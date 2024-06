Migliori telefoni sotto i 300 euro (giugno 2024)

Gli smartphone sono diventati un pezzo cruciale del puzzle quale è la nostra vita, grazie ai quali facciamo praticamente qualunque cosa e custodiamo gran parte delle informazioni cruciali. Conto bancario, investimenti, chat, foto e ogni altra informazione di valore è probabile che si trovi qui in qualche modo.

Per questo occorre avere sempre un telefono prestante e funzionale che possa supportare la nostra vita in modo adeguato, ma questo non vuol dire spenderci un occhio della testa. Con top di gamma che possono arrivare a sfiorare i 2.000 euro, il mercato sta un po' sfuggendo di mano con i prezzi, ma non significa che sia l'unica soluzione.

Oggi infatti voglio mostrarti i migliori telefoni sotto i 300 euro, dandoti un ventaglio di opzioni prese tra gli attuali migliori modelli in questa fascia di prezzo, insieme alle informazioni che ti serviranno per una scelta oculata. A fine lettura, potrai trovare il miglior telefono al giusto prezzo che oggi è in commercio.

Migliori telefoni sotto i 300 euro

Motorola moto g84 5G

Il Motorola moto g84 5G è un dispositivo che si distingue per le sue caratteristiche tecniche di alto livello. Il suo design elegante, accentuato dal colore Midnight Blue, lo rende immediatamente riconoscibile e attraente.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è senza dubbio la sua fotocamera Ultra Pixel da 50 MP. Questa fotocamera, dotata di stabilizzazione ottica dell'immagine, permette di scattare foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, grazie al sistema di stabilizzazione, i video risultano fluidi e privi di tremolii indesiderati.

Altro elemento degno di nota è il display pOLED da 6.55 pollici. Questo schermo offre un'esperienza visiva di alta qualità, con un contrasto elevato e una gamma di colori realistici. Che tu stia guardando un film o giocando a un videogioco, l'immagine sarà sempre chiara e dettagliata.

L'audio multidimensionale del Motorola moto g84 5G rappresenta un altro punto di forza. Grazie alla tecnologia Dolby Atmos e all'Audio spaziale Motorola, potrai godere di un suono di alta risoluzione, ricco di dettagli e profondità. Gli altoparlanti stereo integrati completano l'esperienza sonora, offrendo un audio chiaro e potente.

Per quanto riguarda le prestazioni, questo smartphone è equipaggiato con un processore Snapdragon 695, che garantisce velocità e fluidità in ogni operazione. La connettività 5G permette di navigare in internet a velocità elevate, rendendo questo dispositivo perfetto per lo streaming di video in alta definizione o per il gaming online.

Infine, la batteria da 5000 mAh e la ricarica TurboPower 30W assicurano un'autonomia di lunga durata. Potrai utilizzare il tuo smartphone per ore senza preoccuparti di doverlo ricaricare. E quando sarà necessario, potrai ottenere ore di autonomia con pochi minuti di ricarica.

Xiaomi Redmi Note 11S

Il Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone che unisce performance, design e funzionalità in un unico dispositivo. Il suo corpo sottile e leggero, con un peso di soli 179 grammi, lo rende maneggevole e confortevole da tenere in mano. La colorazione Graphite Gray aggiunge un tocco di eleganza e modernità.

La prima cosa che salta all'occhio è il suo display AMOLED da 6.43 pollici. Questo tipo di schermo offre colori vividi e contrasti profondi, garantendo un'esperienza visiva eccellente. Inoltre, la frequenza di aggiornamento a 90Hz rende fluida ogni animazione, ideale per i videogiochi o per guardare video in alta definizione.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è alimentato dal processore MediaTek Helio G96, una scelta ottimale per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere l'autonomia della batteria. Abbinato a una RAM da 6GB, questo smartphone garantisce un funzionamento veloce e senza intoppi, anche durante l'utilizzo di app pesanti o multitasking.

Uno dei punti di forza di questo modello è sicuramente la sua fotocamera da 108MP. Con questa risoluzione, le tue foto saranno dettagliate e nitide, anche quando ingrandite. Grazie alla tecnologia AI, potrai ottenere scatti professionali in qualsiasi condizione di luce.

Per quanto riguarda la memoria interna, lo Xiaomi Redmi Note 11S offre ben 128GB di spazio. Una capacità più che sufficiente per archiviare foto, video, app e documenti senza preoccuparsi di rimanere senza spazio.

