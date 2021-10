Se sei un appassionato di horror e, più nello specifico, di storie riguardanti gli zombie, sarai quasi sicuramente un fan di The Walking Dead. D’altronde, tra serie TV, fumetti e videogame, questa serie è riuscita a conquistare moltissimi fan in tutto il mondo.

Il successo di The Walking Dead, anche se tra alti e bassi, va avanti da tanti anni e i suoi personaggi sono ancora ben impressi nella mente degli appassionati, al punto da essere implementati in giochi come il popolarissimo Fortnite. Ebbene sì, il mondo di The Walking Dead ha incontrato anche quello del celebre Battle Royale targato Epic Games, e oggi sono qui per parlartene più in dettaglio.

Entrando più nello specifico, sono qui per spiegarti come sbloccare Rick Grimes di The Walking Dead su Fortnite: se anche tu non vedi l’ora di provare questo “crossover” e cimentarti nei panni di uno dei protagonisti della serie ideata da Robert Kirkman, continua a leggere: trovi tutte le indicazioni di cui hai bisogno proprio qui sotto.

Indice

Informazioni preliminari

Prima di spiegarti come sbloccare Rick Grimes di The Walking Dead su Fortnite, ritengo risulti interessante approfondire il contesto in cui il personaggio è approdato all’interno del titolo di Epic Games.

Ebbene, la skin di Rick Grimes, ovvero il protagonista di The Walking Dead (interpretato da Andrew Lincoln nella serie TV), è arrivato su Fortnite nel contesto della Stagione 8 del Capitolo 2 del gioco. Per intenderci, la stessa che mette in bella vista nel Pass Battaglia il costume di Venom Carnage.

Come di consueto, Epic Games non stringe collaborazioni “casuali”: il tempismo con cui Rick Grimes è approdato all’interno di Fortnite è infatti molto interessante. Innanzitutto, la Stagione 11 di The Walking Dead ha raggiunto a ottobre 2021 la sua “metà”. In parole povere, la skin è arrivata in un momento in cui gli appassionati sono in attesa dei 16 episodi conclusivi dell’undicesima e ultima Stagione di The Walking Dead (l’anno da segnare è il 2022).

Oltre a questo, ottobre è anche il mese di Halloween, motivo per cui The Walking Dead sembra un universo narrativo perfetto da cui attingere per dare qualcosa di interessante ai giocatori di Fortnite. Tra l’altro, Epic Games sta puntando anche all’inserimento di noti attori, ovviamente nei panni dei rispettivi personaggi, all’interno del suo videogioco.

Ad esempio, proprio nella Stagione 8 del Capitolo 2 è arrivato Tom Hardy nei panni di Eddie Brock (Venom). Nella precedente Stagione, invece, gli attori coinvolti sono stati Will Smith in versione Bad Boys e Ryan Reynolds in versione Free Guy.

In questo contesto, insieme a costume di Rick Grimes (Andrew Lincoln), è stato deciso di far tornare le skin di Daryl Dixon e Michonne. Nel primo caso l’attore coinvolto è Norman Reedus, diventato ormai un’icona anche del mondo dei videogiochi (chi ha detto Death Stranding?), mentre nel secondo si fa riferimento all’attrice Danai Gurira.

Insomma, Epic Games sta “facendo incetta” di volti particolarmente noti. Tra l’altro, la Stagione 7 del Capitolo 2 è stata piena zeppa di iniziative di questo tipo. Soffermandosi semplicemente su persone realmente esistenti, basta pensare all’artista reggaeton J Balvin e al cestista LeBron James.

La lista delle skin arrivate è però molto più ampia di così: tra i nomi coinvolti, troviamo Wonder Woman, Batman, Superman, Loki, Cammy e Guile di Street Fighter e Rick Sanchez di Rick and Morty. Vogliamo poi fare riferimento al concerto di Ariana Grande e alla Ferrari 296 GTB? Insomma, ci siamo capiti: Fortnite è al centro di un turbinio di novità e ora c’è anche The Walking Dead.

In ogni caso, la skin di Rick Grimes e il ritorno di quelle di Daryl Dixon e Michonne (che avevano già fatto al loro comparsa a fine 2020 su Fortnite) è avvenuto nei giorni che vedono anche il prendere il via del cosiddetto evento Incubo (associato chiaramente a Halloween), che ha scadenza pianificata al 1 novembre 2021.

Insomma, ti consiglio caldamente di seguire questo tutorial nel giusto periodo promozionale, ovvero alcune settimane legate alla Stagione 8 del Capitolo 2 di Fortnite (termine fissato al 5 dicembre 2021), in modo da poter effettivamente riuscire nel tuo intento (in caso contrario, potresti non riuscire a trovare le skin coinvolte).

Come sbloccare Rick Grimes di The Walking Dead su Fortnite

Dopo aver approfondito il contesto in cui è arrivata la skin, direi che è giunto il momento di analizzare come si deve la procedura che ti consente di ottenere il costume di Rick Grimes su Fortnite.

In questo contesto, devi sapere che Epic Games ha scelto di inserire la skin del personaggio tra quelle accessibili mediante il Negozio interno di Fortnite. Questo significa che hai la necessità di passare per i V-Buck, ovvero la valuta del gioco, per riuscire effettivamente a ottenere il costume.

Più precisamente, la singola skin di Rick Grimes, che in realtà include anche il dorso decorativo Sacca dello Sceriffo, viene proposta a 1.500 V-Buck. L’offerta più consistente è invece quella relativa al Bundle Rick Grimes, che include la skin, il succitato dorso decorativo, il deltaplano Satellite in caduta e lo strumento di raccolta Clava per vaganti a un costo di 1.900 V-Buck (scontato da 2.800 V-Buck).

