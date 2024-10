Il settore del digital marketing è in costante crescita e le aziende, grandi e piccole, hanno sempre più bisogno di figure specializzate per promuovere i propri prodotti e servizi online. Tuttavia, per entrare nel digital marketing, è essenziale acquisire competenze specifiche che ti renderanno competitivo sul mercato e promuoversi nel modo giusto.

Se l'opportunità ti interessa, e ti stai chiedendo come iniziare a lavorare nel digital marketing, sei nel posto giusto. In questo articolo ti guiderò attraverso i principali passaggi per cominciare a muovere i primi passi nel digital marketing, anche se parti da zero. Ti mostrerò quali sono le abilità fondamentali da sviluppare, come scegliere una formazione adatta e quali sono le strategie più efficaci per distinguerti fin dall'inizio. Con una buona preparazione e i consigli giusti, potrai entrare in questo settore in modo consapevole e strategico.

Se sei pronto a scoprire come costruire le basi per una carriera di successo nel Web marketing continua a leggere per conoscere i passaggi chiave e prepararti al meglio per questo nuovo percorso. Buona lettura e in bocca al lupo per questa nuova avventura professionale.

Indice

Come lavorare nel marketing senza laurea

Se ti stai chiedendo come lavorare nel marketing senza laurea, sappi che entrare in questo settore è assolutamente possibile anche senza un titolo accademico. In Italia, esistono corsi di laurea in Marketing, Economia e Comunicazione che preparano a ruoli nel digital marketing, ma molte competenze possono essere acquisite anche con percorsi formativi specifici. I corsi di digital marketing sono un'opzione molto valida per iniziare a costruire la tua preparazione.

Ecco alcune piattaforme online che offrono corsi di digital marketing accessibili.

Grow with Google — Google offre diversi corsi gratuiti e online, come il corso sui fondamenti del digital marketing. Composto da 24 moduli , è pensato per principianti e riconosciuto dall' Interactive Advertising Bureau (IAB) , quindi al completamento ricevi anche una certificazione , utile per il tuo curriculum.

— Google offre diversi corsi gratuiti e online, come il corso sui fondamenti del digital marketing. Composto da , è pensato per principianti e riconosciuto dall' , quindi al completamento ricevi anche una , utile per il tuo curriculum. Udemy — celebre piattaforma online su cui è possibile trovare corsi di ogni genere, anche gratis.

— celebre piattaforma online su cui è possibile trovare corsi di ogni genere, anche gratis. Coursera — su questa piattaforma puoi trovare un gran numero di corsi che ti permettono di sviluppare competenze in strategie di marketing digitale, e-commerce e strumenti come Google Ads e Google Analytics, oltre a social media e email marketing. I corsi sono online , flessibili e in molti casi accessibili gratuitamente , ma il certificato è a pagamento.

— su questa piattaforma puoi trovare un gran numero di corsi che ti permettono di sviluppare competenze in strategie di marketing digitale, e-commerce e strumenti come Google Ads e Google Analytics, oltre a social media e email marketing. I corsi sono , e in molti casi accessibili , ma il certificato è a pagamento. Lacerba — portale italiano che offre corsi online di digital marketing sia gratuiti che a pagamento. Si distingue per un approccio pratico rivolto a studenti, professionisti digitali e non con lezioni di marketing, programmazione e analisi dati, rilasciando certificati di completamento che arricchiscono il curriculum.

Scegliendo tra queste e altre risorse disponibili online puoi acquisire le competenze necessarie per iniziare una carriera nel digital marketing. Se sei interessato, scopri di più leggendo la mia guida dedicata ai corsi di digital marketing per altre opzioni formative.

In ogni caso, nel marketing digitale l’evoluzione delle piattaforme, algoritmi e tendenze è rapida. Questo implica che, oltre alla formazione iniziale, è essenziale aggiornarsi continuamente.

Come lavorare nel digital marketing in Web agency

Se ti stai domandando come lavorare nel digital marketing in Web agency, devi sapere che quello dell'agenzia è un ambiente dinamico e competitivo, in cui è essenziale padroneggiare competenze digitali specifiche come SEO, gestione dei social media, email marketing e campagne di advertising. Quindi, dopo aver conseguito un'adeguata formazione di settore, seguendo i consigli che ti ho dato in precedenza, il passo successivo è iniziare a esplorare le opportunità professionali in questo campo.