La connettività è un altro aspetto da non sottovalutare. Questo smartphone supporta il Wi-Fi e il Bluetooth, permettendoti di collegarti a internet o ad altri dispositivi con facilità. Inoltre, essendo compatibile con tutti i vettori, potrai utilizzarlo con qualsiasi operatore telefonico.

Infine, la batteria da 5000mAh garantisce un'autonomia notevole. Potrai utilizzare lo smartphone per tutto il giorno senza doverlo ricaricare, anche con un uso intensivo.

Samsung Galaxy A34 5G

Il Samsung Galaxy A34 5G è uno smartphone che offre una combinazione di design elegante, prestazioni potenti e tecnologia all'avanguardia. La sua caratteristica più impressionante è il display FHD+ Super AMOLED da 6.6 pollici, che offre un'esperienza visiva fluida e vivida con schermate che scorrono a meraviglia grazie al refresh rate di 120Hz.

Lo stile del Galaxy A34 5G è caratterizzato da linee semplici e colori versatili, con una fotocamera perfettamente incorporata nel corpo del dispositivo. Questo design elegante e lineare rende lo smartphone non solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole.

La fotocamera principale da 48 MP permette di catturare i tuoi momenti più importanti con una qualità d'immagine eccezionale. Il sistema multicamera del Galaxy A34 5G è in grado di catturare immagini nitide e dettagliate, rendendo ogni scatto un vero capolavoro.

Una delle caratteristiche più notevoli del Samsung Galaxy A34 5G è la sua batteria da 5.000 mAh. Questa capacità energetica ti consente di utilizzare lo smartphone per lunghi periodi di tempo senza dover ricorrere a frequenti ricariche. Puoi dedicare più tempo a streaming, gaming e molto altro ancora, senza preoccuparti della durata della batteria.

Ma ciò che distingue veramente il Galaxy A34 5G è la sua connettività 5G. Con questa tecnologia avanzata, puoi sperimentare sessioni di gioco super-fluide e condivisioni e download ultra-rapidi. La velocità del 5G cambia il tuo modo di fruire e condividere contenuti, offrendoti un'esperienza mobile senza precedenti.

Il Samsung Galaxy A34 5G offre anche una generosa capacità di memoria interna da 128GB, espandibile per garantire tutto lo spazio necessario per le tue app, foto, video e file. Il dispositivo è alimentato dal sistema operativo Android, che offre un'interfaccia utente intuitiva e una vasta gamma di applicazioni e funzionalità.

Xiaomi Redmi 12

Il Xiaomi Redmi 12 8/256GB midnight black EU è un dispositivo mobile di alta qualità che offre una combinazione vincente di prestazioni potenti e design elegante. Questo smartphone, prodotto dal rinomato marchio Xiaomi, è dotato di caratteristiche tecniche impressionanti che lo rendono un ottimo strumento per l'uso quotidiano.

La prima cosa che colpisce del Xiaomi Redmi 12 è la sua capacità di memoria. Con ben 256 GB di spazio di archiviazione, questo smartphone offre ampio spazio per le tue app, foto, video e documenti. Inoltre, la memoria RAM da 8 GB assicura un funzionamento fluido e veloce, permettendoti di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è il suo schermo. Con una dimensione di 6,67 pollici, offre un'esperienza visiva coinvolgente, ideale per guardare film, giocare o navigare sul web. Il colore midnight black aggiunge un tocco di eleganza al design generale, rendendo questo dispositivo un accessorio alla moda oltre che funzionale.

In termini di connettività, il Xiaomi Redmi 12 supporta sia la tecnologia Bluetooth che il Wi-Fi, offrendoti diverse opzioni per rimanere connesso. È compatibile con tutti i vettori wireless e supporta la tecnologia cellulare 4G, garantendo velocità di navigazione elevate.

Un altro aspetto degno di nota è la capacità della batteria. Con una capacità di 5000 mAh, questo smartphone ti permette di utilizzarlo per lunghe ore senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, il dispositivo utilizza una pila di polimero di litio, noto per la sua durata e affidabilità.

Infine, il Xiaomi Redmi 12 è un prodotto multilingue, con l'inglese come lingua predefinita. Questo lo rende accessibile a un pubblico internazionale, ampliando ulteriormente la sua attrattiva.

