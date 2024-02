Migliori macchine fotografiche compatte (febbraio 2024)

I ricordi fotografici sono qualcosa che resta per sempre, appoggiati su una mensola nella cornice perfetta a sostenerli, oppure su qualche hard disk in un armadio a prendere polvere fino a quando non viene voglia di vederli. Poco importa dove sono, l'importante è avere delle belle foto da riprendere in mano ogni qualvolta c'è il desiderio di rivivere i bei momenti passati e provare un po' delle medesime emozioni miste a nostalgia.

Oggigiorno trovare un buon dispositivo fotografico non è certo difficile, con gli smartphone che sono diventati degli apparecchi fotografici e per fare video di tutto rispetto, ma che lasciano comunque margini di miglioramento. Facendo uno step qualitativo in su, si passa alle fotocamere compatte, le quali sono sempre tascabili ma offrono migliorie tecniche di un certo livello.

Se sei capitato su questa guida alla ricerca delle migliori macchine fotografiche compatte, non ne resterai deluso. Qui di seguito ti mostrerò alcune delle più performanti in circolazione oggi e, in seguito, ti spiegherò quali sono le caratteristiche che distinguono una buona macchina da una top. A fine lettura saprai scegliere ciò che ti serve in totale autonomia e individuare il giusto prezzo.

Indice

Migliori macchine fotografiche compatte qualità prezzo

Macchina Fotografica FAYIBUY 56MP

La Macchina Fotografica Digitale 56MP 4K HD di FAYIBUY è un dispositivo potente e versatile, perfetto per chi desidera catturare momenti preziosi con la massima qualità. Dotata di una risoluzione impressionante di 56 megapixel, questa fotocamera garantisce immagini nitide e dettagliate. La sua capacità di registrare video in alta definizione 4K ti permette di immortalare i tuoi ricordi nel modo più realistico possibile.

Il vero punto di forza di questo prodotto è il suo zoom digitale 20X. Questa funzione ti consente di ingrandire o ridurre l'immagine con facilità, catturando tutti i dettagli che desideri. Il suo schermo da 2,7 pollici offre un'esperienza visiva eccellente, rendendo ogni scatto ancora più nitido.

Questa fotocamera non è solo un semplice strumento di ripresa, ma un vero e proprio accessorio multifunzionale. Grazie alle sue numerose funzioni come l'anti-shake, la cattura del sorriso, lo scatto continuo e il rilevamento del volto, potrai sperimentare e divertirti a creare foto e video originali. Inoltre, la presenza di un microfono e un altoparlante integrati ti permetteranno di registrare il suono originale, arricchendo ulteriormente i tuoi contenuti multimediali.

Per ottenere la massima risoluzione delle immagini, è sufficiente accendere la fotocamera, premere il pulsante [M] per accedere all'opzione di impostazione, cercare [Dimensione immagine], selezionare 56MP e infine premere [MODE] per completare l'operazione. Lo stesso procedimento vale per l'impostazione della risoluzione di registrazione, con la differenza che dovrai selezionare la specifica 4K.

Fotocamera digitale compatta Umipyiza

La Macchina Fotografica Digitale di Umipyiza è un prodotto all'avanguardia nel settore delle fotocamere digitali compatte. Questa fotocamera si distingue per la sua risoluzione fissa efficace di 44 MP, che consente di ottenere immagini di alta qualità con dettagli nitidi e precisi.

Un altro aspetto degno di nota è il suo zoom digitale 16X. Questa funzionalità permette di ingrandire o rimpicciolire il soggetto premendo il pulsante W/T durante la registrazione di video e lo scatto di foto, catturando così tutti i dettagli necessari anche da lontano. Inoltre, la macchina fotografica è dotata di una luce di riempimento incorporata, ideale per scattare foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera di Umipyiza non è solo perfetta per la fotografia, ma anche per la registrazione video. Infatti, offre una risoluzione video HD di 1080P, garantendo registrazioni chiare e dettagliate. La funzione di pausa consente di mettere in pausa la registrazione o la riproduzione dei video, rendendo questa fotocamera un'ottima scelta per vlogger e creatori di contenuti.