In questa guida, ti mostrerò cosa fare per entrare a far parte di una Web agency. Che tu abbia già esperienza o sia alle prime armi, con il giusto approccio riuscirai ad avvicinarti a una carriera stimolante nel digital marketing.

Realizzare il curriculum

Per iniziare a realizzare il curriculum per una posizione nel digital marketing in una Web agency, è importante mettere in evidenza le tue competenze chiave e le esperienze rilevanti. Le Web agency e le agenzie SEO cercano candidati con capacità specifiche e una mentalità dinamica, quindi il tuo curriculum dovrà rispecchiare queste qualità. Di seguito, ti darò alcuni consigli generali per creare un curriculum di impatto e suggerimenti specifici per renderlo interessante per un'agenzia che opera in questo settore.

Cominciamo con dei consigli generali per la realizzazione del curriculum.

Sii chiaro e conciso : utilizza frasi brevi e dirette, evitando tecnicismi complessi.

: utilizza frasi brevi e dirette, evitando tecnicismi complessi. Evidenzia esperienze e competenze più rilevanti : metti in risalto i ruoli e le competenze che potrebbero interessare di più per il lavoro che desideri. Se, per esempio, inizialmente hai intenzione di candidarti per ruoli diversi, realizza un curriculum specifico per ogni ruolo, evidenziando ciò che conta di più caso per caso.

: metti in risalto i ruoli e le competenze che potrebbero interessare di più per il lavoro che desideri. Se, per esempio, inizialmente hai intenzione di candidarti per ruoli diversi, realizza un curriculum specifico per ogni ruolo, evidenziando ciò che conta di più caso per caso. Comincia dal curriculum europeo : utilizza il formato Europass, uno standard riconosciuto in tutta Europa, che permette di presentare le tue esperienze in modo chiaro e strutturato. Questo può essere un ottimo punto di partenza per delineare i contenuti del tuo curriculum e non dimenticare nulla di importante. Maggiori informazioni qui.

: utilizza il formato Europass, uno standard riconosciuto in tutta Europa, che permette di presentare le tue esperienze in modo chiaro e strutturato. Questo può essere un ottimo punto di partenza per delineare i contenuti del tuo curriculum e non dimenticare nulla di importante. Maggiori informazioni qui. Usa le parole chiave : includi termini specifici del digital marketing per far sì che il curriculum sia facilmente riconoscibile.

Inoltre ti do altri consigli più mirati per la realizzazione del curriculum specificatamente per trovare lavoro all'interno delle Web agency e le agenzie pubblicitarie.

Metti il focus sulle competenze digitali : sottolinea le tue competenze in SEO, gestione social media, analisi dei dati e advertising online.

: sottolinea le tue competenze in SEO, gestione social media, analisi dei dati e advertising online. Includi un portfolio : se hai lavorato su campagne digitali, alla creazione di siti Web o strategie di social media marketing ecc., inserisci i dettagli in un portfolio nel quale potrai inserire, risultati, immagini e strumenti utilizzati. Maggiori informazioni qui.

: se hai lavorato su campagne digitali, alla creazione di siti Web o strategie di social media marketing ecc., inserisci i dettagli in un portfolio nel quale potrai inserire, risultati, immagini e strumenti utilizzati. Maggiori informazioni qui. Realizza una grafica accattivante : se ti stai candidando in Web agency non puoi pensare solo ai contenuti non puoi limitarti a fare il tuo curriculum con Word come fanno tutti, ma dovrai curare anche la grafica del tuo curriculum. A questo scopo esistono diverse soluzioni come programmi e app per curriculum con i quali puoi impaginare velocemente il tuo curriculum in modo creativo ed efficace. Maggiori informazioni qui.