Samsung Galaxy A14

Il Samsung Galaxy A14 è uno smartphone di ultima generazione che si distingue per le sue prestazioni elevate e la sua estetica raffinata. Dotato di un display LCD FHD+ da 6,6 pollici, offre un'esperienza visiva senza precedenti grazie alla tecnologia Infinity-V. La qualità dell'immagine è sorprendente, con colori vividi e dettagli nitidi che rendono ogni visione un vero piacere.

Lo stile del Galaxy A14 è caratterizzato da un design minimalista ed elegante, impreziosito da freschi tocchi di colore. Il nero profondo della versione italiana conferisce all'apparecchio un aspetto sofisticato e versatile, adatto a qualsiasi contesto.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo modello è la sua tripla fotocamera. La fotocamera principale da 50 MP consente di catturare immagini nitide e cristalline, immortalando i tuoi momenti più belli con una qualità straordinaria. La fotocamera è intuitiva e facile da usare, permettendo anche ai meno esperti di ottenere risultati eccellenti.

L'autonomia del Galaxy A14 è garantita da una batteria da 5.000 mAh, che assicura lunghe ore di utilizzo senza interruzioni. Che tu stia navigando in internet, guardando video o giocando, avrai sempre tutta la carica necessaria per dedicarti alle tue attività preferite.

Ma ciò che davvero distingue il Galaxy A14 è il suo processore Octa-core. Potente e super veloce, offre prestazioni di alto livello su cui puoi sempre contare. Che tu stia utilizzando app pesanti o multitasking, il Galaxy A14 non ti deluderà mai.

In termini di connettività, il Galaxy A14 supporta sia Bluetooth che Wi-Fi, garantendo una connessione stabile e veloce in ogni momento. Inoltre, grazie alla sua capacità di memoria da 128 GB, espandibile, avrai tutto lo spazio necessario per le tue app, foto, video e file.

Samsung Galaxy A53 5G

Il Samsung Galaxy A53 5G è uno smartphone di ultima generazione che offre un'esperienza utente senza precedenti. Il suo display Infinity-O FHD+ Super AMOLED da 6.5" garantisce una visibilità eccezionale, anche all'aperto, grazie ai suoi 800 nits di luminosità. Questo significa che puoi goderti i tuoi contenuti preferiti con una qualità dell'immagine superiore e una fluidità invidiabile.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è sicuramente la sua fotocamera OIS da 64MP. Con essa, puoi ottenere scatti nitidi e dettagliati in ogni situazione. Inoltre, l'obiettivo Ultra-grandangolare ti permette di catturare immagini panoramiche mozzafiato, mentre la fotocamera di profondità e quella Macro sono perfette per personalizzare la messa a fuoco e immortalare i dettagli più minuti.

Ma il Samsung Galaxy A53 5G non è solo design elegante e fotografia di alta qualità. Al suo interno, infatti, batte un cuore potente: un processore Octa-core da 5nm che assicura prestazioni eccellenti in ogni circostanza. Grazie alla funzione RAM Plus, lo smartphone rileva intelligentemente l'utilizzo del dispositivo e fornisce RAM virtuale aggiuntiva, consentendo di eseguire le app in modo fluido e di gestire più attività contemporaneamente.

Per quanto riguarda l'autonomia, la batteria da 5.000 mAh ti permette di utilizzare lo smartphone per lunghe sessioni di gioco, streaming o condivisione senza preoccuparti di doverlo ricaricare. E quando arriva il momento, la carica Ultra-rapida fino a 25W ti permette di riprendere in un attimo le tue attività.

Infine, non possiamo non menzionare la resistenza all'acqua e alla polvere certificata IP67 del Samsung Galaxy A53 5G. Questa caratteristica lo rende un dispositivo adatto a chi ama vivere avventure all'aria aperta o semplicemente desidera uno smartphone capace di resistere agli imprevisti della vita quotidiana.

Xiaomi Redmi Note 11S

Il Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone di alta qualità che offre una serie di funzionalità avanzate. Dotato di un processore MediaTek Helio G96, questo dispositivo garantisce prestazioni potenti e fluide. La sua capacità di memoria da 6 GB consente di gestire facilmente diverse applicazioni contemporaneamente, garantendo un'esperienza utente senza interruzioni.

Uno dei punti forti del Xiaomi Redmi Note 11S è il suo display AMOLED da 6,43 pollici. Questo schermo offre colori vivaci e dettagli nitidi, rendendo ogni immagine e video un vero piacere per gli occhi. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 90 Hz assicura un'esperienza touchscreen reattiva, offrendoti una sensazione di scorrimento fluida sulla punta delle dita.

