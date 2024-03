Hai la necessità di fare uno screenshot di un'intera pagina Web, quello che comunemente viene definito “screenshot lungo”, capace di immortalare un intero documento senza spezzettarlo in più parti. Il problema, però, è che non hai la minima idea di come agire per riuscirci. Le cose stanno in questo modo, vero? Allora non hai niente di cui preoccuparti.

Con il tutorial di oggi, infatti, voglio mostrarti come fare screenshot lungo con tutti i dispositivi che ti possono essere utili: smartphone, tablet e PC dotati sia di sistema operativo Windows che Mac. La procedura è piuttosto semplice e basta solo sapere “dove mettere le mani” per fare questa particolare tipologia di screenshot.

Se sei quindi pronto per iniziare suggerirei di non perdere ulteriore tempo prezioso e di metterci subito all'opera: prenditi qualche minuto di tempo libero, leggi attentamente tutte le istruzioni che sto per darti e poi mettile in pratica sul tuo dispositivo. In men che non si dica avrai tutte le conoscenze necessarie per eseguire uno screenshot lungo, garantito!

Indice

Come fare screenshot lungo Android

Su Android — e le regole valgono per come fare screenshot lungo Samsung, come fare screenshot lungo HUAWEI, come fare screenshot lungo Xiaomi e, in sostanza, su tutte le altre marche di smartphone — puoi eseguire uno screenshot lungo in maniera piuttosto semplice mediante un'apposita combinazione di tasti. Tieni presente che quanto sto per illustrarti funziona nella maggior parte delle schermate a scorrimento sui dispositivi che dispongono di Android 12 o versione successiva.

Per procedere collocati nella schermata che desideri catturare, come quella di una pagina Web, e premi in contemporanea i tasti accensione e Volume – collocati nella scocca laterale. Dopodiché, nella parte bassa dello schermo, fai tap sulla voce Screenshot lungo, Screenshot esteso o sull'icona corrispondente alla funzione in questione.

Su smartphone Samsung, ad esempio, devi premere sul tasto con le frecce rivolte verso il basso; sui dispositivi Huawei è necessario fare tap sulla voce Schermata a scorrimento oppure premere sulla miniatura comparsa a seguito dello screen e pigiare sulla voce Schermata a scorrimento; su smartphone Xiaomi, invece, dopo aver eseguito lo screen, premi sulla sua anteprima e fai tap sulla voce Scorrimento.

Ti servono maggiori informazioni? Allora ti consiglio di dare un'occhiata ai miei tutorial su come fotografare lo schermo Android, come fare screenshot Samsung, come fare screenshot HUAWEI e come fare screenshot Xiaomi.

Nel caso in cui il tuo smartphone non possedesse nessuna funzione nativa per eseguire gli screenshot lunghi, magari perché non aggiornato ad Android 12, puoi servirti di app di terze parti utili per lo scopo, come Image Combiner & Editor disponibile sul Play Store e sugli store alternativi, di cui ti ho parlato in questo approfondimento sull'argomento.

Come fare screenshot lungo iPhone

Vuoi sapere come fare screenshot lungo di una pagina Web su iPhone? Niente di più facile: come prima cosa afferra il tuo dispositivo, sbloccalo e avvia Safari, per poi recarti sulla pagina della quale desideri eseguire la cattura.

Fatto ciò, esegui un normale screenshot premendo sugli appositi tasti della scocca laterale (tasto di accensione + tasto Volume +). Poi, quando compare, fai tap sull'anteprima dello screen in basso a sinistra, seleziona la scheda Pagina intera e scorri la barra collocata sulla destra per visualizzare l'intera cattura.

Con gli strumenti collocati in basso (penna, evidenziatore ecc.) puoi anche, eventualmente, prendere note sullo screen. Una volta concluso, pigia sul tasto Fine e seleziona la voce Salva su Foto, per salvare la cattura come un'immagine, o Salva PDF su File, se preferisci che lo screen venga salvato come documento. Finito, semplice vero?

Come fare screenshot lungo su PC

Cominciamo questo tutorial con il vedere come si fa uno screenshot lungo tramite il PC. Nelle prossime righe, quindi, trovi spiegato come procedere su Windows e su macOS.

Windows

Disponi di un PC dotato di Windows 10 o successivi (es. Windows 11)? Allora puoi fare uno screenshot lungo mediante differenti metodi come gli strumenti integrati nei principali browser o le estensioni di questi ultimi.

Nel primo caso, quindi, apri il browser che sei solito utilizzare — come Microsoft Edge — e recati sulla pagina Web della quale desideri ottenere lo screenshot lungo. Una volta nella pagina corretta, premi sull'icona dei tre puntini orizzontali e, dal menu che si apre, clicca sul tasto Screenshot o, in alternativa, premi la combinazione di tasti CTRL+MAIUSC+S.