Una caratteristica particolarmente utile di questa fotocamera è la sua capacità di essere utilizzata come webcam. Questo ti permette di effettuare chat video o streaming in tempo reale, fornendo streaming live di alta qualità su piattaforme come YouTube, Facebook e Twitter. Inoltre, è possibile trasferire facilmente immagini e video dalla fotocamera al computer per condividere i tuoi scatti sui social media.

La Macchina Fotografica Digitale di Umipyiza viene fornita con una scheda SD rimovibile da 32 GB, eliminando così la preoccupazione dell'archiviazione. La fotocamera è dotata di numerose funzionalità, tra cui anti-shaking, scatto continuo, rilevamento del volto, rilevamento del sorriso e autoscatto, rendendola un dispositivo versatile adatto a tutte le tue esigenze fotografiche.

Infine, questa fotocamera è estremamente portatile e facile da usare. Realizzata con materiali di alta qualità ed ecologici, è leggera e piccola, ideale da portare sempre con te. Questa fotocamera è perfetta per bambini, adolescenti, principianti della fotografia, studenti e anziani, rendendola un regalo ideale per chiunque abbia una passione per la fotografia.

Sony Alpha Zv-E10

La Sony Alpha Zv-E10 è una fotocamera mirrorless progettata specificamente per i vlogger e i creatori di contenuti. Questa macchina fotografica offre una combinazione vincente di qualità dell'immagine, facilità d'uso e versatilità grazie alle sue ottiche intercambiabili.

Il cuore della Sony Alpha Zv-E10 è il suo sensore APS-C da 24 MP che consente di catturare immagini nitide e dettagliate. Questo sensore offre prestazioni eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione, rendendo questa fotocamera ideale per le riprese in ambienti interni o durante le ore crepuscolari. La risoluzione massima di 24 MP assicura che ogni scatto sia ricco di dettagli, mentre la velocità dell'otturatore, che varia da 1/4000 a 30 secondi, permette di catturare con precisione sia azioni rapide che scene a lunga esposizione.

Un altro punto di forza della Sony Alpha Zv-E10 è la sua capacità di registrare video in 4K. Questa funzione consente di creare filmati di alta qualità con un livello di dettaglio impressionante. Inoltre, la funzione slow motion Full HD 120p permette di realizzare video creativi e dinamici.

La Sony Alpha Zv-E10 si distingue anche per le sue funzioni intuitive pensate per i vlogger. Lo schermo orientabile e touch facilita l'inquadratura e la selezione dei punti di messa a fuoco, mentre il LED frontale indica quando la registrazione è attiva. Il pulsante bokeh switch e l'esposizione automatica del viso consentono di ottenere facilmente effetti di sfocatura dello sfondo e un'illuminazione perfetta del soggetto.

La compatibilità con oltre 60 obiettivi Sony rende la Zv-E10 una fotocamera estremamente versatile, in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di ripresa. Che tu stia realizzando un vlog di viaggio o un tutorial di cucina, potrai sempre trovare l'obiettivo giusto per le tue esigenze.

L'audio è un aspetto fondamentale nella creazione di contenuti video e la Sony Alpha Zv-E10 non delude sotto questo aspetto. Il microfono direzionale integrato assicura una registrazione audio di alta qualità, mentre il paravento incluso nella confezione permette di ridurre il rumore del vento durante le riprese all'aperto.

Infine, nonostante le sue numerose funzioni e la sua elevata qualità d'immagine, la Sony Alpha Zv-E10 rimane una fotocamera compatta e leggera. Con un peso di soli 299 grammi e dimensioni di 12 x 7 x 6 cm, questa fotocamera può essere facilmente trasportata ovunque tu vada.

Canon EOS 4000D + EF-S DC III

La Canon Italia EOS 4000D è una fotocamera reflex di alta qualità, ideale per chi desidera entrare nel mondo della fotografia professionale o per gli appassionati che vogliono migliorare le proprie competenze. Grazie alla sua risoluzione da 18 megapixel e alla lunghezza focale del kit di obiettivi EF-S DC III compresa tra 18-55 mm, questa fotocamera consente di scattare immagini nitide e dettagliate con sfondi naturalmente sfocati.