La fotocamera è un altro aspetto in cui questo smartphone eccelle. Il sistema quad camera AI da 108 MP comprende una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP. Questa combinazione ti permette di catturare momenti preziosi con una grafica definitiva, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

In termini di design, il Xiaomi Redmi Note 11S è elegante e moderno. Il colore blu dona al dispositivo un aspetto sofisticato, mentre le sue dimensioni compatte lo rendono comodo da tenere in mano. Nonostante la sua struttura sottile, questo smartphone ospita una batteria massiccia da 5000 mAh. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida da 33 W Pro, il dispositivo può essere ricaricato in modo efficiente, riducendo i tempi di ricarica del 26%.

Un altro vantaggio del Xiaomi Redmi Note 11S è la sua capacità di dissipare il calore. Il dispositivo utilizza la tecnologia LiquidCool, che combina più strati di grafite e lamina di rame per disperdere efficacemente il calore. Questo garantisce che lo smartphone rimanga fresco anche durante l'uso intensivo.

Samsung Galaxy A15

Il Samsung Galaxy A15 è uno smartphone che combina funzionalità avanzate con un design elegante e minimale. Il sistema operativo Android 14 garantisce una navigazione fluida e intuitiva, mentre la memoria RAM da 4GB e la capacità di memoria interna da 128GB, espandibile fino a 1TB, offrono ampio spazio per le tue applicazioni, foto, video e file.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è senza dubbio il suo display Super AMOLED da 6,5". Questo schermo offre un'esperienza visiva brillante e dettagliata, grazie alla tecnologia Vision Booster che permette una luminosità fino a 800 nit. Inoltre, l'emissione di luce blu è ridotta al minimo, garantendo così un comfort ottimale durante l'utilizzo prolungato dello smartphone.

Per gli appassionati di fotografia, il Samsung Galaxy A15 dispone di una tripla fotocamera posteriore: una macro da 2 MP per scattare paesaggi e primi piani, una principale da 50 MP per immagini ad alta risoluzione e una frontale da 13 MP per selfie professionali. Questa combinazione di obiettivi ti permetterà di catturare ogni momento con la massima qualità.

Dal punto di vista delle prestazioni, lo smartphone Samsung Galaxy A15 è dotato di una notevole potenza di elaborazione, in grado di gestire senza problemi i tuoi carichi di lavoro e momenti di intrattenimento. La batteria da 5.000 mAh garantisce un'autonomia prolungata, permettendoti di utilizzare il dispositivo per tutto il giorno senza preoccuparti di ricaricarlo.

Infine, il design del Samsung Galaxy A15 è semplice ed elegante. Il profilo sottile, il retro raffinato e le linee pulite della fotocamera conferiscono a questo smartphone un aspetto moderno e sofisticato. La colorazione blu aggiunge un tocco di originalità e stile, rendendo questo dispositivo un vero e proprio accessorio di moda.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Il Xiaomi Redmi Note 13 Pro è un dispositivo di ultima generazione che offre una serie di funzionalità avanzate, coniugando perfettamente efficienza e design. Con le sue dimensioni di 18 x 9 x 6 cm e un peso di 520 grammi, si presenta come uno smartphone dal fattore di forma "ardesia", comodo da tenere in mano e da trasportare.

Una delle caratteristiche principali del Xiaomi Redmi Note 13 Pro è il suo ampio display da 16,9 cm (6.67"). Questo schermo di grandi dimensioni offre un'esperienza visiva straordinaria, rendendo questo smartphone ideale per guardare video, navigare sul web o giocare. La risoluzione elevata garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre i colori vivaci e brillanti migliorano ulteriormente l'esperienza visiva.

Il sistema operativo Android 13 assicura prestazioni elevate e un'interfaccia utente intuitiva. Grazie a questo sistema operativo, potrai accedere a un vasto assortimento di applicazioni e servizi, personalizzando il tuo dispositivo secondo le tue esigenze. Inoltre, la connettività 4G ti permette di navigare su internet ad alta velocità, scaricare app rapidamente e fare streaming di contenuti multimediali senza interruzioni.