Se, invece, ti interessano le singole skin “secondarie”, puoi eventualmente puntare allo strumento di raccolta Clava per vaganti proposto a 500 V-Buck. Il deltaplano Satellite in caduta ha invece un costo di 800 V-Buck. Insomma, adesso conosci le varie proposte relative a Rick Grimes effettuate tramite il Negozio di Fortnite.

Ti ricordo che i V-Buck si possono ottenere in diversi modi. La procedura gratuita consiste nel giocare, salire di livello all’interno del Pass Battaglia gratuito e selezionare, mediante il sistema delle stelle, le giuste ricompense (ovvero i V-Buck, quando disponibili). Questo metodo è gratuito, ma chiaramente in genere il numero di V-Buck che si possono ottenere è limitato (ci potrebbero dunque volere svariate Stagioni per mettere da parte un bel “gruzzolo”). Vuoi saperne di più? Puoi fare riferimento al mio tutorial su come avere V-Buck gratis su Fortnite.

Per il resto, ovviamente si può passare per le micro-transazioni, in modo da avere tutto subito. Ti fornisco dunque qualche indicazioni sui prezzi dei pacchetti: in genere 7,99 euro equivalgono a 1.000 V-Buck, mentre 19,99 euro permettono di “portarsi a casa” 2.800 V-Buck. Quali sono i pacchetti più “grandi”? Quelli da 5.000 V-Buck (31,99 euro) e 13.500 V-Buck (79,99 euro). Insomma, ora sai anche quanto dovresti spendere per ottenere gli elementi estetici di tuo interesse relativi a Rick Grimes.

Non dovresti avere particolari problemi nel procedere eventualmente con le micro-transazioni. Certo, i passaggi da effettuare variano a seconda della piattaforma da cui hai scelto di giocare a Fortnite, ma in linea generale basta semplicemente impostare un metodo di pagamento valido e portare a termine la transazione.

Se hai qualche dubbio in merito, potresti pensare di fare riferimento, ad esempio, alle mie guide su come ottenere V-Buck su Fortnite e come pagare su PlayStation Store.

Come usare la skin di Rick Grimes di The Walking Dead su Fortnite

Se sei un giocatore di Fortnite alle prime armi (magari ti sei approcciato per la prima volta al titolo in quanto fan di The Walking Dead), potresti avere qualche dubbio in merito a come sfoggiare la skin di Rick Grimes all’interno di una classica partita del titolo di Epic Games.

Niente di più semplice: una volta che hai raggiunto la schermata principale della modalità Battle Royale del gioco, ti basta spostarti nella scheda ARMADIETTO. Da qui, non ti resta che selezionare il riquadro del costume, che è il primo in alto a sinistra, selezionando in seguito la skin di Rick Grimes e premendo sul pulsante SALVA ED ESCI.

Insomma, applicare una skin su Fortnite è un gioco da ragazzi. In ogni caso, se sei un nuovo giocatore del titolo di Epic Games e vuoi approfondirne le dinamiche di base, puoi fare riferimento al mio tutorial su come funziona la Battle Royale di Fortnite.

Come sbloccare Norman Reedus nei panni di Daryl Dixon su Fortnite

Come dici? Hai sentito dire che c’è anche Norman Reedus in Fortnite? Non ti hanno mentito: il noto attore è infatti disponibile all’interno del titolo di Epic Games nei panni di Daryl Dixon, ovvero il suo personaggio in The Walking Dead.

Il metodo per ottenere la skin di Daryl Dixon è lo stesso che ho indicato nel capitolo dedicato a Rick Grimes: bisogna passare per i V-Buck. Scendendo maggiormente nel dettaglio, la singola skin di Daryl Dixon, che in realtà include anche il dorso decorativo Faretra da caccia e lo strumento raccolta Coltelli di Daryl, costa 1.800 V-Buck.

Insomma, adesso sai anche come puoi ottenere Norman Reedus (Daryl Dixon) su Fortnite. Tuttavia, potrebbe interessarti proseguire con la lettura della guida, in quanto ci sono maggiori indicazioni su un bundle che potrebbe fare al caso tuo.

Come sbloccare Michonne di The Walking Dead su Fortnite

Un altro personaggio di The Walking Dead approdato su Fortnite è Michonne. Come puoi ben immaginare, anche in questo caso si passa per i V-Buck per ottenere il costume, proprio come ho già spiegato nel capitolo dedicato a Rick Grimes.

La singola skin di Michonne, che include anche il dorso decorativo Katana di Michonne e il rispettivo strumento raccolta, viene proposta a 1.800 V-Buck. Tuttavia, come ho già accennato nel capitolo relativo a Norman Reedus, c’è anche un’altra possibilità.

Infatti, all’interno del Negozio di Fortnite risulta disponibile anche il bundle Superstiti in armi, che include tutti gli elementi estetici dedicati a Daryl Dixon (Norman Reedus) e Michonne. Quest’ultimo bundle ha un costo di 2.500 V-Buck (in sconto da 3.600 V-Buck). Insomma, potrebbe interessarti approfondire anche questa possibilità.

Per il resto, “l’analisi” della collaborazione tra Fortnite e The Walking Dead si conclude qui. Tuttavia, dato che stai dando un’occhiata al videogioco di Epic Games, mi sento di consigliarti di dare un’occhiata alla pagina del mio sito dedicata a Fortnite. Infatti, quest’ultima pullula di tutorial che potrebbero fornirti qualche spunto interessante per le tue sessioni di gioco.