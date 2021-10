Guardando il Grande Fratello in TV, pian piano, ti sei appassionato alle storie dei protagonisti del programma, al punto che, ormai, il solito appuntamento serale limitato a qualche giorno della settimana non ti basta più: sei curioso di guardare in tempo reale cosa fanno gli “inquilini” della casa più “spiata” d’Italia.

Dal momento che gli orari del collegamento in diretta vengono annunciati a fine serata e tu a quell’ora sei costretto a spegnere il televisore, non puoi fare a meno di chiederti, puntualmente, come vedere Grande Fratello in diretta, ho indovinato? Perfetto. Allora, se per te va bene, posso fornirti io tutte le informazioni del caso.

Puoi seguire la diretta del programma su alcuni canali Mediaset, sia in TV che online, anche su smartphone e tablet. Per maggiori dettagli, continua a leggere: trovi spiegato tutto qui sotto. A me non resta altro da fare, se non augurarti buona lettura e buona visione!

Indice

Come vedere Grande Fratello in diretta: TV

Se sei interessato a sapere come vedere Grande Fratello live, prosegui con la lettura delle prossime righe: sto infatti per spiegarti dove vedere Grande Fratello in diretta TV. Il programma in questione, come probabilmente sai già, va in onda sulle reti Mediaset e i canali televisivi sui quali vengono trasmesse le dirette del reality show sono Mediaset Extra e LA5.

Puoi sintonizzarti su Mediaset Extra per guardare la diretta di Grande Fratello che va in onda, ogni giorno, dalle ore 09:00 alle ore 06:00. Il canale in questione è visibile al numero 55 del digitale terrestre e al numero 17 della piattaforma satellitare Tivùsat. Non riesci a vedere questo canale digitando i numeri suddetti sul telecomando del tuo TV? In questo caso, prova a effettuare una nuova sintonizzazione automatica dei canali.

Qualora dovessi riscontare ancora problemi con la visione di Mediaset Extra, puoi provare anche a sintonizzare il canale manualmente: la frequenza da impostare per il digitale terrestre è 38 UHF 610 MHz (se ti trovi in Sardegna, la frequenza da impostare è 29 UHF 538 MHz, in Sicilia e Reggio Calabria 24 UHF 498 MHz). Vuoi sintonizzare manualmente Mediaset extra su Tivùsat? La configurazione da impostare, in questo caso, è freq: 11432 V, sr: 29900, FEC 3/4 – DVB-S2.

Per quanto riguarda l’altro canale menzionato poc’anzi, LA5, la diretta del Grande Fratello viene trasmessa alle ore 12:30 e all’01:00. Per guardare LA5, sul digitale terrestre, ti basta digitare 30 sul telecomando. Se, invece, utilizzi un TV o un decoder Tivùsat, digita 12. Anche in questo caso, in caso di problemi con il canale in questione, ti suggerisco di tentare, innanzitutto, una sintonizzazione automatica del tuo dispositivo e, successivamente, una sintonizzazione manuale.

In quest’ultimo caso, per quanto riguarda il digitale terrestre, la frequenza da impostare è 49 UHF 698 MHz (se ti trovi in Sardegna imposta 52 UHF 722 MHz). Per sintonizzare questo canale su Tivùsat, la configurazione è esattamente la stessa che ti ho mostrato sopra, nel caso di Mediaset Extra. Per ulteriori delucidazioni al riguardo ti rimando al mio tutorial su come sintonizzare i canali Mediaset.

Come vedere Grande Fratello in diretta: PC

Sei “allergico” all’utilizzo della TV e ti trovi molto più a tuo agio con tastiera e mouse, davanti al monitor del tuo computer? Le domande che ti stai ponendo proprio in questo esatto istante sono come posso vedere Grande Fratello in diretta sul PC e qual è il sito per vedere Grande Fratello in diretta? Non c’è problema: provvedo sùbito a risponderti.

