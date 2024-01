Per avere la possibilità di guardare in diretta i tuoi eventi sportivi preferiti e accedere alla visione di ulteriori contenuti, hai deciso di abbonarti a Sky Sport. Non essendo mai stato cliente della celebre pay TV, però, vorresti sapere quali sono le modalità di attivazione disponibili e, soprattutto, quali sono le offerte attualmente presenti nel listino di Sky e i costi ricorrenti da sostenere.

Le cose stanno così, dico bene? Allora lascia che sia io a spiegarti come abbonarsi a Sky Sport fornendoti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Nei prossimi paragrafi di questa guida, infatti, troverai la procedura dettagliata per attivare un nuovo abbonamento, sia procedendo online che con il supporto di un operatore Sky. Prima, però, sarà mio compito indicarti quali canali e contenuti comprende il pacchetto sportivo di Sky e quali sono i relativi costi.

Se sei d'accordo e non vedi l'ora di saperne di più, non perdiamo altro tempo prezioso ed entriamo nel vivo di questo tutorial. Mettiti comodo, prenditi tutto il tempo che ritieni opportuno e leggi con attenzione quanto ho da dirti sull'argomento. Ti assicuro che, seguendo le indicazioni che sto per darti e provando a metterle in pratica, riuscirai ad attivare un nuovo abbonamento Sky Sport scegliendo la modalità che ritieni più adatta alle tue esigenze. Buona lettura!

Indice

Abbonamento Sky Sport: prezzo

Prima di spiegarti per filo e per segno come abbonarsi a Sky Sport indicandoti tutte le modalità disponibili per attivare un nuovo abbonamento, potrebbe esserti utile sapere quali sono i costi del pacchetto sportivo di Sky e quali contenuti comprende.

Innanzitutto, devi sapere che Sky Sport è il pacchetto che permette di guardare 121 partite su 137 di Champions League, tutte le partite di Europa League e Europa Conference League e una selezione delle migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

Inoltre, propone una ricca offerta dedicata agli appassionati di motori con tutte le prove e le gare di Formula 1, MotoGP e Superbike. Include anche il basket NBA con oltre 300 partite a stagione, compresi gli incontri di Regular Season, Playoff, Finals e All Star Weekend, il basket europeo con oltre 200 partite a stagione di Eurolega ed Eurocup.

Infine, oltre a un'ampia offerta dedicata al tennis (con tutte le partite di Wimbledon e Coppa Davis e tutti i tornei commercializzati da ATP e WTA), il pacchetto Sky Sport consente anche di guardare numerosi altri eventi di sport come volley, golf, rugby (con il Rugby Championship e il 6 Nazioni), atletica e molto altro ancora.

Oltre a tutti i canali sportivi di Sky, come Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis, Sky Sport Golf e Sky Sport F1, il pacchetto in questione consente anche di accedere alla visione di Sky Sport 24, il canale completamente dedicato al mondo dell'informazione sportiva.

Ci tengo a sottolineare anche che Sky Sport (così come ogni altro pacchetto Sky) non può essere attivato singolarmente ma include sempre Sky TV, il pacchetto che comprende serie TV italiane e internazionali, comprese le produzioni Sky Original, programmi d'intrattenimento e documentari e la visione in diretta di canali come Sky Uno, Sky Atlantic, Sky Arte ecc.

Come dici? Vorresti sapere quali sono i costi di Sky Sport? Per prima cosa, ti informo che se non sei ancora cliente Sky hai la possibilità di attivare Prova Sky Q: permette di ottenere il decoder Sky Q e accedere a tutti i contenuti di Sky TV, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Cinema, includendo anche l'accesso a Netflix e Paramount+. Il tutto al costo di 9 euro per 30 giorni senza alcun vincolo di rinnovo.

Se, invece, desideri sùbito attivare Sky TV+Sky Sport, il costo del pacchetto in questione (nel momento in cui scrivo questa guida) è di 30,99 euro/mese per 18 mesi, poi passa a 45 euro/mese. Per le nuove attivazioni viene regalata anche una macchina del caffè Nespresso.

