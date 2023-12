Dopo aver registrato un preoccupante calo dei suoi utenti, dopo più di dieci anni di servizio, Netflix ha deciso di introdurre un piano di abbonamento più economico, purché si sia disposti a guardare alcuni annunci pubblicitari durante la riproduzione dei contenuti.

Si tratta, infatti, del piano Netflix più economico di sempre, con il quale vedere le proprie serie TV preferite e i film con dei piccoli spot pubblicitari prima e durante la visione. Sebbene un numero limitato di titoli potrebbe non essere disponibile a causa di limitazioni legate alle licenze, il catalogo Netflix rimane comunque piuttosto vasto e abbonarsi con questa modalità è il modo migliore per sfruttare i contenuti della piattaforma di streaming più popolare al mondo senza intaccare troppo le proprie finanze.

Come dici? Ti sembra troppo bello per essere vero? Allora leggi questa guida su come funziona Netflix con pubblicità. Nel corso dei prossimi capitoli, infatti, ti esporrò le caratteristiche principali di questo nuovo piano a pagamento e le sue limitazioni, spiegandoti poi cosa occorre fare nelle varie fasi di registrazione. Ora, però, direi di non perdere altro tempo e passare sùbito al dunque. Ti auguro una buona lettura e una buna visione!

Indice

Come funziona abbonamento Netflix con pubblicità

Come anticipato nella premessa, con questa mia guida desidero fornirti una panoramica dettagliata su come funziona abbonamento Netflix con pubblicità, illustrandoti, passo dopo passo, quali sono tutte le sue funzionalità principali con i relativi costi e limitazioni.

Netflix con pubblicità: costo

Nonostante la sua immensa popolarità, anche Netflix ha conosciuto negli anni dei cali nel numero dei suoi abbonati. Per andare incontro alle esigenze degli utenti, dunque, il colosso dello streaming a novembre 2022 ha annunciato l'introduzione di un abbonamento più economico: ai piani Standard, al costo di 12,99 euro/mese, e Premium, al costo di 17,99 euro/mese, è stato infatti aggiunto il piano Standard con pubblicità che per 5,49 euro/mese permette di usufruire dei contenuti con piccole interruzioni pubblicitarie sia prima che durante la visione.

Inoltre, con il piano Standard con pubblicità, i film e le serie TV sono a risoluzione Full HD a differenza del piano Premium che prevede il massimo della qualità con una definizione Ultra HD 4K e audio spaziale.

Un'ultima differenza, infine, riguarda la possibilità di scaricare contenuti per una visione offline. Mentre i piani senza pubblicità possono avere fino a 100 download attivi contemporaneamente per dispositivo, Netflix con pubblicità invece è limitato a 15 download totali per dispositivo, ogni mese. Maggiori info qui.

Netflix con pubblicità: dispositivi

Per utilizzare Netflix con pubblicità devi avere una connessione Internet abbastanza veloce e usare uno dei tanti dispositivi compatibili con il servizio. In linea di massima, i device supportati sono gli stessi dei piani senza pubblicità, vale a dire: lettori per lo streaming (come ad esempio Apple TV, Google Chromecast, Now Smart Stick), Smart TV, console per videogiochi (PS4, PS5, Xbox), Set-top box (decoder TIMVISION e Sky Q), Lettori Blu-ray o sistemi home theater, smartphone e tablet Android, iOS/iPadOS e, ovviamente, PC e Mac.

Tuttavia esiste una piccola probabilità che il dispositivo in tuo possesso non sia compatibile con il piano Netflix con pubblicità. Questo perché l'app o il software installato sul device (come ad esempio la console PS3 e l'app Netflix su Windows) non può essere aggiornato alla versione che supporta la pubblicità. A tal proposito, sul sito ufficiale del servizio puoi trovare un elenco dettagliato con le marche e tutti i dispositivi che puoi usare per vedere tutti i contenuti disponibili in comodità.

