per bomboniere

Senza lesinare ulteriore tempo, passo subito a illustrarti alcuni siti per bomboniere: questi siti costituiscono una vera e propria vetrina per bomboniere e accessori per ogni situazione ed evento, quindi sono sicuro che riuscirai a trovare quello che fa al caso tuo. Nella maggior parte dei casi potrai pagare comodamente con carta e PayPal.

Nara Bomboniere

Finalmente hai deciso di fare il grande passo e, per coronare la celebrazione delle tue nozze, stai scandagliando il Web alla ricerca di alcuni siti per bomboniere di matrimonio.

In tal caso, se stai cercando delle bomboniere online già confezionate, puoi affidarti a Nara Bomboniere, un sito online che commercializza, realizza e assembla bomboniere per qualsiasi tipo di cerimonia o festa.

Dallo stile classico a quello country, dallo shabby chic al retrò, puoi scegliere tra una vasta gamma di bomboniere, attraverso il catalogo online dove accedere alla descrizione dell'oggetto, le sue caratteristiche specifiche come le dimensioni, il materiale di costruzione e i prezzi, fino a poter scegliere la scatola e i nastri per contenere la tua bomboniera.

Oltre alle bomboniere classiche, puoi trovare anche bomboniere firmate, appartenenti a grandi marche, dal design particolare oppure personalizzate. La personalizzazione della bomboniera include, inoltre, la possibilità di decidere il colore della confezione, il gusto e il colore dei confetti e valutare tra tantissime promozioni e stock di bomboniere grazie ai quali poter risparmiare.

Se stai valutando, quindi, di trovare le tue bomboniere di matrimonio su Nara Bomboniere, ti informo del fatto che puoi anche scegliere direttamente le tue partecipazioni sul sito, nella sezione apposita, grazie alla quale puoi farle personalizzare, stampare e spedire. Oltre alle partecipazioni di matrimonio, è possibile trovare quelle per la comunione o per il battesimo.

In aggiunta, nella sezione Accessori, è presente una sezione dedicata ai cuscini porta fedi, al riso per matrimonio, ai segnaposti personalizzabili dai classici segnaposto di cartoncino a quelli corredati con un oggetto simbolico, alle scritte di polistirolo porta confetti e ai Cake Topper, le statuette decorative da apporre al di sopra della torta.

Per quel che concerne i costi di spedizione, quest'ultimi partono da 7,90 euro a 12 euro per la spedizione veloce e tracciabile in busta con massimo 2 kg di peso e da 13,90 euro a 26 euro per la spedizione veloce e tracciabile con scatola da 2 kg fino a 60 kg. Con una spesa superiore ai 399 euro, la spedizione su territorio nazionale è gratuita.

Se hai deciso di acquistare le tue bomboniere su Nara Bomboniere, il procedimento per farlo è molto semplice: clicca sull'inserzione della bomboniera, seleziona la quantità e premi su Aggiungi al carrello. Premi su Carrello in alto a destra e su Procedi con l'ordine. Compila il modulo come indicato dal sito con i tuoi dati personali, l'indirizzo e il metodo di spedizione ed effettua il pagamento online. Adesso non ti resta che aspettare la consegna delle tue bomboniere.

Orchidea

Dopo tanto sudore, è arrivato il giorno della tua laurea: l'ultimo dei tuoi pensieri è provvedere ai confetti e alle bomboniere, nel senso che te ne sei proprio dimenticato e adesso stai cercando una soluzione online tra i siti per bomboniere di laurea.

In tal caso, voglio segnalarti Orchidea, un portale online grazie al quale trovare tantissime bomboniere di laurea per festeggiare, dopo tanti sacrifici e anni di studio, il neo laureato.

Su Orchidea è possibile trovare non solo bomboniere di laurea nella sezione Altri Eventi > Laurea, ma anche bomboniere nuziali nella sezione Matrimonio, e bomboniere per altre celebrazioni importanti come la Comunione o la nascita e il Battesimo.

Oltre alle bomboniere, puoi trovare sacchetti per confetti, confetti e accessori di svariata natura come bigliettini personalizzabili, porta confetti, portachiavi, ciondoli, magneti, spille, bracciali e collante, acchiappasogni, segnalibri e ferma carte, chiama angeli e applicazioni.

La particolarità di Orchidea è che, oltre ad avere una sezione dedicata ai Brand e quindi alle bomboniere dal design più ricercato, dispone di una sezione Bomboniere a Tema, l'ideale se hai organizzato una festa tematica.

Il costo di spedizione è di 8 euro, diventa gratuita per gli ordini che superano i 100 euro di spesa. Inoltre, alcune bomboniere sono “solidali”, ovvero comprandole, donerai agli ospedali Monaldi, Cutugno e CTO.

Acquistare sul sito è molto semplice: ti basta cliccare sull'inserzione della bomboniera che desideri acquistare, scegliere la quantità e premere su Aggiungi al Carrello, quindi Procedi con il Checkout. Raggiunto il carrello, premi di nuovo su Procedi con il Checkout e compila il modulo del sito con le tue informazioni personali, l'indirizzo di consegna, il metodo di spedizione e procedi al pagamento online.