: se ti stai candidando in Web agency non puoi pensare solo ai contenuti non puoi limitarti a fare il tuo curriculum con Word come fanno tutti, ma dovrai curare anche la grafica del tuo curriculum. A questo scopo esistono diverse soluzioni come programmi e app per curriculum con i quali puoi impaginare velocemente il tuo curriculum in modo creativo ed efficace. Maggiori informazioni qui. Aggiornalo: tieni il curriculum sempre aggiornato con le nuove certificazioni in digital marketing che consegui, per mostrare la tua formazione continua, i nuovi progetti a cui hai partecipato, nuovi clienti ed esperienze di lavoro.

Dopo aver realizzato un curriculum accattivante, sei pronto a proporti alle Web acency con candidature spontanee e rispondendo agli annunci di lavoro. Prima di procedere, per maggiori informazioni sull'argomento appena trattato, leggi la mia guida su come fare un curriculum vitae.

Rispondere agli annunci di lavoro

Per rispondere agli annunci di lavoro nel digital marketing in una Web agency, è utile organizzare una strategia di ricerca mirata. Le Web agency cercano candidati con competenze specifiche, quindi è importante sapere dove cercare e come proporsi in modo efficace. Ora ti svelo alcuni consigli pratici per individuare e rispondere alle offerte di lavoro più adatte al tuo profilo.

Cerca direttamente sui siti delle agenzie : una buona strategia è fare una ricerca su Google per individuare le Web agency di tuo interesse. Una volta trovate, visita la loro sezione Lavora con noi o Carriere per vedere le posizioni aperte o per inviare una candidatura spontanea .

: una buona strategia è fare una ricerca su Google per individuare le Web agency di tuo interesse. Una volta trovate, visita la loro sezione o per vedere le o per inviare una . Utilizza siti specializzati : le piattaforme per trovare lavoro permettono di filtrare le ricerche per settore e tipo di azienda. Su ognuna dovrai effettuare l'iscrizione, creare un profilo con le informazioni del tuo curriculum e poi rispondere agli annunci di lavoro. In alcuni casi potrai ricevere anche delle notifiche via email quando vengono pubblicati annunci di lavoro di tuo interesse. Maggiori informazioni qui.

: le piattaforme per trovare lavoro permettono di filtrare le ricerche per settore e tipo di azienda. Su ognuna dovrai effettuare l'iscrizione, creare un profilo con le informazioni del tuo curriculum e poi rispondere agli annunci di lavoro. In alcuni casi potrai ricevere anche delle notifiche via email quando vengono pubblicati annunci di lavoro di tuo interesse. Maggiori informazioni qui. Usa le app per trovare lavoro : esistono anche tante applicazioni che offrono un modo pratico e veloce per monitorare le offerte di lavoro, con aggiornamenti in tempo reale e che quindi consentono anche di rispondere agli annunci via smartphone e tablet in qualsiasi momento. Maggiori informazioni qui.

: esistono anche tante applicazioni che offrono un modo pratico e veloce per monitorare le offerte di lavoro, con aggiornamenti in tempo reale e che quindi consentono anche di rispondere agli annunci via smartphone e tablet in qualsiasi momento. Maggiori informazioni qui. Personalizza la lettera di presentazione: : ogni tua candidatura dovrebbe includere una lettera di presentazione dedicata, che evidenzi perché sei interessato a quella specifica posizione e cosa puoi offrire all'azienda. Rendi il testo conciso e descrivi i tuoi obiettivi professionali, mostrandoti motivato e in linea con i valori della Web agency.

Se stai cercando lavoro nel digital marketing, inoltre, devi sapere che ci sono alcuni portali dedicati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro che si concentrano proprio sul mondo del marketing digitale e della creatività, risultando particolarmente utili per questo tipo di ricerca, come quelli che ti segnalo di seguito.

LavoriCreativi — storico sito italiano specializzato in annunci per creativi, ora aperto ai professionisti del digital marketing, con numerose offerte da parte di Web agency.

— storico specializzato in annunci per creativi, ora aperto ai professionisti del digital marketing, con numerose offerte da parte di Web agency. LinkedIn — social network professionale per eccellenza, che offre la possibilità di creare un profilo dettagliato per aumentare le probabilità di essere contattati direttamente dai recruiter e propone le posizioni aperte in base alle competenze e alle esperienze presenti sul proprio profilo. Maggiori informazioni qui.

