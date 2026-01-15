Migliori marche per televisori (gennaio 2026)

OLED, QLED, Mini LED, Neo QLED, QD-OLED… il mondo dei televisori è diventato un labirinto di sigle che farebbero perdere la bussola anche a un ingegnere elettronico. E non parliamo delle frequenze di aggiornamento, dei formati HDR o dei processori con intelligenza artificiale integrata: ogni anno i produttori lanciano nuove tecnologie che rendono obsolete quelle dell'anno precedente, trasformando l'acquisto di un televisore in un percorso a ostacoli fatto di specifiche tecniche, confronti infiniti e dubbi amletici tra un modello e l'altro.

Il mercato si divide sostanzialmente tra due filosofie: da un lato i colossi coreani Samsung e LG, che si contendono la leadership nel segmento premium con innovazioni proprietarie e ecosistemi software raffinati; dall'altro i brand cinesi TCL, Hisense e Xiaomi, che negli ultimi anni hanno stravolto le dinamiche competitive offrendo tecnologie avanzate come il Mini LED a prezzi che fino a poco tempo fa sembravano impossibili. Nel mezzo troviamo Sony, TCL, Philips e Panasonic. Capire quali siano le migliori marche per televisori nel 2026 richiede quindi una panoramica aggiornata che tenga conto di questo scenario in rapida evoluzione.

In questa guida analizzerò nel dettaglio ciascun produttore, dalle tecnologie distintive alle gamme di prodotto, passando per i criteri fondamentali che dovresti considerare prima dell'acquisto: tipologia di pannello, risoluzione, dimensioni ideali in base alla distanza di visione, refresh rate per il gaming e molto altro. L'obiettivo è fornirti tutti gli strumenti necessari per navigare consapevolmente tra le offerte del mercato e individuare la TV che meglio risponde alle tue esigenze specifiche, evitando errori comuni che potrebbero compromettere la tua esperienza di visione.

Migliori marche per televisori

LG 32LQ63006LA 32"

La LG 32LQ63006LA Smart TV 32" Full HD è un televisore LED di ultima generazione, dotato di numerose funzionalità e caratteristiche che lo rendono un prodotto all'avanguardia nel settore. Grazie alla sua risoluzione 1080p e alla frequenza di aggiornamento di 60 Hz, questa TV offre immagini nitide e dettagliate, con una qualità superiore del 50% rispetto a un modello HD Ready da 32".

Il cuore di questo televisore è il processore α5 Gen 5, che garantisce un'accurata elaborazione delle immagini e del suono, migliorando ulteriormente l'esperienza visiva. Inoltre, la LG 32LQ63006LA è pronta per lo switch off, grazie all'integrazione dello standard DVB-T2 HEVC Main 10, compatibile con il prossimo cambio di standard del Digitale Terrestre.

Una delle principali novità di questo modello è la presenza del sistema operativo webOS 22, che rende la Smart TV ancora più intelligente e intuitiva. Attraverso webOS 22, potrai accedere a numerose piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN e molte altre, per goderti i tuoi film e serie TV preferiti direttamente sul tuo televisore.

Per gli appassionati di videogiochi, la LG 32LQ63006LA offre anche la possibilità di giocare in cloud tramite Google Stadia e NVIDIA GeForce NOW, senza la necessità di una console o un PC. Basta collegare un controller compatibile e immergersi nell'azione.

La funzione Game Optimizer ottimizza le impostazioni del televisore per offrire la migliore esperienza di gioco possibile, mentre l'App Sports Alert ti permette di rimanere sempre aggiornato sui risultati delle partite delle tue squadre preferite, grazie a un pratico pop-up che appare in tempo reale durante la visione di altri contenuti.

La LG 32LQ63006LA è inoltre compatibile con Google Home e Alexa, permettendoti di controllare il tuo televisore tramite comandi vocali e di integrarlo facilmente all'interno del tuo ecosistema smart home.