Facebook Marketplace

Molto probabilmente, Facebook non ti risulterà nuovo come nome: si tratta pur sempre di uno dei social network più famosi al mondo e, se hai letto la mia guida su come funziona Facebook, saprai sicuramente di cosa sto parlando.

Ebbene, devi sapere che Facebook dispone di una sezione, Marketplace, dov'è possibile comprare o vendere oggetti e non solo: sempre più persone stanno utilizzando Marketplace non solo per la compravendita di oggetti, ma anche per cercare oppure offrire lavoro, dare via articoli gratuiti e pubblicare piccoli annunci.

Per questo motivo, non è difficile trovare persone — ma anche negozi — che mettono in vendita i loro prodotti, e tra questi è possibile trovare anche bomboniere di qualsiasi tipo e per qualsiasi ricorrenza.

Per poter utilizzare Facebook Marketplace è necessario, naturalmente, possedere un account Facebook ed effettuare il login per accedere alla piattaforma. Successivamente, basta cliccare sull'icona del negozio in alto.

Attraverso la barra di ricerca Cerca su Marketplace disposta a sinistra, digita ciò che stai cercando (ad esempio “bomboniere nascita”, “bomboniere matrimonio”, “bomboniere”) e premi Invio per ottenere tutti i risultati disponibili: otterrai una lista di inserzioni da sfogliare. Inoltre, attraverso i filtri disposti a sinistra, puoi scremare la tua ricerca in base al prezzo massimo e minimo, la data della pubblicazione, la disponibilità e le categorie.

Clicca sull'inserzione che ha attirato la tua attenzione per ingrandirla e poter leggere i dettagli del prodotto, nonché poter interagire con il venditore. Premi su Invia un messaggio al venditore per contattare l'inserzionista tramite Messenger e concordare con lui i dettagli dell'ordine.

Puoi raggiungere Marketplace anche dalla versione app di Facebook per Android (e su store alternativi) e iOS/iPadOS.

Siti per bomboniere fai da te

Di seguito troverai elencati alcuni siti per bomboniere fai da te che, oltre a disporre eventualmente di bomboniere già assemblate, possono aiutarti a trovare tutto ciò di cui hai bisogno per assemblarle autonomamente.

Amazon

Su Amazon puoi trovare non solo bomboniere già assemblate e complete ma anche tutto ciò che ti occorre per il fai da te e, di conseguenza, per assemblare e creare la tua bomboniera personalizzata: tra i numerosi venditori, non avrai problemi a reperire gadget, oggettistica varia, nastrini, bustine, confetti e veli per confetti colorati per contenerli.

Tutto quello che ti occorre è possedere un account Amazon: se non sai come fare, leggi la mia guida su come registrarsi su Amazon ed effettua l'accesso dalla pagina principale.

A questo punto, attraverso la barra di ricerca superiore, non ti resta che scrivere ciò che stai cercando: che si tratti di bomboniere, portachiavi, targhette di legno o di metallo, nastrini o addirittura confetti e veli colorati, riuscirai sicuramente a trovare ciò che desideri.

Per acquistare un prodotto su Amazon, devi semplicemente cliccare sull'inserzione attraverso la quale accederai alla pagina del prodotto dove ti sarà possibile visualizzare tutti i dettagli, e cliccare su Acquista ora. Nella sezione Riepilogo ordine, inserisci l'indirizzo di consegna, la modalità di pagamento e gli eventuali codici promozionali, voucher o buoni regalo. Scegli poi la modalità di consegna Amazon e premi su Acquista ora.

Amazon mette a disposizione la sua modalità di consegna Premium gratuita attraverso l'abbonamento ad Amazon Prime, un servizio grazie al quale ottenere non solo la spedizione gratuita per tutti i prodotti disponibili alla spedizione Amazon Prime, ma anche l'accesso ai contenuti come Amazon Prime Music, Amazon Prime Video e tanto altro.

Puoi provare Amazon gratuitamente per 30 giorni senza impegno di rinnovo, allo scadere del termine vengono addebitati 4 9,99 euro/anno oppure 4,99 euro/mese. Se sei studente, puoi utilizzare Amazon Prime Student alla metà del prezzo e con tre mesi di prova gratuita.

Amazon è disponibile anche in versione app per Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Se vuoi saperne di più, leggi la mia guida su come funziona Amazon.

Etsy

Etsy è un portale online utilizzato da tantissimi utenti, provenienti da tutto il mondo, per esporre, mettere in vendita e comprare tantissimi articoli originali, personalizzabili e anche artigianali. Su Etsy è facile trovare qualcosa di unico col quale stupire gli altri, che si tratti di bomboniere e decorazioni, regali e oggettistica varia.

