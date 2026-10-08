Nei giorni scorsi hai effettuato un esame e ti è stato spiegato che avresti potuto consultare e scaricare il referto direttamente online, anche dal tuo telefono tramite un'apposita applicazione. Il problema, però, è che non ricordi il nome dell'app da utilizzare e non sai come recuperare i risultati senza doverti recare di persona presso la struttura in cui hai svolto l'esame. Per questo motivo, hai effettuato alcune ricerche sul Web per avere maggiori informazioni a tal riguardo e sei finito dritto su questa mia guida.

Se le cose stanno come le ho appena descritte, lasciati dire che sei capitato nel posto giusto al momento giusto. Nei prossimi paragrafi di questo tutorial, infatti, ti indicherò quali sono le app per leggere referti medici e come individuare quella da utilizzare in base alla tua Regione di assistenza. Prima, però, sarà mia premura fornirti alcune informazioni preliminari che ti permetteranno di capire come funziona la consultazione dei referti online e quali sono le modalità disponibili per accedere ai tuoi documenti sanitari.

Come dici? È proprio quello che volevi sapere? Allora non dilunghiamoci oltre e vediamo insieme come procedere. Mettiti comodo, prenditi tutto il tempo che ritieni opportuno e dedicati alla lettura delle prossime righe. Seguendo attentamente le indicazioni che sto per darti e provando a metterle in pratica dal tuo smartphone, ti assicuro che riuscirai a individuare l'applicazione corretta per consultare i tuoi referti medici. Buona lettura e in bocca al lupo per tutto!

Indice

Informazioni preliminari

Prima di indicarti quali sono le app per leggere referti medici, è necessario fare una doverosa premessa iniziale a tal riguardo.

Infatti, devi sapere che non esiste un'unica applicazione nazionale che recuperi automaticamente tutti i tuoi referti medici, indipendentemente dalla struttura nella quale hai effettuato una visita o un esame. Per consultare e scaricare questi documenti, puoi però fare riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico, conosciuto anche con la sigla FSE.

Se non ne hai mai sentito parlare, si tratta di una raccolta digitale dei dati e dei documenti sanitari che riguardano la tua storia clinica, prodotti in occasione di visite, esami e altre prestazioni sanitarie. Al suo interno puoi trovare, per esempio, referti di laboratorio, referti radiologici, referti di specialistica ambulatoriale e referti di anatomia patologica, oltre a prescrizioni di farmaci ed esami, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione ospedaliera e documenti relativi alle vaccinazioni.

Il Fascicolo può comprendere anche il Profilo Sanitario Sintetico, redatto e aggiornato dal medico di famiglia o dal pediatra per riassumere le principali informazioni sulla tua salute, e un Taccuino personale, nel quale puoi aggiungere autonomamente documenti e informazioni che ritieni utili. Maggiori info qui.

Detto ciò, ti sarà utile sapere che il Fascicolo Sanitario Elettronico è uno strumento implementato a livello nazionale ma gestito dalle singole Regioni. Per accedere, dunque, è necessario per prima cosa individuare il portale di riferimento della propria Regione o Provincia autonoma di assistenza: puoi trovare quello corretto collegandoti alla pagina dedicata del sito ufficiale del FSE.

Così facendo, puoi anche verificare qual è l'applicazione da utilizzare per entrare nel Fascicolo Sanitario da smartphone o tablet. Infatti, anche le eventuali applicazioni disponibili e le loro funzionalità variano da un territorio all'altro, come avrò modo di spiegarti in maniera più approfondita nel corso di questa guida.

Infine, ci tengo a sottolineare che il Fascicolo Sanitario Elettronico può raccogliere documenti relativi a prestazioni effettuate sia presso strutture pubbliche che presso strutture private, anche a pagamento. La disponibilità dei referti dipende, però, dall'effettiva integrazione della struttura con il sistema e dalla trasmissione dei documenti: non è quindi garantito che ogni visita o esame compaia nel tuo Fascicolo.

Possono essere consultabili anche i referti di prestazioni effettuate in altre Regioni, purché siano stati trasmessi al FSE e resi disponibili attraverso lo scambio di informazioni tra i sistemi regionali. Se non trovi un documento, ti consiglio di contattare la struttura presso cui hai effettuato la prestazione e verificare come recuperarlo.

Se poi sei alla ricerca di app per interpretare i referti medici, potresti rivolgerti agli strumenti di intelligenza artificiale, come ChatGPT, Gemini e Claude, ma ricorda sempre che si tratta di strumenti imperfetti e che devi usarli con molta cautela. Interpellare un medico in carne e ossa è sempre la soluzione da percorrere se si vuole interpretare correttamente un referto.

App per referti medici

Adesso che hai più chiaro come funziona la consultazione dei referti online, possiamo vedere quali sono le app per referti medici e come utilizzarle per accedere ai tuoi documenti sanitari.

Come ti ho anticipato, puoi consultare il tuo Fascicolo Sanitario Elettronico anche da smartphone e tablet, collegandoti al portale della tua Regione o Provincia autonoma tramite il browser che utilizzi solitamente per navigare su Internet. In molti casi, però, è disponibile anche un'applicazione ufficiale che permette di accedere al Fascicolo Sanitario e ad altri servizi sanitari direttamente dal dispositivo.

Per individuare quella corretta, puoi fare riferimento al sito istituzionale della tua Regione o al relativo portale sanitario, dove puoi trovare i collegamenti per scaricare l'app dagli store. Il mio consiglio è quello di collegarti per prima cosa al sito ufficiale del FSE e selezionare la tua Regione in modo da accedere direttamente al portale di riferimento. Così facendo, puoi verificare anche la disponibilità di un'eventuale applicazione per dispositivi mobili.

