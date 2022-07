Sei sempre alla ricerca dell'offerta migliore, in modo tale da poter risparmiare il massimo possibile quando vuoi acquistare qualcosa. Di solito ti affidi ai volantini cartacei delle varie catene di distribuzione o alle offerte che vengono messe in evidenza fuori da negozi o agenzie viaggi.

Tuttavia, parlando con un amico, anche lui “fissato” con offerte e promozioni di ogni tipo, hai scoperto che lui riesce a risparmiare molto più di te utilizzando delle app per sconti. Tramite l'utilizzo di queste app riesce infatti ad accedere a molti più sconti e coupon, per cui adesso non vedi l'ora di scoprirne di più al riguardo.

No problem. Se sei interessato alle app di questo tipo, sei capitato nel posto giusto al momento giusto! Nel corso di questo tutorial, infatti, te ne segnalerò alcune tra le migliori e ti darò tutte le informazioni di cui necessiti per utilizzare e ottenere sconti e promozioni su praticamente qualsiasi ambito. Mettiti comodo, prenditi cinque minuti di tempo libero e prosegui con la lettura dei prossimi paragrafi. Ti auguro buona lettura e buon risparmio!

App per sconti e coupon

Sei sempre alla ricerca di sconti e offerte per poter fare acquisti e accedere a servizi a prezzi convenienti? Allora da' un'occhiata a queste app per sconti e coupon.

Groupon (Android/iOS)

La prima app di cui voglio parlarti è Groupon, un servizio che ti dà la possibilità di accedere a tantissime offerte, sia di attività presenti nella tua zona, sia di negozi online. Propone anche offerte su viaggi, ristoranti ed esperienze di vario genere.

L'app si basa sul sistema dei coupon, per cui basterà acquistare il buono sconto su un bene o servizio e poi utilizzarlo (entro la scadenza) direttamente presso il negozio fisico o l'attività scelta. Inoltre, è possibile acquistare prodotti con spedizione direttamente a casa, sempre con la possibilità di ottenerli a prezzi vantaggiosi.

Groupon è accessibile come app per dispositivi Android (anche su store alternativi) e iPhone/iPad e come sito Web.

Una volta scaricata e installata l'app, aprila e consenti l'accesso alla tua posizione tramite il messaggio che appare a schermo. Successivamente comparirà la schermata tramite la quale poter accedere al tuo account: inserisci email e password e tocca sul pulsante Accedi con Groupon. Qualora non avessi ancora un account puoi fare tap sul pulsante Facebook o Google per accedere, rispettivamente, con un account Facebook o un account Google alla piattaforma.

Una volta eseguito l'accesso, ti ritroverai nella schermata principale dell'app, dove troverai un elenco di offerte per prodotti e servizi sia di attività presenti nella tua zona, sia di attività da cui poter acquistare online con spedizione direttamente a casa tua. Se, invece, vuoi effettuare una ricerca più accurata, puoi selezionare la scheda Categorie posta nella barra in basso e scegliere la categoria che preferisci (es. Bellezza e benessere, Cibi e bevande o Negozi).

Una volta scelta l'offerta che ti interessa maggiormente, ti basterà fare tap su di essa e poi toccare sul pulsante Acquista ora posto in basso: non ti rimane che inserire un metodo di pagamento (sono supportati anche Google Pay, Apple Pay e PayPal) e procedere con l'acquisto facendo tap sul pulsante Conferma ordine. Nel caso in cui fossi in possesso di un codice promozionale, ti basterà inserirlo toccando sul pulsante Aggiungi posto nella sezione dedicata.

Una volta completato l'acquisto riceverai una email con il riepilogo dell'ordine e, nel caso di acquisto di un servizio, troverai anche il voucher da poter stampare (non sempre obbligatorio) e utilizzare presso l'attività da te scelta. Inoltre, il coupon o voucher sarà sempre disponibile anche all'interno dell'app, ti basterà toccare sulla scheda I miei affari posta in basso e poi sulla voce I miei acquisti.

Se vuoi maggiori informazioni su come funziona Groupon, dai un'occhiata al mio tutorial sull'argomento.

Altre app per sconti e coupon

Esistono anche altre app per sconti e coupon che potrebbero tornarti molto utili: eccone alcune.

