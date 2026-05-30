Migliori smartwatch: guida all’acquisto (maggio 2026)

Di recente hai notato che sempre più persone attorno a te portano al polso dei dispositivi ricchi di funzionalità e, incuriosito, hai iniziato a valutare seriamente di fare questo passo. L'idea di poter leggere i messaggi al volo, tracciare le tue sessioni di corsa, pagare il conto della spesa appoggiando il braccio al lettore o semplicemente monitorare la qualità del tuo sonno ti affascina parecchio. Tuttavia, non essendo un grandissimo esperto del settore, l'infinita varietà di modelli proposti dai vari produttori tecnologici ti ha lasciato addosso un forte senso di smarrimento e ora ti chiedi quali siano i migliori smartwatch da prendere in considerazione per le tue specifiche necessità. Non devi preoccuparti minimamente: sei finito esattamente nel posto ideale per risolvere ogni tuo dubbio e trovare finalmente l'orologio “smart” dei tuoi sogni.

Nelle prossime righe ho infatti intenzione di accompagnarti “per mano” all'interno di questo vasto ecosistema, aiutandoti a comprendere le differenze più importanti tra le varie tipologie di orologi intelligenti disponibili attualmente. Ti illustrerò i criteri essenziali da valutare per non sprecare il tuo denaro, partendo dalla corretta compatibilità con il tuo telefono cellulare fino ad arrivare all'autonomia della batteria, alla tipologia di display e ai sensori integrati per la salute. Sono assolutamente convinto che, leggendo con attenzione i miei suggerimenti, riuscirai a individuare in un batter d'occhio il dispositivo capace di calzare a pennello con il tuo stile di vita, sia che tu abbia bisogno di un instancabile alleato per lo sport, sia che tu cerchi un vero e proprio assistente da polso elegante e raffinato.

Sei ansioso di scoprire quale modello diventerà il tuo inseparabile compagno quotidiano? Molto bene, allora direi di mettere da parte le chiacchiere e di entrare subito nel vivo dell'argomento. Tutto quello che ti chiedo è di prenderti cinque minuti liberi, sederti in totale comodità e dedicarti alla consultazione delle informazioni che ho accuratamente preparato per te in questo tutorial. Sono sicuro che, giunto al termine di questa lettura, avrai le idee talmente chiare da poter procedere con l'acquisto senza la benché minima esitazione. A questo punto, non mi resta che augurarti una buona esplorazione!

Indice

Quale smartwatch comprare

AMAZFIT Active 2

L'Amazfit Active 2 si presenta come un orologio intelligente che combina tecnologia avanzata e design raffinato, ideale per chi cerca un dispositivo versatile e funzionale. Con un display AMOLED da 1,32 pollici, questo smartwatch offre una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole, grazie alla sua luminosità superiore. La struttura in acciaio inossidabile non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche una resistenza duratura, perfetta per accompagnarti durante le attività quotidiane e sportive.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo dispositivo è il sistema di pagamenti NFC, che consente transazioni rapide e sicure direttamente dal tuo polso. Zepp Pay permette di collegare fino a otto carte bancarie, rendendo i pagamenti contactless un gioco da ragazzi. Inoltre, l'integrazione con l'app Zepp assicura una gestione semplice e protetta dei tuoi dati finanziari.

Il tracciamento della salute è un altro punto forte dell'Amazfit Active 2. Grazie alla tecnologia BioTracker, puoi monitorare con precisione la tua frequenza cardiaca e la qualità del sonno. Questo livello di dettaglio ti aiuta a comprendere meglio il tuo stato fisico e a ottimizzare il tuo benessere generale. La batteria, con una durata fino a dieci giorni, elimina la necessità di ricariche frequenti, permettendoti di concentrarti sulle tue attività senza interruzioni.

Con oltre 160 modalità sportive, questo smartwatch si adatta a qualsiasi tipo di allenamento, dal nuoto allo yoga, passando per il trekking e lo sci. L'impermeabilità fino a 50 metri e il barometro integrato offrono una protezione affidabile in ambienti acquatici e montani, mentre il GPS integrato garantisce un posizionamento preciso e veloce, fondamentale per chi ama esplorare nuovi percorsi.

La possibilità di ricevere indicazioni di svolta tramite mappe gratuite scaricabili è un ulteriore vantaggio per gli amanti dell'avventura. Che tu stia sciando o semplicemente esplorando una nuova città, le indicazioni dettagliate sullo schermo o tramite cuffie Bluetooth ti guideranno senza problemi.