Il Xiaomi Redmi Note 13 Pro dispone di una memoria interna da 256 GB, che ti offre ampio spazio per archiviare foto, video, musica e documenti. Inoltre, grazie ai suoi 8 GB di RAM, questo smartphone è in grado di gestire senza problemi anche le applicazioni più esigenti, garantendo un funzionamento fluido e veloce.

Un altro punto di forza del Xiaomi Redmi Note 13 Pro è la sua batteria da 5000 mAh. Questa batteria di lunga durata ti permette di utilizzare lo smartphone per tutto il giorno senza doverlo ricaricare. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica rapida USB Type-C, potrai ricaricare il tuo dispositivo in poco tempo.

Infine, il Xiaomi Redmi Note 13 Pro supporta la doppia SIM, una caratteristica molto utile se hai due numeri di telefono o se viaggi spesso all'estero.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 13

Lo Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 è un dispositivo mobile di alta qualità che offre una serie di funzionalità avanzate. Questo modello, in particolare, si distingue per il suo ampio schermo AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce immagini fluide e dettagliate, rendendo questo smartphone ideale per guardare video, giocare o navigare sul web.

Il cuore del Redmi Note 13 è il sistema operativo Android 13.0, uno dei più recenti e performanti sul mercato. Grazie a questo software, avrai accesso a un'ampia gamma di applicazioni e servizi, potendo personalizzare il tuo dispositivo secondo le tue esigenze. Inoltre, la memoria RAM da 8 GB assicura prestazioni rapide e affidabili, permettendoti di gestire senza problemi anche le app più esigenti.

Uno degli aspetti più impressionanti di questo smartphone è la sua capacità di memoria interna. Con ben 256 GB di spazio, avrai tutto lo spazio necessario per salvare foto, video, musica e documenti. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza spazio, anche se sei un utente molto attivo.

La fotocamera da 100 MP del Redmi Note 13 ti permette di scattare foto di alta qualità con un livello di dettaglio sorprendente. Che tu sia un appassionato di fotografia o semplicemente ami catturare i momenti speciali della tua vita, questa fotocamera non ti deluderà.

Un altro punto di forza di questo smartphone è la sua batteria da 5000 mAh. Questa capacità ti garantirà un'autonomia notevole, permettendoti di utilizzare il tuo dispositivo per tutto il giorno senza doverlo ricaricare. Inoltre, il caricabatterie da 33 W incluso nella confezione assicura una ricarica rapida e efficiente.

Il design del Redmi Note 13 è elegante e moderno, con un corpo sottile e leggero che lo rende comodo da tenere in mano. Il colore verde aggiunge un tocco di originalità e stile al dispositivo, distinguendolo dalla massa.

Come scegliere un telefono sotto i 300 euro

Se si trattasse di top di gamma, sarebbe tutto molto più lineare, basta puntare al meglio del meglio. Ma, intorno a questa cifra, cosa rende un telefono speciale? Vediamolo insieme.

Display

In questa fascia di prezzo occorre fare una certa quantità di compromessi, ma ci sono dei limiti e degli aspetti sui quali è doveroso esigere di più. Uno di questi (ma è sempre un fattore soggettivo) è il display, ovvero ciò che guarderai e utilizzerai ogni giorno per tutto il tempo che hai il telefono in mano.

Un pessimo display tende ad avere colori slavati e una scarsa retroilluminazione, cosa che ti renderà molto difficile vederlo sotto il sole in strada o in situazioni con grande luminosità intorno a te. Per questo meglio non fare compromessi sotto questo punti di vista, senza contare che vederti qualche video su YouTube o vedere le foto della galleria ti darà tutt'altra soddisfazione con uno schermo decente.

Le case produttrici lo sanno, ma non significa che stiano sempre attente a questo aspetto, specialmente per i telefoni che non sono troppo noti e raramente si vendono nei negozi, ma quasi solo online. Quindi, come riconoscere un buono schermo?

Di base deve avere una luminosità massima che arriva almeno a 1.000 nit (ma più è meglio) e, se proprio vogliamo essere pignoli, un refresh rate (ovvero una frequenza di aggiornamento) di almeno 90 Hz. Quest'ultima in realtà non è fondamentale, affatto, ma ci sono telefoni in questa fascia di prezzo che ce l'hanno e quindi perché non vedere se riesci a trovare qualche modello che ne sia dotato?

Nel caso non lo sapessi, la frequenza di aggiornamento dello schermo è quante volte al secondo l'immagine cambia e viene aggiornata, un po' come quando fai scorrere le pagine di un quaderno per animare un disegno che hai fatto lì sopra. Maggiore è la frequenza, più “cremose” saranno le animazioni a schermo.