LG 32LQ63006LA 32"

SAMSUNG Smart TV 55'' UE55U7000FUXZT

La Samsung Smart TV 55'' UE55U7000FUXZT rappresenta un'eccellente scelta per chi cerca una televisione di alta qualità con funzionalità avanzate. Con uno schermo da 55 pollici e una risoluzione Crystal UHD 4K, questa TV offre immagini straordinariamente nitide e dettagliate, grazie al suo potente Processore Crystal 4K che ottimizza ogni contenuto visualizzato. La tecnologia PurColor arricchisce ulteriormente l'esperienza visiva, garantendo una resa cromatica precisa e vivida, capace di portare in vita una vasta gamma di colori.

Uno degli aspetti più impressionanti di questo modello è la qualità dell'immagine HDR, che assicura scene scure e luminose più definite, permettendoti di seguire l'azione con estrema chiarezza. Il Contrast Enhancer migliora ulteriormente la profondità e il colore, mentre il Motion Xcelerator assicura fluidità nelle immagini, rendendo questa TV ideale anche per gli appassionati di videogiochi.

Dal punto di vista audio, la Samsung Smart TV non delude. L'OTS Lite offre un suono surround 3D che si sincronizza perfettamente con l'azione sullo schermo, creando un'esperienza immersiva senza pari. La funzione Q-Symphony permette di ottenere una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti integrati della TV, mentre l'Adaptive Sound calibra automaticamente il suono in base ai contenuti, assicurando sempre un audio ottimale.

Il design elegante e raffinato, privo di cornice su tre lati, rende questa TV un elemento d'arredo moderno e sofisticato, adatto a qualsiasi ambiente. Le dimensioni complessive di 122,46 x 19,9 x 75,91 cm e il peso di 9,9 kg la rendono facilmente installabile in diverse configurazioni.

Per quanto riguarda le funzionalità smart, il Smart Hub riunisce film, giochi e programmi in un unico posto, semplificando l'accesso ai tuoi contenuti preferiti. Il Gaming Hub ti consente di accedere rapidamente alle migliori piattaforme di gaming, mentre Smart Things ti permette di controllare tutti i tuoi dispositivi direttamente dalla TV, trasformandola in un vero e proprio centro di comando domestico.

In termini di connettività, la TV supporta Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB e Wi-Fi, offrendo ampie possibilità di collegamento con altri dispositivi. Viene fornita con due telecomandi, cavo di alimentazione e manuale di istruzioni, per un'esperienza utente completa e intuitiva.

SAMSUNG Smart TV 55'' UE55U7000FUXZT

Come scegliere un televisore

L'acquisto di un televisore è un investimento importante e duraturo che deve bilanciare tre aspetti fondamentali: la qualità dell'esperienza visiva, l'adeguatezza alle tue esigenze specifiche e il rapporto qualità-prezzo.

A differenza di acquisti più impulsivi, questa decisione richiede una valutazione sistematica di fattori tecnici, ergonomici e di compatibilità con l'ambiente domestico. Prima di analizzare le singole marche, è importante dunque comprendere quali elementi considerare per orientarsi correttamente nella scelta.

Migliori marche per TV

Quando si parla delle migliori marche per Smart TV, il panorama attuale offre una varietà di produttori che si distinguono per tecnologie proprietarie, fasce di prezzo e approcci differenti. Nei prossimi paragrafi ti presenterò i principali brand che dominano il mercato televisivo, analizzando per ciascuno le caratteristiche distintive, le gamme di prodotti e i punti di forza che li contraddistinguono.

La prima marca che ti suggerisco è Samsung. È un colosso sudcoreano dell'elettronica fondato nel 1938 da Lee Byung-chul a Daegu. Sebbene le origini dell'azienda siano legate al commercio di prodotti alimentari, l'espansione nel settore tecnologico iniziò negli anni '60, quando Samsung avviò la produzione di massa di televisori nel 1969 a Suwon.

Oggi è una delle più grandi realtà tecnologiche al mondo con una posizione di leadership nel mercato televisivo globale da oltre 20 anni consecutivi.

La strategia di Samsung nel 2026 si articola su tre pilastri tecnologici principali: la tecnologia Micro RGB, che utilizza una retroilluminazione a LED di dimensioni microscopiche per un controllo cromatico senza precedenti; gli schermi QD-OLED, capaci di raggiungere luminosità fino a 4500 nit; e la collaudata tecnologia Neo QLED a Mini LED, ora resa più accessibile grazie allo spostamento dei top di gamma verso le nuove soluzioni.

