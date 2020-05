Tra tutti i videogiochi che hai giocato, quelli che ti entusiasmano di più sono quelli della serie Grand Theft Auto (GTA). Hai giocato tutti quelli più recenti e vorresti provare anche il tanto discusso e GTA San Andreas, risalente a qualche anno fa ma ancora amato da tantissime persone in tutto il mondo.

Il problema, però, è che non hai idea di come procedere in tal senso e, per questo motivo, stai cercando delle indicazioni precise su come scaricare GTA San Andreas. Le cose stanno in questo modo, dico bene? Allora sarai felice di sapere che, nella guida di oggi, ti illustrerò nel dettaglio come procedere per eseguire il download e l’installazione di questo fantastico titolo sia su PC, che su console e addirittura smartphone e tablet.

Tutto ciò che devi fare è leggere con attenzione le procedure che troverai nei prossimi capitoli, in modo da avere tutte le informazioni che ti servono per iniziare a giocare a GTA San Andreas! Siediti, dunque, bello comodo e dedicami soltanto qualche minuto del tuo tempo libero. A me non resta che augurarti una buona lettura e, soprattutto, un buon divertimento!

Indice

Come scaricare GTA San Andreas gratis

GTA San Andreas è un famoso capitolo della serie GTA, realizzata da Rockstar Games. Sebbene sia uscito originariamente nel 2004, ancora oggi risulta essere uno dei titoli più cercati e amati dai fan della saga, e non solo. È disponibile per le console più diffuse (PlayStation e Xbox), per i PC Windows e per smartphone e tablet (sia Android che iOS/iPadOS).

Come sicuramente già saprai, GTA San Andreas è un gioco a pagamento: ciò significa che per poterlo scaricare e giocare su una delle piattaforme che ti ho citato nelle precedenti righe dovrai prima acquistarlo. Il suo costo è variabile in base alla piattaforma su cui vuoi installarlo.

PC (Rockstar Games Launcher) – 14,99 euro.

– 14,99 euro. PC (Steam) – 9,99 euro.

– 9,99 euro. PlayStation 3/4 – 14,99 euro.

– 14,99 euro. Xbox 360/Xbox One – 14,99 euro.

– 14,99 euro. Android – 7,99 euro.

– 7,99 euro. iOS/iPadOS – 7,99 euro.

In alcune occasioni, però, puoi riuscire a ottenere una copia scontata o addirittura gratuita di GTA San Andreas, grazie a delle promozioni temporanee. Ad esempio, Rockstar Games ha regalato una copia di GTA San Andreas a tutti coloro che scaricavano il nuovo Rockstar Games Launcher, la piattaforma di gestione dei videogiochi di questa casa di sviluppo.

Il mio consiglio è anche quello di tenere d’occhio la piattaforma Epic Games su PC, che ha offerto GTA V (il capitolo della serie GTA più recente) in modo gratuito per un tempo limitato. Ciò potrebbe magari accadere anche per altri titoli della saga di GTA, pertanto ti invito a consultare di tanto in tanto questo store, che offre periodicamente giochi in modo gratuito.

Come scaricare GTA San Andreas su PC

Se vuoi scaricare GTA San Andreas su PC, puoi procedere tramite il client del Rockstar Games Launcher oppure tramite Steam. Per saperne di più, Non devi fare altro che continuare a leggere i capitoli che seguiranno.

Rockstar Games Launcher

Per scaricare GTA San Andreas dal Rockstar Games Launcher, devi prima creare un account Social Club gratuito. Per fare ciò, puoi agire direttamente dal launcher ma, per comodità, puoi eseguire questa procedura direttamente dal sito Web ufficiale. Puoi trovare tutte le informazioni al riguardo in questa mia guida.

Quando hai creato un account Social Club, puoi scaricare il Rockstar Games Launcher. Raggiungi, dunque, l’apposita sezione del sito Web di Rockstar Games tramite questo link e premi sul tasto Scarica per Windows che trovi al centro della pagina, per prelevare il file d’installazione del client.

Dopo aver scaricato il file .exe, fai doppio clic su di esso e premi sul tasto Sì, nella schermata che ti viene mostrata. Successivamente, scegli la lingua (Italiano) e premi sul pulsante Continua per quattro volte consecutive, in modo da completare l’installazione del client.