Per quanto riguarda, infine, il numero di accessi in contemporanea, ti interesserà sapere che con i piani Standard (con o senza pubblicità) è possibile guardare i contenuti, nello stesso momento, solo su due dispositivi, mentre con il piano Premium anche su quattro device alla volta. In ogni caso i dispositivi dovranno essere sempre collegati alla stessa rete, non è consentito dai termini d'uso del servizio condividere l'account Netflix con persone che non fanno parte del proprio nucleo domestico.

Netflix con pubblicità: catalogo

Il punto di forza di Netflix è sicuramente il catalogo ricco di contenuti, tra cui film, serie TV, documentari e cartoni animati. Tuttavia, come ti avevo già accennato nei paragrafi precedenti, il piano Netflix con pubblicità, rispetto agli altri piani, presenta delle limitazioni riguardo i contenuti. Ciò fa inevitabilmente sorgere una domanda: ma su Netflix con pubblicità cosa non si vede?

Ebbene, devi sapere che nel piano Netflix con pubblicità è disponibile la stragrande maggioranza dei titoli presenti in catalogo. Tuttavia c'è comunque un numero limitato di film e serie TV a cui non è possibile accedere a causa di limitazioni legate alle licenze e copyright.

Qualora ti imbattessi in un video non disponibile nel tuo piano standard con pubblicità, vedrai apparire l'icona di un lucchetto sul titolo, sia quando sfogli Netflix che quando effettui una ricerca. Inoltre vedrai un banner, invece del pulsante di riproduzione, con il quale ti verrà chiesto eventualmente di passare a un piano senza pubblicità e usufruire così del catalogo completo.

Netflix con pubblicità: ogni quanto

Una volta comprese le caratteristiche principali di Netflix con pubblicità e i relativi costi, passiamo al nocciolo della questione, ovvero ogni quanto la visione di una trasmissione viene interrotta da un annuncio pubblicitario e, soprattutto, la durata dello stesso.

In linea di massima, con il piano Netflix standard con pubblicità, per ogni ora di contenuto sono previsti 4-5 minuti di pubblicità in totale, sia all'inizio del programma che durante il video. Ogni spot mediamente dura da 15 fino a 75 secondi. Ma tutto ciò può variare anche in base al titolo.

Secondo i dati relativi alla mia esperienza, posso dirti che guardando un episodio di una serie TV recente prodotta da Netflix, per il primo episodio dalla durata di una trentina di minuti ho guardato 2 minuti e 15 secondi di pubblicità. Il secondo episodio, dalla durata simile al primo, è stato interrotto da circa 2 minuti e 30 secondi di annunci pubblicitari.

Allo stesso modo con un film di poco più di 2 ore, le interruzioni pubblicitarie hanno avuto una durata di circa 8 minuti, suddivise in uno spot iniziale di 30 secondi più 7 interruzioni durante la visione di 15 secondi, 30 e 60 secondi, questo dunque confermando quanto dichiarato da Netflix nei termini d'uso del servizio (mediamente circa 4 minuti di pubblicità ogni ora).

Parlando, invece, del funzionamento pratico di Netflix con pubblicità, all'inizio dello spot, visualizzerai nell'angolo in alto a destra il numero di pubblicità previste dall'interruzione con un countdown in secondi. Inoltre tutte le interruzioni sono contrassegnate da puntini gialli sulla barra di avanzamento del video (ogni puntino giallo è una pubblicità). Va da sé che le interruzioni pubblicitarie non possono essere né mandate avanti velocemente né saltate, possono invece essere messe in pausa.

Infine, vale la pena sottolineare che Netflix non ha introdotto le pubblicità per quanto riguarda la programmazione per i contenuti per bambini oltre ai film più recenti prodotti dalla stessa piattaforma, in quest'ultimo caso vedrai uno spot solo all'inizio e non durante.

Netflix con pubblicità conviene?

