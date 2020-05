Da qualche giorno a questa parte l’app di Instagram ha cominciato a fare le “bizze” sul tuo dispositivo: non ricevi più le notifiche, non riesci a visualizzare correttamente i post e si verificano altre “magagne” simili. Date le circostanze, direi che la migliore soluzione per cercare di risolvere è quella di scaricare e installare nuovamente l’applicazione.

Come dici? Ci avevi già pensato anche tu ma, essendo ancora poco esperto in fatto di informatica e nuove tecnologie, ti piacerebbe che ti spiegassi io come reinstallare Instagram? Detto, fatto! Se mi dedichi qualche istante del tuo prezioso tempo, infatti, posso illustrati personalmente come compiere l’operazione in questione che, te lo anticipo, non è affatto complessa.

Posizionati, dunque, bello comodo, concediti pure qualche minuto di libertà soltanto per te e dedicati alla lettura delle istruzioni sul da farsi che trovi proprio qui di seguito. Insieme, andremo a scoprire come riuscire nell’impresa su Android, su iOS e anche su Windows 10, ovvero tutti i sistemi operativi, per device mobili e computer, per i quali l’applicazione del celebre social network è ufficialmente disponibile. Are you ready?

Indice

Come reinstallare app Instagram

Se ti interessa capire come reinstallare Instagram sul tuo smartphone Android oppure su iPhone, le indicazioni alle quali devi attenerti sono quelle che trovi qui sotto. Come ti dicevo a inizio guida, non hai assolutamente nulla di cui preoccuparti, in quanto si tratta di una procedura estremamente semplice da compiere, anche per i meno esperti in ambito tecnologico.

Disinstallare e reinstallare Instagram su Android

Tanto per cominciare, andiamo a scoprire come fare per reinstallare Instagram su uno smartphone Android. La prima operazione da compiere, in tal caso, è quella di disinstallare l’app sul dispositivo in uso. Per riuscirci, afferra il tuo cellulare, sbloccalo, accedi alla home screen o al drawer, individua l’icona dell’app di Instagram (quella con la macchinetta fotografica in stile retrò) premi sopra di essa e, continuando a tenere premuto, trascinala sul simbolo della pattumiera che intanto è comparso in cima allo schermo, dopodiché fai clic sul pulsante OK in risposta all’avviso visualizzato, in modo tale da confermare le tue intenzioni.

Tieni presente che le operazioni che ti ho appena descritto per quel che concerne la rimozione delle app da Android potrebbero differire leggermente a seconda di marca e modello esatti dello smartphone in tuo possesso oltre che della versione del sistema operativo che stai usando. Per maggiori dettagli, comunque, puoi fare riferimento al mio tutorial incentrato in maniera specifica su come disinstallare app Android.

A questo punto, provvedi ad installare nuovamente l’app di Instagram sul tuo cellulare, facendo clic sull’icona del Play Store (quella con il triangolo multicolore) che trovi nella home screen o nel drawer, facendo tap sul campo di ricerca presente in alto nella schermata che ti viene mostrata, digitandovi Instagram all’interno, selezionando il primo suggerimento presente in elenco e premendo sul nome dell’app. Se stai agendo direttamente dal tuo smartphone, puoi velocizzare i passaggi in questione premendo su questo link, in modo tale da recarti direttamente sulla sezione dello store dedicata a Instagram.

Una volta raggiunta la sezione del Play Store dedicata ad Instagram, premi sul pulsante Installa e aspetta che la procedura di download e installazione venga avviata e portata a termine. Provvedi inoltre ad effettuare l’autenticazione del tuo account (se necessario).

In seguito, avvia Instagram sfiorando il pulsante Apri comparso nella schermata del Play Store oppure selezionando la relativa icona che è stata aggiunta nuovamente alla home screen o al drawer. In seguito, effettua l’accesso al tuo account, digitando i dati che ti vengono richiesti, come ti ho illustrato in dettaglio nella mia guida specifica su come accedere a Instagram, e ricomincia pure ad usare l’app. Et voilà!

Non ti è possibile mettere in pratica la procedura che ti ho descritto in questo passo perché non riesci a trovare il Play Store sul tuo dispositivo? Evidentemente il produttore di riferimento ha fatto arrivare nei negozi lo smartphone sprovvisto delle app di “big G”. Solitamente la cosa è imputabile alle tempistiche e costi legati alle certificazioni di Google. Per ovviare al problema, puoi abilitare il supporto alle applicazioni provenienti da origini sconosciute e scaricare il file APK di Instagram da store alternativi, come ti ho spiegato in dettaglio nella mia guida su come installare app su Huawei (a discapito del titolo, è valida anche per le altre marche di cellulari Android).

Disinstallare e reinstallare Instagram su iPhone

Se, invece, ti interessa capire come reinstallare Instagram su iPhone, il primo passo che devi compiere consiste nel rimuovere l’app dal tuo dispositivo (qualora non avessi già provveduto a farlo, chiaramente). Per riuscirci, afferra il tuo smartphone Apple, sbloccalo, accedi alla schermata home, individua l’icona dell’app di Instagram (quella con la macchinetta fotografica in stile retrò), premici sopra e continua a tenere premuto per qualche istante, dopodiché seleziona l’opzione Modifica la schermata Home dal menu che si apre.