Una delle caratteristiche principali della EOS 4000D è la possibilità di registrare video in Full HD (1080p). Questa funzione permette di trasformare i momenti di ispirazione in filmati creativi oppure utilizzare la modalità Video Snapshot per creare brevi clip da condividere facilmente sui social media.

La connettività è un altro punto di forza di questa fotocamera, che offre diverse opzioni come Wi-Fi, USB e HDMI Mini (Tipo C). Queste tecnologie consentono di trasferire istantaneamente foto e filmati sul dispositivo smart per condividerli facilmente sui social media o eseguire il backup sul servizio cloud irista.

Lo schermo da 2.7 pollici offre una visione chiara delle immagini catturate e permette di navigare facilmente tra le varie impostazioni della fotocamera. Inoltre, il sensore fotografico CMOS garantisce una qualità d'immagine eccellente anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La stampa istantanea è una caratteristica speciale della EOS 4000D, che consente di stampare direttamente le foto scattate senza dover passare attraverso un computer. Questa funzione è particolarmente utile per chi desidera avere immediatamente a disposizione una copia fisica delle proprie immagini.

Nella confezione della fotocamera sono inclusi l'oculare mirino, la tracolla per fotocamera EW-400D, la batteria LP-E10, il caricabatteria LC-E10E e il cavo di alimentazione per carica batteria. Questi accessori permettono di utilizzare la fotocamera appena acquistata e di mantenerla sempre pronta all'uso.

Macchina Fotografica FAYIBUY 56MP 2160P

La Macchina Fotografica Digitale 56MP 2160P HD di FAYIBUY è un dispositivo compatto e ricco di funzionalità, ideale per chiunque desideri catturare momenti indimenticabili con una qualità d'immagine eccezionale. Questa fotocamera digitale offre una risoluzione dell'immagine fino a 56 MP e una risoluzione video 4K (2160P), permettendo di ripristinare la scena più realistica possibile.

Una delle caratteristiche principali di questa fotocamera è il suo potente zoom digitale 20x. Con un semplice tocco del pulsante "W/T", è possibile ingrandire o ridurre lo zoom, offrendo una grande flessibilità nella composizione delle immagini. La macchina fotografica è inoltre dotata di un pulsante di scatto a due fasi, che facilita la messa a fuoco automatica e garantisce risultati nitidi e dettagliati.

La registrazione video 4K FHD rende questa fotocamera un ottimo strumento per creare contenuti di alta qualità. Inoltre, può essere utilizzata come webcam, rendendola perfetta per le videochiamate, il live streaming e la condivisione della tua vita sui social media.

Non solo, la Macchina Fotografica Digitale 56MP 2160P HD di FAYIBUY offre una serie di funzioni aggiuntive che la rendono estremamente versatile. Tra queste, l'anti-shake, la cattura del sorriso, lo scatto continuo, lo scatto time-lapse, il rilevamento del volto e la luce di riempimento. Queste funzioni, insieme alle opzioni multilingue, al microfono e all'altoparlante integrati, rendono questa fotocamera un regalo perfetto per chiunque voglia esplorare il mondo della fotografia digitale.

La confezione include una batteria ricaricabile agli ioni di litio, un cavo dati USB, un manuale utente in diverse lingue, una custodia per fotocamera, una tracolla, una scheda di memoria da 32GB e un lettore di schede.

Fotocamera istantanea per bambini TOYOGO

La Fotocamera istantanea per bambini di TOYOGO è un prodotto innovativo e divertente, ideale per introdurre i più piccoli al mondo della fotografia. Dotata di una doppia lente e di un videoregistratore HD 1080p, permette ai bambini di scattare foto o selfie con facilità.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa fotocamera è la sua funzione di stampa istantanea. Grazie alla tecnologia della stampante termica, basta premere un pulsante per ottenere un'immagine stampata in bianco e nero in pochi secondi. Questo non solo rende il processo fotografico più coinvolgente per i bambini, ma consente anche loro di avere immediatamente a disposizione una copia fisica delle loro creazioni.

Un altro punto di forza di questo prodotto è la sua batteria da 1000 mAh, che consente di scattare foto per circa 3-5 ore con una carica completa. Inoltre, la fotocamera supporta una scheda SD da 32 GB (inclusa), consentendo di memorizzare più di 2500 foto quando è completamente carica.