— per eccellenza, che offre la possibilità di creare un profilo dettagliato per aumentare le probabilità di essere contattati direttamente dai recruiter e propone le posizioni aperte in base alle competenze e alle esperienze presenti sul proprio profilo. Maggiori informazioni qui. Crebs — piattaforma dedicata ai professionisti del marketing, della grafica e della comunicazione, dove vengono pubblicare offerte di lavoro specifiche per lavorare sia Web agency che come freelance.

Come iniziare a lavorare nel digital marketing come freelance

Se ciò che vuoi sapere è come iniziare a lavorare nel digital marketing come freelance, probabilmente vuoi avere la libertà di gestire il tuo lavoro, ma per farlo è fondamentale sapersi promuovere e costruire una base di clienti. La concorrenza è alta, quindi conoscere i giusti passi ti aiuterà a fare la differenza.

Specializzazione e soft skills

Per distinguersi sul mercato, può essere utile ottenere una specializzazione (ad esempio in SEO, SEM o content marketing) e perfezionare le proprie soft skills (analisi, comunicazione ecc.).

Promozione tramite social media

Per iniziare a lavorare nel digital marketing come freelance, è fondamentale curare la propria promozione tramite social media. I social network sono strumenti potenti per aumentare la visibilità e raggiungere clienti potenziali, grazie alla loro capacità di creare connessioni immediate e di amplificare il tuo messaggio. Se vuoi emergere e costruire una solida reputazione come freelance nel digital marketing, i social possono rappresentare un alleato importante per farti conoscere e mostrare le tue competenze.

Ecco le principali piattaforme su cui conviene promuoversi e alcuni consigli utili per ottenere il massimo da ciascuna di esse.

LinkedIn — questa piattaforma è utile non solo per trovare e rispondere agli annunci di lavoro per chi vuole lavorare in una Web agency, ma è l'ideale anche per i professionisti che vogliono lavorare come freelance nel digital marketing. Qui è possibile creare un profilo dettagliato, che mette in evidenza le proprie esperienze, le competenze e i progetti passati, connettersi con professionisti e aziende del settore e pubblicare post coinvolgenti e interessanti per farsi conoscere. L'importante, su questo social network, è mantenere sempre aggiornato il proprio profilo, condividere regolarmente contenuti rilevanti per il proprio settore, come articoli o post che dimostrino la proprie competenza. Inoltre è possibile partecipare a gruppi tematici per entrare in contatto con altri professionisti e potenziali clienti. Maggiori informazioni qui.

— questa piattaforma è utile non solo per trovare e rispondere agli annunci di lavoro per chi vuole lavorare in una Web agency, ma è l'ideale anche per i professionisti che vogliono lavorare come freelance nel digital marketing. Qui è possibile creare un dettagliato, che mette in evidenza le proprie esperienze, le competenze e i progetti passati, con professionisti e aziende del settore e coinvolgenti e interessanti per farsi conoscere. L'importante, su questo social network, è mantenere sempre il proprio profilo, regolarmente contenuti rilevanti per il proprio settore, come articoli o post che dimostrino la proprie competenza. Inoltre è possibile partecipare a per entrare in contatto con altri professionisti e potenziali clienti. Maggiori informazioni qui. Instagram — il luogo perfetto per condividere contenuti visivi, particolarmente efficace per chi offre servizi di digital marketing creativi, come la gestione di campagne social, la creazione di contenuti e la strategia visiva. Per farsi pubblicità su Instagram è importante creare un feed coerente, che rispecchi il proprio stile professionale. Fondamentale è utilizzare le storie e i reel per mostrare i propri lavori, condividere contenuti interessanti per il proprio target, rispondere a domande frequenti o condividere successi ottenuti con clienti. La costanza e la cura per i dettagli aiutano a costruire un profilo attrattivo. Maggiori informazioni qui.

Se vuoi approfondire l'uso dei social network per la promozione del tuo lavoro nel digital marketing, puoi leggere la mia guida sui migliori social network e continuare consultando il mio tutorial su come crescere sui social.

