Hai un sacco di prodotti interessanti da vendere e vorresti buttarti nel mondo del digitale, ma non hai la minima idea di come si possa guadagnare vendendo cose online? In effetti non è un meccanismo classico al quale siamo abituati, nel nostro cervello sono ancora preponderanti le immagini e i meccanismi dei negozi fisici, i quali sono stati sotto i nostri occhi per tutta la vita.

La verità però è che, nella maggior parte dei casi, vendere le cose online apre le porte a introiti molto superiori che se ci si limita al negozietto fisico. Per questo, tutti i più grandi marchi del mondo, vendono i loro prodotti su ecommerce proprietari e terzi, riuscendo a massimizzare i profitti.

Sì, ma come guadagnare con e-commerce? In questo tutorial ho intenzione di mostrartelo, guidandoti tra i meandri delle principali piattaforme online e dandoti quei consigli necessari per cominciare. A fine lettura forse non sarai già il proprietario del nuovo Amazon, ma avrai tutto ciò che ti serve per iniziare in autonomia.

Indice

Aprire un ecommerce

Il primissimo passo che devi compiere per guadagnare con un ecommerce è, manco a dirlo, aprirne uno. Ma, come per tutte le cose importanti nella vita, la scelta non può essere fatta a caso.

Shopify

Il primo ecommerce che ti voglio consigliare è Shopify, una delle piattaforme più grandi e rinomate in questo settore. Parliamo di uno strumento professionale a pagamento, che richiede la sottoscrizione di un abbonamento ma che propone spesso promozioni per usarlo a pochi euro per i primi mesi.

In questo modo, anche se non sai esattamente se questo sia l'ecommerce che fa al caso tuo, avrai modo di testarlo approfonditamente prima di pagare il canone. Nell'offerta di Shopify trovi la possibilità di creare un negozio dall'aspetto professionale ed elegante sfruttando il semplice builder e alcuni ottimi temi preimpostati.

Grazie alla possibilità di aggiungere app al medesimo, potrai arricchirlo di una lunga serie di funzioni in modo davvero semplicissimo. Un esempio? Puoi aggiungere la funzione POS per permettere ai tuoi clienti di pagare in modo più semplice e immediato.

Oltre a questo hai la possibilità di creare gratuitamente un logo per la tua azienda, di utilizzare fin dal piano base un dominio personalizzato e uno spazio di hosting di qualità. Proprio questi ultimi due sono aspetti assolutamente fondamentali per avere successo online.

L'host è uno spazio online che ospita il tuo negozio, praticamente una memoria dove si trova il medesimo e con la quale interagiranno i clienti. Se questa memoria è scarsa, oltre a essere lenta lato tuo per la gestione prodotti e magazzino, anche per i visitatori potrebbe diventare un grosso disagio, con molti potenziali clienti che potrebbero fuggire prima di comprare.

Il dominio di primo livello è cruciale per essere rintracciabili online, poiché ti permette di scegliere un URL che sia completamente tuo e rispecchi in pieno il tuo negozio. Domini di terzo livello offerti nei piani gratuiti, impattano molto negativamente sulla SEO con il sito che resta quasi irrintracciabile sui motori di ricerca.

Ora che la cosa potrebbe averti stuzzicato, immagino che ti voglia sapere come accedere alla prova gratuita. Non devi fare altro che recarti su questa pagina, inserire la tua mail e iniziare la procedura guidata che ti porterà, nel giro di pochi minuti, ad avere il tuo ecommerce.

Nello specifico dovrai dichiarare se stai iniziando o se già sei venditore, se vuoi vendere sul sito,o tramite altre piattaforme, cosa venderai e il paese nel quale lo farai. Una volta finito, verrai reindirizzato alla dashboard laddove avrai una serie di step consigliati da seguire per completare il tuo ecommerce.

Il sistema ti suggerisce d'inserire il primo prodotto, personalizzare l'aspetto scegliendo tra uno dei temi e andandolo poi a modificare (se lo desideri), aggiungendo pagine, organizzando la navigazione tramite dei menu, aggiungendo un dominio e un metodo di pagamento. Non sei obbligato a fare tutto o a farlo subito, ma queste sono comunque priorità nella maggior parte dei casi e qui puoi farlo rapidamente cliccandoci sopra e poi sul pulsante che appare sotto.

Potrai sempre e comunque andare a modificare i vari aspetti del tuo ecommerce usando le voci che si trovao nella colonna sinistra della dashboard, grazie alle quali controllare ogni aspetto del tuo spazio virtuale. Se vuoi sapere in dettaglio come usare Shopify, ti lascio alla mia guida sul tema.

Wix

Wix è un'altra piattaforma che resta davvero difficile non menzionare quando si tratta di siti Internet ed ecommerce di qualità. Questo perché è pensata appositamente per persone che non hanno skill o esperienza nella creazione di siti Web, ma vogliono comunque uno spazio online che sia bello e professionale.

Infatti con Wix puoi letteralmente creare un sito che sembra uscito dalla mano di un disegnatore esperto, questo sfruttando uno dei tantissimi temi preconfezionati disponibili. Una volta selezionato, con pochi clic e un po' di trascinamento degli elementi, sarai partito da un template bello ma generico, fino a realizzare qualcosa di tuo e professionale.

Detto questo, l'offerta di Wix è anche molto valida, con la possibilità di dare vita al tuo spazio partendo da appena 17 dollari/mese. In questo pacchetto sono già presenti dominio personalizzato gratuito per 1 anno (di primo livello), larghezza di banda illimitata, 20 GB di spazio di archiviazione, un sistema di pagamento sicuro per i tuoi clienti e assistenza 24/7 per ogni evenienza. Maggiori info qui.