WeScount (Android/iOS/iPadOS) — app gratuita che ti permette di accedere a tantissime offerte sulle migliori marche. Tramite l'app non è possibile acquistare direttamente un bene, ma si può accedere a uno sconto che si ottiene solo dopo aver effettuato l'acquisto, anche in negozio fisico, sotto forma di cashback. Per poter utilizzare l'offerta ti basterà toccare sul pulsante Attiva l'offerta , scansionare il codice a barre del prodotto e, in caso di esito positivo (serve a verificare che il prodotto corrisponda) acquistare il prodotto in negozio. Dopo aver completo l'acquisto, allega foto dello scontrino e successivamente riceverai il rimborso previsto dall'offerta sotto forma di bonifico bancario o su PayPal.

Trovaprezzi (Android/iOS/iPadOS) — app gratuita che ti permette di trovare il prezzo più basso e vantaggioso per un determinato prodotto. Inoltre, ti dà la possibilità di avere un elenco di prodotti scontati in quel determinato giorno, oltre a poter accedere ai volantini dei principali negozi.

Idealo (Android/iOS/iPadOS) — app gratuita il cui funzionamento è pressoché molto simile a quello dell'app menzionata prima. Dà la possibilità di trovare il prezzo più basso di un determinato prodotto e accedere alle offerte più interessanti del momento.

App per sconti ristoranti

Ti piace davvero tanto andare a pranzo o a cena al ristorante, ma alcune volte devi necessariamente evitare di farlo perché il conto è piuttosto salato? Magari con queste app per sconti ristoranti potresti toglierti qualche sfizio in più senza intaccare più del dovuto il tuo budget.

TheFork (Android/iOS/iPadOS)

L'app che sicuramente non puoi perderti se vuoi ottenere ottimi sconti al ristorante è TheFork, la quale dà la possibilità di accedere a sconti, anche piuttosto sostanziosi (anche fino al 50%), al momento di pagare il conto al ristorante. La cosa davvero interessante è che si può ottenere questo sconto in maniera del tutto gratuita.

L'app è disponibile al download gratuitamente su dispositivi Android (anche su store alternativi) e su iPhone/iPad.

Una volta scaricata e installata l'app, aprila e fai tap, in sequenza, sui pulsanti Inizia subito, Avanti e Accetta e continua. Adesso non ti rimane che iscriverti al servizio inserendo email e password o, in alternativa, utilizzando un account Google o un account Facebook.

Una volta eseguito l'accesso ti ritroverai all'interno della schermata principale dell'app: fai tap sul pulsante Scopri i ristoranti e poi su Consenti dal pop-up che appare a schermo per consentire l'accesso alla tua posizione. In questo modo l'app sarà in grado di mostrarti i ristoranti nelle vicinanze.

Per poter accedere alle promozioni ti basterà toccare sulla barra in alto, toccare sulla voce Tutti i ristoranti e poi su Posizione attuale (puoi anche digitare il nome di un'altra città se desideri prenotare in un posto più lontano): scegli giorno, orario e quante persone saranno al tavolo e tocca sul pulsante Applica. Infine, per accedere ai ristoranti che offrono delle promozioni, ti basterà toccare sul pulsante Promozioni che trovi nella barra in alto: seleziona il ristorante che ti interessa dall'elenco e nella scheda Promozioni per te vedrai lo sconto che otterrai al momento del conto (sono escluse le bibite).

Per procedere con la prenotazione ti basterà toccare sul pulsante Prenota, scegliere nuovamente giorno, orario e numero di persone, selezionare l'offerta e completare l'operazione toccando sul pulsante Conferma la prenotazione.

Per maggiori informazioni su come funziona TheFork, dai un'occhiata al mio tutorial sull'argomento.

Altre app per sconti ristoranti

Oltre a quella menzionata poc'anzi, ci sono anche altre app per sconti ristoranti tramite le quali poter accedere a offerte molto interessanti.

Just Eat (Android/iOS/iPadOS) — app gratuita di food delivery, tramite la quale puoi acquistare piatti pronti, pizza, sushi e tanto altro con consegna direttamente a casa tua, perfetta per una serata con gli amici o se semplicemente non ti va di cucinare. Molto spesso i ristoranti applicano sconti, anche sostanziosi, in determinati giorni o se si supera un determinato importo.

Glovo (Android/iOS) — app gratuita di food delivery (e non solo). Anche in questo caso è possibile accedere a sconti e offerte vantaggiose in determinati giorni o al raggiungimento di un determinato importo.