Per poter trovare ciò che ti occorre per le tue bomboniere fai da te, utilizza la barra di ricerca del sito ufficiale Etsy e digita ciò che cerchi, premendo poi sulla lente d'ingrandimento.

Seleziona l'articolo che desideri acquistare cliccandoci sopra e premendo su Acquista questo articolo. In caso di particolari specifiche, seleziona l'eventuale colore e quantità e aggiungi la tua personalizzazione nel box adibito a tale scopo. Premi su Aggiungi al carrello.

Premi sull'icona del carrello in alto a destra per raggiungere il riepilogo ordine e visualizzare anche il costo della spedizione. Seleziona il metodo di pagamento e premi su Procedi all'acquisto.

Puoi scegliere di effettuare il pagamento senza creare un account premendo su Continua come ospite (e compilando il modulo inserendo i tuoi dati personali ed effettuando il pagamento) oppure creare un account grazie al quale monitorare il tuo ordine, inserendo l'indirizzo e-mail e premendo su Continua oppure selezionando uno dei metodi indicati (Google, Facebook, Apple).

Etsy è disponibile anche in versione app per Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS.

SHEIN

Probabilmente avrai sentito parlare di SHEIN in merito alla vastissima offerta nel settore fast-fashion che puoi trovare scorrendo nel catalogo online dell'e-commerce, potresti però non sapere che su SHEIN è possibile trovare un vastissimo assortimento di oggettistica varia, anche in fatto di feste e cerimonie.

Tramite il sito ufficiale, puoi utilizzare la barra di ricerca posta sulla destra per trovare ciò che ti occorre e — se non hai idee particolari — ti basta scrivere “bomboniere” per trovare tutto ciò che ti occorre, dalle scatoline per i confetti ai mini gadget da abbinare ai veli con i confetti.

Per acquistare un prodotto, clicca sull'inserzione del prodotto che desideri acquistare, seleziona la quantità e premi su Aggiungi al carrello. Per finalizzare l'acquisto, premi sull'icona del carrello in alto a destra e seleziona Acquista ora. A questo punto, è necessario creare un account SHEIN per proseguire: leggi il mio articolo se non sai come fare.

Nella sezione Ordina, visualizza il riepilogo dell'ordine con i dettagli, scegli la spedizione e il modo di pagamento, inserisci eventuali coupon o carta regalo e premi su Ordina. Dopo aver effettuato il pagamento online, non ti resta che attendere l'arrivo del tuo ordine.

Ti informo che le spedizioni di SHEIN partono dai 4,49 euro, con spedizione standard gratuita in 8-12 giorni lavorativi per gli ordini superiori ai 9 euro di spesa. SHEIN è disponibile in versione app per Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Per approfondimenti, leggi il mio tutorial su come funziona SHEIN

AliExpress

Con la sua vasta gamma di prodotti a prezzi convenienti, su AliExpress è semplice trovare quello che si cerca: dall'abbigliamento all'oggettistica, su AliExpress puoi trovare addirittura elettrodomestici e mobili — sicuramente non avrai problemi nel trovare ciò che ti occorre per le tue bomboniere fai da te.

Ogni articolo è corredato da descrizione e costo dell'eventuale spedizione, inoltre puoi leggere le recensioni lasciate dagli altri utenti per farti un'idea di ciò che stai per acquistare. I tempi di spedizione di AliExpress sono più lunghi rispetto a quelli degli altri e-commerce, pertanto ti suggerisco di muoverti in anticipo se desideri avvalerti di questo sito per creare le tue bomboniere fai da te.

Inoltre considera la questione dogana: per ordini superiori a un valore di 150 euro, potrebbe essere richiesto il pagamento di tassa doganale. Troverai, ad ogni modo, indicazioni in tal senso in fase di ordine. Maggiori informazioni qui.

Anche in questo caso, acquistare su AliExpress è semplicissimo: basta recarsi sul sito ufficiale e utilizzare la barra di ricerca per trovare tutto quello che ti occorre. Premendo sull'inserzione del prodotto, si accede alla pagina dedicata a quest'ultimo con tutte le informazioni pertinenti. Premi su Acquista ora, dopo aver selezionato le eventuali specifiche (dimensioni, colore, materiale e via discorrendo) e passa alla procedura di creazione account.

Clicca su Iscriviti e inserisci il tuo numero di cellulare, premendo poi su Invia codice SMS e inserendo il codice inviato per SMS. Alternativamente, premi su Registrati con e-mail per poter utilizzare il tuo indirizzo e-mail al fine di registrare l'account, e inserisci una password.

Dopo aver compilato la procedura di registrazione come indicato passo passo dal sito, potrai accedere alla sezione d'acquisto dove inserire l'indirizzo di spedizione e i tuoi dati personali, scegliere il metodo di pagamento e premere su Effettua ordina per acquistare quello che ti occorre.

Se vuoi saperne di più, leggi il mio articolo su come funziona AliExpress. Inoltre, AliExpress è disponibile anche per dispositivi Android (e su store alternativi) e iOS/iPadOS.