Ma ciò che rende veramente speciale questa fotocamera sono le sue 9 cornici diverse per il fai da te dei bambini. I bambini possono scegliere il loro effetto preferito prima di scattare le foto e stamparle istantaneamente. Dopo la stampa, possono decorare e colorare le foto stampate a loro piacimento, sviluppando così la loro creatività e immaginazione.

Infine, la Fotocamera istantanea per bambini di TOYOGO è un regalo perfetto per la crescita dei bambini. Questa fotocamera è come un amico che accompagna i bambini alla scoperta del mondo, aiutandoli a registrare ogni momento significativo della loro infanzia. Stimola la loro curiosità e il loro interesse per la fotografia, migliorando le loro abilità manuali e rendendo l'esperienza fotografica un vero divertimento.

KODAK PIXPRO Astro Zoom AZ405-BK

La KODAK PIXPRO Astro Zoom AZ405-BK è una fotocamera digitale compatta che si distingue per le sue prestazioni eccezionali e la sua versatilità. Questo gioiello della tecnologia Kodak offre una risoluzione massima di immagine di 20 MP, garantendo foto nitide e dettagliate in ogni situazione.

Uno degli aspetti più impressionanti di questa fotocamera è lo zoom ottico 40X. Questa caratteristica permette di avvicinare i soggetti lontani come se fossero a portata di mano, senza perdere nulla in termini di qualità dell'immagine. Il grandangolare da 24 mm, invece, consente di catturare panorami mozzafiato con un solo scatto.

La KODAK PIXPRO Astro Zoom AZ405-BK non si limita a scattare foto straordinarie, ma è anche in grado di registrare video in Full HD 1080P. Che tu stia documentando un evento speciale o creando contenuti per il web, questa fotocamera ti permetterà di ottenere risultati professionali.

Un altro punto di forza di questo modello è il suo display LCD da 3". Grazie a questo ampio schermo, potrai visualizzare le tue foto e i tuoi video con chiarezza, rendendo più semplice la composizione delle immagini e la revisione dei tuoi scatti.

Nonostante le sue numerose funzioni avanzate, la KODAK PIXPRO Astro Zoom AZ405-BK rimane estremamente facile da usare. La sua interfaccia intuitiva e i comandi ben posizionati la rendono accessibile anche ai principianti, mentre gli utenti più esperti apprezzeranno la possibilità di personalizzare le impostazioni per adattarle al loro stile di ripresa.

Inoltre, la fotocamera è dotata di una funzione di stabilizzazione dell'immagine, che aiuta a ridurre le sfocature causate dal movimento della fotocamera. Questa caratteristica è particolarmente utile quando si utilizza lo zoom o si scatta in condizioni di luce scarsa.

La KODAK PIXPRO Astro Zoom AZ405-BK è costruita con materiali di alta qualità che ne garantiscono la durabilità nel tempo. Il suo design compatto e leggero la rende perfetta per essere portata sempre con sé, pronta a immortalare i momenti più importanti.

HiMont Macchina Fotografica per Bambini

La HiMont Macchina Fotografica Bambini Istantanea è un prodotto che combina le funzionalità di una fotocamera digitale con quelle di una stampante istantanea, rendendola uno strumento perfetto per stimolare la creatività dei bambini. Questa fotocamera, infatti, permette ai più piccoli di scattare foto a colori, registrare video in alta definizione e stampare immediatamente le loro immagini in bianco e nero.

Una delle caratteristiche principali di questo dispositivo è l'avanzata tecnologia Zero-Ink, che consente la stampa senza l'uso di toner. Grazie a questa funzione, i bambini possono vedere le loro foto trasformarsi in ricordi tangibili in pochi secondi, stampandole su carta delicata sulla pelle. La confezione include 3 rotoli di carta da stampa, sufficienti per realizzare fino a 150 foto.

La HiMont Macchina Fotografica Bambini Istantanea non si limita alla stampa: grazie ai suoi doppi obiettivi da 20 MP, può scattare foto e video di alta qualità anche quando non c'è carta da stampa disponibile. Le immagini a colori ad alta risoluzione e i video 1080P vengono salvati automaticamente sulla scheda di memoria da 32G inclusa nel pacchetto. Inoltre, la fotocamera dispone di una funzione zoom digitale 10x, che permette di catturare dettagli anche da lontano.