Per altre app per ordinare cibo dal funzionamento simile, nelle quali è possibile trovare sconti interessanti, leggi la mia guida dedicata. Se poi vuoi risparmiare ancora di più, ti segnalo che esistono delle app per cibo avanzato che consentono di andare a ritirare di persona cibo buono ma “in eccedenza” da locali di varie città, pagandolo molto poco.

App per sconti hotel

Dopo un intenso periodo lavorativo, ricco di impegni, hai proprio bisogno di una bella vacanza, magari anche solo un weekend di relax. Ecco allora delle app per sconti hotel, tramite le quali potresti trovare il giusto prezzo per la tua vacanza.

Trivago (Android/iOS/iPadOS)

Trivago è un servizio che permette di confrontare i prezzi di tantissimi siti Web per la prenotazione di stanze di albergo, B&B o case vacanze, in modo da trovare l'offerta migliore.

L'app è disponibile su dispositivi Android (anche su store alternativi) e su iPhone/iPad (oltre che essere disponibile come sito Web).

Una volta scaricata e installata l'app, aprila e fai tap sul pulsante Accetta tutto. Giunto nella schermata principale, non devi far altro che inserire la destinazione, la durata del tuo soggiorno e il numero di ospiti e camere di cui hai bisogno: avvia la ricerca facendo tap sul pulsante Cerca.

Dopo qualche secondo di attesa a schermo comparirà un elenco con tutte le strutture disponibili in ordine di prezzo: non devi far altro che fare tap sulla struttura perfetta per le tue esigenze e nella schermata seguente potrai vedere tutte le offerte delle varie piattaforme.

Adesso non ti rimane che scegliere la piattaforma più vantaggiosa in termini di prezzo o, quella che ti sembra la migliore, e toccare sul pulsante Vedi l'offerta. Verrai subito reindirizzato verso la piattaforma di destinazione (es. Booking) dove potrai completare la procedura di prenotazione.

Per maggiori informazioni su come funziona Trivago, dai un'occhiata al mio tutorial sull'argomento.

Altre app per sconti hotel

Oltre alla piattaforma appena citata, esistono anche altre app per sconti hotel che potresti utilizzare per trovare lo sconto perfetto per la tua vacanza.

Booking (Android/iOS/iPadOS)- piattaforma gratuita tramite la quale è possibile prenotare stanze di albergo e case vacanze. Oltre a poter ottenere ottimi prezzi, è possibile anche avere sconti aggiuntivi man mano che si avanza di livello. Più si prenota, più aumenterà lo sconto. Maggiori info qui.

HotelTonight (Android/iOS/iPadOS) — piattaforma gratuita che permette di ottenere ottimi prezzi per prenotare stanze di hotel, anche nella medesima giornata e fino a un massimo di una settimana in anticipo. Perfetta per chi vuole organizzare una vacanza last minute.

Trip.com (Android/iOS/iPadOS)- piattaforma che permette di prenotare voli, hotel e treni senza alcuna commissione aggiuntiva. Oltre agli sconti e promozioni che è possibile trovare nella piattaforma, è possibile ridurre ulteriormente il prezzo tramite i Trip Coins, che si guadagnano a ogni prenotazione effettuata tramite app.

(Android/iOS/iPadOS) — piattaforma che permette di ottenere ottimi prezzi per prenotare stanze di hotel, anche nella medesima giornata e fino a un massimo di una settimana in anticipo. Perfetta per chi vuole organizzare una vacanza last minute. Trip.com (Android/iOS/iPadOS)- piattaforma che permette di prenotare voli, hotel e treni senza alcuna commissione aggiuntiva. Oltre agli sconti e promozioni che è possibile trovare nella piattaforma, è possibile ridurre ulteriormente il prezzo tramite i Trip Coins, che si guadagnano a ogni prenotazione effettuata tramite app.

App per sconti spesa

Spesso ti capita di andare a fare la spesa e non trovare mai quello che cerchi a un prezzo scontato, perché magari l'offerta era finita il giorno prima. Voreresti davvero evitare di dover rispondere di più e, soprattutto, perderti ulteriori promozioni, per cui vorresti capire se esistono app per sconti spesa. Ti accontento immediatamente!

DoveConviene (Android/iOS/iPadOS)

L'app DoveConviene, come suggerisce il nome, ha come obiettivo quello di proporre tutti i volantini dei negozi nella zona in cui si trova l'utente, in modo da fargli individuare i negozi più convenienti.