La luminosità resta comunque il fattore cruciale, unita alla brillantezza dei colori, dove gli AMOLED o i pannelli OLED sono i top assoluto. Forse un po' troppo saturi, ma hanno neri molto profondi e sono i più belli da vedere, anche se forse esagerano un po' a esaltare certe tonalità.

Infine piccola parentesi sulla dimensione dello schermo. In questa fascia di prezzo è lecito aspettarsi qualcosa tra i 6,5 e i 6,7", quindi ben poca varietà. Questo perché i telefoni piccoli, per essere efficienti e avere buone prestazioni, hanno bisogno di componenti e ottimizzazioni di alto livello, cosa che non è possibile ottenere a questo prezzo.

La grandezza dello schermo andrà anche a incidere sulla risoluzione in quanto, in linea di massima, la maggior parte degli schermi sono in Full HD quindi 1920×1080 pixel. Su questa cifra difficile trovare di più, possibile (ma meglio evitare) incontrare di meno. Questa risoluzione è comunque molto valida e, sebbene la densità di pixel scenda con l'aumentare della larghezza dello schermo, le immagini saranno comunque sempre ben definite. Quindi c'è poco da dire a parte il fatto che, se cerchi telefoni piccoli, meglio andare sul mercato dell'usato.

Processore e RAM

Il discorso legato al processore e alla RAM di un telefono è sempre un qualcosa di quasi superfluo da spiegare, eppure incredibilmente cruciale. Com'è possibile questa contraddizione? In realtà è possibile, in prima ragione perché il mercato dei processori cambia in continuazione, con sigle che non hanno nessun senso logico di scala, ma sono lì per fini di marketing più che altro.

Ci sono telefoni di fascia bassa o addirittura infima che hanno processori con sigle come Pro o Ultra, ma sono dei chiodi che non riescono nemmeno ad aprire le applicazioni. Inoltre ci sono tante marche sul mercato, alcune di minor qualità rispetto ad altre in determinati periodi storici, ma con posizioni ribaltate in altri.

Quindi no, non ho intenzione di darti nessun nome perché tanto non avrebbe alcun senso, ma è molto importante che tu capisca quanto può essere importante questo aspetto. Un processore scadente andrà spesso a scatti, tarderà ad aprire applicazioni e potrebbe incorrere in crash più frequenti, il tutto anche solo per operazioni quotidiane e non pesanti.

Se poi inizierai a caricarlo con app di spessore e giochi vari, potresti renderti conto che non è in grado di soddisfare le tue aspettative, nemmeno lontanamente. Ma come capire la bontà di un processore se la sigla non significa nulla?

In linea di massima, ottieni quello che paghi. Se spendi 100 euro, avrai un processore piuttosto scarso e che darà poche soddisfazioni. Con 300 euro invece, avrai un processore di fascia media, che non avrà mai grossi problemi a gestire le app e i giochi almeno per 2-3 anni.

Questo per i telefoni nuovi, se invece sceglierai un vecchio top di gamma di qualche anno prima, avrai certamente (o quasi) un processore più performante di quello di un medio gamma attuale. Se vuoi usare il telefono per giocare, questa strada è da preferirsi alle altre.

Stesso discorso per la RAM, la quale dice fino a un certo punto se ci limitiamo solo ai numeri. Oggi 6 GB di memoria RAM sono il minimo per questa fascia di prezzo, ma ci sono RAM molto più veloci di altre che raramente l'utente è in grado di scovare in una tabella delle specifiche.

Insomma, la regola aurea è che i soldi che spendi ti torneranno in prestazioni. Se poi proprio ti trovassi a scegliere tra due telefoni di pari prezzo e non sapessi quale scegliere, ti suggerisco di cercare recensioni del modello specifico su Internet. Con ogni probabilità però, le differenze saranno minime.

Batteria

Quanto usi il telefono in una giornata? Sei sempre attaccato per lavoro e per svago o lo usi solo per mandare un paio di messaggi e rispondere a qualche chiamata? Se sei nel secondo gruppo, la batteria non è un aspetto rilevante, qualunque telefono ti durerà anche un paio di giorni senza doverlo caricare.