Altra funzione assolutamente interessante è quella della vendita multicanale, grazie alla quale massimizzare le tue possibilità di raggiungere nuovi clienti. Direttamente dal tuo ecommerce in Wix potrai infatti vendere su Facebook, eBay, Instagram, Amazon e molti altri ancora.

Vuoi sapere come creare il tuo ecommerce con Wix? Non devi fare altro che collegarti su questa pagina, premere sul pulsante Crea il tuo store. Da qui iscriviti con uno dei metodi che ti vengono concessi (mail, profilo Google, Apple o Facebook), rispondi ai quesiti che ti vengono fatti sul tipo di negozio vuoi e che servizi vendi, per poi arrivare alla dashboard.

Anche qui ti verranno proposti una serie di step da seguire per avere il tuo negozio pronto per ricevere clientela. Non sono tutti obbligatori, ma caldamente consigliati. Tra questi troverai infatti la possibilità di aggiungere il primo prodotto in vendita, configurare i metodi di pagamento, collegare un dominio personalizzato, realizzare fisicamente il sito usando un template o partendo da zero, per poi muovere i primi passi su Google.

Qualunque strada tu decida di percorrere, potrai comunque fare tutto questo anche in un secondo momento facendo clic sulle varie voci del menu che trovi nella colonna sinistra della dashboard. In qualunque caso, vedrai che non ti servirà più di una manciata di minuti per un ecommerce di altissimo livello, provare per credere. Per sapere in dettaglio come creare un sito con Wix, ti lascio alla mia guida sul tema.

Come guadagnare con il negozio online

Ora che abbiamo visto le principali piattaforme per dare vita all'ecommerce, passiamo a qualche consiglio pratico per aiutarti a farlo rendere al massimo.

Fai pubblicità — sì, il primo consiglio che ti voglio dare per guadagnare, è quello di spendere. Sembra un controsenso ma, come si suol dire, bisogna spendere soldi per fare soldi. Specialmente se sei all'inizio, difficilmente qualcuno finirà sul tuo negozio per puro miracolo. Devi attirarli con una buona strategia di marketing, la quale prevede anche inserzioni a pagamento.

— sì, il primo consiglio che ti voglio dare per guadagnare, è quello di spendere. Sembra un controsenso ma, come si suol dire, bisogna spendere soldi per fare soldi. Specialmente se sei all'inizio, difficilmente qualcuno finirà sul tuo negozio per puro miracolo. Devi attirarli con una buona strategia di marketing, la quale prevede anche inserzioni a pagamento. Sfrutta la SEO — se vuoi attirare clienti, oltre a farlo con il traffico a pagamento sarebbe bello (oltre che più remunerativo), riuscirci anche tramite il traffico organico. Questo vuol dire creare contenuti che appaiano nei risultati di ricerca, dando risposte a domande delle persone, proprio come l'articolo che leggi ora.

— se vuoi attirare clienti, oltre a farlo con il traffico a pagamento sarebbe bello (oltre che più remunerativo), riuscirci anche tramite il traffico organico. Questo vuol dire creare contenuti che appaiano nei risultati di ricerca, dando risposte a domande delle persone, proprio come l'articolo che leggi ora. Crea uno spazio ordinato e pulito — molto spesso mi capita di aprire siti con testi neri su sfondi rossi, giallo elettrico ovunque, mille menu e altri stili grafici davvero discutibili. Chi arriva sulle tue pagine cerca un servizio rapido, preciso ed efficiente. Non vuole sfracellarsi le retine o perdersi tra le pagine, altrimenti andrà altrove.

— molto spesso mi capita di aprire siti con testi neri su sfondi rossi, giallo elettrico ovunque, mille menu e altri stili grafici davvero discutibili. Chi arriva sulle tue pagine cerca un servizio rapido, preciso ed efficiente. Non vuole sfracellarsi le retine o perdersi tra le pagine, altrimenti andrà altrove. Meglio pochi ma buoni — meglio avere una manciata di prodotti di alta qualità piuttosto che diecimila scadenti che valgono poco o nulla. Certo, l'ideale sarebbe averne molti e tutti al top, ma meglio offrire al cliente roba valida che lo spinga a tornare per comprare di nuovo.

— meglio avere una manciata di prodotti di alta qualità piuttosto che diecimila scadenti che valgono poco o nulla. Certo, l'ideale sarebbe averne molti e tutti al top, ma meglio offrire al cliente roba valida che lo spinga a tornare per comprare di nuovo. Raccogli i recapiti — quando i clienti (o quelli potenziali) passeranno sulle tue pagine, assicurati che ti lascino un recapito, tipicamente l'indirizzo email, al quale contattarli. In questo modo potrai attuare una campagna di email marketing, ovvero mandare (qualche) mail che ricordi loro della tua esistenza e delle offerte esclusive che lo spingeranno a comprare. Ovviamente fai attenzione a raccogliere i dati nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e non esagerare con la frequenza con cui spedisci i messaggi.

— quando i clienti (o quelli potenziali) passeranno sulle tue pagine, assicurati che ti lascino un recapito, tipicamente l'indirizzo email, al quale contattarli. In questo modo potrai attuare una campagna di email marketing, ovvero mandare (qualche) mail che ricordi loro della tua esistenza e delle offerte esclusive che lo spingeranno a comprare. Ovviamente fai attenzione a raccogliere i dati nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e non esagerare con la frequenza con cui spedisci i messaggi. Dai informazioni sull'azienda — molte persone tendono a sottovalutare l'importanza della pagina aziendale sul sito. Quella dove si presenta la compagnia o, se si tratta di una persona sola, chi sta dietro ai prodotti stessi. Questo non vale nel caso tu faccia dropshipping ma, se i prodotti sono tuoi, spendi un po' di tempo per esporti e creare quella connessione con il lettore.