L'ecosistema software Tizen OS, abbinato alla piattaforma Vision AI Companion per un'esperienza di intrattenimento intelligente e proattiva, completa un'offerta che garantisce 7 anni di aggiornamenti software su tutti i modelli premium.

Poi abbiamo LG, che affonda le sue radici nel 1958, quando fu fondata con il nome GoldStar Co. in Corea del Sud. L'azienda nacque nel contesto della ricostruzione post-bellica con l'obiettivo di produrre beni di consumo essenziali e prodotti elettronici per il mercato domestico.

Nel 1995 avvenne il rebranding a LG Electronics con l'adozione dello slogan globale Life's Good, segnando l'inizio di un'espansione internazionale che oggi la vede operare in molteplici settori tecnologici, con il comparto televisivo che rimane centrale nella strategia aziendale.

Nel panorama globale dei televisori, questo brand si distingue per il dominio incontrastato nel segmento OLED premium. La gamma 2026 si articola sulle serie G6 (top di gamma con pannello Hyper Radiant Color Technology e luminosità fino a 3900 nit), W6 (il formato ultraslim Wallpaper da soli 9 mm con Zero Connect Box wireless) e B6 (entry-level premium con frequenza a 144 Hz).

L'innovazione più interessante è l'introduzione della tecnologia Micro RGB evo, un ibrido LCD sofisticato che offre copertura colore certificata al 100% BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB, posizionandosi come alternativa premium al Mini LED tradizionale. Tutti i modelli sono dotati del processore α11 Gen3 con intelligenza artificiale e sistema operativo WebOS 26 con 5 anni di aggiornamenti garantiti.

Proseguendo con la lista, c'è Sony. È uno dei pilastri storici dell'elettronica mondiale, fondata nel 1946 a Tokyo da Masaru Ibuka e Akio Morita. L'azienda si è distinta fin dalle origini per la sua spinta innovativa, lanciando nel 1960 il primo televisore a transistor al mondo e nel 1968 il rivoluzionario Trinitron, un televisore a colori che utilizzava un singolo cannone elettronico invece del tradizionale sistema a tre cannoni.

Oggi Sony opera in numerosi settori tecnologici e di intrattenimento, ma il marchio BRAVIA (acronimo di Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture) rimane sinonimo di eccellenza nel campo televisivo.

Una svolta importante è arrivata a gennaio 2026, quando Sony ha annunciato una joint-venture con il colosso cinese TCL, cedendo il 51% del controllo della divisione televisiva. Questa partnership strategica mira a combinare l'eccellenza di Sony nell'elaborazione dell'immagine con l'efficienza produttiva di TCL, promettendo televisori premium a prezzi più accessibili.

La gamma 2026 include il Bravia 9 II con tecnologia Mini LED RGB capace di raggiungere 4000 nit di luminosità e copertura del 90% dello spazio colore BT.2020, le serie Bravia 8 con pannelli QD-OLED e i modelli Bravia 7 II e Bravia 5 II per fasce di prezzo più contenute.

Il cuore di tutti i televisori Sony è il Cognitive Processor XR, un processore che simula il modo in cui il cervello umano percepisce le immagini, ottimizzando in tempo reale ogni aspetto della riproduzione visiva.

TCL è la seconda più grande casa produttrice di televisori al mondo, presente subito dopo Samsung con una quota di mercato del 16%. Fondata nel 1981 in Cina come azienda specializzata in apparecchi per registrazione sonora e ribattezzata TCL nel 1985 (dall'acronimo The Creative Life), l'azienda con sede a Huizhou (nel Guangdong) ha costruito il suo successo grazie a una strategia focalizzata su tecnologie Mini LED a prezzi competitivi e su una penetrazione aggressiva nei mercati emergenti, conquistando posizioni di rilievo in oltre 160 paesi.