La versatilità della HiMont Macchina Fotografica Bambini Istantanea si riflette anche nelle sue molteplici funzioni. Oltre alla fotografia a colori e al video ad alta risoluzione, questa fotocamera offre la possibilità di stampare in bianco e nero, ascoltare musica, riprodurre i contenuti registrati e giocare con diverse applicazioni. Per rendere l'esperienza ancora più divertente, sono disponibili 6 diversi filtri colorati e 20 cornici diverse.

Un altro punto di forza di questo prodotto è la sua facilità d'uso. Nonostante le numerose funzionalità, la HiMont Macchina Fotografica Bambini Istantanea è stata progettata per essere intuitiva e accessibile ai bambini. Inoltre, per proteggere la privacy dei più piccoli, non dispone di funzioni WiFi o Bluetooth e non richiede l'uso di alcuna app. Il trasferimento dei file avviene semplicemente tramite un cavo USB.

Macchina Fotografica DPFIHRGO 44MP

La Macchina Fotografica Digitale DPFIHRGO è un prodotto di alta qualità, ideale per ragazzi, adolescenti e principianti. Questa fotocamera compatta offre una risoluzione massima di 44 MP, con un formato sensore fotografico di 1/4", garantendo immagini nitide e dettagliate. La stabilizzazione dell'immagine è digitale, il che significa che anche se le tue mani tremano un po', le tue foto saranno sempre chiare e stabili.

Uno degli aspetti più notevoli di questa macchina fotografica è la sua risoluzione video FHD a 1080P. Questa caratteristica migliora notevolmente la nitidezza delle immagini rispetto ad altre fotocamere digitali. Inoltre, supporta lo zoom digitale 16x, permettendoti di avvicinarti ai tuoi soggetti senza perdere in qualità d'immagine.

Questa fotocamera non è solo ottima per scattare foto, ma anche per registrare video. Grazie alla modalità video e al microfono incorporato, potrai registrare video stabili e fluidi. Puoi anche utilizzare la fotocamera come webcam, rendendola perfetta per le videochiamate o lo streaming live. Il cavo di tipo C incluso facilita la ricarica e il trasferimento di foto e video dal dispositivo al computer.

La Macchina Fotografica Digitale DPFIHRGO è estremamente portatile e facile da usare. È più piccola di uno smartphone, quindi puoi facilmente metterla in borsa o nello zaino e portarla sempre con te. È realizzata con materiali di alta qualità ed ecologici, rendendola sicura e durevole.

Questa fotocamera offre anche diverse funzionalità che la rendono ancora più versatile. Tra queste, l'anti-shaking per scatti stabili, la cattura sorrisi per immortalare i momenti più felici, il riconoscimento facciale per ritratti perfetti e lo scatto continuo per non perdere mai un momento importante.

Sony Alpha 7M2K

La Sony Alpha 7M2K è una fotocamera digitale mirrorless di alta qualità, dotata di un sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP che offre immagini nitide e dettagliate. Questo modello si distingue per la sua straordinaria risoluzione massima di 24 MP, garantendo scatti eccezionali in ogni situazione.

Il kit include un obiettivo intercambiabile SEL 28-70mm, ideale per catturare sia paesaggi che ritratti con precisione e chiarezza. La possibilità di cambiare l'obiettivo consente una grande flessibilità e apre a una vasta gamma di possibilità creative.

Uno dei punti di forza della Sony Alpha 7M2K è la sua stabilizzazione integrata. Questa caratteristica permette di ottenere immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione o durante la ripresa di soggetti in movimento. Inoltre, grazie alla velocità massima dell'otturatore di 60 secondi e alla minima di 30 secondi, è possibile giocare con tempi di esposizione lunghi per creare effetti creativi o catturare scene in rapido movimento.

Un altro aspetto degno di nota è il processore di immagini BIONZ X, che assicura una elaborazione delle immagini veloce e accurata. Con la sua capacità di scatto continuo di 5 fps, puoi catturare momenti fugaci senza perdere alcun dettaglio.

La Sony Alpha 7M2K non delude nemmeno quando si tratta di registrazione video. Offre una risoluzione video di 1080p, ideale per creare filmati di alta qualità. La stabilizzazione integrata a 5 assi garantisce riprese stabili e senza tremolii, anche quando ti muovi.