Infine, il controllo vocale tramite Zepp Flow rappresenta un'innovazione significativa. Puoi inviare risposte vocali ai messaggi su Android, utilizzare la funzione speech-to-text e persino ottenere traduzioni istantanee. Questa funzionalità rende l'interazione con il dispositivo fluida e intuitiva, migliorando notevolmente l'esperienza utente.

AMAZFIT Active 2

Vedi su Amazon

Amazfit Active 2 44mm

L'Amazfit Active 2 è uno smartwatch che si distingue per il suo design elegante e la sua funzionalità avanzata. Con una struttura in acciaio inossidabile, combina stile e resistenza, rendendolo ideale sia per l'uso quotidiano che per le attività sportive. Il display AMOLED da 1,32 pollici offre una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole, permettendoti di monitorare facilmente i tuoi dati.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo dispositivo è il tracciamento preciso della frequenza cardiaca e del sonno grazie alla tecnologia BioTracker di Amazfit. Questo ti consente di ottenere informazioni dettagliate sulla tua salute, superando le capacità dei sensori tradizionali. Inoltre, con oltre 160 modalità sportive, tra cui corsa, yoga e nuoto, l'Amazfit Active 2 si adatta a qualsiasi tipo di allenamento. La sua impermeabilità fino a 50 metri lo rende perfetto per gli sport acquatici, mentre il barometro integrato è un vantaggio per chi ama sciare.

La durata della batteria è un altro punto forte, arrivando fino a 10 giorni con un utilizzo tipico. Questo significa meno preoccupazioni per le ricariche frequenti, offrendoti più libertà durante le tue giornate. L'app Zepp inclusa è un ulteriore vantaggio, centralizzando tutti i tuoi dati di salute e fitness senza costi nascosti, garantendo al contempo una protezione dei dati all'avanguardia.

Le mappe incluse con indicazioni di svolta sono particolarmente utili per chi ama esplorare nuovi percorsi. Che tu stia correndo o sciando, puoi ricevere indicazioni direttamente sullo schermo o tramite cuffie Bluetooth, migliorando la tua esperienza outdoor. Inoltre, il tracciamento GPS è potenziato da cinque sistemi di posizionamento satellitare, assicurando una connessione rapida e precisa.

Un'altra funzione innovativa è il controllo vocale completo attraverso Zepp Flow, che ti permette di inviare risposte ai messaggi Android e persino di ottenere traduzioni. Questo rende l'interazione con lo smartwatch fluida e intuitiva.

Infine, l'Amazfit Active 2 offre diverse opzioni di personalizzazione. Puoi scegliere tra una versione Premium con vetro zaffiro e cinturino in pelle, oppure optare per la versione Sport con un cinturino in silicone nero traspirante, ideale per gli allenamenti intensi. Questa versatilità nel design ti permette di adattare lo smartwatch al tuo stile personale, mantenendo sempre un elevato livello di comfort e funzionalità.

Amazfit Active 2 44mm

Vedi su Amazon

Migliori smartwatch economici

Per iniziare, se non vuoi spendere una fortuna ma desideri comunque un dispositivo funzionale e affidabile, devi sapere che il mercato offre diverse opzioni molto valide a prezzi contenuti. In questa categoria rientrano le smartband e gli smartwatch entry-level, ideali per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo o ha semplicemente bisogno delle funzioni base, come la ricezione delle notifiche e un monitoraggio basilare dell'attività fisica. Adesso, dai un'occhiata a questi ottimi dispositivi dall'eccellente rapporto qualità/prezzo.

Migliori smartwatch per Android

Se il tuo fido compagno quotidiano è uno smartphone Android, la scelta di modelli compatibili è davvero vastissima. I dispositivi basati su Wear OS o dotati di sistemi proprietari ottimizzati offrono un'integrazione eccellente con il tuo telefono, permettendoti, in molti casi, di rispondere ai messaggi o gestire le chiamate direttamente dal polso. Ora, ecco una selezione di quelli che considero i compagni ideali per il tuo dispositivo Android.

Migliori smartwatch sportivi

Adesso passiamo a una categoria pensata per chi ha uno stile di vita molto dinamico e pratica attività fisica con regolarità. Gli sportwatch si distinguono per la presenza di un GPS estremamente preciso, una costruzione robusta in grado di resistere agli urti o alle intemperie e funzionalità avanzate per tracciare allenamenti e tempi di recupero. Se ami la corsa, il ciclismo, il trekking o il triathlon, questi sono senza ombra di dubbio i dispositivi su cui dovresti orientare la tua scelta.