Se hai intenzione di cambiare operatore telefonico, puoi prendere in considerazione di passare a Sky WiFi: in tal caso, puoi optare per l'offerta che include anche i pacchetti Sky TV+Sky Sport, il tutto a 34,90 euro/mese per 18 mesi senza costi d'attivazione (con permanenza minima di 18 mesi), poi passa al prezzo di listino dei singoli servizi (29,90 euro/mese per Sky WiFi e 45 euro/mese per Sky TV+Sky Sport).

In ultima analisi ti segnalo la possibilità di acquistare uno Sky box, una sorta di cofanetto contenente il decoder Sky Q via Internet con 3 mesi di abbonamento incluso a Sky TV, Sky Sport e Sky Calcio (poi ha un costo di 50 euro/mese se non si fa la disdetta prima del termine della prova gratuita).

Come abbonarsi a Sky Sport online

È possibile abbonarsi a Sky Sport in completa autonomia procedendo direttamente online, con la possibilità di effettuare il pagamento con addebito su conto corrente o tramite carta di credito (sono escluse carte di debito e prepagate) e Postepay.

Per procedere, collegati dunque al sito ufficiale di Sky e clicca sul pulsante Acquista online, per visualizzare il riepilogo dell'offerta Sky TV+Sky Sport. Se lo desideri, puoi eventualmente arricchire il tuo abbonamento con l'aggiunta di ulteriori pacchetti (es. Sky Calcio) cliccando sul pulsante + relativo a quello di tuo interesse.

Nella stessa schermata, se sono disponibili offerte che comprendono Sky Sport (es. quella di Sky WiFi di cui ti ho parlato nelle righe precedenti di questa guida), dovresti visualizzare la sezione È disponibile anche questa offerta che ti permette eventualmente di scegliere un'offerta alternativa.

Per procedere all'attivazione del pacchetto Sky TV+Sky Sport, premi sul pulsante Acquista e, nella schermata A chi sarà intestato l'abbonamento Sky?, inserisci i dati richiesti nei campi Nome, Cognome, Codice fiscale, Email e Cellulare.

Apponi, poi, il segno di spunta accanto all'opzione Dichiaro di aver letto l'informativa sulla Privacy, verifica il riepilogo dei costi (compresi quelli d'attivazione da sostenere una tantum) nel box visibile a destra e premi sul pulsante Continua.

Nella nuova pagina apertasi, indica il tuo indirizzo di residenza e il relativo numero civico nei campi appositi, clicca nuovamente sul pulsante Continua e apponi il segno di spunta accanto al metodo di pagamento che preferisci tra Conto corrente (dovrai specificarne sùbito i dati nei campi Tipo e Codice IBAN), Carte di credito e Postepay.

A questo punto, premi sull'opzione Continua, assicurati che tutti i dati riportati nella schermata Se è tutto OK, procedi con l'acquisto siano corretti (puoi eventualmente apportare modifiche premendo sulla voce Modifica relativa ai dati da cambiare) e clicca sul pulsante Acquista, per confermare l'ordine. Se hai precedentemente scelto di pagare con carta di credito o Postepay, specificane i dati nei campi appositi e clicca sul pulsante Conferma, per completare la procedura.

Quando il pagamento sarà stato effettivamente eseguito e verificato, riceverai un'email contenente il riepilogo dell'ordine, il tuo codice cliente Sky e tutte le altre informazioni relative all'attivazione di Sky Sport e alla consegna del decoder Sky Q.

Se, invece, sei già cliente Sky e desideri aggiungere il pacchetto Sky Sport nel tuo abbonamento, collegati al sito ufficiale della pay TV, clicca sulla voce Accedi al Fai da te, in alto a destra, inserisci le credenziali associate al tuo Sky iD nei campi Username o email e Password e clicca sul pulsante Accedi.