La tecnologia di punta presentata al CES 2026 è l'SQD-Mini LED (Super Quantum Dot Mini LED), presente nel modello di punta X11L. Vanta specifiche davvero impressionanti: 20.000 zone di local dimming indipendenti, luminosità di picco fino a 10.000 nit in HDR e copertura del 100% dello spazio colore BT.2020.

Come detto già prima, a gennaio 2026, TCL ha siglato una collaborazione strategica con Sony. L'ecosistema software si basa su Google TV con l'integrazione di Gemini per un controllo vocale avanzato e hands-free, consolidando la posizione di TCL come leader nelle spedizioni di televisori con sistema operativo Google.

Hisense è uno dei protagonisti della rivoluzione tecnologica nei televisori, posizionandosi come secondo produttore mondiale per volume di spedizioni e leader indiscusso nei segmenti ultra-large.

Fondata nel 1969 a Qingdao (in Cina) come piccola fabbrica di radio a transistor, l'azienda assemblò il suo primo televisore in bianco e nero già nel 1970. Oggi è una multinazionale quotata in borsa con oltre 70.000 dipendenti e proprietaria di cinque marchi globali, tra cui Toshiba e Gorenje, sponsor ufficiale della FIFA World Cup 2026 in una partnership valutata tra 75 e 100 milioni di dollari.

L'innovazione tecnologica è il vero differenziale competitivo di Hisense, che destina il 3% del proprio fatturato alla ricerca e sviluppo. Al CES 2026 l'azienda ha presentato due tecnologie rivoluzionarie: l'RGB MiniLED evo, che introduce un quarto LED di colore Blu-Cielo per raggiungere il 110% dello spazio colore BT.2020 con controllo a 134 bit, e il MicroLED RGBY da 136 pollici con 24,88 milioni di micro-LED auto-luminosi.

Il modello flagship 116UXS include 134.000 zone di dimming locale, sistema audio firmato Devialet e riduzione della luce blu dannosa fino all'80%. Le serie UR8 e UR9, disponibili da 55 a 100 pollici con frequenze fino a 180 Hz e supporto Dolby Vision 2, rendono queste tecnologie accessibili a un pubblico più ampio.

Philips non è più un produttore indipendente di televisori, bensì un marchio utilizzato in licenza da TP Vision, una joint-venture internazionale nata nel 2012 dalla partnership tra Koninklijke Philips Electronics (30% di quote) e TPV Technology, società taiwanese specializzata nella produzione di schermi LCD (70% di quote).

Questa trasformazione strategica ha permesso a Philips di mantenere la sua reputazione di brand premium nel mercato europeo, dove rimane particolarmente forte e riconosciuto, pur avendo ceduto la produzione diretta a causa della forte concorrenza asiatica che aveva portato a perdite miliardarie nel settore televisivo.

Il vero elemento distintivo dei televisori Philips è senza dubbio la tecnologia Ambilight, un sistema brevettato che proietta luci LED dinamiche dalle spalle della TV sulla parete circostante, sincronizzandosi in tempo reale con i contenuti dello schermo.

Nel 2026 la gamma si articola su modelli OLED di alta fascia (serie OLED+950 e OLED+910 con pannelli META V3 OLED e luminosità fino a 3700 nit) e modelli Mini LED come MLED950 e MLED910.

Tutti i televisori premium sono equipaggiati con il processore P5 AI di nona generazione, un'architettura proprietaria che utilizza algoritmi di deep learning per ottimizzare automaticamente l'immagine in base al tipo di contenuto visualizzato, e supportano Dolby Vision 2 per una resa HDR all'avanguardia.

In questo elenco non può di certo mancare Panasonic. È uno dei maggiori conglomerati multinazionali dell'elettronica di consumo, fondato nel 1918 da Kōnosuke Matsushita a Osaka. L'azienda è rimasta nota per quasi un secolo con il nome Matsushita fino al 2008, quando il marchio Panasonic è diventato il nome ufficiale della holding.

Storicamente, il brand ha costruito la sua reputazione nel settore televisivo attraverso tecnologie iconiche come il plasma, abbandonato nel 2014 dopo ingenti perdite, e oggi si confronta con una crescente pressione competitiva dai brand cinesi che ha ridotto la sua quota nel mercato giapponese dall'8,8% al sesto posto.

