App per vedere canali TV su Smart TV

Ti stai chiedendo come puoi guardare i tuoi canali o programmi preferiti quando non hai a disposizione il digitale terrestre sul tuo televisore. Oppure semplicemente hai appena comprato una Smart TV e vuoi scaricare e installare sul dispositivo tutte le applicazioni delle emittenti televisive. Allora sei nel posto giusto perché in questa guida ti mostrerò le principali app per vedere i canali TV su Smart TV e come funzionano.

Una volta che avrai seguito le istruzioni di questo tutorial, telecomando alla mano, non avrai più nessun timore che il segnale del digitale terrestre sia assente perché, con una connessione a Internet, avrai sempre accesso ai tuoi amati canali TV.

Se sei comodamente seduto sul tuo divano davanti al tuo televisore smart, è arrivato il momento di proseguire la lettura, scaricare, installare e provare, una a una tutte le applicazioni che ti suggerisco di seguito. Prima di andare avanti, come sempre, ti auguro buona lettura e ti faccio il mio in bocca al lupo per le tue ore di relax.

Indice

App per vedere canali in chiaro su Smart TV

Se vuoi utilizzare le app per vedere canali in chiaro su Smart TV ma non sai ancora come fare, ti farà felice sapere che ce ne sono molte. Quindi di seguito ti spiegherò come vedere i canali Rai, Mediaset, La7 e Discovery+ anche quando non hai a disposizione il digitale terrestre sul tuo televisore. Prima di proseguire, però, ti consiglio di assicurarti che il tuo televisore sia connesso a Internet: se hai bisogno di capire come collegare la tua TV a Internet, leggi questa guida.

Preciso, inoltre, che sebbene la maggior parte delle app che sto per menzionarti sia disponibile per tutte le principali marche di Smart TV, in alcuni casi potresti non trovarle. In quel caso, potresti valutare di acquistare un dispositivo smart da collegare al televisore, come Chromecast, Apple TV o Fire TV Stick.

RaiPlay

Guardare i canali Rai sulla Smart TV è davvero molto semplice grazie a un’applicazione che si chiama RayPlay e che puoi scaricare sulla maggior parte dei dispositivi in commercio.

Il modo di scaricarla può variare a seconda del modello del tuo televisore. Certamente posso dirti che devi prima assicurarti che il tuo dispositivo sia acceso e connesso a Internet, poi accedi allo store delle applicazioni sul tuo televisore Smart e digita RaiPlay nella barra di ricerca. Se l’applicazione è scaricabile sul tuo modello di televisore, comparirà nei risultati di ricerca e potrai effettuare il download premendo il pulsante Installa o Download.

Quindi, completata l’installazione, apri l’applicazione e premi sul tasto Continua senza account. Per guardare la programmazione dei canali Rai in diretta streaming sull’applicazione, infatti, non è indispensabile creare un account (cosa che puoi comunque fare seguendo questa guida) ed effettuare l’accesso con i propri dati.

Ora, per vedere i canali Rai in diretta streaming, ti basta premere sulla voce del menu a sinistra Dirette, e poi pigiare sul riquadro relativo al canale che vuoi guardare per far partire la riproduzione immediatamente.

Per guardare i contenuti on demand sulla piattaforma, invece, dovrai creare un account ed effettuare l’accesso all’applicazione su Smart TV con i tuoi dati di accesso. Per maggiori informazioni sulla visione degli altri contenuti Rai su Smart TV, puoi leggere le mie guide su come accedere a RaiPlay dalla TV e come vedere Rai Replay su Smart TV.

Mediaset Infinity

È possibile vedere i canali Mediaset sulla Smart TV attraverso un’applicazione che si chiama Mediaset Infinity, scaricabile tramite gli store virtuali dei principali modelli di Smart TV di ultima generazione. L’accesso ai contenuti on demand di Mediaset sull’applicazione è gratuito ma sottoposto alla visione della pubblicità.

Quindi accendi il tuo televisore ed effettua il download dell’applicazione sullo store della tua Smart TV. Per farlo, digita Mediaset nella barra di ricerca, poi premi il sul riquadro e dell’app Mediaset Infinity e sul pulsante Installa o Download. Per maggiori informazioni, leggi la mia guida su come installare Mediaset Infinity su Smart TV.

Per vedere i canali Mediaset in streaming sull’applicazione per Smart TV è necessario registrare un account e poi effettuare l’accesso con i propri dati. Puoi registrarti a Mediaset Infinity da PC oppure da dispositivo mobile, seguendo una delle procedure che trovi in questo tutorial.

Dopo aver creato l’account puoi tornare sull’applicazione della tua Smart TV, pigiare sulla voce del menu a sinistra Login ed effettuare l’accesso seguendo le istruzioni che visualizzi sullo schermo. Avrai a tua disposizione diverse possibilità e la più semplice è quella di inquadrare il codice QR con il tuo smartphone ed effettuare l’accesso con le tue credenziali: contemporaneamente accederai anche dal tuo televisore.