Fatto ciò, premi sulla voce Offerte per te collocata nella barra laterale a sinistra e, nella sezione Arricchisci il tuo abbonamento TV, premi sull'opzione Acquista ora relativa al pacchetto Sky Sport.

Se preferisci procedere da smartphone o tablet, avvia l'app My Sky per dispositivi Android (disponibile anche su store alternativi, per i device senza servizi Google) e iPhone/iPad e premi sul pulsante Accedi, per accedere con il tuo Sky iD.

Premi, poi, sulla voce Fai da te collocata nel menu in basso, seleziona la scheda Offerte, individua il box relativo a Sky Sport e fai tap sul relativo pulsante Acquista sùbito. Per la procedura dettagliata, puoi fare riferimento alla mia guida su come modificare abbonamento Sky.

Come abbonarsi a Sky Sport telefonicamente

Se preferisci attivare un abbonamento a Sky Sport con il supporto telefonico di un operatore Sky in carne e ossa, devi sapere che puoi sia prenotare una chiamata che contattare tu stesso il servizio clienti della celebre pay TV. Il servizio in questione è completamente gratuito e attivo tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 21.00.

Per prenotare una chiamata da parte di un consulente Sky, collegati al sito ufficiale della pay TV, fai clic sul pulsante Acquista con operatore e seleziona la voce Ti chiamiamo noi gratis.

Nella nuova schermata visualizzata, seleziona l'opzione Chiamami ora, inserisci il tuo numero di telefono nel campo apposito, apponi il segno di spunta per accettare l'informativa sulla privacy e clicca sul pulsante Conferma, per essere contattato telefonicamente nel giro di pochi istanti.

In alternativa, puoi prenotare una chiamata selezionando l'opzione Fissa un appuntamento: in tal caso, dopo aver specificato il numero di telefono sul quale desideri essere contattato, indica anche il giorno e la fascia oraria che preferisci per ricevere la chiamata da parte di Sky e premi sul pulsante Invia richiesta, per prenotare il tuo appuntamento.

Se, invece, preferisci chiamare tu stesso il servizio clienti di Sky, prendi il tuo telefono, componi il numero 800.922.308 e avvia la chiamata. Dopo aver ascoltato il messaggio di benvenuto, segui attentamente le indicazioni della voce guida e premi la combinazione di tasti suggerita per attivare un nuovo abbonamento TV (nel momento in cui scrivo questa guida, è sufficiente premere il tasto 3).

Come abbonarsi a Sky Sport in negozio

Un'altra soluzione che puoi prendere in considerazione per attivare un nuovo abbonamento è recarsi di persona presso un negozio Sky.

Per trovare il punto vendita a te più vicino, collegati al sito ufficiale di Sky e, per prima cosa, seleziona l'opzione Entra in Sky nel menu a tendina Scegli un servizio in modo da visualizzare esclusivamente i negozi nei quali è possibile abbonarsi a Sky.

Fatto ciò, inserisci il tuo indirizzo nel campo apposito (o clicca sull'icona del segnaposto, per consentire la localizzazione da parte del browser) e premi sul pulsante Cerca, per visualizzare la mappa con tutti i negozi Sky e rivenditori autorizzati disponibili nella tua zona tra quelli nei quali è possibile attivare un abbonamento.

Cliccando sull'icona del segnaposto relativa a uno specifico negozio, puoi visualizzare i relativi dettagli e, se disponibile questa funzionalità, puoi anche prenotare un appuntamento con un consulente Sky, selezionando l'opzione Prenota e scegliendo giorno e orario che preferisci.

A prescindere dal negozio scelto, ricordarti di portare con te un tuo documento d'identità e il codice fiscale, necessari per attivare un nuovo abbonamento Sky. Una volta raggiunto il punto vendita di tuo interesse, non devi far altro che rivolgerti a un consulente Sky e riferire la tua volontà di attivare Sky Sport.