Nel 2025, il presidente Yuki Kusumi ha annunciato che l'azienda sta valutando “misure drastiche” per la divisione televisiva, con una decisione finale attesa entro marzo 2027. Nonostante questo contesto incerto, la gamma 2025-2026 ha portato con sé delle innovazioni davvero interessanti.

Ad esempio, il modello top di gamma Z95B utilizza il pannello Primary RGB Tandem OLED con un aumento di luminosità del 40% rispetto alla generazione precedente mentre le serie Mini LED W95B e W93B offrono un numero di zone di local dimming 2,5 volte superiore ai predecessori.

Tutti i modelli premium supportano HDMI 2.1 a 144 Hz, Dolby Vision IQ, calibrazione Calman integrata e sistema operativo Fire TV con Alexa, posizionandosi come scelta ideale per cinefili e gamer che cercano accuratezza cromatica certificata e qualità costruttiva giapponese.

L'ultima marca che ti suggerisco di prendere in considerazione è Xiaomi. Si tratta di una multinazionale cinese fondata nel 2010 e quotata nella borsa di Hong Kong, affermatasi come uno dei principali player della tecnologia consumer globale.

Sebbene nota principalmente per gli smartphone (è il terzo produttore mondiale), l'azienda di Lei Jun ha adottato una strategia Smartphone + AIoT che integra televisori, robot aspirapolvere, dispositivi per la smart home e perfino veicoli elettrici in un ecosistema unificato.

Nel settore televisivo, Xiaomi ha raggiunto il quinto posto mondiale per spedizioni e il 16% di quota nel segmento Mini LED, posizionandosi come terzo player globale in questa tecnologia.

La gamma 2026 si articola su tre linee distinte: la TV A Pro 2026 rappresenta l'entry-level con tecnologia QLED e prezzi a partire da 179,99€ per il modello da 32″; la TV F Pro 2026 integra l'ecosistema Amazon Fire TV con supporto HDR10+ e pannelli QLED; infine la TV S Pro Mini LED 2026 incarna il vertice dell'offerta con frequenza nativa a 144 Hz (288 Hz in Game Boost), fino a 704 zone di local dimming, luminosità di 1700 nit e ottimizzazione audio Harman AudioEFX.

Quest'ultima è disponibile a partire da 699€ per il modello da 55 pollici, un prezzo di gran lunga inferiore alla concorrenza premium, grazie al controllo verticale della supply chain e all'integrazione con l'ecosistema AIoT che permette al televisore di fungere da centro di controllo per l'intera smart home Xiaomi.

Risoluzione e HDR

La risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) fornisce quattro volte i pixel del Full HD (1920 x 1080), risultando in dettagli significativamente superiori. Tuttavia, il beneficio è percettibile soltanto se la distanza di visione è appropriata: a distanze eccessive, il Full HD può apparire nitido quanto il 4K.

Come raccomandazione pratica, con distanze oltre i 3 metri è preferibile il 4K mentre con distanze sotto i 2,5 metri il Full HD rimane accettabile. La crescente disponibilità di contenuti 4K su piattaforme come Netflix, Disney+ e sulle console PS5 e Xbox Series X supporta l'investimento in questa risoluzione. Per quanto riguarda l'8K, al momento è sconsigliato: i contenuti disponibili sono pochissimi e i prezzi sono elevati, quindi non ne vale la pena per l'utente medio.

L'HDR (High Dynamic Range) migliora parecchio il contrasto e la gamma di colori. Assicurati che la TV supporti almeno uno dei formati avanzati disponibili: il Dolby Vision è lo standard migliore ed è utilizzato da Netflix e Disney+ mentre l'HDR10+ è l'alternativa adottata principalmente da Amazon Prime Video e Samsung.

Dimensioni e distanza di visione

Un altro importante step nel processo di selezione è determinare la dimensione appropriata attraverso la misurazione della distanza tra il divano e il punto di installazione del televisore. Questo parametro non è arbitrario: la scelta influisce direttamente sulla percezione della densità di pixel e sulla qualità dell'esperienza visiva. La relazione tra risoluzione e distanza di visione segue regole precise che ti aiuteranno a orientarti correttamente nella scelta.