Adesso, avvia il Rockstar Games Launcher, tramite la sua icona sul desktop o nel menu Start, e premi sul tasto Sì, nell’avviso a schermo. Attendi il completamento del download dei file necessari, per raggiungere poi la schermata di login, nella quale dovrai inserire i dati del tuo account Social Club.

Dopo aver eseguito l’accesso, puoi acquistare e scaricare GTA San Andreas. Raggiungi, quindi, la sezione Negozio, che trovi in alto, premi sulla voce Tutti i titoli e seleziona l’opzione Grand Theft Auto: San Andreas.

Fatto ciò, premi sul tasto Acquista, immetti i tuoi dati di fatturazione e seleziona uno dei metodi di pagamento in tuo possesso, tra quelli in elenco (carta di credito, PayPal o PaySafe Card). Infine, metti un segno di spunta sulla casella sottostante e premi sul pulsante Conferma acquisto.

Bene: adesso che hai acquistato GTA San Andreas, raggiungi la scheda Giochi, in alto, e fai clic sulla voce relativa al gioco appena acquistato, nel menu laterale (nella sezione La mia raccolta). Premi, poi, sul tasto Installa e conferma il percorso di destinazione tramite il pulsante Installa, per iniziare il download e l’installazione automatica di GTA San Andreas.

Steam

Vuoi acquistare GTA San Andreas su Steam, la popolare piattaforma di distribuzione digitale dei giochi realizzata da Valve? In questo caso, la procedura è semplice, tanto quanto quella che ti ho mostrata nel capitolo precedente relativa al Rockstar Games Launcher. Per prima cosa, però, devi creare un account gratuito su Steam tramite il sito Web ufficiale di questo store. Se dovessi riscontrare qualche difficoltà, puoi consultare questa mia guida dedicata all’argomento.

Dopo aver creato l’account gratuito di Steam, è il momento di scaricare il client sul tuo PC. Per fare ciò, raggiungi il sito Web ufficiale di Steam e premi sul tasto Installa Steam, in modo da prelevare il file .exe del programma. Fai poi doppio clic su di esso, e premi su Sì, nell’avviso a schermo.

Adesso, nella schermata d’installazione, premi sul tasto Avanti, scegli l’Italiano come lingua dell’interfaccia e fai clic prima su Avanti e poi su Installa, per eseguire l’installazione del client. Fatto ciò, avvia Steam tramite la sua icona sul desktop o nel menu Start ed effettua l’accesso con l’account precedentemente creato, premendo il tasto Accedi ad un account esistente.

Dopo aver eseguito il login nel client di Steam, raggiungi la scheda Negozio, in alto, e utilizza la barra di ricerca (sempre in alto) per digitare i termini “grand theft auto san andreas”, così da raggiungere la scheda del videogioco. Nel caso in cui volessi eseguire l’acquisto direttamente dalla piattaforma Web, puoi anche fare clic su questo link: la procedura da seguire è uguale.

Dopo aver selezionato il corrispondente risultato di ricerca, scorri la schermata e premi sul tasto Aggiungi al carrello, e poi fai clic su Acquisto per me. Scegli quindi uno dei metodi di pagamento supportati (carta di credito, PayPal, PaySafe Card o Skrill) e premi sul tasto Continua, per finalizzare l’acquisto.

Dopo che l’acquisto verrà portato a termine, se non ti viene proposta la schermata d’installazione, fai clic sulla scheda Libreria, in alto, individua GTA San Andreas dalla barra laterale e premi sul pulsante Installa. Conferma poi il percorso d’installazione e fai clic su Avanti, per iniziare il download dei file necessari.

Come scaricare GTA San Andreas su console

GTA San Andreas è un gioco che originariamente è stato pubblicato su PlayStation 2 e Xbox, per poi approdare nelle successive versioni di queste console di gioco, come PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One.

Se vuoi scaricare GTA San Andreas su PlayStation 4, quello che devi fare è effettuare l’acquisto di una copia digitale del titolo dal PlayStation Store. Puoi procedere da Web accedendo con il tuo account PSN, di cui ti ho parlato in questa mia guida, oppure dallo store sulla console.

