Sul sito ufficiale del MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) è possibile accedere a numerosi servizi riguardanti il mondo scolastico e universitario. Gli insegnanti, per esempio, possono accedere a una piattaforma dedicata a corsi di formazione online, da svolgere comodamente da casa. I genitori e gli studenti, invece, possono essere informati sui pagamenti da effettuare, come quelli relativi alla mensa scolastica, al servizio di trasporto o alle attività extracurricolari, con la possibilità di effettuare il pagamento online o di persona, stampando il cedolino e recandosi presso il proprio istituto bancario o presso una delle ricevitorie autorizzate.

Sei un docente scolastico o un genitore e vorresti sapere come accedere a tali servizi? Nessun problema! Con la guida di oggi, ti spiegherò come registrarsi al MIUR sia da computer che da smartphone e tablet. Tutto quello che ti serve per creare un account e usufruire dei servizi disponibili sul sito dell’ente, è il tuo codice fiscale e un indirizzo email valido, presso il quale riceverai le credenziali d’accesso all’area riservata del MIUR, da modificare al primo accesso.

Se sei d’accordo, non perdiamo altro tempo in chiacchiere e passiamo subito all’azione: mettiti bello comodo, prenditi tutto il tempo che ti occorre e dedicati alla lettura dei prossimi paragrafi. A seconda del dispositivo in uso, scegli la procedura di registrazione più adatta alle tute esigenze e ti assicuro che, mettendo in pratica le indicazioni che sto per darti, riuscirai a creare il tuo account e accedere ai servizi del MIUR. Buona lettura!

Indice

Registrarsi al MIUR da computer

Come ti ho accennato in precedenza, registrarsi al MIUR è una procedura necessaria per accedere ai servizi disponibili sul sito del Ministero dell’istruzione.

Per creare il tuo account, quindi, collegati al sito ufficiale dell’ente, fai clic sulla voce Accesso presente in alto a destra e, nella nuova pagina aperta, scegli l’opzione Area riservata. Clicca poi sulla voce Registrati presente accanto alla scritta Sei un nuovo utente?, inserisci il tuo codice fiscale nel campo apposito e apponi il segno di spunta accanto alla voce Non sono un robot per verificare la tua identità. Se richiesto, procedi con un’ulteriore verifica selezionando le immagini richieste e clicca sul pulsante Verifica, dopodiché pigia sul pulsante Passaggio 2 per proseguire con la registrazione.

Adesso, inserisci i tuoi dati nei campi Nome e Cognome, indica la tua data di nascita tramite i menu a tendina sotto la voce Data di nascita e seleziona la tua Nazione di nascita, Regione di nascita, Provincia di nascita e Comune di nascita utilizzando gli appositi menu a tendina. Apponi poi il segno di spunta accanto a una delle opzioni tra Uomo o Donna, per indicare il tuo genere di appartenenza, e inserisci il tuo indirizzo email nei campi Email e Conferma email.

Prima di proseguire, clicca sulle voci Condizioni generali del servizio e Informativa sulla privacy, per leggere quanto riportato nei documenti in questione, dopodiché apponi il segno di spunta accanto alle voci Acconsento e Presa visione per dichiarare di aver letto e di accettare le condizioni del servizio e l’informativa sulla privacy. Pigia, quindi, sul pulsante Passaggio 3 per accedere alla schermata successiva.

Nel penultimo passaggio della registrazione, verifica che tutti i dati precedentemente inseriti siano corretti e clicca sul pulsante Conferma dati. Se, invece, hai individuato degli errori, scegli l’opzione Torna indietro per tornare alla schermata precedente, correggi i dati errati e pigia nuovamente sui pulsanti Passaggio 3 e Conferma dati.

Per completare la registrazione, accedi alla tua casella di posta elettronica, individua l’email inviata dal MIUR e clicca sul link d’attivazione contenuto al suo interno. La scritta La tua utenza è stata creata correttamente ti confermerà l’avvenuta creazione del tuo account. Entro pochi instanti, riceverai una seconda email contenente le credenziali d’accesso al sito del MIUR, da modificare al primo accesso.

Collegati, quindi, alla pagina principale del sito Internet dell’ente, fai clic sulla voce Accesso e seleziona l’opzione Area riservata. Nella nuova pagina aperta, inserisci i dati d’accesso ricevuti via email nei campi Username e Password e pigia sul pulsante Entra per accedere al tuo account.