Se invece ne fai un uso intensivo, la batteria è cruciale. Ma come capire quale telefono è un vero battery phone? Anche qui, tanto per generalizzare, va detto che nella fascia media o medio bassa del mercato i telefoni durano più che nella fascia alta.

Questo perché la batteria è un altro aspetto sul quale è facile fare del marketing spicciolo per un utente che sa benissimo che, il suo telefono da 250 euro, non sarà mai come uno da 1.000. Quindi, una batteria solida e che garantisce un paio di giorni senza doverlo caricare è qualcosa che non costa tanto e fa fare bella figura al telefono.

Questo unito al fatto che, telefoni di fascia media, hanno schermi, processori, connettività e ogni altro componente di fascia media, il quale consumerà generalmente meno di uno che ha invece prestazioni di livello top. Consuma più un computer da gaming potentissimo o quello da 300 euro per aprire le mail e scrivere su Word? Ovviamente quello da gaming e, nel mondo della telefonia è la stessa cosa.

Dunque come giudicare la batteria? Per un telefono da 6,7" questa dovrebbe essere almeno da 5.000 mAh (milliampereora), ma anche più grande per i telefoni che vogliono eccellere sotto questo punto di vista. Se invece il telefono è più piccolo è possibile che non arrivi a questa cifra.

Piccola nota a margine per gli iPhone, i quali sono molto più efficienti lato energetico e riescono a durare quanto telefoni con la batteria più grande. Attenzione però che, siccome a questa cifra è impossibile trovare un iPhone nuovo, dovrai rivolgerti al mercato dell'usato, dove le batterie potrebbero non essere più in buone condizioni.

Piccola parentesi poi sulla ricarica rapida. La ricarica rapida è utile se sei di fretta, ma devasta la tua batteria e la fa invecchiare precocemente. In linea generale, la sconsiglio salvo in caso di urgenza quindi se c'è bene, ma ricorda di non abusarne o il tuo telefono potrebbe necessitare una nuova batteria già tra un anno.

Alcuni telefoni possono poi essere dotati di ricarica wireless (si ricarica appoggiandolo a una base senza cavi). Una funzione simpatica (ma davvero utile?) che comporta comunque una ricarica molto inefficiente (ci sono moltissime dispersioni di energia) e più lenta di quella classica. Valuta se è qualcosa che davvero t'interessa. Per verificare la batteria dell'iPhone, puoi leggere la guida appena linkati.

Fotocamera

Per un telefono da 300 euro o meno, la fotocamera non può essere il vero fattore determinante della bontà dello strumento. Intorno a queste cifre, non ci si può aspettare miracoli, a meno che l'azienda non abbia fatto dei severi tagli sotto altri punti di vista.

Dunque belle foto sì, ma con delle note a margine. Quello che è lecito aspettarsi è una fotocamera principale quasi al top, con belle foto definite e video decenti o buoni, magari anche ottimi se l'azienda ha spinto forte sotto questo punto di vista.

La fotocamera principale è quella sulla quale raramente le aziende fanno tagli, a meno che il prezzo del telefono non sia davvero molto basso. Oltre a questo, una frontale per i selfie di buona qualità, che faccia il suo dovere senza aspettarsi capolavori.

Da qui, in avanti, tutto quello che arriva in più e un plus, ma occhio al marketing. Ormai anche i telefoni giocattolo da 10 euro hanno una moltitudine di fotocamere dietro, ma questo non significa che servano a qualcosa. Tante fotocamere non vuol dire belle foto, anzi.

Avere una fotocamera macro da 5 megapixel e una in bianco e nero da 2 megapixel è, fotograficamente parlando, irrilevante. Questi obiettivi non servono (quasi) a niente, ma stanno lì per fare numero e dare l'impressione al cliente che ci sia molto valore.

Discorso diverso per la fotocamera grandangolare, la quale solitamente non è malvagia a queste cifre, ma non sarà comunque in grado di sfornare capolavori. Dunque è lecito aspettarsi qualcosa, ma senza pretendere la luna. Se però cerchi un camera phone, il mercato dell'usato o dei telefoni nuovi ma di qualche anno fa è perfetto per te.

Praticamente qualunque ex top di gamma entro un paio d'anni fa foto ottime e ha svariati obiettivi di alto livello incorporati. Sotto questo punto di vista è una vittoria netta per i modelli non più nuovissimi. Se poi cercassi i migliori camera phone, ti lascio alla mia guida sul tema.