Migliori smartwatch per monitoraggio salute

Oltre a tenerti in forma, potresti essere interessato a tenere sotto stretto controllo i tuoi parametri vitali e il tuo benessere generale. In questo caso, devi sapere che molti produttori hanno integrato sensori sempre più precisi per effettuare, ad esempio un elettrocardiogramma, misurare il livello di ossigeno nel sangue, monitorare il sonno in modo accurato o persino rilevare eventuali cadute accidentali. Detto ciò, ecco una selezione di dispositivi progettati proprio con un occhio di riguardo per la tua salute.

Migliori smartwatch per iOS

Se, invece, sei un fiero possessore di iPhone, la situazione richiede una scelta più mirata, poiché l'ecosistema Apple offre l'integrazione massima e più fluida solo con i propri dispositivi indossabili, ovvero l'Apple Watch.

Nonostante ciò, esistono anche eccellenti alternative di altri marchi che comunicano egregiamente con iOS, sebbene con qualche lieve rinuncia, come l'impossibilità di rispondere ai messaggi direttamente dal polso. A questo punto, ti propongo i modelli che offrono l'esperienza d'uso migliore se abbinati al celebre smartphone della “mela morsicata”.

Migliori smartwatch running

Per concludere questa carrellata iniziale, voglio rivolgermi nello specifico agli appassionati della corsa, che siano amatori o veri e propri maratoneti. I dispositivi dedicati al running offrono metriche super dettagliate, come la cadenza, la lunghezza del passo e piani di allenamento personalizzati, il tutto racchiuso in una cassa solitamente molto leggera per non intralciare i movimenti. Una volta fatto ciò, non ti resterà che allacciare le scarpe e scendere in strada con uno di questi fantastici orologi pensati per macinare chilometri.

Come scegliere uno smartwatch

Una volta compresa la distinzione tra le varie tipologie di smartwatch disponibili, è fondamentale capire quali sono i parametri tecnici e le caratteristiche da tenere in considerazione prima di procedere all'acquisto. Infatti, la scelta del modello giusto dipende strettamente dall'uso che intendi farne e dal dispositivo al quale andrai ad abbinarlo.

Nei prossimi sottocapitoli, quindi, analizzeremo nel dettaglio fattori cruciali come il budget a tua disposizione, la compatibilità con il tuo smartphone, il sistema operativo, l'autonomia della batteria e tutte quelle funzionalità essenziali che non dovrebbero mai mancare. Adesso, prenditi qualche minuto per valutare attentamente ognuno di questi aspetti.

Budget

Il fattore che spesso guida maggiormente la scelta è il budget a tua disposizione. Se non hai intenzione di superare la soglia dei 100 euro, ti conviene orientarti su una smartband oppure su uno smartwatch entry-level, che svolgono egregiamente il lavoro di base. Se, invece, puoi spingerti in una fascia di prezzo compresa tra i 100 e i 250 euro, troverai ottimi dispositivi di fascia media; in questo segmento puoi acquistare un Apple Watch SE, magari approfittando di qualche sconto, i modelli Samsung della generazione precedente, l'eccellente Huawei Watch GT o i modelli base di Garmin come il Forerunner 55 o 165.

Qualora il tuo budget si attestasse tra i 250 e i 500 euro, entrerai nella fascia alta del mercato, dove potrai portare a casa gli ultimi Apple Watch, come il Series 11, i più recenti Galaxy Watch o ottimi Garmin come il Venu o il Forerunner 265, tutti caratterizzati da ottimi materiali costruttivi e funzionalità complete.

Infine, superando i 500 euro, avrai accesso ai modelli Ultra o Pro, realizzati con materiali premium come il titanio e il vetro zaffiro, dotati di batterie dall'autonomia enorme e funzioni avanzate per sport estremi, come le immersioni. Rientrano in questa categoria dispositivi come l'Apple Watch Ultra, i Garmin Fenix e Epix e il Samsung Galaxy Watch Ultra.

Compatibilità

Devi prestare estrema attenzione alla compatibilità, poiché non tutti gli smartwatch in commercio funzionano con qualsiasi telefono cellulare. Se sei in possesso di un iPhone, la scelta di gran lunga migliore per quanto riguarda l'integrazione di sistema ricade inevitabilmente sull'Apple Watch. Devi sapere, infatti, che gli orologi dotati del sistema operativo Wear OS, come i recenti Samsung Galaxy Watch o il Google Pixel Watch, non sono minimamente compatibili con iOS (anche se ci sono delle soluzioni di terze parti interessanti da prendere in considerazione).

Tuttavia, altri marchi come Garmin, Amazfit e Huawei funzionano bene con il “melafonino”, pur comportando qualche limitazione, come l'impossibilità di rispondere ai messaggi di testo direttamente dall'orologio.