Trovare clienti sui siti specializzati

Un altro ottimo modo per iniziare a lavorare come freelance nel digital marketing è trovare clienti sui siti specializzati. Esistono, infatti, diversi siti per lavoro da remoto pensati proprio per far incontrare domanda e offerta di lavoro, progettati per chi cerca e offre servizi professionali specifici.

Alcuni di questi siti sono ideali per chi lavora nella comunicazione e nel marketing, offrendo così opportunità particolarmente rilevanti per chi vuole emergere in questo settore. Inoltre, la maggior parte di queste piattaforme è accessibile anche da smartphone e tablet tramite app dedicate, rendendo ancora più facile gestire i preventivi e il lavoro da remoto ovunque ci si trovi.

Di seguito, ti propongo alcune delle piattaforme più popolari e adatte per freelance del digital marketing, ciascuna con caratteristiche e funzionalità utili per trovare clienti online.

Upwork — piattaforma internazionale , con interfaccia in inglese , che permette a liberi professionisti della comunicazione di mettersi in contatto con clienti da tutto il mondo. Offre progetti di vario genere, dal marketing digitale alla gestione dei social media, fino alla creazione di contenuti e alla SEO. u Upwork, i freelance possono costruire il proprio profilo professionale e candidarsi per progetti pubblicati da aziende e privati. I feedback ricevuti dai clienti sono visibili a tutti, quindi è importante mantenere un alto livello di professionalità per costruire una buona reputazione .

— piattaforma , con interfaccia in , che permette a liberi professionisti della comunicazione di mettersi in contatto con clienti da tutto il mondo. Offre progetti di vario genere, dal marketing digitale alla gestione dei social media, fino alla creazione di contenuti e alla SEO. u Upwork, i freelance possono costruire il proprio professionale e per pubblicati da aziende e privati. I ricevuti dai clienti sono visibili a tutti, quindi è importante mantenere un alto livello di professionalità per costruire una buona . Fiverr — piattaforma dedicata ai freelance che offrono servizi digitali , adatta soprattutto per chi vuole vendere competenze specifiche come gestione social, creazione grafica, fotografia professionale e molto altro. La piattaforma consente di creare un Gig (un'offerta di servizio), con descrizioni dettagliate e prezzi personalizzati. Fiverr è particolarmente utile per chi vuole mostrare le proprie competenze in modo visivo: creare Gig accattivanti e aggiornare regolarmente il profilo può aiutare a rendere i servizi più visibili e attraenti per i clienti. Maggiori informazioni qui.

— piattaforma dedicata ai freelance che offrono , adatta soprattutto per chi vuole vendere competenze specifiche come gestione social, creazione grafica, fotografia professionale e molto altro. La piattaforma consente di creare un (un'offerta di servizio), con descrizioni dettagliate e prezzi personalizzati. Fiverr è particolarmente utile per chi vuole mostrare le proprie competenze in modo visivo: creare Gig accattivanti e aggiornare regolarmente il profilo può aiutare a rendere i servizi più visibili e attraenti per i clienti. Maggiori informazioni qui. Freelanceboard — piattaforma dedicata al mercato italiano, che offre una sezione specifica per il digital marketing e la comunicazione. L'interfaccia semplice e in italiano la rende ideale per chi cerca progetti locali o si rivolge a clienti che operano principalmente in Italia. Su Freelanceboard mantenere un profilo aggiornato e candidarsi ai progetti rilevanti può facilitare l'ottenimento di nuovi incarichi, soprattutto se si è alle prime armi.

Scegliere di trovare clienti sui siti specializzati ti offre la possibilità di iniziare a lavorare in modo semplice e professionale, con accesso a progetti da tutto il mondo e recensioni che aiutano a costruire la tua reputazione online. Se vuoi approfondire l'argomento ti consiglio di leggere la mia guida sulle app per professionisti dove troverai altre piattaforme interessanti.

Ricorda, poi, che lavorare come freelance nel digital marketing comporta la gestione dei contratti, della contabilità e della reputazione, che sono aspetti importanti per costruire una carriera sostenibile.