L'app è gratuita ed è disponibile al download sia per dispositivi Android (anche su store alternativi), che su iPhone/iPad.

Una volta scaricata e installata, apri l'app e fai tap sui pulsanti Continua e Accetta. Per un corretto funzionamento dell'app, dovrai consentire anche l'accesso alla tua posizione.

Una volta giunto nella schermata principale dell'app (chiamata Vetrina), troverai già alcuni volantini pronti per essere sfogliati direttamente all'interno dell'app. Nella sezione In evidenza troverai i negozi principali presenti nella tua zona, ma se vuoi accedere al volantino di un determinato negozio puoi utilizzare sia il box di ricerca posto in alto, sia le schede poste in alto, tra cui troverai Iper e super, Discount e Elettronica.

Per poter visualizzare il volantino che preferisci ti basterà toccare su di esso e attendere il suo caricamento. Comodo vero?

Altre app per sconti spesa

L'app di cui ti ho parlato in precedenza non ti piace molto e vorresti capire se esistono anche altre app per sconti spesa? Nessun problema, di seguito troverai altre app molto valide.

PromoQui (Android/iOS/iPadOS) — app gratuita il cui funzionamento è molto simile a quello di DoveConviene. Oltre ai volantini di tutti i negozi presenti nella tua zona, ti fornisce anche la possibilità di cercare un singolo prodotto tra tutti i volantini disponibili, in modo da avere sempre il miglior prezzo. Inoltre, è possibile registrare all'interno dell'app le carte fedeltà dei vari negozi.

VolantinoFacile (Android/iOS/iPadOS) — altre app gratuita molto simile alla precedente, per cui sono presenti tutti i volantini dei vari negozi della zona. Non è possibile però registrare le carte fedeltà all'interno dell'app.

Tiendeo (Android/iOS/iPadOS) — app gratuita per accedere ai volantini con le offerte dei negozi della tua zona. Inoltre, è presente la possibilità di creare una lista della spesa e registrare le carte fedeltà all'interno dell'app.

App per sconti studenti

Lo sapevi che esistono delle app per sconti studenti? Tramite queste ultime tutti gli studenti, previa registrazione, possono accedere a sconti, anche piuttosto corposi, per poter acquistare prodotti o accedere a servizi a prezzo ridotto.

UniversityBox (Android/iOS/iPadOS)

Se sei uno studente universitario e vuoi scoprire subito tutte le agevolazioni a cui puoi accedere non lasciarti scappare l'app UniversityBox, che propone sconti e promozioni a studenti e docenti.

L'app è gratuita ed è disponibile al download sia per dispositivi Android (anche su store alternativi), che su iPhone/iPad.

Una volta scaricata e installata, apri l'app e registrati o accedi utilizzando l'apposito pulsante. Una volta registrato il tuo account, completa il tuo profilo con tutte le informazioni richieste. Successivamente certifica il tuo profilo: puoi farlo tramite il portale della tua Università, tramite l'indirizzo email universitario o tramite la tessera studente/docente.

Una volta certificato il tuo account (puoi farlo anche in seguito), ti ritroverai all'interno della schermata principale dell'app chiamata UBox. In questa schermata troverai le offerte in evidenza, potrai accedere a coupon, campagne e persino agli eventi. Una volta scelta l'offerta di cui vuoi usufruire ti basterà fare tap su di essa e poi sul pulsante Ottieni il codice: a schermo apparirà il codice che potrai copiare e utilizzare sul sito collegato all'offerta da te selezionata. Facile vero?

Altre app per sconti studenti

Ti stai chiedendo se esistono altre app per sconti studenti?

Devi sapere che in realtà puoi accedere a tante offerte e sconti semplicemente utilizzando un indirizzo email istituzionale (ad esempio quello della tua università). In questo modo potrai ottenere sconti e offerte vantaggiose anche per accedere a diversi servizi, come Spotify, Apple Music, Amazon Prime e tanti altri.

Se vuoi sapere se un servizio offre sconti di questo tipo, ti basta fare una ricerca su Google usando termini del tipo [nome servizio] sconto edu. Ti segnalo, inoltre, che se hai 18 anni puoi usufruire dei buoni 18app da spendere in prodotti e iniziative culturali; mentre se hai un'età compresa tra 18 e 36 anni puoi attivare la Carta Giovani Nazionale e ottenere importanti sconti su viaggi, prodotti culturali e altro ancora.