Dopo aver effettuato l’accesso, per vedere i canali Mediaset in diretta streaming sull’applicazione basta premere sulla voce Homepage del menu a sinistra e scorrere fino alla sezione Ora in onda. Poi premi sul riquadro relativo alla diretta che vuoi vedere e pigia sul pulsante Vai alla diretta per far partire lo streaming immediatamente.

Se il programma che ti interessa è già cominciato, puoi guardarlo dall’inizio premendo sul pulsante Restart: vai all’inizio. Per maggiori informazioni sulla visione dei canali Mediaset in chiaro su Smart TV, puoi leggere anche la mia guida su come vedere Infinity+ su TV.

La7

Puoi trovare l’applicazione di LA7 disponibile per il download su alcune Smart TV. Le procedure per scaricarla possono variare a seconda del modello del tuo televisore.

In linea di massima dovrai accendere il tuo televisore e accedere allo store delle applicazioni sulla tua Smart TV e digitare La7 nella barra di ricerca. Se l’applicazione è compatibile con il tuo modello di televisore, comparirà nei risultati di ricerca e potrai procedere con il download premendo il pulsante Installa o Download, quindi attendi il completamento dell’installazione.

Dopo aver installato l’app LA7 sulla tua Smart TV, la troverai comodamente nell’elenco delle tue applicazioni. Basterà premere sul relativo riquadro per aprirla. A questo punto, puoi scegliere di accettare le condizioni d’uso relative alla privacy oppure continuare senza accettarle.

L’accesso ai contenuti on demand di LA7 sull’applicazione è gratuito ma verrai sottoposto alla visione di annunci pubblicitari. Se desideri guardare in diretta i programmi in onda su La7 tramite app, inoltre, dovrai necessariamente registrarti e accedere con il tuo account. Per farlo, pigia sull’icona con l’omino situata nel menu a sinistra, e segui le istruzioni per creare un account e collegare il tuo televisore ad esso.

Una volta completata l’associazione del televisore al tuo account LA7, torna alla schermata principale dell’applicazione premendo sull’icona della casa. Ora dovresti visualizzare il pulsante Guarda ora accanto alla sezione Live La7 nella home page dell’app. Per maggiori informazioni sulla visione di La7, puoi leggere anche la mia guida su come vedere La7 in streaming.

Discovery+

Discovery+ (precedentemente Dplay) è il servizio di streaming che consente di guardare i migliori contenuti di canali come Real Time, NOVE, DMAX, Animal Planet, Frisbee, K2, Giallo e altri. L’accesso ai contenuti della piattaforma è possibile sottoscrivendo un abbonamento scegliendo tra tre opzioni possibili, a partire da 2,89 euro al mese. I contenuti indicati come FREE sono visibili senza iscrizione e senza sottoscrivere l’abbonamento, ma per vedere i canali TV in diretta streaming dovrai iscriverti e abbonarti come spiegato nella mia guida su come attivare Discovery+.

L’applicazione, poi, è scaricabile sulla maggior parte delle Smart TV di ultima generazione. Per farlo, accendi il televisore, vai sullo store delle app e digita Discovery nella barra di ricerca. Se l’applicazione è compatibile con il tuo modello di televisore, comparirà nei risultati di ricerca e potrai scaricarla premendo il pulsante Installa o Download. Quindi attendi fino al completamento dell’installazione.

Una volta installata l’applicazione, aprila e accetta le condizioni relative alla privacy. A seguire potresti visualizzare un comunicato relativo alla nuova applicazione: dopo aver letto, prosegui premendo sul tasto OK. Poi premi sulla voce del menu a sinistra Account, pigia su Accedi, digita E-mail e Password e premi su Continua.

Una volta effettuato l’accesso con l’account collegato al tuo abbonamento, per guardare i canali in live streaming sull’applicazione, ci sono due percorsi possibili. Prima di tutto puoi pigiare sulla voce Home nel menu a sinistra e poi scorrere verso in basso fino a visualizzare la sezione Canali in streaming. A questo punto scegli il canale che vuoi vedere e premi sul suo logo per far partire immediatamente lo streaming.

Oppure puoi premere sulla voce del menu Guida TV per visualizzare tutta la programmazione; i programmi in onda in tempo reale riportano uno sfondo nero Quando trovi un programma che ti interessa in onda ora, premi sul suo riquadro per far partire subito lo streaming. Per maggiori informazioni sulla visione dei canali Discovery+ sui televisori di ultima generazione, puoi leggere anche la mia guida su come vedere Discovery+ su Smart TV.

Altre app per vedere canali TV su Smart TV senza antenna

Ci sono anche altre app per vedere canali TV su Smart TV senza antenna e di seguito te ne elenco qualcuna. Ti ricordo, inoltre, che per accedere ai contenuti di queste applicazioni sulle Smart TV, il televisore deve essere connesso a Internet.