Per esempio, se sei residente nella Regione Lazio, verrai automaticamente reindirizzato al portale Salute Lazio: nella pagina principale c'è un'apposita sezione chiamata App SaluteLazio, che ti permette appunto di sapere quali sono le funzionalità dell'app in questione con anche la possibilità di accedere direttamente allo store di riferimento del tuo dispositivo e avviarne il download.

Una volta individuata e scaricata l'applicazione di riferimento per la tua Regione, dovrai accedere alla tua area personale utilizzando una delle modalità di autenticazione previste, operazione che generalmente avviene tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica). Le opzioni disponibili variano a seconda del servizio e, dopo il primo accesso, alcune app permettono di impostare un codice personale o abilitare il riconoscimento biometrico per gli accessi successivi.

Fatto ciò, se necessario, individua la sezione relativa al Fascicolo Sanitario e, poi, accedi a quella dedicata ai documenti sanitari e ai referti. Se disponibili, utilizza i filtri per data o tipologia di documento per trovare l'esame che ti interessa, che solitamente sono elencati in ordine cronologico dal più al meno recente e suddivisi per tipologia di prestazione. Infine, seleziona il referto di tuo interesse in modo da visualizzarlo e, dove previsto, scaricarlo sul dispositivo, solitamente in PDF.

Per capire meglio, facciamo un esempio pratico prendendo come riferimento l'app Toscana Salute per dispositivi Android (disponibile anche su store alternativi, per i device senza servizi Google) e iPhone/iPad che, come puoi ben intuire, è l'applicazione che consente di consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico in Toscana.

Dopo averla scaricata e avviata, segui il breve tutorial mostrato a schermo oppure premi sull'opzione Salta, per procedere oltre. Seleziona, poi, la voce OK in modo da accettare l'informativa sulla privacy, fai tap sul pulsante ☰, in alto a sinistra, e seleziona le voci Gestione identità e Aggiungi nuova identità.

Adesso, seleziona l'opzione di accesso che preferisci tra Entra con SPID ed Entra con CIE e segui le indicazioni mostrate a schermo per completare l'accesso. Ti segnalo che in questo caso puoi accedere anche tramite la funzione Leggi QRCode inquadrando il codice QR che puoi stampare presso un Totem PuntoSì della Regione Toscana.

Al primo accesso ti verrà chiesto di selezionare una delle modalità di accesso rapide tra PIN e Accesso biometrico: seleziona, quindi, l'opzione di tuo interesse, premi sul pulsante Continua e segui le indicazioni fornite per impostare un PIN o attivare il riconoscimento biometrico. Come ultimo passaggio, scegli uno degli avatar proposti da associare al tuo profilo e fai tap sulla voce Conferma.

A questo punto, sei pronto per consultare i referti disponibili: premi, quindi, sulla voce Referti (se non la visualizzi, seleziona prima l'opzione Aggiungi altri servizi e premi sul pulsante + relativo all'opzione Referti) e seleziona la tipologia di referto che stai cercando tra Referti laboratorio, Referti radiologia, Referti trasfusionali, Referti TAO ecc.

Nella nuova schermata visualizzata, trovi l'elenco completo dei referti disponibili dal più al meno recente e puoi visualizzare quello di tuo interesse premendoci sopra. Se lo desideri, puoi eventualmente stampare o scaricare il referto tramite le funzioni del tuo smartphone: per esempio, su iPhone/iPad è sufficiente premere sull'icona della freccia dentro un quadrato e selezionare l'opzione di tuo interesse tra Stampa e Salva su File.

In ogni caso, tieni presente che non tutte le Regioni dispongono anche di un'applicazione e non tutte le app consentono anche la consultazione dei referti medici. Oltre alle già citate Toscana Salute e SaluteLazio (Android/iOS/iPadOS), ti segnalo anche le app per accedere al FSE da altre Regioni.

ER Salute (Android/iOS/iPadOS) — Emilia Romagna.

(Android/iOS/iPadOS) — Emilia Romagna. Sanità km zero Ricette (Android/iOS/iPadOS) — Veneto.

(Android/iOS/iPadOS) — Veneto. Fascicolo Sanitario (Android/iOS/iPadOS) — Lombardia.

(Android/iOS/iPadOS) — Lombardia. HealthVDA (Android/iOS/iPadOS) — Valle d'Aosta.

(Android/iOS/iPadOS) — Valle d'Aosta. SaluteSimplex (Android/iOS/iPadOS) — Liguria.

(Android/iOS/iPadOS) — Liguria. Sesamo FSE (Android/iOS/iPadOS) — Friuli Venezia Giulia.

(Android/iOS/iPadOS) — Friuli Venezia Giulia. SINFONIA Salute (Android/iOS/iPadOS) — Campania.

(Android/iOS/iPadOS) — Campania. Fascicolo Sanitario Sardegna (Android/iOS/iPadOS) — Sardegna.

(Android/iOS/iPadOS) — Sardegna. Salute Basilicata (Android/iOS/iPadOS) — Basilicata.

(Android/iOS/iPadOS) — Basilicata. UmbriaFacile (Android/iOS/iPadOS) — Umbria.

(Android/iOS/iPadOS) — Umbria. TreC+ (Android/iOS/iPadOS) — Provincia autonoma di Trento.

Per saperne di più, ti rimando al mio tutorial dedicato alle app per Fascicolo Sanitario. Infine, ti ricordo che se l'app di riferimento per la tua Regione non dovesse consentire la consultazione dei referti o non è proprio disponibile una specifica applicazione per dispositivi mobili, puoi sempre accedere al FSE tramite browser.