Sistema operativo

Il sistema operativo probabilmente non è un vero fattore di scelta, ma merita una menzione. A meno che tu non voglia rivolgerti al mercato dell'usato, nessun dispositivo dotato di iOS rientra nella cifra pattuita, quindi non ti resta che Android da scegliere.

In realtà ci sarebbero anche sistemi operativi alternativi, come HarmonyOS, il sistema operativo di Huawei. Attenzione, non si tratta di una versione personalizzata di Android (come quelle di Samsung, Xiaomi ecc.), si tratta proprio di un mondo a parte, com'era Windows Phone qualche anno fa (se lo ricordi).

Questo vuol dire niente Play Store, tante app assenti e rimpiazzate da alternative o magari senza alcuna alternativa, compatibilità ridotta con certi dispositivi e una serie di altri svantaggi. Se sei consapevole di questo e vuoi provare HarmonyOS, fai pure, non è che sia una scelta peggiore delle altre in termini assoluti. Sappi però che comporta sacrifici.

Tornando invece su iOS (degli iPhone), questo diventa una scelta solo se sei disposto a comprare un telefono usato. In tal caso, non esiste un sistema migliore, ma solo quello che preferisci. Anche in termini di compatibilità con Windows o macOS, si può fare tutto con qualunque device. Attento solo alla compatibilità con accessori specifici come cuffie Bluetooth o smartwatch, dato che spesso ci sono restrizioni anche totali.

Memoria

La memoria di un telefono è fondamentale, specialmente ora che è sempre più difficile trovare uno smartphone con espansione di memoria tramite micro SD. Difficile, ma non impossibile specialmente in questa fascia di prezzo, quindi se t'interessa ti suggerisco di cercare bene e qualcosa troverai di certo.

Detto questo, specialmente se la memoria non fosse espandibile, meglio comprare fin da subito un telefono dimensionato bene. Oggi, dato il peso di foto, video, app e giochi vari è consigliabile prendere almeno un telefono da 128 GB, ma anche 256 o 512 se fai molti video.

Certo, potrai sempre ricorrere alla memoria cloud, ma non è la stessa cosa in quanto a comodità e velocità, quindi meglio scegliere bene. Sotto i 128 GB meglio evitare, anche se si trattasse di vecchi top di gamma (qualcuno ha detto iPhone?) a buon prezzo.

Altri fattori da considerare

Ci sono poi altri fattori che sono importanti ma dove non c'è un grande scalino tra i dispositivi, quindi la differenza è relativa.

5G — il 5G è la connettività di ultima generazione, ovvero una rete Internet più veloce di quella 4G. Alcuni telefoni la supportano e altri no, ma non è fondamentale. In molte aree e con molti operatori italiani il 5G non è ancora disponibile e, spesso, ha differenza minima con il 4G+, quindi valuta se davvero è qualcosa di così importante. Se cerchi i migliori smartphone 5G, ti lascio alla mia guida sul tema.

— il 5G è la connettività di ultima generazione, ovvero una rete Internet più veloce di quella 4G. Alcuni telefoni la supportano e altri no, ma non è fondamentale. In molte aree e con molti operatori italiani il 5G non è ancora disponibile e, spesso, ha differenza minima con il 4G+, quindi valuta se davvero è qualcosa di così importante. Se cerchi i migliori smartphone 5G, ti lascio alla mia guida sul tema. Aggiornamenti — alcune marche aggiornano i loro telefoni anche per 6/7 anni, mentre altre solo per 1 o 2. Questo non compromette l'usabilità del telefono in linea di massima, ma avere un dispositivo aggiornato è comunque meglio che averne uno fermo a 4 o 5 versioni di software fa. Vuoi sapere quali case aggiornano di più? Trovi la lista qui.

— alcune marche aggiornano i loro telefoni anche per 6/7 anni, mentre altre solo per 1 o 2. Questo non compromette l'usabilità del telefono in linea di massima, ma avere un dispositivo aggiornato è comunque meglio che averne uno fermo a 4 o 5 versioni di software fa. Vuoi sapere quali case aggiornano di più? Trovi la lista qui. Doppia SIM/eSIM — le eSIM o il supporto alla doppia SIM sono qualcosa di molto utile per chi viaggia o per chi ha due numeri (magari casa/lavoro), ma non fondamentali altrimenti. Certo, le eSIM sono il futuro, ma oggi restano poco diffuse. Se cerchi i migliori dual SIM, li trovi nella guida appena linkati.