Quando vedi che tutte le icone sullo schermo cominciano a “saltellare”, fai tap sulla “x” che compare nell’angolo in alto a sinistra dell’app di Instagram e premi sul pulsante Elimina in risposta all’avviso che ti viene mostrato, in modo tale da confermare la tua intenzione di rimuovere l’applicazione. Ad operazione completata, fai tap sulla voce Fine nella parte in alto a destra del display. Per maggiori informazioni riguardo il come rimuovere le app da iOS, puoi fare riferimento alla mia guida specifica su come disinstallare app iPhone.

Ora che hai rimosso Instagram dal tuo iPhone, puoi provvedere ad installare nuovamente l’app sul dispositivo. Per riuscirci, sfiora l’icona dell’App Store (quella con la “A” su impressa e lo sfondo blu) che trovi sempre nella home screen, fai tap sulla voce Cerca collocata in basso a destra, digita Instagram nel campo di ricerca presente nella parte in alto dello schermo, sfiora il bottone Cerca comparso sulla tastiera virtuale e seleziona il primo risultato della ricerca. Se stai agendo direttamente dal tuo iPhone, puoi velocizzare il tutto premendo su questo link, così da recarti direttamente sulla sezione dello store dedicata a Instagram.

Dopo aver raggiunto la schermata dell’App Store per il download dell’applicazione, fai tap sul pulsante Ottieni, quindi su quello Installa e autorizza la procedura di download e installazione tramite Face ID, Touch ID o password dell’ID Apple.

A procedura ultimata, avvia l’app sfiorando il pulsante Apri comparso nella schermata dell’App Store oppure seleziona l’icona dell’applicazione che è stata nuovamente aggiunta in home screen, dopodiché effettua il login al tuo account fornendo gli appositi dati richiesti, come ti ho indicato nella mia sull’argomento linkata nelle righe precedenti, e ricomincia pure a servirti di Instagram come facevi sino a prima della reinstallazione.

Come reinstallare Instagram sul PC

Vorresti capire come reinstallare Instagram sul tuo PC con Windows 10 (l’unico sistema operativo per il quale è disponibile l’applicazione ufficiale del famoso social network)? Allora provvedi innanzitutto ad effettuarne la disinstallazione (se non lo hai già fatto, ovviamente). Per riuscirci, fai clic sul pulsante Start (quello con la bandierina di Windows) che si trova nella parte in fondo a sinistra della barra delle applicazioni e premi sull’icona di Impostazioni (quella a forma di ruota d’ingranaggio) presente nel menu che si apre.

Nella finestra che a questo punto ti viene mostrata sul desktop, fai clic sulla voce App, dopodiché seleziona la dicitura App e funzionalità che si trova a sinistra e individua Instagram nell’elenco delle applicazioni installate sul computer. Se non riesci a trovare Instagram tra le applicazioni installate, puoi aiutarti con il campo di ricerca situato in cima oppure con le opzioni annesse ai menu Ordina per e Filtra per che trovi sempre in alto.

Una volta trovata l’applicazione, fai clic sul nome, premi sul pulsante Disinstalla che compare e conferma quelle che sono le tue intenzioni premendo nuovamente sul bottone Disinstalla, nel riquadro che vedi comparire sullo schermo. Per maggiori dettagli riguardo la procedura da seguire per rimuovere le applicazioni dal PC, puoi leggere la mia guida specifica su come disinstallare programmi Windows 10.

Dopo aver compiuto i passaggi di cui sopra, puoi procedere andando a reinstallare nuovamente Instagram sul tuo computer. Per riuscirci, fai clic sull’icona del Microsoft Store (quella con il sacchetto della spesa e il logo di Microsoft) che trovi sulla barra delle applicazioni, dopodiché fai clic sul pulsante Ricerca situato in alto a destra, digita Instagram nel campo di testo che ti viene mostrato e seleziona il primo suggerimento dall’elenco comparso. Se stai agendo direttamente dal tuo PC con su installato Windows 10, puoi velocizzare il tutto cliccando su questo link, così da recarti direttamente sulla sezione dello store dedicata a Instagram.

Nella nuova schermata del Microsoft Store che a questo punto visualizzi, premi sul bottone Installa, fornisci il metodo di autenticazione associato al tuo account utente (se necessario) e aspetta che la procedura di download e installazione venga avviata e portata a termine.

Successivamente, avvia Instagram facendo clic sul pulsante Avvia comparso nella finestra del Microsoft Store oppure selezionando il relativo collegamento che è stato appena aggiunto al menu Start. Effettua quindi l’accesso al tuo account fornendo i dati che ti vengono richiesti, come ti ho spiegato nella mia guida sull’argomento che ti ho segnalato nelle righe precedenti, e potrai finalmente ricominciare a usare l’applicazione del famoso social network così come hai sempre fatto.