La fotocamera è dotata di un display LCD da 3 pollici che permette di visualizzare le immagini con chiarezza e precisione. Il touchscreen e i tasti offrono un'interfaccia utente intuitiva e facile da usare.

In termini di connettività, la Sony Alpha 7M2K supporta Wi-Fi, Micro HDMI, Micro USB e NFC, rendendo semplice il trasferimento delle immagini e dei video su altri dispositivi o l'upload diretto sui social media.

Infine, la compatibilità della Sony Alpha 7M2K con una vasta gamma di obiettivi con attacco E dell'α7 II amplia ulteriormente le possibilità creative a disposizione del fotografo.

Come scegliere una macchina fotografica compatta

Vediamo adesso quali sono i parametri che distinguono una macchina fotografica compatta, andando in ordine di rilevanza oggettivo (ma che dovrai poi tarare in base alle tue esigenze).

Sensore

Il primissimo punto da considerare è certamente la dimensione del sensore che questa macchina ha, il quale è anche l'elemento che ti permette di scattare una foto. Maggiore è la dimensione del sensore, maggiori sono le potenzialità che esso può dare in ambito fotografico, ma non è detto necessariamente che questo significhi sempre foto migliori.

Detto questo, le macchine fotografiche definibili come “compatte” hanno sensori che non superano 1 pollice (con rarissime eccezioni ibride) di dimensione (ovvero 13,2, 8,8 mm), con il mercato che più generalmente si posiziona su valori minori di questo (ovvero 2/3" che corrispondono a 8,6 x 6,6 mm o anche meno), il che comporta delle notevoli differenze.

Per intenderci, il sensore è equivalente al formato della pellicola delle vecchie macchine fotografiche o, in altri ambiti, alla dimensione del foglio di carta sulla quale verrà poi fatto un disegno. Maggiore è la dimensione, maggiore è l'ampiezza dell'inquadratura che si può poi immortalare. Una immagine fatta con sensore da 1“ avrà una inquadratura più ampia di una fatta con un 2/3”, parlando a parità di lunghezza focale della lente.

A questo si aggiunge un altro fattore molto importante, ovvero la profondità di campo che è in grado di regalare. Questo significa la capacità di avere un effetto bokeh (sfocatura) ai lati del soggetto, creando quel piacevole effetto di stacco che dà profondità alla foto. Un sensore più grande regala uno sfocato più intenso a parità di scena, lunghezza focale e apertura della lente. Infatti, è per questa ragione che i telefoni non sono particolarmente performanti in questo aspetto.

Proseguendo nei vantaggi di un sensore più ampio, va menzionata la sua capacità di catturare più luce. Maggiore è l'area sulla quale arriva la luce da registrare, maggiore sarà la quantità di luce che la colpisce, quindi la luminosità della scena a parità di dati di scatto. Per questa ragione, le fotocamere con sensori grandi sono performanti la notte, mentre quelle con sensore piccolo, arrancano.

Ultimo, ma non per importanza, la possibilità di ottenere stampe di migliore qualità partendo da un sensore più grande. Proprio come per la pellicola fotografica, se l'immagine di base è più grande, sarà minore la perdita di dettaglio che si ha quando si va a stampare la medesima ingrandita. Maggiore è il sensore, più grande sarà la stampa finale ottenibile prima di avere degli artefatti vistosi e problemi in termini di definizione e dettaglio della foto.

Se questi punti hanno portato in te la domanda se una compatta faccia o meno al caso tuo, ti offro alcune alternative. Se la foto in notturna o le stampe di grande dimensione sono la tua priorità, ti lascio alle mie guide sulle migliori reflex o mirrorless che ci sono in circolazione, le quali sapranno darti quello che cerchi. Se invece cerchi maggiore portabilità e vuoi ottenere foto mentre fai sport o in situazioni limite, prova a dare un'occhiata alle action cam appena linkate.

Lente

Il secondo fattore che determina la bontà di una macchina fotografica compatta, è l'obiettivo che monta. Su una fotocamera reflex o mirrorless questo è meno importante, in quanto potrai sempre cambiarlo per uno migliore, ma con le fotocamere a ottica fissa sarai sempre vincolato da quello che hai.