In quest’ultimo caso, dopo aver avviato l’apposita applicazione dalla schermata principale di PS4, fai clic sulla scheda Giochi e utilizza la casella di ricerca nella sezione Tutti i giochi, per cercare Grand Theft Auto: San Andreas. A questo punto, aggiungi il prodotto al carrello e inserisci (o seleziona) il metodo di pagamento per completare l’operazione. Se vuoi saperne di più su come scaricare giochi su PS4, ti consiglio di leggere questa mia guida dedicata all’argomento.

Anche su Xbox One puoi procedere in un modo simile a quanto ti ho illustrato nelle righe precedenti per PlayStation 4. Se sei munito di un account Xbox Live, puoi acquistare GTA San Andreas dal Microsoft Store dal sito Web ufficiale oppure tramite l’applicazione dello store integrata sulla console.

In quest’ultimo caso, dopo aver avviato il Microsoft Store, premi sulla scheda Store e poi su Cerca giochi. Usa l’apposita casella per cercare Grand Theft Auto: San Andreas e premi sul tasto Acquista, per aggiungere il metodo di pagamento preferito e completare la transazione. Per maggiori dettagli su come scaricare un gioco su Xbox, puoi consultare questo mio tutorial.

Come scaricare GTA San Andreas su smartphone e tablet

Vuoi scaricare GTA San Andreas sul tuo smartphone o tablet Android oppure su iPhone e iPad? In questo caso, sappi che puoi giocare a questo videogioco della serie GTA anche sui tuoi dispositivi mobili, acquistandone una copia direttamente dallo store virtuale di riferimento del sistema operativo installato sul device.

Nel caso fossi in possesso di uno smartphone o tablet Android, devi innanzitutto creare un account Google e associarlo al dispositivo. In tal caso, puoi anche eseguire quest’operazione direttamente dal Play Store, tramite l’apposita schermata che ti viene mostrata all’avvio.

Se, in generale, non sai come eseguire la procedura d’associazione, ti consiglio di consultare questa mia guida dedicata all’argomento, nella quale ti ho spiegato anche come aggiungere un metodo di pagamento valido per gli acquisti.

A questo punto, avvia il Play Store e utilizza la barra di ricerca in alto per cercare il videogioco Grand Theft Auto: San Andreas. Dopo aver fatto tap sul corrispondente risultato di ricerca, pigia sul tasto indicante il prezzo, seleziona il metodo di pagamento dal riquadro collocato in basso e conferma tramite il pulsante Acquista con un tocco.

Se non trovi il gioco, puoi fare tap su questo link dal tuo dispositivo, per individuarlo all’instante nel Play Store. A transazione completata, se il download non dovesse partire, premi sul tasto Installa, nella scheda di Grand Theft Auto: San Andreas sul Play Store, e attendi che vengano scaricati tutti i file necessari per completare l’installazione dell’app.

Se possiedi un iPhone o un iPad, la procedura è pressoché simile a quella che ti ho indicato nelle righe precedenti relative ad Android. Pertanto, assicurati che tu abbia associato un ID Apple al tuo dispositivo Apple.

Fatto ciò, aggiungi un metodo di pagamento valido al tuo ID Apple. Puoi eseguire quest’operazione direttamente dall’App Store di iOS/iPadOS. Se non sai come fare, ti consiglio di consultare questa mia guida, nella quale ti ho spiegato anche come fare acquisti senza carta di credito.

Infine, apri l’App Store è cerca Grand Theft Auto: San Andreas tramite la scheda Cerca, in basso. Puoi anche raggiungere velocemente la scheda del videogioco direttamente tramite questo link dal tuo dispositivo Apple.

A questo punto, premi sul tasto indicante il prezzo e, nel riquadro che ti viene mostrato, premi sul tasto Acquista. Conferma poi il download premendo due volte il tasto laterale e facendoti inquadrare dal Face ID (se hai un iPhone con notch o un iPad Pro), con il Touch ID o con la password dell’ID Apple.

Nel caso in cui non dovesse partire il download automatico dell’app, torna nella scheda del videogioco e fai tap sul tasto Ottieni e poi su Installa.