Al contrario, se utilizzi quotidianamente uno smartphone Android, ti garantiranno la migliore esperienza d'uso possibile in termini di integrazione nell'ecosistema. Fai molta attenzione a questo dettaglio: l'Apple Watch non funziona in alcun modo se provi ad abbinarlo a un dispositivo con il “robottino verde”.

Sistema operativo

A questo punto, è opportuno spendere qualche parola sui sistemi operativi che animano questi dispositivi. Se parliamo di watchOS, il software preinstallato sugli Apple Watch, ci troviamo di fronte al re indiscusso dell'ecosistema Apple, capace di offrire l'integrazione più fluida e profonda in assoluto, consentendo di rispondere ai messaggi, gestire le chiamate e scaricare una miriade di app dedicate. Tuttavia, come accennato in precedenza, funziona esclusivamente in accoppiata con un iPhone.

Se consideriamo Wear OS di Google, ci troviamo davanti alla soluzione perfetta per chi usa Android, in quanto permette di rispondere ai messaggi, anche vocalmente, utilizzare i servizi di navigazione come Google Maps e installare numerosissime app di terze parti.

Infine, esistono i sistemi operativi proprietari sviluppati da aziende come Garmin, Amazfit, Huawei e Fitbit, i quali hanno il grande pregio di funzionare indifferentemente sia con Android che con iOS. Sebbene tendano a limitare parzialmente l'interazione con le notifiche, permettendoti spesso solo di leggerle e non di rispondere, questi sistemi compensano con vantaggi enormi, primo fra tutti una durata della batteria di gran lunga superiore.

Usi principali

Ora, ti invito a riflettere su quale sarà l'utilizzo principale che farai del tuo nuovo acquisto, domandandoti esattamente a cosa ti serve. Se concepisci lo smartwatch come una vera e propria estensione dello smartphone per migliorare la tua produttività quotidiana e desideri rispondere alle notifiche, interagire con gli assistenti vocali come Assistente Google/Gemini o Siri, effettuare chiamate dal polso e scaricare numerose applicazioni, ti consiglio di puntare su un Apple Watch o su un Samsung Galaxy Watch.

Se, al contrario, ami lo sport e l'avventura e ti dedichi regolarmente alla corsa, al ciclismo, al trekking o al triathlon, avrai sicuramente bisogno di un GPS precisissimo, metriche avanzate per calcolare i tempi di recupero e una robustezza fuori dal comune. In questo specifico settore, i re incontrastati sono indubbiamente Garmin, Suunto e Polar.

Qualora il tuo interesse fosse limitato a un monitoraggio basilare della salute, come contare i passi giornalieri, tracciare la qualità del sonno e misurare il battito cardiaco senza però svuotare il portafogli, ti suggerisco di guardare con attenzione verso le proposte di Amazfit, Huawei, Xiaomi o verso gli storici fitness tracker realizzati da Fitbit.

Autonomia

Un altro aspetto fondamentale da prendere in considerazione è l'autonomia della batteria, poiché è uno dei compromessi più grandi nel mondo degli smartwatch. I dispositivi “completi”, dotati di schermi brillanti e sistemi operativi complessi come gli Apple Watch, i Google Pixel Watch o i Samsung Galaxy Watch, tendono a garantire una durata di circa 1 o al massimo 2 giorni, il che significa che dovrai ricordarti di ricaricarli quasi ogni notte oppure a metà giornata per usarlo la notte.

Se, invece, odi l'idea di dover ricaricare continuamente l'ennesimo dispositivo elettronico, ti consiglio di puntare su sportwatch o modelli dotati di sistemi operativi più leggeri, come i dispositivi proposti da Huawei, Amazfit o Garmin, i quali sono in grado di offrire un'autonomia molto interessante che può variare dai sette ai quattordici giorni, o persino di più.

Funzionalità essenziali

Arrivati a questo punto della guida, ti suggerisco di fare mente locale sulle funzionalità essenziali a cui non vuoi assolutamente rinunciare. Innanzitutto, se desideri pagare il caffè appoggiando il polso al POS, assicurati che il dispositivo supporti i pagamenti NFC tramite sistemi come Google Pay, Apple Pay o Garmin Pay, verificando preventivamente che la tua banca sia supportata.

Dopodiché, se hai la necessità di gestire le chiamate direttamente dal polso o di impartire comandi agli assistenti vocali, devi accertarti che l'orologio sia equipaggiato con microfono e altoparlante integrati. Un'altra funzione molto utile è il GPS integrato, diventato ormai fondamentale se ami andare a correre o camminare tracciando il tuo percorso con precisione senza doverti portare dietro il telefono.