Per i televisori 4K UHD, la distanza consigliata equivale a circa 1–1,5 volte la diagonale dello schermo (misurata in cm). Per i Full HD si sale in genere a circa 1,5–2,5 volte, mentre per gli HD Ready si arriva spesso a 2,5–3,5 volte.

Nella pratica, se la distanza dal divano è di 3 metri, un 4K da 55 pollici (diagonale 139 cm) non è “ottimale”: a 3 m è più coerente orientarsi su 75–85 pollici (a seconda di quanto vuoi un’esperienza più immersiva o più “rilassata”).

Come riferimento generale (indicativo).

43 pollici : circa 1,3–2,0 m

: circa 50–55 pollici : circa 1,5–2,5 m

: circa 65 pollici : circa 2,0–3,0 m

: circa 75 pollici e oltre: circa 2,3–3,5 m (e più, se preferisci stare più lontano)

Tecnologia del pannello

Le principali architetture di pannello offrono compromessi distinti tra contrasto, luminosità e costo operativo. I pannelli LED (LCD tradizionale) sono retroilluminati mediante LED edge o full-array e offrono neri grigiastri (non assoluti) perché la retroilluminazione rimane sempre accesa. Sono ideali per ambienti luminosi e budget limitati, con prezzi tipicamente tra 180 e 450 euro per i modelli da 55 pollici.

I QLED (Quantum Dot LED), spesso associati a Samsung, TCL e Hisense, offrono colori molto vivaci e luminosità elevata, ideali per stanze illuminate e per la visione di sport e cartoni animati, senza il rischio di burn-in tipico degli OLED.

La tecnologia Mini LED può essere considerata l'evoluzione del LED tradizionale. Utilizza migliaia di minuscoli LED (100-200 micrometri) in zone di dimming separate, migliorando drammaticamente il controllo del nero e il contrasto senza perdere luminosità. Le prestazioni HDR sono eccellenti e la fascia di prezzo si aggira tra i 500 e gli 800 euro per modelli da 55 pollici di qualità.

Infine, l'OLED (Organic Light-Emitting Diode) offre neri perfetti poiché ogni pixel emette autonomamente la luce, eliminando la necessità di retroilluminazione. Il contrasto è virtualmente infinito e l'accuratezza cromatica superiore. Ideale per visione in ambienti scuri e contenuti cinematografici, ha un prezzo premium: 1500-2800 euro per 55 pollici delle marche leader.

Frequenza di aggiornamento (per il gaming)

La frequenza di aggiornamento (refresh rate) determina quante volte al secondo lo schermo si aggiorna. I 60 Hz sono praticamente lo standard per la visione passiva di film e serie TV mentre i 120 Hz migliorano significativamente l'esperienza nel gaming e nella visione di eventi sportivi.

Una TV a 120 Hz può supportare 4K a 120 fps per gaming quando accoppiato a console come PS5 e Xbox Series X e a PC moderni con porte HDMI 2.1. Questo riduce lo screen tearing e il motion blur, caratteristiche essenziali per giochi competitivi. Se non ti dedichi frequentemente al gaming, 60 Hz sono sufficienti. In caso contrario, opta per 120 Hz con porte HDMI 2.1 complete.

L'input lag (ritardo tra il comando del controller e l'azione sullo schermo) è un'altra caratteristica molto importante per i gamer competitivi. Misurato in millisecondi, i migliori televisori da gaming raggiungono 10-15 ms in Game Mode. Per il gaming occasionale, 20-30 ms sono accettabili mentre per giochi competitivi (es. shooter e racing) è preferibile optare per TV certificati sotto i 15 ms.

Fai attenzione: la dicitura HDMI 2.1 è spesso usata in modo confuso nel marketing. Verifica nelle specifiche che ci siano 4K/120 Hz + VRR sul numero di porte che ti serve. Per lo sport, cerca un pannello con frequenza di aggiornamento a 100/120 Hz per evitare scie sfocate mentre per film e serie TV dai priorità al contrasto (meglio OLED) e alla fedeltà cromatica, sfruttando la Filmmaker Mode (che disattiva gli effetti artificiali).

