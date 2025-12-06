Di recente, giocando a Minecraft, durante le tue avventurose scorribande nel Nether ti sei imbattuto in delle originali e curiose creature, denominate ghast e simili a dei fantasmi fluttuanti dotati di tentacoli. Alcuni di questi mob si sono rivelati decisamente ostili già al primo tentativo di approccio, mentre altri erano stranamente “immobilizzati” in qualche angolo nascosto del temibile bioma.

Hai quindi saputo che proprio questi ultimi possono essere domati, così come avviene per altre creature (gatti, delfini, axolot, cavalli e chi più ne ha più ne metta), ma anche cavalcati e utilizzati come animali da compagnia o per sbrigare alcune faccende impegnative, ad esempio il trasporto di oggetti ingombranti. Il problema è che non sai bene in che modo occorre procedere, e vorresti quindi il mio aiuto per capire come addomesticare un ghast su Minecraft, magari evitando errori che potrebbero risultare fatali per il mob stesso.

Ho indovinato, vero? In tal caso, non devi fare altro che continuare con la lettura dei prossimi capitoli per scoprire tutte le opzioni che hai a disposizione, valide sia per la versione Java, sia per quella Bedrock. Ora, però, direi di mettere da parte le chiacchiere e passare ai fatti. Ti auguro buon proseguimento e, naturalmente, buon divertimento!

Indice

Come addomesticare un ghast felice su Minecraft

Di seguito, come promesso, ti spiego come addomesticare un ghast felice su Minecraft, noto anche come ghast allegro, la variante mansueta e passiva del mob in questione. Innanzitutto, considera che, sia su Java Edition, sia su Bedrock, tale creatura può essere ottenuta catturando un cosiddetto ghast triste nel Nether, ossia la sua versione “essiccata” (o, per meglio dire, disidratata), e immergendolo poi in acqua, oppure generandolo da zero mediante la combinazione di alcuni elementi.

Come catturare un ghast triste su Minecraft

Se ti interessa scoprire come addomesticare un happy ghast su Minecraft partendo dalla cattura di un ghast triste, considera che la parte più difficile sarà quella di scovare il mob all'interno del suo habitat naturale, ovvero nella Valle delle anime, che, come ti ho accennato poc'anzi, si trova nel Nether. È facilmente riconoscibile dalla presenza di fuochi azzurri e da un ambiente meno “vulcanico”, sebbene sempre inquietante.

Se hai uno spirito avventuroso puoi costruire il portale del Nether necessario ad accedervi e sfidare i numerosi pericoli che imperversano in questa dimensione infernale. Ti consiglio sempre di prendere le coordinate del punto di ingresso per ritrovarlo più facilmente.

Se vuoi velocizzare le cose, puoi aiutarti con una risorsa online come Chunkbase. Grazie a quest'ultima, infatti, inserendo il seed del mondo nell'apposito campo, selezionando la versione Java o Bedrock da te utilizzata e scegliendo come Dimensione l'opzione Nether, potrai ottenere una mappa che ti consentirà di individuare più facilmente il bioma denominato Soul Sand Valley (per l'appunto, Valle delle anime) e le relative coordinate, grazie alle quali potrai teletrasportarti direttamente sul posto.

In alternativa, comunque, se vuoi semplificarti il compito, ricorda che puoi passare in Creativa in qualsiasi momento, e avvalerti così delle risorse infinite offerte da questa modalità.

Detto ciò, troverai il ghast triste dentro alcune tipiche strutture fatte di ossa: il mob consiste in un blocco che può essere prelevato facilmente a mano, oppure ad esempio con un piccone. Una volta fatto ciò, torna nell'Overworld tramite il portale del Nether e trova un luogo sicuro, protetto da altri mob ostili, magari proprio la tua casa survival, costruita con tutte le protezioni del caso.

A seguire, scava una buca o ricava una vasca con qualsiasi materiale tu abbia a disposizione e getta al suo interno uno o più secchi d'acqua, quindi rilascia il ghast triste dentro la stessa: noterai come questi inizierà contestualmente a emettere delle particelle verdi, a indicare che il processo di idratazione è in corso.

Il blocco si trasformerà così in un ghastolino (ci vogliono circa 20 minuti) che, però, ancora non potrà essere imbracato e cavalcato. Occorrerà, infatti, attendere finché non è completamente cresciuto, ma nutrirlo con delle semplici palle di neve accelererà la sua evoluzione.