Nel piccolo pannello che vedi aprirsi a schermo, pigia sul tasto Acquisisci pagina completa; dopodiché, nel pannello successivo, potrai vedere l'esito della tua operazione e scorrere l'intero screen verso il basso. Per salvare quanto fatto, invece, premi sull'icona del floppy disk: in questo modo lo screenshot verrà aggiunto automaticamente alla cartella Download del computer. Sempre tramite il pannello di visualizzazione puoi compiere ulteriori operazioni come prendere appunti sullo screenshot, cancellare quanto annotato, condividere lo scatto o copiarlo negli appunti.

Anche su Mozilla Firefox puoi eseguire screenshot di intere pagine in maniera altrettanto semplice. Per procedere avvia il browser in questione, poi recati nella pagina Web che desideri sceenshottare.

Una volta lì, premi il tasto destro del mouse e, dal menu che vedi aprirsi, seleziona la voce Acquisisci schermata. Successivamente, clicca sull'opzione Salva l'intera schermata e, nell'anteprima che visualizzi (se il risultato ti soddisfa) premi sulla voce Salva. In alternativa pigia sul tasto Copia per copiare il contenuto negli appunto o sul pulsante della X per non salvare lo screenshot. Tieni presente che, una volta salvato, lo scatto sarà visualizzatile nella cartella Download del PC.

Google Chrome, invece, non dispone di strumenti nativi per eseguire uno screenshot lungo, tuttavia è possibile servirsi di un'estensione utile per raggiungere l'obiettivo. Quella che, personalmente, ti consiglio di utilizzare è GoFullPage, che consente di eseguire questa operazione in maniera semplice e veloce.

Una volta raggiunta la pagina Web del Chrome Web Store che la ospita premi sui tasti Aggiungi e Aggiungi estensione, quindi attendi che si apra la pagina Internet di spiegazione. Ora, per praticità, premi sull'icona del pezzo di puzzle e poi su quella della puntina posta accanto al nome dell'estensione appena aggiunta: in questo modo verrà annessa alle scorciatoie della barra di Google per utilizzarla più rapidamente.

Per eseguire il tuo screenshot, a questo punto, recati nella corretta pagina Web, premi sull'icona della macchina fotografica in alto a destra e attendi che lo screenshot venga catturato. Al termine dell'operazione vedrai aprirsi una pagina Web nella quale è mostrata la sua anteprima: per scaricare il risultato premi sull'icona della freccia che punta verso il basso e poi sul bottone Consenti mentre, per salvare lo screenshot in PDF, clicca sull'icona della freccia con scritto PDF. In alternativa, clicca sul tasto Edit per aggiungere note al tuo screen o premi sul pulsante della X per eliminarlo. Con il tasto delle Impostazioni, invece, puoi decidere il formato di salvataggio dell'immagine o del PDF, il luogo dove salvare in automatico gli screenshot e andare ad agire su altri aspetti. Di default, comunque, gli screenshot lunghi vengono salvati nella cartella Download del computer.

Desideri eseguire uno screenshot lungo di un elemento al di fuori del browser, come un documento salvato sul tuo computer? Allora, in questo caso, è necessario utilizzare un'applicazione di terze parti. Lo strumento integrato in Windows — chiamato Strumento di cattura — permette sì di fare gli screenshot, ma non di eseguire quelli scorrevoli. Per rimediare, quindi, ti consiglio di servirti di ShareX, un'applicazione gratuita presente nel Microsoft Store.

Una volta installata sul tuo PC premi il tasto Apri, recati sul documento che desideri screenshottare e, all'interno dell'app, fai clic sulle voci Cattura > Cattura a scorrimento. Dopodiché premi sul punto esatto in cui cominciare la cattura (come l'angolo in alto a sinistra del documento) e, nel pannello delle impostazioni che si apre, seleziona i parametri che preferisci. Una volta fatto, premi sul tasto Avvia Cattura a Scorrimento e attendi che, automaticamente, venga eseguito lo screenshot lungo.

macOS

Disponi di un Mac e ti stai domandando come fare screenshot lungo? In tal caso ti consiglio di utilizzare Cleanshot X, un'applicazione dedicata agli screenshot che offre oltre 70 funzionalità tra cui, naturalmente, anche le catture lunghe di intere pagine. Per ottenerlo puoi effettuare l'acquisto dal suo sito Web ufficiale (al prezzo di 28 dollari una tantum) oppure ricorrere a Setapp, un servizio in abbonamento (a partire da 9,99 dollari/mese), che offre la possibilità di utilizzare moltissime applicazioni a pagamento (oltre 240) senza dover acquistare le singole licenze. Offre anche una settimana di prova gratuita. Per maggiori informazioni su come funziona, come sottoscrivere l'abbonamento e come scaricare le applicazioni ti lascio al mio tutorial sull'argomento.