Per riassumere: fai un buon acquisto, una sola volta, anche se devi spendere qualcosina in più, piuttosto che puntare al risparmio; potresti rimpiangere una scelta fatta “al risparmio” per molto tempo. Una fotocamera compatta di fascia bassa o media generalmente ha delle lenti discrete che fanno un buon lavoro, ma non significa che non si possa avere di più.

Nella fascia da 100 fino a qualche centinaia di euro, è lecito aspettarsi fotocamere che abbiano un'apertura focale minima di f3, f3.5 o anche valori superiori. Quelle più performanti invece, possono arrivare a valori come f1.8 o f2.8 che sono nettamente migliori (più piccolo è il numero, migliore è la lente).

Questo come si traduce in termini fotografici? Sostanzialmente, con un'apertura focale maggiore, potrai far entrare più luce sul sensore nelle scene buie, avere un miglior sfocato di fono e aspettarti anche una migliore qualità del vetro stesso (contrasti, nitidezza e colori migliori), in quanto fare delle lenti ad apertura elevata costa. Se si spendono soldi è per fare in prodotto di qualità a tutto tondo, non per avere un'alta apertura focale ma una qualità del vetro scandente che comprometterebbe comunque la foto. Ovviamente questo in linea di massima, va valutato caso per caso.

La lente, però, non è solo apertura focale e nitidezza, ma anche zoom. Infatti quasi tutte le macchine compatte hanno delle capacità di zoom che vanno da un minimo di 2× o 3×, fino a valori molto elevati. Attenzione, però, a non farti abbagliare da numeri messi lì per fare marketing e generare stupore.

In primis, un valore di zoom grande deve essere generato otticamente (ovvero dalla lente), non tramite un ritaglio dell'immagine fatto in macchina. Uno zoom ottico mantiene la qualità d'immagine dal valore minimo fino a quello massimo, mentre lo zoom digitale, ritaglia la foto riducendola a valori sempre più piccoli e andando a perdere dettaglio e qualità.

Attenzione anche a quelle macchine fotografiche economiche che hanno zoom poderosi a prezzi insolitamente bassi. Fare una lente zoom di qualità costa molto, quindi prezzi stracciati sono probabilmente sinonimo di una lente scadente, che darà immagini poco nitide e colori slavati.

Se la tua priorità è avere zoom portentosi, puoi dare un'occhiata alle macchine fotografiche bridge, le quali sono compatte alle quali viene applicata una lente con grande escursione. Non sono propriamente tascabili o compatte, ma fanno un buon lavoro. In alternativa, rimane sempre valido il suggerimento per reflex o mirrorless che hanno lenti intercambiabili.

Processore

Su questo punto è bene aprire una parentesi, ma non è necessario spendere troppo tempo. Il processore delle macchine fotografiche è ciò che trasforma la luce catturata dal sensore, nell'immagine finale che andrà poi salvata nella memoria. Questo ovviamente ha un ruolo cruciale che può fare molta differenza, ma può anche risultare poco rilevante.

Mi spiego meglio. Il processore va a fare un grande lavoro quando si scatta nel formato JPG, ovvero quello pubblicabile sui social network e fruibile dalla maggior parte dei software per visualizzare immagini. Quando fai una foto punta e scatta, è probabile che tu non voglia poi andare a spendere tempo per fare editing, quindi ti serva una immagine pronta all'uso.

Per questo si scatta in JPG, un formato “fatto e finito” che incorpora delle migliorie software applicate dalla macchina stessa, che è più leggero e usabile ovunque. Quando la macchina ti sforna un JPG, è perché ha fatto un editing interno più o meno pesante per renderla come la vedi. A prendersi carico di questa modifica è il processore.

Ora, se paragoniamo la lavorazione di una compatta con quella di uno smartphone di fascia alta, nel 99% dei casi la foto del telefono sembrerà migliore. Questo perché il telefono fa molto più editing per tirare fuori l'effetto più spettacolare possibile per il pubblico, mentre la compatta (ma qualunque fotocamera in generale) va molto più leggera su questo aspetto.