Sistema operativo

Il software integrato determina l'accesso alle app, la facilità d'uso e gli aggiornamenti a lungo termine. Google TV (ex Android TV) offre massima personalizzazione, accesso al Google Play Store con migliaia di app e integrazione con l'Assistente Google.

Come svantaggio presenta un'interfaccia talvolta ingombra di pubblicità e meno ottimizzazione rispetto a Tizen OS e webOS, ma è consigliato per utenti che apprezzano la flessibilità. webOS di LG vanta un design minimalista, fluido e intuitivo, con app dell'ecosistema ben ottimizzate e supporto aggiornamenti fino a 5 anni per i modelli OLED recenti. Offre meno app rispetto a Google TV, ma tutte le principali sono presenti.

Tizen OS di Samsung propone un'interfaccia intuitiva con integrazione Samsung SmartThings per il controllo della domotica, e Samsung TV Plus offre oltre 4300 canali gratuiti supportati da pubblicità.

Tutti e tre gli ecosistemi supportano Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV e servizi locali come RaiPlay. La scelta finale dipende dalle preferenze di interfaccia e dall'ecosistema domestico già in uso. Verifica, inoltre, la compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Assistente Google.

Audio e connessioni

Le porte HDMI 2.1 sono fondamentali per il gaming moderno e i contenuti 4K a 120 Hz. I cavi HDMI 2.1 supportano fino a 48 Gbps (contro i 18 Gbps dell'HDMI 2.0) e abilitano Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) e formati audio avanzati come Dolby Atmos senza compressione.

Verifica che il televisore disponga di almeno due porte HDMI 2.1 complete e non versioni limitate. Cerca anche l'HDMI eARC: è la via più pulita per portare audio di qualità dalla TV all'impianto con un solo cavo HDMI.

Per quanto riguarda l'audio, i televisori moderni integrano speaker stereo adeguati per la visione casual, ma gli appassionati di cinema apprezzeranno un sistema Dolby Atmos integrato o esterno. Per chi non intende investire in soundbar separate, è consigliabile selezionare un modello con almeno stereo 2.0 decente e supporto eARC per il passthrough audio verso soundbar esterne.

Infine, se ti interessa il digitale terrestre senza box esterni, la TV deve essere compatibile DVB-T2/HEVC.

Consumi

Dal punto di vista energetico, è preferibile scegliere televisori con classi A o superiori per ottimizzare il risparmio sulla bolletta elettrica.

Tieni presente che dal 2021 l'Unione Europea ha riscalato le classi energetiche (da A a G). Ciò significa che una TV che oggi risulta in classe C; può comunque essere efficiente, perché la scala attuale è più severa rispetto al passato. I modelli OLED tendono a consumare meno energia rispetto ai LED tradizionali in condizioni di visione realistiche, poiché spengono completamente i pixel neri.

Errori comuni da evitare

Il sovradimensionamento è uno degli errori più frequenti. Acquistare un modello da 75 pollici quando lo spazio supporta solo 55 pollici causa affaticamento visivo e percezione di scarsa qualità.

Per non avere problemi, applica questa formula: distanza in metri / 1,5 = pollici 4K massimi consigliati. Allo stesso modo, la sottostima della risoluzione porta problemi: il Full HD a distanze superiori ai 3 metri appare pixelato, quindi in questi casi è sempre preferibile il 4K.

Non scegliere il giusto refresh rate può portare a delusioni. Acquistare una TV a 60 Hz per il gaming significa scoprire successivamente l'insufficienza di fluidità. Se è probabile un uso gaming, vale la pena investire 100-150 euro in più per i 120 Hz.

Analogamente, ignorare le condizioni di illuminazione della stanza può rivelarsi un problema. Un OLED in una stanza molto luminosa con finestre esposte a sud comporta luminosità insufficiente in HDR, rendendo il Mini LED una scelta migliore.

Infine, non verificare la presenza di porte HDMI 2.1 può pesare sul gaming su console moderne a 120 Hz, rendendo inutile l'investimento in console di nuova generazione.