Una volta ottenuto Setapp, scaricato ed eseguito l'accesso sul tuo computer puoi procedere con la ricerca e l'installazione di Cleanshot X. Fatto ciò, vedrai comparire la sua icona in alto nella barra dei menu. A questo punto recati nella pagina Web di cui desideri eseguire lo screenshot lungo, premi sulla suddetta icona e seleziona la voce Scrolling Capture. Fatto anche questo premi sui tasti Next (per due volte consecutive) e Start capturing, quindi pigia sul pulsante Open System Setting e offri all'applicazione il permesso di registrare spostando su ON l'apposita levetta e confermando il tutto con l'inserimento della password si sistema di macOS, per poi cliccare il tasto Esci e riapri.

Ora torna sulla pagina Web da catturare, genera un riquadro che la contenga tutta, premi il tasto Start capture e scorrila verso il basso. In questo modo, sulla destra, vedrai comparire l'anteprima della cattura. Se ti soddisfa premi i tasti Done e Save (nell'anteprima in basso a sinistra), per salvarla sulla Scrivania di macOS. Se non ti piace, invece, premi sull'icona della X (sempre nell'anteprima) ed esegui di nuovo la cattura.

Ti segnalo, inoltre, che puoi utilizzare anche la funzione Auto-scroll (premendo sull'apposito tasto) e offrendo poi i consensi necessari all'operazione che consistono nel premere il tasto utile per accedere alle Impostazioni di Sistema e nello spostare la levetta di Cleanshot X su ON. In questo modo la pagina scorrerà da sola senza il bisogno del tuo intervento. Oltre a questo, puoi utilizzare Cleanshot X per eseguire screenshot lunghi di qualsiasi cosa, non solo delle pagine Web.

Cleanshot X non fa per te? Allora ti consiglio di provare Shottr, un'applicazione gratuita che — tra le altre cose — consente anche di eseguire screenshot lunghi. Per utilizzarla, quindi, recati sulla sua pagina Web ufficiale, clicca il tasto Download, poi premi la voce Consenti nel messaggio a schermo ed esegui un doppio clic sul file dmg ottenuto. Dopodiché sposta l'icona di Shottr nella cartella Applications ed è fatta.

Ora avvia l'applicazione premendo sulla sua icona comparsa nel Launchpad, clicca il tasto Apri e pigia sul pulsante Apri Impostazioni di Sistema, per fornirle i permessi necessari per funzionare. Procedi quindi a spostare su ON la levetta accanto al nome del software, digita la password di sistema di macOS e pigia sul tasto Esci e riapri.

Ora apri nuovamente l'applicazione, poi recati sulla pagina Web da catturare, fai clic sull'icona di Shottr presente nella barra dei menu e pigia sulla voce Scrolling Capture. Fatto ciò, premi sul tasto Apri Impostazioni di Sistema e ripeti l'operazione vista in precedenza per fornire i consensi necessari al software.

Una volta completate queste operazioni esegui nuovamente la procedura per effettuare uno screenshot lungo (icona di Shottr > Scrolling Capture), quindi utilizza il cursore del mouse per catturare la pagina nel senso della larghezza e, una volta eseguito il rettangolo, rilascia il cursore. In questo modo verrà effettuato automaticamente lo screenshot dell'intera pagina che scorrerà da sola. Una volta visualizzata l'anteprima, per salvare quanto fatto, premi sull'icona del floppy disk e scegli la collocazione dell'immagine tramite il Finder. Finito! Semplice, vero?

Non hai nessuna voglia di scaricare applicazioni e vorresti un metodo alternativo, esclusivamente online, per fare gli screenshot lunghi delle pagine Web? Si può fare anche questo! Innanzitutto, ti consiglio di sfruttare i browser di cui ti ho parlato in precedenza, che funzionano in maniera del tutto identica sia su Windows sia su macOS. Nel caso in cui, però, volessi qualche altra soluzione ti consiglio di rivolgerti a Screenshot Guru, un sito Web gratuito che consente di raggiungere lo scopo che ti sei prefissato.

Usarlo è molto semplice: collegati a questa pagina Web, copia-incolla l'URL del sito da screenshottare nell'apposito campo, apponi il segno di spunta alla voce Non sono un robot, completa la verifica e clicca sul tasto Screen capture. Ora attendi qualche istante affinché venga catturata la schermata, controlla l'anteprima ed esegui un clic destro su di essa. Dal menu che si apre pigia sulla voce Salva immagine col nome e, per l'appunto, salvala nella collocazione del computer che preferisci mediante il Finder.

Voi maggiori informazioni in merito a tutti questi metodi? In tal caso puoi consultare il mio tutorial dedicato agli screenshot su Mac e il post su come fotografare una pagina Web con Mac dove troverai ulteriori delucidazioni sull'argomento.