Se vuoi essere sempre connesso, potresti valutare i modelli dotati di connessione LTE, i quali permettono di configurare una eSIM per avere Internet e chiamate disponibili anche quando lasci lo smartphone a casa, sebbene richiedano un budget superiore e un piano tariffario apposito.

Per chi ha esigenze specifiche legate al benessere, è importante cercare orologi dotati di sensori per l'ECG, per la misurazione dell'ossigeno nel sangue, per il rilevamento automatico delle cadute o per il calcolo della pressione arteriosa. Infine, non sottovalutare la disponibilità di app di terze parti, poiché un ricco ecosistema di applicazioni scaricabili può ampliare a dismisura le potenzialità del tuo smartwatch.

Display

Ora dedichiamo un po' di attenzione al display, elemento centrale nell'esperienza d'uso di questi dispositivi. Sul mercato si scontrano principalmente due tecnologie: gli schermi AMOLED e quelli transflettivi. Gli AMOLED, utilizzati ad esempio da Apple, Samsung e Amazfit, risultano estremamente luminosi, ricchi di colori vibranti e davvero bellissimi da guardare in ogni situazione, ma di contro richiedono un maggiore consumo di batteria.

D'altra parte, gli schermi transflettivi o MIP, adottati frequentemente da marchi come Garmin, sono assolutamente perfetti per garantire una visibilità eccezionale sotto la luce diretta del sole e consumano pochissima energia. Tuttavia, bisogna tenere presente che risultano meno vivaci e meno definiti quando ci si trova in ambienti scarsamente illuminati o al buio.

Design e materiali

Un altro aspetto su cui ragionare è sicuramente il design e i materiali di costruzione, in quanto l'orologio sarà sempre in bella vista sul tuo braccio. Per quanto riguarda la forma e lo stile, la scelta tra un quadrante rotondo classico, che ricorda da vicino un orologio tradizionale, e un design squadrato, decisamente più comodo per la lettura di testi lunghi o email, dipende unicamente dai tuoi gusti personali.

Oltre a ciò, ti invito a prestare molta attenzione alle dimensioni della cassa misurando o, se possibile, provando l'orologio: un modello troppo ingombrante, magari da 46 o da 49 mm, posizionato su un polso sottile, potrebbe risultare estremamente scomodo e fastidioso, specialmente di notte, durante l'attività sportiva o sotto le maniche strette di una camicia. A tal proposito, tieni presente che quasi tutti i brand offrono misure più piccole, intorno ai 40 o 42 mm e versioni più grandi che arrivano fino a 49 mm.

Per quanto concerne i materiali, troverai titanio o acciaio per massimizzare la resistenza nel tempo, alluminio per favorire la leggerezza, ceramica sui modelli più costosi e plastica o alluminio nelle fasce entry-level. Infine, non trascurare la resistenza all'acqua e alla polvere: assicurati che il dispositivo abbia una certificazione minima di 5 ATM o IP68 oppure punta sui 10 ATM e sugli standard militari MIL-STD-810 se pratichi sport acquatici o estremi.

Sensori

Andando avanti, non possiamo non parlare dell'importanza dei sensori integrati, i veri cuori pulsanti di questi piccoli gioielli hi-tech. I sensori dedicati alla salute sono diventati indispensabili e molti orologi oggi includono componenti avanzati in grado di effettuare un ECG, misurare la saturazione di ossigeno nel sangue, monitorare le variazioni della temperatura cutanea e tracciare costantemente i livelli di stress e la qualità del sonno.

Parallelamente, come abbiamo già accennato, il modulo GPS è imprescindibile se pratichi corsa o ciclismo all'aperto. A tal proposito, se opti per un modello di fascia alta, ti consiglio di verificare che sia presente una tecnologia GPS dual-band o multi-band, in grado di garantire una precisione millimetrica anche in mezzo a grattacieli o fitti boschi.

Cinturini

Per concludere in bellezza questa rassegna sulle caratteristiche da valutare, voglio suggerirti di dare un'occhiata anche ai cinturini. Un buon orologio intelligente deve potersi adattare al tuo stile quotidiano, passando agilmente da un look sportivo a uno più elegante per una serata formale.

Per questo motivo, ti consiglio di verificare che il dispositivo utilizzi un sistema di aggancio con meccanismo di sgancio rapido. In questo modo, sarai in grado di sostituire il cinturino in pochissimi secondi, personalizzando il tuo accessorio con la massima facilità ogni volta che lo desideri.

In qualità di affiliati Amazon, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul nostro sito.