A questo punto, direi che è giunto il momento di scendere nel dettaglio e capire a chi è consigliato questo nuovo piano di Netflix e quanto conviene abbonarsi.

L'utilizzo di un piano con pubblicità rispetto a uno senza è ovviamente una questione molto personale basato su quanta pazienza hai per tutte queste interruzioni pubblicitarie in cambio ovviamente di un risparmio economico.

In linea di massima, posso dirti che quasi nessuna interruzione pubblicitaria è stata particolarmente invasiva; un piccolo intervallo può magari permetterti di prendere una pausa o magari controllare il telefono. Se invece hai un approccio “purista” e non sopporti essere distratto mentre guardi un film, sicuramente non potrai godere di questo abbonamento e quindi ti consiglio l'iscrizione a un piano senza pubblicità.

Come fare Netflix con pubblicità

Se vuoi sapere come fare Netflix con pubblicità, ti farà piacere sapere che puoi abbonarti come faresti per qualsiasi altro piano.

Da PC, collegati quindi alla pagina principale di Netflix e inserisci il tuo indirizzo email nella casella di testo collocato al centro della schermata e premi il tasto Inizia.

Ora pigia il tasto Continua e aggiungi una password sicura, se lo desideri, apponi il segno di spunta accanto alla voce Sì, inviatemi email con le offerte speciali di Netflix e fai clic sul pulsante Continua per due volte consecutive, per procedere con la registrazione.

A questo punto, seleziona il piano Standard con pubblicità, fai attenzione che il relativo riquadro sia diventato rosso e premi sul pulsante Continua.

Infine, nella schermata successiva, inserisci il metodo di pagamento preferito tra Carta di credito/debito, PayPal o, se ne sei in possesso, Codice regalo Netflix. Una volta inseriti i dati, premi sul pulsante Inizia l'abbonamento a pagamento e la registrazione sarà conclusa. Potrai così cominciare a guardare serie TV e film con pubblicità disponibili in piattaforma!

La stessa procedura può essere anche effettuata anche tramite app per dispositivi Android (disponibile anche su store alternativi, per i device senza servizi Google).

Avvia dunque l'app e fai tap sul pulsante Inizia. Inserisci, poi, il tuo indirizzo email nel campo apposito, premi nuovamente sul pulsante Inizia e inserisci la password che intendi associare all'account che stai creando nel campo Password. Scegli, poi, se attivare la newsletter di Netflix apponendo il segno di spunta accanto all'opzione Sì, inviatemi email con offerte speciali di Netflix e premi sul pulsante Continua.

Ora controlla l'email e individua quella inviata da Netflix e fai tap sul pulsante Continua contenuto al suo interno per collegarti alla pagina ufficiale del servizio e completare così la registrazione, secondo le modalità viste prima per quanto riguarda l'iscrizione tramite PC.

Se su iPhone/iPad sono spiacente di dirti che non troverai l'opzione per registrarti e abbonarti al servizio. Dovrai quindi necessariamente collegarti al sito ufficiale di Netflix tramite il browser installato sul tuo dispositivo (ad esempio Safari): la procedura è analoga a quanto ti ho indicato in precedenza per abbonarsi a Netflix da computer.

Infine se vuoi sapere come fare Netflix con pubblicità su TV, puoi utilizzare l'app della piattaforma per Smart TV. Una volta avviata, premi su Inizia e Continua, dopodiché inserisci il tuo indirizzo email, pigia il bottone Inizia e poi il tasto OK del telecomando.

Ora, come visto per la procedura per smartphone, effettua l'accesso alla tua casella di posta elettronica, individua l'email inviata da Netflix e premi sul pulsante Continua contenuto al suo interno e sùbito dopo Completa la registrazione. A questo punto segue le medesime modalità viste prima per abbonarsi tramite PC.

Per ulteriori dettagli e avere maggiori informazioni su come abbonarsi a Netflix, ti consiglio di leggere il mio tutorial dedicato.