Devi sapere, innanzitutto, che le dirette del programma succitato sono disponibili sul portale ufficiale di Grande Fratello e su quello di Mediaset Infinity, la piattaforma di streaming e contenuti on demand di cui ti ho parlato in questo mio tutorial. Il collegamento in diretta del reality show, sul sito ufficiale di quest’ultimo è disponibile 24 ore su 24.

Per guardare la diretta, ti è sufficiente aprire con qualsiasi browser di navigazione l’ultimo link che ti ho proposto nel paragrafo precedente. Potrai selezionare, premendo sugli appositi pulsanti posti sopra il riquadro dello streaming, l’inquadratura per visualizzare la diretta (Regia 1 e Regia 2) e potrai anche scegliere se guardare ciò che è andato in onda un’ora prima (Un’ora fa). Comodo, vero?

Se preferisci, piuttosto, guardare il reality show in tempo reale sulla piattaforma Mediaset Infinity, tieni presente che quest’ultima ti proporrà in streaming le immagini che vanno in onda in contemporanea sulla TV. Ciò significa, dunque, che potrai guardare la diretta dal canale in streaming di Mediaset Extra (su quest’ultimo la diretta va in onda dalle ore 09:00 alle ore 06:00) o LA5 (in questo caso, l’appuntamento con la diretta è alle ore 12:30 e all’01:00).

Ti segnalo, ad ogni modo, che se scegli di guardare il Grande Fratello su Mediaset Infinity, dopo alcuni minuti di visione, ti sarà richiesto di accedere al tuo account o registrarne uno (se hai bisogno di aiuto con quest’ultima procedura consulta la mia guida su come rivedere programmi Mediaset).

Per iniziare a guardare il reality show in tempo reale, non devi fare altro che cliccare sui link che ti ho appena proposto, non potrebbe essere più facile, concordi? Vuoi saperne di più sull’utilizzo della piattaforma di cui ti ho appena parlato? In tal caso, ti consiglio di dare un’occhiata a questo tutorial su come guardare i programmi di Canale 5.

Come vedere Grande Fratello in diretta: smartphone e tablet

Non hai la possibilità di guardare la TV o utilizzare il computer perché sei sempre in giro e vorresti sapere, dunque, dove guardare Grande Fratello in diretta su telefono e/o tablet? In questo caso, puoi tranquillamente utilizzare i link che ti ho proposto nel capitolo precedente, in modo da collegarti al sito del programma o a quello di Mediaset Infinity.

Per quanto riguarda quest’ultima piattaforma, inoltre, ti segnalo che la stessa è disponibile anche in formato app su dispositivi Android (inclusi quelli senza accesso ai servizi Google) e iOS/iPadOS. Installando l’applicazione suddetta, potrai guardare la diretta di Grande Fratello in qualsiasi momento, 24 ore al giorno. Per scaricare l’app Mediaset Infinity sul tuo smartphone o tablet, premi sui link che ti ho proposto in questo paragrafo, poi fai tap sul pulsante /Installa/Ottieni e, se usi un device Apple, verifica la tua identità tramite Face ID, Touch ID o password dell’ID Apple.

Una volta che avrai installato l’applicazione di Mediaset Infinity, per iniziare a guardare il Grande Fratello in diretta, avvia la stessa (il logo di Mediaset Infinity) e, dalla sua pagina iniziale, fai tap sull’icona Dirette posta in basso. Scorri, dunque, l’elenco dei programmi disponibili e, una volta trovato il riquadro con il logo di Grande Fratello, fai tap sulla voce Diretta (in base ai loghi mostrati sui riquadri potrai decidere se visualizzare il programma con la Regia 1 o la Regia 2 e ti sarà necessario effettuare l’accesso o la registrazione al servizio).

Tutto qui! Prima di concludere questo tutorial su come vedere Grande Fratello in diretta, qualora fossi interessato ad altre applicazioni per guardare i programmi televisivi da telefono o tablet, ti rimando a questa mia guida su come vedere la TV su smartphone.