Per questo si può finire a scattare in RAW, formato che non applica alcun editing interno alla camera, ma fornisce solo una foto ricca d'informazioni ma povera di quei fattori che piacciono ai nostri occhi. Cose come contrasti netti e colori vividi non sono presenti nel RAW (o comunque non come nel JPG), perché si vuole dare un file neutro da editare poi tramite software terzi (Lightroom, Photoshop ecc.) perché il fotografo possa rendere lo scatto come meglio crede.

Questo è il lavoro principale del processore, il quale è anche responsabile della riduzione del rumore digitale dallo scatto. Quindi, se compri una macchina fotografica usata o datata, avrà sicuramente un processore più vecchio e meno performante, il quale ti darà meno soddisfazioni quando scatti in JPG. Se punti a scattare in RAW invece, anche una camera con processore meno performante o più datato, andrà bene lo stesso.

Altri fattori da considerare

Passiamo poi ad altri fattori da tenere in considerazione in fase di acquisto, ma che non sono generalmente punti focali sui quali soffermarsi troppo a meno di esigenze specifiche.

ISO — il valore di ISO che una fotocamera può raggiungere è la quantità massima di illuminazione digitale che può usare per aiutarti a scattare una foto. Se la scena è buia, alzando gli ISO avrai uno scatto meno buio grazie a questo, ma al probabile prezzo di maggior rumore digitale. Vedere a quanti ISO può arrivare una fotocamera vuol dir poco, perché dipende da quanti ne può sopportare senza rovinare lo scatto. Sensori più grandi aiutano in questo, insieme a processori più performanti. I numeri crudi, contano poco.

— il valore di ISO che una fotocamera può raggiungere è la quantità massima di illuminazione digitale che può usare per aiutarti a scattare una foto. Se la scena è buia, alzando gli ISO avrai uno scatto meno buio grazie a questo, ma al probabile prezzo di maggior rumore digitale. Vedere a quanti ISO può arrivare una fotocamera vuol dir poco, perché dipende da quanti ne può sopportare senza rovinare lo scatto. Sensori più grandi aiutano in questo, insieme a processori più performanti. I numeri crudi, contano poco. Flash — quasi tutte le compatte hanno un flash incorporato che, sebbene non molto potente, può diventare utile in alcune circostanze. Valuta se ti serve o meno.

— quasi tutte le compatte hanno un flash incorporato che, sebbene non molto potente, può diventare utile in alcune circostanze. Valuta se ti serve o meno. Durata della batteria — ove presente la batteria integrata, ci sono macchine che hanno durate molto superiori ad altre. Vedere il numero di scatti realizzabili dichiarato può aiutarti a capire quanto dura la batteria (ammesso che sia un valore onesto).

— ove presente la batteria integrata, ci sono macchine che hanno durate molto superiori ad altre. Vedere il numero di scatti realizzabili dichiarato può aiutarti a capire quanto dura la batteria (ammesso che sia un valore onesto). Video — se il tuo scopo è fare video, la qualità di registrazione diventa fondamentale. Le compatte sono buone soprattutto per i vlogger che hanno bisogno di qualcosa di leggero e facile da portare in giro, ma con una buona qualità di base. Una camera capace di registrare ad almeno 4K con 60 frame per secondo, dovrebbe essere la base oggigiorno. Certo è che il formato Full HD (1080p) rimane comunque valido e probabilmente il più fruito su YouTube o piattaforme similari per ancora molti anni. Se cerchi le migliori macchine fotografiche per fare video, le trovi qui.

— se il tuo scopo è fare video, la qualità di registrazione diventa fondamentale. Le compatte sono buone soprattutto per i vlogger che hanno bisogno di qualcosa di leggero e facile da portare in giro, ma con una buona qualità di base. Una camera capace di registrare ad almeno 4K con 60 frame per secondo, dovrebbe essere la base oggigiorno. Certo è che il formato Full HD (1080p) rimane comunque valido e probabilmente il più fruito su YouTube o piattaforme similari per ancora molti anni. Se cerchi le migliori macchine fotografiche per fare video, le trovi qui. Connessioni — avere una macchina che si può connettere al Wi-Fi o tramite Bluetooth al tuo telefono o alla rete, facilita il trasferimento di file e altre operazioni veloci. Non fondamentale ma apprezzabile.