Per ottenere le palle di neve equipaggia una pala (basta inserire in un banco da lavoro un'asse di legno nel riquadro 2 e due bastoni nei riquadri 5 e 8) e interagisci con dei blocchi di neve. Puoi altresì considerare l'ipotesi di creare un Golem di neve, molto utile anche per la difesa, posizionando verticalmente due blocchi di neve sul terreno e poi mettendo una zucca (anche una lanterna di zucca) sulla sua cima: in questo modo ne ricaverai molte più, e in maniera alquanto veloce.

Come craftare un ghast triste su Minecraft

Se preferisci craftare un ghast triste su Minecraft, ti serviranno alcuni elementi non proprio semplici da recuperare: nello specifico, si tratta della Sabbia delle anime e delle Lacrime di Ghast, entrambi reperibili nel Nether.

Dopo aver costruito un portale per entrare nelle dimensione oscura in questione, dunque, sconfiggi dei Ghast ostili attirandoli verso di te (di norma sono neutrali, ma se si sentono minacciati ti attaccheranno). Evita o respingi le palle di fuoco che vengono sparate da questi mob (ove possibile anche con una pozione di resistenza al fuoco) e colpiscili con arco e frecce dalla distanza o, quando sono vicini, con una spada, preferibilmente di diamante.

Considera che non sarà per niente facile: il ghast può mirare verso di te anche da 100 blocchi di distanza, ma nascondendoti dietro un muro potrai interrompere la sua traiettoria visiva e annullare il suo attacco. Un'altra strategia che può tornarti utile è quella di farlo immobilizzare in una cascata di lava.

La loro uccisione dovrebbe far cadere una singola Lacrima di ghast (ma non è detto), tuttavia raccoglierla potrebbe risultare arduo, in quanto questa potrebbe cadere nella lava, oppure in un altro luogo difficile da raggiungere. Tale elemento, ti sarà utile saperlo, permette di generare anche delle pozioni di rigenerazione.

Per trovare la Sabbia delle anime, invece, recati nella Valle delle anime, che si trova sempre nel Nether, oppure nelle Città Antiche, e utilizza qualsiasi strumento (anche a mano, ma meglio con una pala) per estrarla. Segui i consigli forniti nel precedente capitolo se vuoi individuare più facilmente tali biomi.

Una volta fatto ciò, posiziona in un banco da lavoro le 8 unità di Lacrima di Ghast raccolte unitamente a 1 unità di Sabbia delle anime per ottenere un Ghast essiccato, seguendo lo schema riportato nell'immagine qui sopra. Per il resto, valgono le stesse indicazioni fornite nel capitolo precedente: devi, dunque, immergerlo in acqua e attendere circa 20 minuti affinché si trasformi in un ghastolino, e sfamarlo poi con delle palle di neve per farlo crescere.

Come si addomestica un happy ghast su Minecraft

Adesso che hai ottenuto il mob in versione felice, seguendo una delle due modalità sopra esposte, ti spiego come si addomestica un happy ghast su Minecraft, cosicché tu possa cavalcarlo e utilizzarlo per volare.

Prima di tutto, crea l'imbracatura in un banco da lavoro, posizionando 3 pelli di cuoio nella riga in alto, un'unità di lana (qualsiasi colore) al centro nella riga sottostante e due unità di vetro ai suoi lati.

Equipaggia l'imbracatura in uno slot rapido, dopodiché interagisci con il Ghast felice per fargliela indossare e, per concludere, interagisci di nuovo con la creatura per salirci sopra. Tieni presente che può portare in sella ben 4 giocatori, e che l'imbracatura potrà essere rimossa mediante cesoie.

Ora, credo valga la pena dare qualche informazione più specifica su questo simpatico essere: innanzitutto, i ghast allegri sono in grado di riconoscere un luogo come casa, solitamente la posizione nella quale è stato generato.

I ghast allegri non imbracati si muoveranno liberamente in un raggio di 64 blocchi rispetto alla loro casa e senza meta, mentre con l'imbracatura il raggio si ridurrà a 32 blocchi. Sono passivi e neutrali, non sono immuni al danno da fuoco e da lava come le versioni ostili, e possono essere legati.

Infine, ti segnalo che questi simpatici esseri possono anche essere usati per trasportare oggetti o altri mob via aria tramite i guinzagli. Ne basta uno solo, anche se l'entità trasportata verrà mostrata come se ne avesse 4.