Al primo accesso, clicca sul pulsante Modifica password, inserisci la tua chiave d’accesso attuale nel campo Vecchia password e crea una nuova password inserendola nei campi Nuova password e Conferma nuova password. La nuova chiave d’accesso dovrà essere composta da almeno 8 caratteri e includere almeno tre elementi tra numeri, lettere minuscole e lettere maiuscole.

Dopo aver impostato la nuova password, fai clic sui pulsanti Invia e Continua la navigazione per completare la creazione del tuo account e accedere ai servizi del MIUR.

Registrarsi al MIUR da smartphone e tablet

Registrarsi al MIUR da smartphone e tablet è una procedura semplice che può essere effettuata utilizzando il browser del proprio dispositivo. Infatti, l’ente non ha ancora sviluppato una propria applicazione per accedere a servizi come Istanze OnLine e Pago in Rete o alla piattaforma S.O.F.I.A.. L’unica soluzione per creare un account e usufruire di tali servizi è appunto collegarsi al sito del Ministero dell’istruzione.

Per registrarti al MIUR, prendi dunque il tuo smartphone o il tuo tablet, avvia il browser che usi solitamente per la navigazione su Internet (es. Chrome su Android o Safari su iOS) e collegati alla pagina principale del sito dell’ente. Adesso, pigia sul pulsante ≡ collocato in alto a sinistra, fai tap sulla voce Accesso dal menu che compare e, nella nuova pagina aperta, scegli l’opzione Area riservata.

Premi, quindi, sulla voce Registrati visibile in basso a destra, accanto alla scritta Sei un nuovo utente?, e inserisci il tuo codice fiscale nel campo Inserisci il tuo codice fiscale. Apponi poi il segno spunta accanto alla voce Non sono un robot, seleziona le immagini indicate per verificare la tua identità e fai tap sui pulsanti Verifica e Passaggio 2.

Nella nuova pagina aperta, inserisci i tuoi dati nei campi Nome e Cognome, indica la tua data di nascita tramite i menu a tendina Giorno, Mese e Anno presente sotto la voce Data di nascita e specifica il luogo in cui sei nato tramite i menu a tendina Nazione di nascita, Regione di nascita, Provincia di nascita e Comune di nascita. Specifica poi il tuo genere di appartenenza, mettendo il segno di spunta accanto a una delle opzioni tra Uomo e Donna, e inserisci il tuo indirizzo email nei campi Email e Conferma email.

Per proseguire con la registrazione, apponi il segno di spunta accanto alle voci Accetto e Presa visione presenti nelle sezioni Termini e condizioni e Trattamento dei dati personali e pigia sul pulsante Passaggio 3. Adesso, verifica che tutti i dati inseriti in precedenza siano corretti e pigia sul pulsante Conferma dati. Se, invece, visualizzi un messaggio di errore, fai tap sulla voce Torna indietro, inserisci le informazioni corrette e pigia sui pulsanti Passaggio 3 e Conferma dati.

Per completare la creazione del tuo account, pigia sul pulsante Torna alla login, accedi alla tua casella di posta elettronica e individua l’email che ti ha inviato il MIUR. Pigia, quindi, sul link di attivazione presente al suo interno per attivare il tuo account e ricevere una nuova email contenente le credenziali d’accesso al sito dell’ente.

Dopo aver annotato il nome utente e la password temporanea, effettua il primo accesso al sito del MIUR per modificare la chiave d’accesso. Torna, quindi, alla pagina di login, inserisci i dati ricevuti tramite email nei campi Inserisci il tuo username e Inserisci la password e fai tap sul pulsante Entra. Nella schermata Cambio password obbligatorio, pigia sul pulsante Modifica password e digita la chiave d’accesso temporanea in tuo possesso nel campo Inserisci la vecchia password, dopodiché crea una nuova password inserendola nei campi Nuova password e Conferma nuova password e fai tap sul pulsante Invia.

Tieni presente che la nuova chiave d’accesso dev’essere composta da almeno 8 caratteri e contenere almeno un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola. Per visualizzare i requisiti completi, seleziona la voce Requisiti password.

Il messaggio La tua password è stata modifica con successo ti confermerà l’avvenuta modifica della tua chiave d’accesso e il completamento della registrazione. Adesso, non ti rimane che pigiare sul pulsante Continua la navigazione per accedere alla tua area riservata e usufruire dei servizi online del MIUR.